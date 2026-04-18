It's a marathon, not a sprint... literally. Monday is Patriots Day in Boston, so that means an early 11:00 AM start at Fenway Park between the Red Sox and Tigers. Don't get mad at me - I'm just the messenger.
Those two clubs are two of eight on seven games. No one's at home for all seven, though the Phillies will be on the road to fill their full week.
The Diamondbacks and Padres have a rare Friday off, giving them each five contests.
Be sure to pop back Sunday night for the individual hitter rankings.
Week of April 20-26
Team Hitting Rankings
|TM
|GMS
|vLHP
|vRHP
|HOME
|AWAY
|HR LHB
|HR RHB
|SB
|P LHB
|P RHB
|RUNS
|AVE LHB
|AVE RHB
|TOTAL
|1
|ARZ
|5
|1
|4
|5
|0
|83
|81
|77
|102
|105
|81
|76
|77
|77
|2
|ATL
|7
|1
|6
|3
|4
|109
|109
|111
|102
|98
|132
|119
|117
|117
|3
|BAL
|6
|3
|3
|3
|3
|106
|82
|66
|97
|95
|89
|92
|89
|91
|4
|BOS
|7
|2
|5
|4
|3
|110
|98
|114
|95
|97
|92
|112
|112
|112
|5
|CHC
|7
|3
|4
|4
|3
|106
|112
|122
|102
|102
|106
|117
|118
|118
|6
|CHW
|6
|2
|4
|3
|3
|108
|99
|97
|101
|104
|112
|98
|98
|98
|7
|CIN
|6
|2
|4
|3
|3
|113
|110
|94
|95
|98
|94
|94
|95
|95
|8
|CLE
|6
|1
|5
|3
|3
|112
|112
|106
|101
|99
|105
|98
It's a marathon, not a sprint... literally. Monday is Patriots Day in Boston, so that means an early 11:00 AM start at Fenway Park between the Red Sox and Tigers. Don't get mad at me - I'm just the messenger.
Those two clubs are two of eight on seven games. No one's at home for all seven, though the Phillies will be on the road to fill their full week.
The Diamondbacks and Padres have a rare Friday off, giving them each five contests.
Be sure to pop back Sunday night for the individual hitter rankings.
Week of April 20-26
Team Hitting Rankings
|TM
|GMS
|vLHP
|vRHP
|HOME
|AWAY
|HR LHB
|HR RHB
|SB
|P LHB
|P RHB
|RUNS
|AVE LHB
|AVE RHB
|TOTAL
|1
|ARZ
|5
|1
|4
|5
|0
|83
|81
|77
|102
|105
|81
|76
|77
|77
|2
|ATL
|7
|1
|6
|3
|4
|109
|109
|111
|102
|98
|132
|119
|117
|117
|3
|BAL
|6
|3
|3
|3
|3
|106
|82
|66
|97
|95
|89
|92
|89
|91
|4
|BOS
|7
|2
|5
|4
|3
|110
|98
|114
|95
|97
|92
|112
|112
|112
|5
|CHC
|7
|3
|4
|4
|3
|106
|112
|122
|102
|102
|106
|117
|118
|118
|6
|CHW
|6
|2
|4
|3
|3
|108
|99
|97
|101
|104
|112
|98
|98
|98
|7
|CIN
|6
|2
|4
|3
|3
|113
|110
|94
|95
|98
|94
|94
|95
|95
|8
|CLE
|6
|1
|5
|3
|3
|112
|112
|106
|101
|99
|105
|98
|97
|97
|9
|COL
|7
|2
|5
|4
|3
|105
|112
|118
|101
|102
|101
|116
|117
|117
|10
|DET
|7
|2
|5
|3
|4
|100
|104
|118
|102
|98
|105
|116
|114
|115
|11
|HOU
|6
|2
|4
|3
|3
|110
|108
|104
|99
|101
|106
|97
|98
|98
|12
|KC
|6
|2
|4
|6
|0
|86
|78
|112
|102
|102
|97
|96
|96
|96
|13
|LAA
|6
|4
|2
|3
|3
|107
|93
|57
|99
|99
|109
|95
|93
|94
|14
|LAD
|7
|2
|5
|3
|4
|97
|106
|88
|99
|99
|129
|115
|116
|116
|15
|MIA
|6
|1
|5
|3
|3
|85
|84
|71
|104
|103
|99
|94
|93
|93
|16
|MIL
|6
|1
|5
|3
|3
|96
|98
|91
|96
|97
|89
|92
|92
|92
|17
|MIN
|6
|1
|5
|0
|6
|97
|93
|91
|100
|99
|103
|94
|93
|93
|18
|NYM
|6
|1
|5
|6
|0
|96
|92
|99
|103
|103
|94
|97
|96
|96
|19
|NYY
|6
|3
|3
|0
|6
|102
|107
|105
|102
|98
|100
|96
|95
|96
|20
|ATH
|6
|1
|5
|0
|6
|103
|103
|95
|99
|95
|83
|92
|90
|90
|21
|PHI
|7
|2
|5
|0
|7
|100
|100
|119
|98
|98
|106
|112
|112
|112
|22
|PIT
|6
|1
|5
|0
|6
|111
|104
|99
|101
|99
|87
|94
|93
|93
|23
|SD
|5
|0
|5
|0
|5
|100
|108
|83
|104
|106
|88
|77
|78
|78
|24
|SF
|6
|0
|6
|6
|0
|74
|77
|113
|99
|99
|67
|91
|91
|91
|25
|SEA
|6
|2
|4
|3
|3
|88
|98
|93
|98
|100
|100
|93
|95
|94
|26
|STL
|6
|0
|6
|3
|3
|89
|91
|106
|99
|97
|94
|93
|93
|93
|27
|TB
|6
|1
|5
|6
|0
|97
|94
|110
|101
|101
|92
|96
|96
|96
|28
|TEX
|6
|1
|5
|6
|0
|112
|101
|103
|101
|100
|101
|99
|97
|97
|29
|TOR
|6
|2
|4
|3
|3
|122
|113
|95
|100
|105
|98
|97
|98
|98
|30
|WAS
|7
|3
|4
|4
|3
|122
|116
|144
|99
|99
|122
|121
|120
|120
Pitching Matchups
|Team
|MON
|TUE
|WED
|THU
|FRI
|SAT
|SUN
|ARZ
|Burke R
|Kay L
|Martin R
|Marquez R
|King R
|ATH
|@Hancock R
|@Castillo R
|@Gilbert R
|@Eovaldi R
|@Gore L
|@Rocker R
|ATL
|@Irvin R
|@Griffin L
|@Littell R
|@Cavalli R
|Wheeler R
|Painter R
|Nola R
|BAL
|@Lugo R
|@Bubic L
|@Wacha R
|Crochet L
|Gray R
|Early L
|BOS
|Flaherty R
|Gil R
|Fried L
|Schlittler R
|@Kremer R
|@Rogers L
|@Bradish R
|CHC
|Nola R
|Luzardo L
|Walker R
|Sanchez L
|@Sheehan R
|@Sasaki R
|@Wrobleski L
|CHW
|@Kelly R
|@Rodriguez L
|@Soroka R
|Mikolas R
|Irvin R
|Griffin L
|CIN
|@Scholtens R
|@Matz L
|@Martinez R
|Valdez L
|Flaherty R
|Verlander R
|CLE
|Gordon L
|Arrighetti R
|Lambert R
|@Scherzer R
|@Gausman R
|@Cease R
|COL
|Wrobleski L
|Vasquez R
|Buehler R
|Waldron R
|@Peralta R
|@Peterson L
|@McLean R
|DET
|@Gray R
|Harrison L
|Patrick R
|Sproat R
|@Abbott L
|@Singer R
|@Lowder R
|HOU
|@Cecconi R
|@Messick L
|@Bibee R
|Warren R
|Weathers L
|Gil R
|KC
|Bradish R
|Baz R
|Bassitt R
|Kikuchi L
|Detmers L
|Kochanowicz R
|LAA
|Cease R
|Corbin L
|Lauer L
|@Cameron L
|@Ragans L
|@Lugo R
|LAD
|@Quintana L
|@Mahle R
|@Roupp R
|@Webb R
|Taillon R
|Rea R
|Imanaga L
|MIA
|McGreevy R
|May R
|Leahy R
|@Houser R
|@Ray L
|@Mahle R
|MIL
|@Montero R
|@Mize R
|@Skubal L
|Skenes R
|Keller R
|Mlodzinski R
|MIN
|@McLean R
|@Holmes R
|@Senga R
|@Rasmussen R
|@McClanahan L
|@Scholtens R
|NYM
|Abel R
|Woods Richardson R
|Ryan R
|Lorenzen R
|Quintana L
|Dollander R
|NYY
|@Early L
|@Suarez L
|@Bello R
|@McCullers Jr. R
|@Burrows R
|@Gordon L
|PHI
|@Rea R
|@Imanaga L
|@Boyd L
|@Cabrera R
|@Holmes R
|@Lopez R
|@Elder R
|PIT
|@Rocker R
|@Leiter R
|@deGrom R
|@Woodruff R
|@Misiorowski R
|@Harrison L
|SD
|@Dollander R
|@Sugano R
|@Feltner R
|@Gallen R
|@Nelson R
|SEA
|Ginn R
|Lopez L
|Civale R
|@Pallante R
|@Liberatore L
|@McGreevy R
|SF
|Yamamoto R
|Ohtani R
|Glasnow R
|Alcantara R
|Perez R
|Meyer R
|STL
|@Meyer R
|@Paddack R
|@Junk R
|Kirby R
|Woo R
|Hancock R
|TB
|Lowder R
|Burns R
|Williamson L
|Bradley R
|Ober R
|Abel R
|TEX
|Mlodzinski R
|Ashcraft R
|Chandler R
|Severino R
|Springs L
|Ginn R
|TOR
|@Kochanowicz R
|@Suter L
|@Soriano R
|Williams R
|Cantillo L
|Cecconi R
|WSH
|Lopez R
|Elder R
|Perez L
|Sale L
|@Fedde R
|@Schultz L
|@Burke R