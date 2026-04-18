Weekly Hitter Rankings: Top Fantasy Baseball Batters to Target

Save some Braves hitters for your lineups as they'll be on a full slate of games.
April 18, 2026
Weekly Hitter Rankings: Top Fantasy Baseball Batters to Target
April 18, 2026
Weekly Hitter Rankings

It's a marathon, not a sprint... literally. Monday is Patriots Day in Boston, so that means an early 11:00 AM start at Fenway Park between the Red Sox and Tigers. Don't get mad at me - I'm just the messenger.

Those two clubs are two of eight on seven games. No one's at home for all seven, though the Phillies will be on the road to fill their full week.

The Diamondbacks and Padres have a rare Friday off, giving them each five contests. 

Be sure to pop back Sunday night for the individual hitter rankings.

Week of April 20-26

Team Hitting Rankings

TMGMSvLHPvRHPHOMEAWAYHR LHBHR RHBSBP LHBP RHBRUNSAVE LHBAVE RHBTOTAL
1ARZ5145083817710210581767777
2ATL7163410910911110298132119117117
3BAL633331068266979589928991
4BOS7254311098114959792112112112
5CHC73443106112122102102106117118118
6CHW624331089997101104112989898
7CIN6243311311094959894949595
8CLE615331121121061019910598

It's a marathon, not a sprint... literally. Monday is Patriots Day in Boston, so that means an early 11:00 AM start at Fenway Park between the Red Sox and Tigers. Don't get mad at me - I'm just the messenger.

Those two clubs are two of eight on seven games. No one's at home for all seven, though the Phillies will be on the road to fill their full week.

The Diamondbacks and Padres have a rare Friday off, giving them each five contests. 

Be sure to pop back Sunday night for the individual hitter rankings.

Week of April 20-26

Team Hitting Rankings

TMGMSvLHPvRHPHOMEAWAYHR LHBHR RHBSBP LHBP RHBRUNSAVE LHBAVE RHBTOTAL
1ARZ5145083817710210581767777
2ATL7163410910911110298132119117117
3BAL633331068266979589928991
4BOS7254311098114959792112112112
5CHC73443106112122102102106117118118
6CHW624331089997101104112989898
7CIN6243311311094959894949595
8CLE6153311211210610199105989797
9COL72543105112118101102101116117117
10DET7253410010411810298105116114115
11HOU6243311010810499101106979898
12KC62460867811210210297969696
13LAA6423310793579999109959394
14LAD7253497106889999129115116116
15MIA6153385847110410399949393
16MIL61533969891969789929292
17MIN6150697939110099103949393
18NYM6156096929910310394979696
19NYY6330610210710510298100969596
20ATH6150610310395999583929090
21PHI725071001001199898106112112112
22PIT61506111104991019987949393
23SD505051001088310410688777878
24SF606607477113999967919191
25SEA6243388989398100100939594
26STL606338991106999794939393
27TB61560979411010110192969696
28TEX61560112101103101100101999797
29TOR624331221139510010598979898
30WAS734431221161449999122121120120

Pitching Matchups

TeamMONTUEWEDTHUFRISATSUN
ARZ Burke RKay LMartin R Marquez RKing R
ATH@Hancock R@Castillo R@Gilbert R @Eovaldi R@Gore L@Rocker R
ATL@Irvin R@Griffin L@Littell R@Cavalli RWheeler RPainter RNola R
BAL@Lugo R@Bubic L@Wacha R Crochet LGray REarly L
BOSFlaherty RGil RFried LSchlittler R@Kremer R@Rogers L@Bradish R
CHCNola RLuzardo LWalker RSanchez L@Sheehan R@Sasaki R@Wrobleski L
CHW @Kelly R@Rodriguez L@Soroka RMikolas RIrvin RGriffin L
CIN@Scholtens R@Matz L@Martinez R Valdez LFlaherty RVerlander R
CLEGordon LArrighetti RLambert R @Scherzer R@Gausman R@Cease R
COLWrobleski LVasquez RBuehler RWaldron R@Peralta R@Peterson L@McLean R
DET@Gray RHarrison LPatrick RSproat R@Abbott L@Singer R@Lowder R
HOU@Cecconi R@Messick L@Bibee R Warren RWeathers LGil R
KCBradish RBaz RBassitt R Kikuchi LDetmers LKochanowicz R
LAACease RCorbin LLauer L @Cameron L@Ragans L@Lugo R
LAD@Quintana L@Mahle R@Roupp R@Webb RTaillon RRea RImanaga L
MIAMcGreevy RMay RLeahy R @Houser R@Ray L@Mahle R
MIL @Montero R@Mize R@Skubal LSkenes RKeller RMlodzinski R
MIN @McLean R@Holmes R@Senga R@Rasmussen R@McClanahan L@Scholtens R
NYM Abel RWoods Richardson RRyan RLorenzen RQuintana LDollander R
NYY @Early L@Suarez L@Bello R@McCullers Jr. R@Burrows R@Gordon L
PHI@Rea R@Imanaga L@Boyd L@Cabrera R@Holmes R@Lopez R@Elder R
PIT @Rocker R@Leiter R@deGrom R@Woodruff R@Misiorowski R@Harrison L
SD @Dollander R@Sugano R@Feltner R @Gallen R@Nelson R
SEAGinn RLopez LCivale R @Pallante R@Liberatore L@McGreevy R
SF Yamamoto ROhtani RGlasnow RAlcantara RPerez RMeyer R
STL@Meyer R@Paddack R@Junk R Kirby RWoo RHancock R
TBLowder RBurns RWilliamson L Bradley ROber RAbel R
TEX Mlodzinski RAshcraft RChandler RSeverino RSprings LGinn R
TOR@Kochanowicz R@Suter L@Soriano R Williams RCantillo LCecconi R
WSHLopez RElder RPerez LSale L@Fedde R@Schultz L@Burke R

Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
