Only four teams enjoy a full seven-game week with the Twins and Pirates enjoying home cooking throughout. The Cardinals and Blue Jays each play three at home and four on the road.
Everyone else will be on six, including the Athletics and Padres home for all of them.
The right-handed contingent for the Athletics and Giants will be busy with four starts against southpaw pitching.
As always, individual hitter rankings will be added on Sunday night.
Week of April 27 - May 3
Team Hitting Rankings
|TM
|GMS
|vLHP
|vRHP
|HOME
|AWAY
|HR LHB
|HR RHB
|SB
|P LHB
|P RHB
|RUNS
|AVE LHB
|AVE RHB
|TOTAL
|1
|ARZ
|6
|2
|4
|0
|6
|108
|106
|75
|99
|101
|91
|94
|94
|94
|2
|ATL
|6
|3
|3
|3
|3
|106
|114
|85
|98
|101
|105
|96
|98
|97
|3
|BAL
|6
|2
|4
|3
|3
|121
|93
|102
|100
|99
|104
|99
|96
|97
|4
|BOS
|6
|2
|4
|3
|3
|107
|113
|99
|103
|103
|103
|99
|99
|99
|5
|CHC
|6
|0
|6
|3
|3
|98
|96
|107
|99
|102
|106
|97
|98
|98
|6
|CHW
|6
|1
|5
|3
|3
|115
|105
|99
|101
|103
|98
|98
|98
|98
|7
|CIN
|6
|1
|5
|3
|3
|113
|105
|101
|105
|106
|101
|100
|100
|100
|8
|CLE
|6
|3
|3
|3
|3
|97
|94
|116
|95
|97
|105
|96
|96
|96
|9
|COL
|6
|3
|3
|3
|3
|120
|127
|128
|98
|98
|86
|98
|99
|10
|DET
|6
|1
|5
|3
|3
|94
|97
|128
|102
|98
|90
|97
|96
|96
|11
|HOU
|6
|3
|3
|0
|6
|112
|96
|110
|97
|95
|94
|95
|93
|94
|12
|KC
|6
|1
|5
|0
|6
|90
|94
|101
|97
|96
|96
|93
|93
|93
|13
|LAA
|6
|1
|5
|3
|3
|130
|112
|89
|102
|102
|102
|100
|98
|98
|14
|LAD
|6
|1
|5
|3
|3
|99
|110
|98
|101
|103
|120
|99
|101
|101
|15
|MIA
|6
|1
|5
|3
|3
|106
|110
|100
|97
|94
|79
|94
|93
|93
|16
|MIL
|6
|2
|4
|3
|3
|112
|110
|100
|101
|104
|110
|99
|100
|100
|17
|MIN
|7
|1
|6
|7
|0
|105
|88
|96
|98
|96
|113
|117
|114
|114
|18
|NYM
|6
|1
|5
|3
|3
|112
|100
|97
|105
|105
|109
|101
|99
|99
|19
|NYY
|6
|1
|5
|3
|3
|110
|100
|109
|98
|97
|93
|96
|95
|95
|20
|ATH
|6
|4
|2
|6
|0
|86
|83
|71
|99
|103
|99
|95
|96
|95
|21
|PHI
|6
|0
|6
|3
|3
|102
|101
|99
|102
|101
|94
|97
|96
|96
|22
|PIT
|7
|0
|7
|7
|0
|96
|83
|113
|104
|100
|110
|119
|116
|116
|23
|SD
|6
|3
|3
|6
|0
|101
|99
|90
|102
|103
|97
|98
|98
|98
|24
|SF
|6
|4
|2
|0
|6
|103
|102
|110
|101
|102
|105
|97
|98
|97
|25
|SEA
|6
|3
|3
|3
|3
|99
|96
|68
|98
|97
|95
|94
|93
|94
|26
|STL
|7
|1
|6
|3
|4
|90
|86
|131
|103
|101
|94
|115
|114
|114
|27
|TB
|6
|2
|4
|3
|3
|103
|100
|96
|99
|100
|88
|95
|95
|95
|28
|TEX
|6
|1
|5
|3
|3
|97
|96
|87
|97
|101
|96
|94
|95
|95
|29
|TOR
|7
|3
|4
|3
|4
|110
|101
|121
|99
|96
|114
|118
|115
|116
|30
|WAS
|6
|2
|4
|3
|3
|105
|103
|75
|98
|98
|96
|95
|94
|94
Pitching Matchups
|TM
|MON
|TUE
|WED
|THU
|FRI
|SAT
|SUN
|ARZ
|@Patrick R
|@Sproat
|@Woodruff R
|@Rea R
|@Imanaga L
|@Boyd L
|ATH
|Bubic L
|Wacha R
|Cameron L
|Cantillo L
|Cecconi R
|Messick L
|ATL
|Mize R
|Skubal L
|Valdez L
|@Quintana L
|@Dollander R
|@Sugano R
|BAL
|Lambert R
|McCullers Jr. R
|Burrows R
|@Weathers L
|@Gil R
|@Fried L
|BOS
|@Corbin L
|@Lauer L
|@Scherzer R
|Arrighetti R
|Bolton R
|Lambert R
|CHC
|@Vasquez R
|@Buehler R
|@Waldron R
|Gallen R
|Nelson R
|Kelly R
|CHW
|Kochanowicz R
|Soriano R
|Kikuchi L
|@Marquez R
|@King R
|@Vasquez R
|CIN
|Sugano R
|Freeland L
|Lorenzen R
|@Mlodzinski R
|@Ashcraft R
|@Chandler R
|CLE
|Matz L
|Martinez R
|Rasmussen R
|@Springs L
|@Ginn R
|@Lopez L
|COL
|@Burns R
|@Lodolo L
|@Abbott L
|Elder R
|Strider R
|Sale L
|DET
|@Lopez R
|@Ritchie R
|@Holmes R
|Gore L
|Rocker R
|Leiter R
|HOU
|@Baz R
|@Bassitt R
|@Young R
|@Crochet L
|@Early L
|@Suarez L
|KC
|@Lopez L
|@Civale R
|@Severino R
|@Woo R
|@Hancock R
|@Castillo R
|LAA
|@Kay L
|@Martin R
|@Fedde R
|Senga R
|McLean R
|Holmes R
|LAD
|Paddack R
|Junk R
|Alcantara R
|@Liberatore L
|@McGreevy R
|@May R
|MIA
|@Yamamoto R
|@Ohtani R
|@Glasnow R
|Wheeler R
|Nola R
|Luzardo L
|MIL
|Kelly R
|Rodriguez L
|Soroka R
|@Irvin R
|@Griffin L
|@Littell R
|MIN
|Castillo R
|Gilbert R
|Kirby R
|Gausman R
|Cease R
|Yesavage R
|Lauer L
|NYM
|Littell R
|Cavalli R
|Mikolas R
|@Urena R
|@Detmers L
|@Kochanowicz R
|NYY
|@Leiter R
|@deGrom R
|@Eovaldi R
|Rogers L
|Bradish R
|Baz R
|PHI
|Mahle R
|Webb R
|Houser R
|@Perez R
|@Meyer R
|@Paddack R
|PIT
|May R
|Leahy R
|Pallante R
|Dobbins R
|Singer R
|Lowder R
|Burns R
|SD
|Boyd L
|Cabrera R
|Taillon R
|Schultz L
|Burke R
|Kay L
|SEA
|@Prielipp L
|@Ryan R
|@Bradley R
|Ragans L
|Lugo R
|Bubic L
|SF
|@Luzardo L
|@Sanchez L
|@Painter R
|@McClanahan L
|@Scholtens R
|@Matz L
|STL
|@Ashcraft R
|@Chandler R
|@Skenes R
|@Keller R
|Sheehan R
|Sasaki R
|Wrobleski L
|TB
|@Messick L
|@Bibee R
|@Williams R
|Ray L
|Roupp R
|Mahle R
|TEX
|Fried L
|Schlittler R
|Warren R
|@Flaherty R
|@Montero R
|@Mize R
|TOR
|Suarez L
|Tolle L
|Bello R
|@Ober R
|@Woods Richardson R
|@Prielipp L
|@Ryan R
|WSH
|@Holmes R
|@Peterson L
|@Peralta R
|Misiorowski R
|Harrison L
|Patrick R