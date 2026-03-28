Welcome to the first hitting rankings of the year. If you're new to the site, be sure to check out a primer to be released later in the week. And on Sunday night, individual player rankings will be posted with the regular refresh.

Team Hitting Rankings

TM GMS vLHP vRHP HOME AWAY HR LHB HR RHB SB P LHB P RHB RUNS AVE LHB AVE RHB TOTAL 1 ARZ 7 2 5 7 0 83 81 127 97 99 117 116 117 117 2 ATL 7 2 5 3 4 91 90 120 98 102 128 117 118 118 3 BAL 6 0 6 3 3 111 84 114 102 98 93 98 94 94 4 BOS 6 0 6 3 3 105 110 115 100 100 98 97 98 98 5 CHC 6 3 3 3 3 103 102 97 98 103 102 96 98 97 6 CHW 6 1 5 3 3 114 104 97 101 102 98 98 97 97 7 CIN 6 1 5 3 3 121 114 103 103 98 86 99 96 97 8 CLE 6 1 5 3 3 112 117 95 98 100 87 95 97 97 9 COL 6 1 5 3 3 113 123 84 102 102 97 97 99 99 10 DET 6 0 6 3 3 85 86 84 102 102 99 95 95 95 11 HOU 6 3 3 3 3 99 98 105 97 96 103 96 95 96 12 KC 6 1 5 6 0 86 78 94 101 100 103 97 95 95 13 LAA 6 1 5 3 3 113 104 112 98 97 96 97 96 96 14 LAD 6 2 4 3 3 115 122 105 99 99 108 99 99 99 15 MIA 6 2 4 3 3 105 96 101 101 102 98 97 97 97 16 MIL 6 2 4 3 3 98 92 75 97 97 89 93 92 92 17 MIN 6 4 2 3 3 96 83 81 98 99 83 93 92 93 18 NYM 7 2 5 0 7 77 83 93 101 102 107 111 112 112 19 NYY 6 0 6 3 3 101 102 99 99 97 103 96 96 96 20 ATH 6 2 4 3 3 94 93 132 101 99 100 98 97 97 21 PHI 6 2 4 3 3 109 119 87 104 106 126 101 103 102 22 PIT 6 2 4 3 3 113 105 119 100 100 89 98 97 97 23 SD 6 2 4 3 3 97 100 90 100 95 86 94 93 93 24 SF 7 1 6 4 3 84 84 94 99 101 113 113 114 114 25 SEA 6 3 3 3 3 111 106 96 102 104 108 99 100 100 26 STL 6 1 5 3 3 82 91 66 94 97 92 90 92 92 27 TB 6 1 5 0 6 108 97 87 100 99 100 95 94 94 28 TEX 6 1 5 3 3 119 93 126 101 98 97 100 96 97 29 TOR 6 2 4 3 3 125 118 91 108 108 121 104 103 103 30 WAS 6 1 5 3 3 111 113 110 100 99 90 97 97 97

Pitching Matchups