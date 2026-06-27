It's a fairly busy week with 94 games on the docket. Seven clubs play seven games while the Kansas City Royals draw the short straw with only five contests. Everyone else is scheduled for six games.
The Guardians and... wait for it... the Rockies have seven games at home. It's the rare week of Rocky Mountain High.
Be sure to visit again Sunday night after the individual hitting rankings are added.
Week of June 29 - July 5
Team Hitter Rankings
|TM
|GMS
|vLHP
|vRHP
|HOME
|AWAY
|HR LHB
|HR RHB
|SB
|P LHB
|P RHB
|RUNS
|AVE LHB
|AVE RHB
|TOTAL
|1
|ARZ
|6
|1
|5
|6
|0
|87
|86
|85
|100
|101
|90
|93
|93
|93
|2
|ATL
|6
|2
|4
|6
|0
|102
|102
|84
|100
|99
|102
|95
|95
|95
|3
|BAL
|6
|2
|4
|3
|3
|128
|106
|118
|101
|103
|102
|99
|97
|98
|4
|BOS
|6
|3
|3
|3
|3
|113
|108
|106
|103
|98
|112
|99
|96
|98
|5
|CHC
|6
|1
|5
|6
|0
|98
|99
|105
|99
|97
|102
|95
|95
|95
|6
|CHW
|7
|2
|5
|0
|7
|116
|96
|94
|96
|104
|109
|111
|112
|112
|7
|CIN
|7
|2
|5
|3
|4
|118
|115
|83
|94
|98
|102
|110
|112
|111
|8
|CLE
|7
|2
|5
|7
|0
|109
|105
|132
|97
|103
|112
|117
|119
|118
|9
|COL
|7
|1
|6
|7
|0
|111
|127
|161
|101
|103
|114
|120
|123
|123
|10
|DET
|6
|1
It's a fairly busy week with 94 games on the docket. Seven clubs play seven games while the Kansas City Royals draw the short straw with only five contests. Everyone else is scheduled for six games.
The Guardians and... wait for it... the Rockies have seven games at home. It's the rare week of Rocky Mountain High.
Be sure to visit again Sunday night after the individual hitting rankings are added.
Week of June 29 - July 5
Team Hitter Rankings
|TM
|GMS
|vLHP
|vRHP
|HOME
|AWAY
|HR LHB
|HR RHB
|SB
|P LHB
|P RHB
|RUNS
|AVE LHB
|AVE RHB
|TOTAL
|1
|ARZ
|6
|1
|5
|6
|0
|87
|86
|85
|100
|101
|90
|93
|93
|93
|2
|ATL
|6
|2
|4
|6
|0
|102
|102
|84
|100
|99
|102
|95
|95
|95
|3
|BAL
|6
|2
|4
|3
|3
|128
|106
|118
|101
|103
|102
|99
|97
|98
|4
|BOS
|6
|3
|3
|3
|3
|113
|108
|106
|103
|98
|112
|99
|96
|98
|5
|CHC
|6
|1
|5
|6
|0
|98
|99
|105
|99
|97
|102
|95
|95
|95
|6
|CHW
|7
|2
|5
|0
|7
|116
|96
|94
|96
|104
|109
|111
|112
|112
|7
|CIN
|7
|2
|5
|3
|4
|118
|115
|83
|94
|98
|102
|110
|112
|111
|8
|CLE
|7
|2
|5
|7
|0
|109
|105
|132
|97
|103
|112
|117
|119
|118
|9
|COL
|7
|1
|6
|7
|0
|111
|127
|161
|101
|103
|114
|120
|123
|123
|10
|DET
|6
|1
|5
|0
|6
|111
|100
|118
|101
|101
|90
|95
|93
|93
|11
|HOU
|6
|1
|5
|6
|0
|112
|112
|130
|101
|97
|101
|99
|97
|97
|12
|KC
|5
|2
|3
|5
|0
|86
|78
|92
|100
|96
|77
|75
|73
|74
|13
|LAA
|6
|2
|4
|3
|3
|111
|106
|93
|98
|97
|84
|93
|92
|92
|14
|LAD
|7
|2
|5
|4
|3
|103
|109
|110
|98
|101
|122
|115
|117
|116
|15
|MIA
|7
|3
|4
|0
|7
|100
|108
|99
|104
|103
|124
|115
|115
|115
|16
|MIL
|7
|3
|4
|4
|3
|98
|95
|115
|103
|102
|119
|117
|116
|116
|17
|MIN
|6
|2
|4
|0
|6
|113
|107
|98
|98
|103
|90
|93
|94
|94
|18
|NYM
|6
|1
|5
|0
|6
|109
|110
|95
|101
|102
|83
|93
|93
|93
|19
|NYY
|6
|2
|4
|6
|0
|112
|101
|101
|101
|100
|108
|98
|97
|97
|20
|ATH
|6
|2
|4
|6
|0
|86
|83
|114
|97
|100
|89
|93
|94
|94
|21
|PHI
|6
|0
|6
|4
|2
|101
|100
|72
|102
|103
|96
|94
|94
|94
|22
|PIT
|7
|2
|5
|0
|7
|110
|112
|105
|103
|98
|119
|115
|113
|114
|23
|SD
|7
|3
|4
|0
|7
|107
|114
|86
|98
|98
|93
|109
|109
|109
|24
|SF
|6
|2
|4
|0
|6
|97
|104
|93
|99
|102
|111
|93
|95
|94
|25
|SEA
|6
|0
|6
|6
|0
|94
|105
|93
|107
|100
|91
|96
|95
|95
|26
|STL
|6
|3
|3
|0
|6
|100
|101
|84
|98
|98
|90
|91
|91
|91
|27
|TB
|6
|1
|5
|0
|6
|99
|95
|97
|104
|101
|99
|94
|93
|93
|28
|TEX
|6
|3
|3
|3
|3
|110
|103
|81
|95
|99
|87
|91
|92
|92
|29
|TOR
|6
|1
|5
|3
|3
|105
|112
|75
|100
|96
|82
|92
|91
|91
|30
|WAS
|6
|3
|3
|3
|3
|105
|111
|82
|99
|96
|93
|93
|92
|93
Pitching Matchups
|Team
|MON
|TUE
|WED
|THU
|FRI
|SAT
|SUN
|ARZ
|Mahle R
|Roupp R
|McDonald R
|Woodruff R
|Sproat R
|Drohan L
|ATH
|Lauer L
|Wrobleski L
|Ohtani R
|Phillips R
|Alcantara R
|Perez R
|ATL
|Liberatore L
|McGreevy R
|May R
|Thornton L
|Scott R
|McLean R
|BAL
|Burke R
|Fedde R
|Schultz L
|@Greene R
|@Singer R
|@Lodolo L
|BOS
|Mikolas R
|Cavalli R
|Alvarez L
|@Urena R
|@Detmers L
|@Aldegheri L
|CHC
|Canning R
|Marquez R
|Buehler R
|Pallante R
|Leahy R
|Liberatore L
|CHW
|@Baz R
|@Gibson R
|@Rogers L
|@Cecconi R
|@Williams R
|@Messick L
|@Bibee R
|CIN
|@Sproat R
|@Drohan L
|@Misiorowski R
|@Harrison L
|Young R
|Kremer R
|Bradish R
|CLE
|deGrom R
|Gore L
|Eovaldi R
|Martin R
|Kay L
|Burke R
|Fedde R
|COL
|Alcantara R
|Perez R
|Meyer R
|Junk R
|Webb R
|Ray L
|Mahle R
|DET
|@Weathers L
|@Schlittler R
|@Warren R
|@Rocker R
|@Quantrill R
|@deGrom R
|HOU
|Matthews R
|Ryan R
|Bradley R
|McClanahan L
|Rasmussen R
|Jax R
|KC
|Jax R
|Seymour L
|Martinez R
|Luzardo L
|Nola R
|LAA
|@Woo R
|@Miller R
|@Castillo R
|Bennett L
|Gray R
|Suarez L
|LAD
|@Jump L
|@Springs L
|@Ginn R
|Vasquez R
|King R
|Canning R
|Marquez R
|MIA
|@Sullivan L
|@Freeland L
|@Sugano R
|@Lorenzen R
|@Perkins R
|@Civale R
|@Jump L
|MIL
|Lodolo L
|Lowder R
|Abbott L
|Burns R
|@Cabrera R
|@Kelly R
|@Rodriguez L
|MIN
|@Lambert R
|@Burrows R
|@Imai R
|@Cole R
|@Rodon L
|@Weathers L
|NYM
|@Yesavage R
|@Gausman R
|@Scherzer R
|@Elder R
|@Sale L
|@Holmes R
|NYY
|Mize R
|Skubal L
|Melton R
|Paredes R
|Prielipp L
|Matthews R
|PHI
|Ashcraft R
|Chandler R
|Skenes R
|Jones R
|@Wacha R
|@Avila R
|PIT
|@Nola R
|@Sanchez L
|@Wheeler R
|@Rangel R
|@Griffin L
|@Littell R
|@Mikolas R
|SD
|@Imanaga L
|@Assad R
|@Boyd L
|@Sasaki R
|@Yamamoto R
|@Sheehan R
|@Lauer L
|SEA
|Johnson R
|Soriano R
|Rodriguez R
|Cease R
|Bieber R
|Yesavage R
|SF
|@Rodriguez L
|@Pfaadt R
|@Gallen R
|@Feltner R
|@Gordon R
|@Freeland L
|STL
|@Holmes R
|@Perez L
|@Lopez R
|@Rea R
|@Peterson L
|@Imanaga L
|TB
|@Cameron L
|@Lugo R
|@Kolek R
|@Arrighetti R
|@Javier R
|@Brown R
|TEX
|@Messick L
|@Bibee R
|@Cantillo L
|Montero R
|Valdez L
|Flaherty R
|TOR
|McLean R
|Manaea L
|Peralta R
|@Hancock R
|@Gilbert R
|@Woo R
|WSH
|@Suarez L
|@Early L
|@Tolle L
|Keller R
|Ashcraft R
|Chandler R