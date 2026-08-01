Weekly Hitter Rankings: Top Fantasy Baseball Batters to Target

Expect the Phillies to rack up plenty of runs.
August 1, 2026
Weekly Hitter Rankings: Top Fantasy Baseball Batters to Target
August 1, 2026
Weekly Hitter Rankings
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The first full week of August brings 94 games with only eight on Monday - which, of course, is Trade Deadline Day.

Eight teams will play seven with the rest scheduled for six and the Diamondbacks, Brewers and Phillies home for all of theirs while the Blue Jays headed stateside for their septet.

As usual, individual hitters will be added Sunday night.

Week of August 3 - 9

Weekly Team Hitter Rankings

TMGMSvLHPvRHPHOMEAWAYHR LHBHR RHBSBP LHBP RHBRUNSAVE LHBAVE RHBTOTAL
ARZ72570878515398102107115117116
ATL61533108102111999990949494
BAL62433119931091039999989495
BOS615609710811410110399969898
CHC72543939010599103111112114113
CHW63333115112839610091939494
CIN6243312112011399103107989999
CLE63333121111951039792979395
COL633339610910899100103949695
DET6060688947410210094919191
HOU61533105

The first full week of August brings 94 games with only eight on Monday - which, of course, is Trade Deadline Day.

Eight teams will play seven with the rest scheduled for six and the Diamondbacks, Brewers and Phillies home for all of theirs while the Blue Jays headed stateside for their septet.

As usual, individual hitters will be added Sunday night.

Week of August 3 - 9

Weekly Team Hitter Rankings

TMGMSvLHPvRHPHOMEAWAYHR LHBHR RHBSBP LHBP RHBRUNSAVE LHBAVE RHBTOTAL
ARZ72570878515398102107115117116
ATL61533108102111999990949494
BAL62433119931091039999989495
BOS615609710811410110399969898
CHC72543939010599103111112114113
CHW63333115112839610091939494
CIN6243312112011399103107989999
CLE63333121111951039792979395
COL633339610910899100103949695
DET6060688947410210094919191
HOU61533105103100989999949494
KC61560867810397101101939494
LAA624061118894979897939192
LAD6330691907010110092919091
MIA62433999610910310191959494
MIL7167011010611010195120118115115
MIN615069892331009890898787
NYM6150610394969910096929292
NYY6246011210112010210394989797
ATH6330611311710710210196959595
PHI7167010811111110198124118117117
PIT72534104963010196110110106107
SD734349188105103102113114113113
SF6243393891119710197939494
SEA62460941051209810282939695
STL624339896999910595939695
TB606061021169010210099939494
TEX633601121017099100101959595
TOR7250710811012310097105113112112
WAS7343411011213410097112116115115

Pitching Matchups

TeamMONTUEWEDTHUFRISATSUN
ARZCanning RSears LMarquez RBuehler RYamamoto RSheehan RSnell L
ATH @Singer R@Lowder R@Greene R@Tolle L@Bennett L@Sandoval L
ATL Gusto RPerez RJunk R@Fried L@Cole R@Schlittler R
BAL Detmers LRodriguez RJohnson R@deGrom R@Montgomery L@Rocker R
BOS Martin RBurke RFedde RPerkins RJump LGinn R
CHCWrobleski LLauer LSasaki RGausman R@Avila R@Lugo R@Dobnak R
CHW @Sandoval L@Gray R@Suarez LMessick LWilliams RCecconi R
CIN Ginn RLopez LSprings L@Cavalli R@Littell R@Irvin R
CLE Scott RManaea LMcLean R@Schultz L@Kay L@Martin R
COLSeymour LScholtens RMartinez R @Leahy R@Mathews L@Liberatore L
DET @Castillo R@Hancock R@Woo R@Mahle R@Roupp R@Webb R
HOUBieber RYesavage RCease R @King R@Canning R@Sears L
KC Ryan ROber RKremer RRea RBoyd LAssad R
LAA @Povich L@Rogers L@Young R@Phillips R@Alcantara R@Gusto R
LAD@Boyd L@Assad R@Imanaga L @Kelly R@Pfaadt R@Rodriguez L
MIA @Sale L@Holmes R@Elder RSoriano RUrena RDetmers L
MILChandler RJones RSkenes RAshcraft RPrielipp LBradley RRyan R
MIN @Dobnak R@Cameron L@Wacha R@Misiorowski R@Sproat R@Henderson R
NYM @Cecconi R@Cantillo L@Bibee R@Keller R@Chandler R@Jones R
NYYMay RMcGreevy RPallante R Lopez RPerez LSale L
PHILittell RIrvin RGriffin LMikolas RScherzer RBieber RYesavage R
PIT@Sproat R@Henderson R@Harrison L@Drohan LPeralta RHolmes RScott R
SD@Pfaadt R@Rodriguez L@Bratt L@Drake LBlanco RLambert RImai R
SEA Mize RMelton RSkubal LRasmussen RJax RSeymour L
SF@Quantrill R@Gore L@Eovaldi R Valdez LMontero RMize R
STL@Schlittler R@Weathers L@Warren R Feltner RFreeland LLorenzen R
TB@Lorenzen R@Hughes R@Sugano R @Miller R@Gilbert R@Kirby R
TEXWebb RRay LWhisenhunt L Baz RBradish RPovich L
TOR@Imai R@Wesneski R@Brown R@Peterson L@Wheeler R@Nola R@Luzardo L
WSH@Nola R@Luzardo L@Painter R@Sanchez LAbbott LBurns RSinger R

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Baseball
ABOUT THE AUTHOR
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Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
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