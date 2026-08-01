The first full week of August brings 94 games with only eight on Monday - which, of course, is Trade Deadline Day.
Eight teams will play seven with the rest scheduled for six and the Diamondbacks, Brewers and Phillies home for all of theirs while the Blue Jays headed stateside for their septet.
As usual, individual hitters will be added Sunday night.
Week of August 3 - 9
Weekly Team Hitter Rankings
|TM
|GMS
|vLHP
|vRHP
|HOME
|AWAY
|HR LHB
|HR RHB
|SB
|P LHB
|P RHB
|RUNS
|AVE LHB
|AVE RHB
|TOTAL
|ARZ
|7
|2
|5
|7
|0
|87
|85
|153
|98
|102
|107
|115
|117
|116
|ATL
|6
|1
|5
|3
|3
|108
|102
|111
|99
|99
|90
|94
|94
|94
|BAL
|6
|2
|4
|3
|3
|119
|93
|109
|103
|99
|99
|98
|94
|95
|BOS
|6
|1
|5
|6
|0
|97
|108
|114
|101
|103
|99
|96
|98
|98
|CHC
|7
|2
|5
|4
|3
|93
|90
|105
|99
|103
|111
|112
|114
|113
|CHW
|6
|3
|3
|3
|3
|115
|112
|83
|96
|100
|91
|93
|94
|94
|CIN
|6
|2
|4
|3
|3
|121
|120
|113
|99
|103
|107
|98
|99
|99
|CLE
|6
|3
|3
|3
|3
|121
|111
|95
|103
|97
|92
|97
|93
|95
|COL
|6
|3
|3
|3
|3
|96
|109
|108
|99
|100
|103
|94
|96
|95
|DET
|6
|0
|6
|0
|6
|88
|94
|74
|102
|100
|94
|91
|91
|91
|HOU
|6
|1
|5
|3
|3
|105
The first full week of August brings 94 games with only eight on Monday - which, of course, is Trade Deadline Day.
Eight teams will play seven with the rest scheduled for six and the Diamondbacks, Brewers and Phillies home for all of theirs while the Blue Jays headed stateside for their septet.
As usual, individual hitters will be added Sunday night.
Week of August 3 - 9
Weekly Team Hitter Rankings
|TM
|GMS
|vLHP
|vRHP
|HOME
|AWAY
|HR LHB
|HR RHB
|SB
|P LHB
|P RHB
|RUNS
|AVE LHB
|AVE RHB
|TOTAL
|ARZ
|7
|2
|5
|7
|0
|87
|85
|153
|98
|102
|107
|115
|117
|116
|ATL
|6
|1
|5
|3
|3
|108
|102
|111
|99
|99
|90
|94
|94
|94
|BAL
|6
|2
|4
|3
|3
|119
|93
|109
|103
|99
|99
|98
|94
|95
|BOS
|6
|1
|5
|6
|0
|97
|108
|114
|101
|103
|99
|96
|98
|98
|CHC
|7
|2
|5
|4
|3
|93
|90
|105
|99
|103
|111
|112
|114
|113
|CHW
|6
|3
|3
|3
|3
|115
|112
|83
|96
|100
|91
|93
|94
|94
|CIN
|6
|2
|4
|3
|3
|121
|120
|113
|99
|103
|107
|98
|99
|99
|CLE
|6
|3
|3
|3
|3
|121
|111
|95
|103
|97
|92
|97
|93
|95
|COL
|6
|3
|3
|3
|3
|96
|109
|108
|99
|100
|103
|94
|96
|95
|DET
|6
|0
|6
|0
|6
|88
|94
|74
|102
|100
|94
|91
|91
|91
|HOU
|6
|1
|5
|3
|3
|105
|103
|100
|98
|99
|99
|94
|94
|94
|KC
|6
|1
|5
|6
|0
|86
|78
|103
|97
|101
|101
|93
|94
|94
|LAA
|6
|2
|4
|0
|6
|111
|88
|94
|97
|98
|97
|93
|91
|92
|LAD
|6
|3
|3
|0
|6
|91
|90
|70
|101
|100
|92
|91
|90
|91
|MIA
|6
|2
|4
|3
|3
|99
|96
|109
|103
|101
|91
|95
|94
|94
|MIL
|7
|1
|6
|7
|0
|110
|106
|110
|101
|95
|120
|118
|115
|115
|MIN
|6
|1
|5
|0
|6
|98
|92
|33
|100
|98
|90
|89
|87
|87
|NYM
|6
|1
|5
|0
|6
|103
|94
|96
|99
|100
|96
|92
|92
|92
|NYY
|6
|2
|4
|6
|0
|112
|101
|120
|102
|103
|94
|98
|97
|97
|ATH
|6
|3
|3
|0
|6
|113
|117
|107
|102
|101
|96
|95
|95
|95
|PHI
|7
|1
|6
|7
|0
|108
|111
|111
|101
|98
|124
|118
|117
|117
|PIT
|7
|2
|5
|3
|4
|104
|96
|30
|101
|96
|110
|110
|106
|107
|SD
|7
|3
|4
|3
|4
|91
|88
|105
|103
|102
|113
|114
|113
|113
|SF
|6
|2
|4
|3
|3
|93
|89
|111
|97
|101
|97
|93
|94
|94
|SEA
|6
|2
|4
|6
|0
|94
|105
|120
|98
|102
|82
|93
|96
|95
|STL
|6
|2
|4
|3
|3
|98
|96
|99
|99
|105
|95
|93
|96
|95
|TB
|6
|0
|6
|0
|6
|102
|116
|90
|102
|100
|99
|93
|94
|94
|TEX
|6
|3
|3
|6
|0
|112
|101
|70
|99
|100
|101
|95
|95
|95
|TOR
|7
|2
|5
|0
|7
|108
|110
|123
|100
|97
|105
|113
|112
|112
|WAS
|7
|3
|4
|3
|4
|110
|112
|134
|100
|97
|112
|116
|115
|115
Pitching Matchups
|Team
|MON
|TUE
|WED
|THU
|FRI
|SAT
|SUN
|ARZ
|Canning R
|Sears L
|Marquez R
|Buehler R
|Yamamoto R
|Sheehan R
|Snell L
|ATH
|@Singer R
|@Lowder R
|@Greene R
|@Tolle L
|@Bennett L
|@Sandoval L
|ATL
|Gusto R
|Perez R
|Junk R
|@Fried L
|@Cole R
|@Schlittler R
|BAL
|Detmers L
|Rodriguez R
|Johnson R
|@deGrom R
|@Montgomery L
|@Rocker R
|BOS
|Martin R
|Burke R
|Fedde R
|Perkins R
|Jump L
|Ginn R
|CHC
|Wrobleski L
|Lauer L
|Sasaki R
|Gausman R
|@Avila R
|@Lugo R
|@Dobnak R
|CHW
|@Sandoval L
|@Gray R
|@Suarez L
|Messick L
|Williams R
|Cecconi R
|CIN
|Ginn R
|Lopez L
|Springs L
|@Cavalli R
|@Littell R
|@Irvin R
|CLE
|Scott R
|Manaea L
|McLean R
|@Schultz L
|@Kay L
|@Martin R
|COL
|Seymour L
|Scholtens R
|Martinez R
|@Leahy R
|@Mathews L
|@Liberatore L
|DET
|@Castillo R
|@Hancock R
|@Woo R
|@Mahle R
|@Roupp R
|@Webb R
|HOU
|Bieber R
|Yesavage R
|Cease R
|@King R
|@Canning R
|@Sears L
|KC
|Ryan R
|Ober R
|Kremer R
|Rea R
|Boyd L
|Assad R
|LAA
|@Povich L
|@Rogers L
|@Young R
|@Phillips R
|@Alcantara R
|@Gusto R
|LAD
|@Boyd L
|@Assad R
|@Imanaga L
|@Kelly R
|@Pfaadt R
|@Rodriguez L
|MIA
|@Sale L
|@Holmes R
|@Elder R
|Soriano R
|Urena R
|Detmers L
|MIL
|Chandler R
|Jones R
|Skenes R
|Ashcraft R
|Prielipp L
|Bradley R
|Ryan R
|MIN
|@Dobnak R
|@Cameron L
|@Wacha R
|@Misiorowski R
|@Sproat R
|@Henderson R
|NYM
|@Cecconi R
|@Cantillo L
|@Bibee R
|@Keller R
|@Chandler R
|@Jones R
|NYY
|May R
|McGreevy R
|Pallante R
|Lopez R
|Perez L
|Sale L
|PHI
|Littell R
|Irvin R
|Griffin L
|Mikolas R
|Scherzer R
|Bieber R
|Yesavage R
|PIT
|@Sproat R
|@Henderson R
|@Harrison L
|@Drohan L
|Peralta R
|Holmes R
|Scott R
|SD
|@Pfaadt R
|@Rodriguez L
|@Bratt L
|@Drake L
|Blanco R
|Lambert R
|Imai R
|SEA
|Mize R
|Melton R
|Skubal L
|Rasmussen R
|Jax R
|Seymour L
|SF
|@Quantrill R
|@Gore L
|@Eovaldi R
|Valdez L
|Montero R
|Mize R
|STL
|@Schlittler R
|@Weathers L
|@Warren R
|Feltner R
|Freeland L
|Lorenzen R
|TB
|@Lorenzen R
|@Hughes R
|@Sugano R
|@Miller R
|@Gilbert R
|@Kirby R
|TEX
|Webb R
|Ray L
|Whisenhunt L
|Baz R
|Bradish R
|Povich L
|TOR
|@Imai R
|@Wesneski R
|@Brown R
|@Peterson L
|@Wheeler R
|@Nola R
|@Luzardo L
|WSH
|@Nola R
|@Luzardo L
|@Painter R
|@Sanchez L
|Abbott L
|Burns R
|Singer R