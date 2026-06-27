Weekly Hitter Rankings: Top Fantasy Baseball Batters to Target

Todd Zola reviews the best hitting matchups for the week of June 29 as TJ Rumfield and the Colorado Rockies enjoy seven games at home in Coors Field.
June 27, 2026
Weekly Hitter Rankings: Top Fantasy Baseball Batters to Target
June 27, 2026
Weekly Hitter Rankings

It's a fairly busy week with 94 games on the docket. Seven clubs play seven games while the Kansas City Royals draw the short straw with only five contests. Everyone else is scheduled for six games.

The Guardians and... wait for it... the Rockies have seven games at home. It's the rare week of Rocky Mountain High.

Be sure to visit again Sunday night after the individual hitting rankings are added.

Week of June 29 - July 5

Team Hitter Rankings

TMGMSvLHPvRHPHOMEAWAYHR LHBHR RHBSBP LHBP RHBRUNSAVE LHBAVE RHBTOTAL
1ARZ6156087868510010190939393
2ATL624601021028410099102959595
3BAL62433128106118101103102999798
4BOS6333311310810610398112999698
5CHC6156098991059997102959595
6CHW72507116969496104109111112112
7CIN72534118115839498102110112111
8CLE7257010910513297103112117119118
9COL71670111127161101103114120123123
10DET61

It's a fairly busy week with 94 games on the docket. Seven clubs play seven games while the Kansas City Royals draw the short straw with only five contests. Everyone else is scheduled for six games.

The Guardians and... wait for it... the Rockies have seven games at home. It's the rare week of Rocky Mountain High.

Be sure to visit again Sunday night after the individual hitting rankings are added.

Week of June 29 - July 5

Team Hitter Rankings

TMGMSvLHPvRHPHOMEAWAYHR LHBHR RHBSBP LHBP RHBRUNSAVE LHBAVE RHBTOTAL
1ARZ6156087868510010190939393
2ATL624601021028410099102959595
3BAL62433128106118101103102999798
4BOS6333311310810610398112999698
5CHC6156098991059997102959595
6CHW72507116969496104109111112112
7CIN72534118115839498102110112111
8CLE7257010910513297103112117119118
9COL71670111127161101103114120123123
10DET6150611110011810110190959393
11HOU6156011211213010197101999797
12KC523508678921009677757374
13LAA6243311110693989784939292
14LAD7254310310911098101122115117116
15MIA7340710010899104103124115115115
16MIL734439895115103102119117116116
17MIN62406113107989810390939494
18NYM615061091109510110283939393
19NYY62460112101101101100108989797
20ATH6246086831149710089939494
21PHI606421011007210210396949494
22PIT7250711011210510398119115113114
23SD7340710711486989893109109109
24SF62406971049399102111939594
25SEA60660941059310710091969595
26STL6330610010184989890919191
27TB6150699959710410199949393
28TEX6333311010381959987919292
29TOR61533105112751009682929191
30WAS6333310511182999693939293

Pitching Matchups

TeamMONTUEWEDTHUFRISATSUN
ARZMahle RRoupp RMcDonald R Woodruff RSproat RDrohan L
ATHLauer LWrobleski LOhtani R Phillips RAlcantara RPerez R
ATL Liberatore LMcGreevy RMay RThornton LScott RMcLean R
BALBurke RFedde RSchultz L @Greene R@Singer R@Lodolo L
BOSMikolas RCavalli RAlvarez L @Urena R@Detmers L@Aldegheri L
CHCCanning RMarquez RBuehler R Pallante RLeahy RLiberatore L
CHW@Baz R@Gibson R@Rogers L@Cecconi R@Williams R@Messick L@Bibee R
CIN@Sproat R@Drohan L@Misiorowski R@Harrison LYoung RKremer RBradish R
CLEdeGrom RGore LEovaldi RMartin RKay LBurke RFedde R
COLAlcantara RPerez RMeyer RJunk RWebb RRay LMahle R
DET@Weathers L@Schlittler R@Warren R@Rocker R @Quantrill R@deGrom R
HOUMatthews RRyan RBradley R McClanahan LRasmussen RJax R
KC Jax RSeymour LMartinez R Luzardo LNola R
LAA@Woo R@Miller R @Castillo RBennett LGray RSuarez L
LAD@Jump L@Springs L@Ginn RVasquez RKing RCanning RMarquez R
MIA@Sullivan L@Freeland L@Sugano R@Lorenzen R@Perkins R@Civale R@Jump L
MILLodolo LLowder RAbbott LBurns R@Cabrera R@Kelly R@Rodriguez L
MIN@Lambert R@Burrows R@Imai R @Cole R@Rodon L@Weathers L
NYM@Yesavage R@Gausman R@Scherzer R @Elder R@Sale L@Holmes R
NYYMize RSkubal LMelton R Paredes RPrielipp LMatthews R
PHIAshcraft RChandler RSkenes RJones R @Wacha R@Avila R
PIT@Nola R@Sanchez L@Wheeler R@Rangel R@Griffin L@Littell R@Mikolas R
SD@Imanaga L@Assad R@Boyd L@Sasaki R@Yamamoto R@Sheehan R@Lauer L
SEAJohnson RSoriano R Rodriguez RCease RBieber RYesavage R
SF@Rodriguez L@Pfaadt R@Gallen R @Feltner R@Gordon R@Freeland L
STL @Holmes R@Perez L@Lopez R@Rea R@Peterson L@Imanaga L
TB @Cameron L@Lugo R@Kolek R@Arrighetti R@Javier R@Brown R
TEX@Messick L@Bibee R@Cantillo LMontero R Valdez LFlaherty R
TORMcLean RManaea LPeralta R @Hancock R@Gilbert R@Woo R
WSH@Suarez L@Early L@Tolle L Keller RAshcraft RChandler R

Want to Read More?
Subscribe to RotoWire to see the full article.

We reserve some of our best content for our paid subscribers. Plus, if you choose to subscribe you can discuss this article with the author and the rest of the RotoWire community.

More Home Runs. Fewer Strikeouts. 

Get RotoWire's advanced reports and tools to confidently start your best team.

  • Custom reports based on your team
  • Confirmed lineup alerts
  • Advanced stats to help you choose the right players
Baseball
ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
RotoWire Logo

Continue the Conversation

Join the RotoWire Discord group to hear from our experts and other MLB fans.

Top News

Tools

MLB Draft Kit Logo

MLB Draft Kit

Fantasy Tools

Don’t miss a beat. Check out our 2026 MLB Fantasy Baseball rankings.

Related Stories

DFS Latest

MLB DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, June 27
MLB DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, June 27
FanDuel MLB DFS picks for Saturday night include top pitchers, stacks, bargain bats like the Twins' Trevor Larnach against Rockies pitching, plus strategy to build winning lineups.
Today
MLB DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, June 26
MLB DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, June 26
DraftKings MLB DFS picks for Friday include key pitchers, top targets like Milwaukee's Jackson Chourio, value bats and stacks for the 13-game slate.
June 26th