Welcome to the first hitting rankings of the year. If you're new to the site, be sure to check out a primer to be released later in the week. And on Sunday night, individual player rankings will be posted with the regular refresh.
Team Hitting Rankings
|TM
|GMS
|vLHP
|vRHP
|HOME
|AWAY
|HR LHB
|HR RHB
|SB
|P LHB
|P RHB
|RUNS
|AVE LHB
|AVE RHB
|TOTAL
|1
|ARZ
|7
|2
|5
|7
|0
|83
|81
|127
|97
|99
|117
|116
|117
|117
|2
|ATL
|7
|2
|5
|3
|4
|91
|90
|120
|98
|102
|128
|117
|118
|118
|3
|BAL
|6
|0
|6
|3
|3
|111
|84
|114
|102
|98
|93
|98
|94
|94
|4
|BOS
|6
|0
|6
|3
|3
|105
|110
|115
|100
|100
|98
|97
|98
|98
|5
|CHC
|6
|3
|3
|3
|3
|103
|102
|97
|98
|103
|102
|96
|98
|97
|6
|CHW
|6
|1
|5
|3
|3
|114
|104
|97
|101
|102
|98
|98
|97
|97
|7
|CIN
|6
|1
|5
|3
|3
|121
|114
|103
|103
|98
|86
|99
|96
|97
|8
|CLE
|6
|1
|5
|3
|3
|112
|117
|95
|98
|100
|87
|95
|97
|97
|9
|COL
|6
|1
|5
|3
|3
|113
|123
|84
|102
|102
|97
|97
|99
|99
|10
|DET
|6
|0
|6
|3
|3
|85
|86
|84
|102
|102
|99
|95
|95
|95
|11
|HOU
|6
|3
|3
|3
|3
|99
|98
|105
|97
|96
|103
|96
|95
|96
|12
|KC
|6
|1
|5
|6
|0
|86
|78
|94
|101
|100
|103
|97
|95
|95
|13
|LAA
|6
|1
|5
|3
|3
|113
|104
|112
|98
|97
|96
|97
|96
|96
|14
|LAD
|6
|2
|4
|3
|3
|115
|122
|105
|99
|99
|108
|99
|99
|99
|15
|MIA
|6
|2
|4
|3
|3
|105
|96
|101
|101
|102
|98
|97
|97
|97
|16
|MIL
|6
|2
|4
|3
|3
|98
|92
|75
|97
|97
|89
|93
|92
|92
|17
|MIN
|6
|4
|2
|3
|3
|96
|83
|81
|98
|99
|83
|93
|92
|93
|18
|NYM
|7
|2
|5
|0
|7
|77
|83
|93
|101
|102
|107
|111
|112
|112
|19
|NYY
|6
|0
|6
|3
|3
|101
|102
|99
|99
|97
|103
|96
|96
|96
|20
|ATH
|6
|2
|4
|3
|3
|94
|93
|132
|101
|99
|100
|98
|97
|97
|21
|PHI
|6
|2
|4
|3
|3
|109
|119
|87
|104
|106
|126
|101
|103
|102
|22
|PIT
|6
|2
|4
|3
|3
|113
|105
|119
|100
|100
|89
|98
|97
|97
|23
|SD
|6
|2
|4
|3
|3
|97
|100
|90
|100
|95
|86
|94
|93
|93
|24
|SF
|7
|1
|6
|4
|3
|84
|84
|94
|99
|101
|113
|113
|114
|114
|25
|SEA
|6
|3
|3
|3
|3
|111
|106
|96
|102
|104
|108
|99
|100
|100
|26
|STL
|6
|1
|5
|3
|3
|82
|91
|66
|94
|97
|92
|90
|92
|92
|27
|TB
|6
|1
|5
|0
|6
|108
|97
|87
|100
|99
|100
|95
|94
|94
|28
|TEX
|6
|1
|5
|3
|3
|119
|93
|126
|101
|98
|97
|100
|96
|97
|29
|TOR
|6
|2
|4
|3
|3
|125
|118
|91
|108
|108
|121
|104
|103
|103
|30
|WAS
|6
|1
|5
|3
|3
|111
|113
|110
|100
|99
|90
|97
|97
|97
Pitching Matchups
|Team
|MON
|TUE
|WED
|THU
|FRI
|SAT
|SUN
|ARZ
|Verlander R
|Mize R
|Skubal L
|Lopez R
|Holmes R
|Elder R
|Suarez L
|ATH
|@Elder R
|@Suarez L
|@Sale L
|Javier R
|Imai R
|McCullers Jr. R
|ATL
|Civale R
|Lopez L
|Severino R
|@Nelson R
|@Rodriguez L
|@Soroka R
|@Pfaadt R
|BAL
|Leiter R
|Rocker R
|deGrom R
|@Keller R
|@Mlodzinski R
|@Ashcraft R
|BOS
|@McCullers Jr. R
|@Brown R
|@Burrows R
|King R
|Vasquez R
|Buehler R
|CHC
|Johnson R
|Soriano R
|Kikuchi L
|@Cantillo L
|@Cecconi R
|@Messick L
|CHW
|@Paddack R
|@Junk R
|@Alcantara R
|Cease R
|Lauer L
|Ponce R
|CIN
|Ashcraft R
|Chandler R
|Skenes R
|@Eovaldi R
|@Gore L
|@Leiter R
|CLE
|@Sasaki R
|@Ohtani R
|@Yamamoto R
|Horton R
|Imanaga L
|Cabrera R
|COL
|@Ponce R
|@Scherzer R
|@Gausman R
|Nola R
|Luzardo L
|Walker R
|DET
|@Soroka R
|@Pfaadt R
|@Gallen R
|McGreevy R
|May R
|Leahy R
|HOU
|Suarez L
|Bello R
|Crochet L
|@Springs L
|@Morales R
|@Civale R
|KC
|Abel R
|Woods Richardson R
|Ryan R
|Patrick R
|Sproat R
|Harrison L
|LAA
|@Cabrera R
|@Taillon R
|@Boyd L
|Woo R
|Hancock R
|Castillo R
|LAD
|Messick L
|Bibee R
|Williams R
|@Mikolas R
|@Irvin R
|@Griffin L
|MIA
|Martin R
|Fedde R
|Smith R
|@Warren R
|@Weathers L
|@Fried L
|MIL
|Martinez R
|McClanahan L
|Rasmussen R
|@Wacha R
|@Lugo R
|@Bubic L
|MIN
|@Bubic L
|@Cameron L
|@Ragans L
|Boyle R
|Matz L
|Martinez R
|NYM
|@Leahy R
|@Pallante R
|@Liberatore L
|@Ray L
|@Mahle R
|@Houser R
|@Roupp R
|NYY
|@Castillo R
|@Gilbert R
|@Kirby R
|Perez R
|Meyer R
|Paddack R
|PHI
|Griffin L
|Littell R
|Cavalli R
|@Lorenzen R
|@Quintana L
|@Sugano R
|PIT
|@Burns R
|@Williamson L
|@Abbott L
|Bradish R
|Baz R
|Bassitt R
|SD
|Houser R
|Roupp R
|Webb R
|@Gray R
|@Early L
|@Suarez L
|SEA
|Weathers L
|Fried L
|Schlittler R
|@Detmers L
|@Kochanowicz R
|@Johnson R
|SF
|@Buehler R
|@Marquez R
|@Pivetta R
|Peterson L
|McLean R
|Holmes R
|Senga R
|STL
|Holmes R
|Senga R
|Peralta R
|@Valdez L
|@Flaherty R
|@Verlander R
|TB
|@Harrison L
|@Woodruff R
|@Misiorowski R
|@Bradley R
|@Ober R
|@Abel R
|TEX
|@Bassitt R
|@Eflin R
|@Rogers L
|Singer R
|Lowder R
|Burns R
|TOR
|Sugano R
|Feltner R
|Freeland L
|@Burke R
|@Kay L
|@Martin R
|WSH
|@Walker R
|@Painter R
|@Sanchez L
|Sheehan R
|Glasnow R
|Sasaki R
