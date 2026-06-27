Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week

Todd Zola looks at the changing offensive environment as the weather warms up, but nobody is hotter than Milwaukee Brewers pitching phenom Jacob Misiorowski.
June 27, 2026
Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week
June 27, 2026
Weekly Pitcher Rankings

As the month draws to an end, let's take a look at the factors affecting scoring, hence how aggressive we should be with selecting pitchers:

MonthR/GHR%BABIPwOBAK%BB%SB%
Mar/Apr4.512.8%0.2910.31422.2%9.6%76.6%
May4.302.8%0.2830.30921.9%8.8%73.6%
Jun4.683.5%0.2930.32322.3%8.6%78.7%

As expected, warmer temperatures promoted more home runs, with scoring coming along for the ride. Pitchers must have a better grasp of the ABS system as walks are declining. May looks like an anomaly with such a low BABIP. It's also interesting to note that stolen base success rate is on the rise, perhaps because players thrown out earlier in the season aren't attempting as many swipes.

As always, these rankings will be refreshed Sunday night.

Mixed League

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Jacob MisiorowskiMILCINSo awesome that he doesn't need two starts to be No. 1  
2Parker MessickCLETEX, CWS   
3Jacob deGromTEX@CLE, DET   
4Yoshinobu YamamotoLADSD   
5Chris SaleATLNYM   
6Ryan WeathersNYYDET, MIN   
7Bryan WooSEALAA, TORSecond start will be a piggyback game  
8Shohei OhtaniLAD@ATH   
9Tanner BibeeCLETEX, CWS   
10Logan GilbertSEATOR   
11Braxton AshcraftPIT@PHI, @WAS

As the month draws to an end, let's take a look at the factors affecting scoring, hence how aggressive we should be with selecting pitchers:

MonthR/GHR%BABIPwOBAK%BB%SB%
Mar/Apr4.512.8%0.2910.31422.2%9.6%76.6%
May4.302.8%0.2830.30921.9%8.8%73.6%
Jun4.683.5%0.2930.32322.3%8.6%78.7%

As expected, warmer temperatures promoted more home runs, with scoring coming along for the ride. Pitchers must have a better grasp of the ABS system as walks are declining. May looks like an anomaly with such a low BABIP. It's also interesting to note that stolen base success rate is on the rise, perhaps because players thrown out earlier in the season aren't attempting as many swipes.

As always, these rankings will be refreshed Sunday night.

Mixed League

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Jacob MisiorowskiMILCINSo awesome that he doesn't need two starts to be No. 1  
2Parker MessickCLETEX, CWS   
3Jacob deGromTEX@CLE, DET   
4Yoshinobu YamamotoLADSD   
5Chris SaleATLNYM   
6Ryan WeathersNYYDET, MIN   
7Bryan WooSEALAA, TORSecond start will be a piggyback game  
8Shohei OhtaniLAD@ATH   
9Tanner BibeeCLETEX, CWS   
10Logan GilbertSEATOR   
11Braxton AshcraftPIT@PHI, @WASQuietly emerging as Skenes' sidekick  
12Trey YesavageTORNYM, @SEA   
13Paul SkenesPIT@PHI   
14Dylan CeaseTOR@SEA   
15Hunter GreeneCINBALSee if he's available in your league 50%
16Zack WheelerPHIPIT   
17Tarik SkubalDET@NYY   
18Cristopher SanchezPHIPIT   
19Drew RasmussenTB@HOU   
20Cam SchlittlerNYYDET   
21Gerrit ColeNYYMIN   
22Chase BurnsCIN@MIL   
23Brandon WoodruffMIL@ARIDidn't miss a beat in his return  
24Nolan McLeanNYM@TOR, @ATL   
25Shota ImanagaCHCSD, STL   
26Ranger SuarezBOSWAS, @LAA   
27Joe RyanMIN@HOU   
28Griffin JaxTB@KC, @HOUTransition to traditional starter is nearly complete  
29Bryce MillerSEALAA   
30Nathan EovaldiTEX@CLE   
31Carlos RodonNYYMIN   
32Framber ValdezDET@TEX   
33Payton TolleBOSWAS   
34Jesus LuzardoPHI@KC2.40 ERA, 1.21 WHIP with 53 K over last 48.2 IP  
35Kyle HarrisonMILCIN   
36Emmet SheehanLADSD   
37Kevin GausmanTORNYM   
38Connelly EarlyBOSWAS   
39Joey CantilloCLETEXGetting better as the season progresses  
40Kyle BradishBAL@CIN   
41Hunter BrownHOUTB   
42Gage JumpATHLAD, MIA   
43Sonny GrayBOS@LAA   
44Ian SeymourTB@KC 17% 
45Roki SasakiLADSDBack to being Sosucki (he'll be fine)  
46Gavin WilliamsCLECWS   
47Matthew BoydCHCSD   
48Trevor RogersBALCWS   
49Reynaldo LopezATLSTL 5%8%
50Luis CastilloSEALAA   
51Logan WebbSF@COL   
52Tatsuya ImaiHOUMIN   
53Reid DetmersLAABOS   
54Sandy AlcantaraMIA@COL, @ATHArguably the toughest venues in which to pitch  
55MacKenzie GoreTEX@CLE   
56Nick MartinezTB@KC   
57Sean ManaeaNYM@TOR   
58Michael WachaKCPHI   
59Foster GriffinWASPIT   
60Shane BazBALCWS   
61Grayson RodriguezLAA@SEA 16%25%
62Freddy PeraltaNYM@TORAt this rate, no competitive team will want him  
63Jack PerkinsATHMIA 17% 
64Brandon SproatMILCIN, @ARI 11% 
65Nick LodoloCIN@MIL, BAL   
66Landen RouppSF@ARI   
67Taj BradleyMIN@HOU   
68Jared JonesPIT@PHI   
69Eury PerezMIA@COL, @ATH   
70Robbie RaySF@COL   
71Noah CameronKCTB   
72Shane BieberTOR@SEA   
73Tyler MahleSF@ARI, @COL 4%23%
74Bubba ChandlerPIT@PHI, @WAS   
75Brady SingerCINBAL 12% 
76Jose SorianoLAA@SEA   
77Javier AssadCHCSD 20% 
78Jake BennettBOS@LAA 5% 
79Brandon YoungBAL@CIN   
80Mix 12 Reliever     
81Shane DrohanMILCIN, @ARI   
82Aaron NolaPHIPIT, @KC   
83Keider MonteroDET@TEX 31% 
84Davis MartinCWS@CLE   
85Zac GallenARISF 44% 
86Andre PallanteSTL@CHC   
87Zebby MatthewsMIN@HOU, @NYY   
88Kyle LeahySTL@CHC 10% 
89Mix 15 Reliever     
90Grant HolmesATLSTL, NYM   
91Dustin MaySTL@ATL   
92Emerson HancockSEATOR   
93Eduardo RodriguezARISF, MIL   
94Eric LauerLAD@ATH, SD 14% 
95Jack FlahertyDET@TEX 26% 
96Slade CecconiCLECWS 20% 
97Mike BurrowsHOUMIN 22% 
98Max ScherzerTORNYM 2%8%
99Justin WrobleskiLAD@ATH   
100Zach ThorntonNYM@ATL 100%100%
101Peter LambertHOUMIN   
102Kumar RockerTEXDET 48% 
103Casey MizeDET@NYY   
104Dean KremerBAL@CIN 7% 
105Shane McClanahanTB@HOU   
106Mitch KellerPIT@WAS   
107Sean BurkeCWS@BAL, @CLE   
108Noah SchultzCWS@BAL 31% 
109Michael KingSD@LAD   
110Seth LugoKCTB   
111Martin PerezATLSTL 49% 
112Troy MeltonDET@NYY   
113Walbert UrenaLAABOS   
114Jeffrey SpringsATHLAD 29% 
115Cristian JavierHOUTB 2%12%
116Trey GibsonBALCWS 100%5%
117Spencer ArrighettiHOUTB   
118Will WarrenNYYDET   
119Brandon PfaadtARISF 1%15%
120Bryce ElderATLNYM   
121Kyle FreelandCOLMIA, SF 100%100%
122David PetersonCHCSTL 4%18%
123Max MeyerMIA@COL   
124Luinder AvilaKCPHI 1%27%
125Colin ReaCHCSTL 9%47%
126Anthony KayCWS@CLE 41% 
127Alan RangelPHIPIT 3%17%
128Cade CavalliWAS@BOS   
129Jose CabreraARIMIL 100%100%
130Christian ScottNYM@ATL   
131Tomoyuki SuganoCOLMIA 100%17%
132Stephen KolekKCTB 35% 
133Aaron CivaleATHMIA 3%28%
134Cal QuantrillTEXDET 100%2%
135Andrew AbbottCIN@MIL   
136Zack LittellWASPIT 4%47%
137Connor PrielippMIN@NYY 23% 
138Erick FeddeCWS@BAL, @CLE 1%8%
139Griffin CanningSD@CHC, @LAD 1.00%13.0%
140Michael McGreevySTL@ATL   
141Rhett LowderCIN@MIL 7.00% 
142Matthew LiberatoreSTL@ATL, @CHC 14% 
143Miles MikolasWAS@BOS, PIT 100%2%
144Ryan JohnsonLAA@SEA 100%2%
145Michael LorenzenCOLMIA 0%100%
146Walker BuehlerSD@CHC 29% 
147Mike ParedesMIN@NYY 100%5%
148Janson JunkMIA@COL 7%7%
149Merrill KellyARIMIL   
150Trevor McDonaldSF@ARI 31% 
151Randy VasquezSD@LAD 44% 
152J.T. GinnATHLAD   
153German MarquezSD@CHC, @LAD 100%2%
154Andrew AlvarezWAS@BOS 11% 
155Ryan FeltnerCOLSF 100%2%
156Tanner GordonCOLSF 100%100%
157Tyler PhillipsMIA@ATH 9% 
158Sean SullivanCOLMIA 100%100%
159Sam AldegheriLAABOS 0%3%

American League

RankPitcherTMOPPComment
1Parker MessickCLETEX, CWS 
2Jacob deGromTEX@CLE, DET 
3Ryan WeathersNYYDET, MIN 
4Bryan WooSEALAA, TORSecond start will be a piggyback game
5Tanner BibeeCLETEX, CWS 
6Logan GilbertSEATOR 
7Trey YesavageTORNYM, @SEA 
8Dylan CeaseTOR@SEA 
9Tarik SkubalDET@NYY 
10Drew RasmussenTB@HOU 
11Cam SchlittlerNYYDET 
12Gerrit ColeNYYMIN 
13Ranger SuarezBOSWAS, @LAA 
14Joe RyanMIN@HOU 
15Griffin JaxTB@KC, @HOUTransition to traditional starter is nearly complete
16Bryce MillerSEALAA 
17Nathan EovaldiTEX@CLE 
18Carlos RodonNYYMIN 
19Framber ValdezDET@TEX 
20Payton TolleBOSWAS 
21Kevin GausmanTORNYM 
22Connelly EarlyBOSWAS 
23Joey CantilloCLETEXGetting better as the season progresses
24Kyle BradishBAL@CIN 
25Hunter BrownHOUTB 
26Gage JumpATHLAD, MIA 
27Sonny GrayBOS@LAA 
28Ian SeymourTB@KC 
29Gavin WilliamsCLECWS 
30Trevor RogersBALCWS 
31Luis CastilloSEALAA 
32Tatsuya ImaiHOUMIN 
33Reid DetmersLAABOS 
34MacKenzie GoreTEX@CLE 
35Nick MartinezTB@KC 
36Michael WachaKCPHI 
37Shane BazBALCWS 
38Grayson RodriguezLAA@SEA 
39Jack PerkinsATHMIA 
40Taj BradleyMIN@HOU 
41Noah CameronKCTB 
42Shane BieberTOR@SEA 
43Jose SorianoLAA@SEA 
44Jake BennettBOS@LAA 
45Brandon YoungBAL@CIN 
46Keider MonteroDET@TEX 
47Davis MartinCWS@CLE 
48Zebby MatthewsMIN@HOU, @NYY 
49Emerson HancockSEATOR 
50Jack FlahertyDET@TEX 
51Slade CecconiCLECWS 
52Mike BurrowsHOUMIN 
53Max ScherzerTORNYM 
54Peter LambertHOUMIN 
55Kumar RockerTEXDET 
56Casey MizeDET@NYY 
57Dean KremerBAL@CIN 
58Shane McClanahanTB@HOU 
59Sean BurkeCWS@BAL, @CLE 
60Noah SchultzCWS@BAL 
61AL Reliever   
62Seth LugoKCTB 
63Troy MeltonDET@NYY 
64Walbert UrenaLAABOS 
65Jeffrey SpringsATHLAD 
66Cristian JavierHOUTB 
67Trey GibsonBALCWS 
68Spencer ArrighettiHOUTB 
69Will WarrenNYYDET 
70Luinder AvilaKCPHI 
71Anthony KayCWS@CLE 
72Stephen KolekKCTB 
73Aaron CivaleATHMIA 
74Cal QuantrillTEXDET 
75Connor PrielippMIN@NYY 
76Erick FeddeCWS@BAL, @CLE 
77Ryan JohnsonLAA@SEA 
78Mike ParedesMIN@NYY 
79J.T. GinnATHLAD 
80Sam AldegheriLAABOS 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Jacob MisiorowskiMILCINSo awesome that he doesn't need two starts to be No. 1
2Yoshinobu YamamotoLADSD 
3Chris SaleATLNYM 
4Shohei OhtaniLAD@ATH 
5Braxton AshcraftPIT@PHI, @WASQuietly emerging as Skenes' sidekick
6Paul SkenesPIT@PHI 
7Hunter GreeneCINBALSee if he's available in your league
8Zack WheelerPHIPIT 
9Cristopher SanchezPHIPIT 
10Chase BurnsCIN@MIL 
11Brandon WoodruffMIL@ARIDidn't miss a beat in his return
12Nolan McLeanNYM@TOR, @ATL 
13Shota ImanagaCHCSD, STL 
14Jesus LuzardoPHI@KC2.40 ERA, 1.21 WHIP with 53 K over last 48.2 IP
15Kyle HarrisonMILCIN 
16Emmet SheehanLADSD 
17Roki SasakiLADSDBack to being Sosucki (he'll be fine)
18Matthew BoydCHCSD 
19Reynaldo LopezATLSTL 
20Logan WebbSF@COL 
21Sandy AlcantaraMIA@COL, @ATHArguably the toughest venues in which to pitch
22Sean ManaeaNYM@TOR 
23Foster GriffinWASPIT 
24Freddy PeraltaNYM@TORAt this rate, no competitive team will want him
25Brandon SproatMILCIN, @ARI 
26Nick LodoloCIN@MIL, BAL 
27Landen RouppSF@ARI 
28Jared JonesPIT@PHI 
29Eury PerezMIA@COL, @ATH 
30Robbie RaySF@COL 
31Tyler MahleSF@ARI, @COL 
32Bubba ChandlerPIT@PHI, @WAS 
33Brady SingerCINBAL 
34Javier AssadCHCSD 
35Shane DrohanMILCIN, @ARI 
36Aaron NolaPHIPIT, @KC 
37Zac GallenARISF 
38Andre PallanteSTL@CHC 
39Kyle LeahySTL@CHC 
40Grant HolmesATLSTL, NYM 
41Dustin MaySTL@ATL 
42Eduardo RodriguezARISF, MIL 
43Eric LauerLAD@ATH, SD 
44Justin WrobleskiLAD@ATH 
45Zach ThorntonNYM@ATL 
46Mitch KellerPIT@WAS 
47NL Reliever   
48Michael KingSD@LAD 
49Martin PerezATLSTL 
50Brandon PfaadtARISF 
51Bryce ElderATLNYM 
52Kyle FreelandCOLMIA, SF 
53David PetersonCHCSTL 
54Max MeyerMIA@COL 
55Colin ReaCHCSTL 
56Alan RangelPHIPIT 
57Cade CavalliWAS@BOS 
58Jose CabreraARIMIL 
59Christian ScottNYM@ATL 
60Tomoyuki SuganoCOLMIA 
61Andrew AbbottCIN@MIL 
62Zack LittellWASPIT 
63Griffin CanningSD@CHC, @LAD 
64Michael McGreevySTL@ATL 
65Rhett LowderCIN@MIL 
66Matthew LiberatoreSTL@ATL, @CHC 
67Miles MikolasWAS@BOS, PIT 
68Michael LorenzenCOLMIA 
69Walker BuehlerSD@CHC 
70Janson JunkMIA@COL 
71Merrill KellyARIMIL 
72Trevor McDonaldSF@ARI 
73Randy VasquezSD@LAD 
74German MarquezSD@CHC, @LAD 
75Andrew AlvarezWAS@BOS 
76Ryan FeltnerCOLSF 
77Tanner GordonCOLSF 
78Tyler PhillipsMIA@ATH 

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Baseball
ABOUT THE AUTHOR
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Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
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