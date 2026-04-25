Weekly Hitter Rankings: Top Fantasy Baseball Batters to Target

The Twins should be able to do well offensively this week as they'll be hosting seven games.
April 25, 2026
Only four teams enjoy a full seven-game week with the Twins and Pirates enjoying home cooking throughout. The Cardinals and Blue Jays each play three at home and four on the road.

Everyone else will be on six, including the Athletics and Padres home for all of them.

The right-handed contingent for the Athletics and Giants will be busy with four starts against southpaw pitching.

As always, individual hitter rankings will be added on Sunday night.

Week of April 27 - May 3

Team Hitting Rankings

TMGMSvLHPvRHPHOMEAWAYHR LHBHR RHBSBP LHBP RHBRUNSAVE LHBAVE RHBTOTAL
1ARZ62406108106759910191949494
2ATL633331061148598101105969897
3BAL624331219310210099104999697
4BOS6243310711399103103103999999
5CHC60633989610799102106979898
6CHW615331151059910110398989898
7CIN61533113105101105106101100100100
8CLE6333397941169597105969696
9COL63333120127128989886989999
10DET6153394971281029890979696
11HOU6330611296110979594959394
12KC615069094101979696939393
13LAA61533130112891021021021009898
14LAD61533991109810110312099101101
15MIA61533106110100979479949393
16MIL6243311211010010110411099100100
17MIN7167010588969896113117114114
18NYM61533112100971051051091019999
19NYY61533110100109989793969595
20ATH642608683719910399959695
21PHI606331021019910210194979696
22PIT707709683113104100110119116116
23SD63360101999010210397989898
24SF64206103102110101102105979897
25SEA63333999668989795949394
26STL71634908613110310194115114114
27TB62433103100969910088959595
28TEX615339796879710196949595
29TOR734341101011219996114118115116
30WAS6243310510375989896959494

Pitching Matchups

TMMONTUEWEDTHUFRISATSUN
ARZ @Patrick R@Sproat@Woodruff R@Rea R@Imanaga L@Boyd L
ATH Bubic LWacha RCameron LCantillo LCecconi RMessick L
ATL Mize RSkubal LValdez L@Quintana L@Dollander R@Sugano R
BAL Lambert RMcCullers Jr. RBurrows R@Weathers L@Gil R@Fried L
BOS@Corbin L@Lauer L@Scherzer R Arrighetti RBolton RLambert R
CHC@Vasquez R@Buehler R@Waldron R Gallen RNelson RKelly R
CHWKochanowicz RSoriano RKikuchi L @Marquez R@King R@Vasquez R
CIN Sugano RFreeland LLorenzen R@Mlodzinski R@Ashcraft R@Chandler R
CLEMatz LMartinez RRasmussen R @Springs L@Ginn R@Lopez L
COL @Burns R@Lodolo L@Abbott LElder RStrider RSale L
DET @Lopez R@Ritchie R@Holmes RGore LRocker RLeiter R
HOU @Baz R@Bassitt R@Young R@Crochet L@Early L@Suarez L
KC @Lopez L@Civale R@Severino R@Woo R@Hancock R@Castillo R
LAA@Kay L@Martin R@Fedde R Senga RMcLean RHolmes R
LADPaddack RJunk RAlcantara R @Liberatore L@McGreevy R@May R
MIA@Yamamoto R@Ohtani R@Glasnow R Wheeler RNola RLuzardo L
MIL Kelly RRodriguez LSoroka R@Irvin R@Griffin L@Littell R
MINCastillo RGilbert RKirby RGausman RCease RYesavage RLauer L
NYM Littell RCavalli RMikolas R@Urena R@Detmers L@Kochanowicz R
NYY@Leiter R@deGrom R@Eovaldi R Rogers LBradish RBaz R
PHI Mahle RWebb RHouser R@Perez R@Meyer R@Paddack R
PITMay RLeahy RPallante RDobbins RSinger RLowder RBurns R
SDBoyd LCabrera RTaillon R Schultz LBurke RKay L
SEA@Prielipp L@Ryan R@Bradley R Ragans LLugo RBubic L
SF @Luzardo L@Sanchez L@Painter R@McClanahan L@Scholtens R@Matz L
STL@Ashcraft R@Chandler R@Skenes R@Keller RSheehan RSasaki RWrobleski L
TB@Messick L@Bibee R@Williams R Ray LRoupp RMahle R
TEXFried LSchlittler RWarren R @Flaherty R@Montero R@Mize R
TORSuarez LTolle LBello R@Ober R@Woods Richardson R@Prielipp L@Ryan R
WSH @Holmes R@Peterson L@Peralta RMisiorowski RHarrison LPatrick R

Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
