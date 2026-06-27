As the month draws to an end, let's take a look at the factors affecting scoring, hence how aggressive we should be with selecting pitchers:
|Month
|R/G
|HR%
|BABIP
|wOBA
|K%
|BB%
|SB%
|Mar/Apr
|4.51
|2.8%
|0.291
|0.314
|22.2%
|9.6%
|76.6%
|May
|4.30
|2.8%
|0.283
|0.309
|21.9%
|8.8%
|73.6%
|Jun
|4.68
|3.5%
|0.293
|0.323
|22.3%
|8.6%
|78.7%
As expected, warmer temperatures promoted more home runs, with scoring coming along for the ride. Pitchers must have a better grasp of the ABS system as walks are declining. May looks like an anomaly with such a low BABIP. It's also interesting to note that stolen base success rate is on the rise, perhaps because players thrown out earlier in the season aren't attempting as many swipes.
As always, these rankings will be refreshed Sunday night.
Mixed League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Jacob Misiorowski
|MIL
|CIN
|So awesome that he doesn't need two starts to be No. 1
|2
|Parker Messick
|CLE
|TEX, CWS
|3
|Jacob deGrom
|TEX
|@CLE, DET
|4
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|SD
|5
|Chris Sale
|ATL
|NYM
|6
|Ryan Weathers
|NYY
|DET, MIN
|7
|Bryan Woo
|SEA
|LAA, TOR
|Second start will be a piggyback game
|8
|Shohei Ohtani
|LAD
|@ATH
|9
|Tanner Bibee
|CLE
|TEX, CWS
|10
|Logan Gilbert
|SEA
|TOR
|11
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@PHI, @WAS
As the month draws to an end, let's take a look at the factors affecting scoring, hence how aggressive we should be with selecting pitchers:
|Month
|R/G
|HR%
|BABIP
|wOBA
|K%
|BB%
|SB%
|Mar/Apr
|4.51
|2.8%
|0.291
|0.314
|22.2%
|9.6%
|76.6%
|May
|4.30
|2.8%
|0.283
|0.309
|21.9%
|8.8%
|73.6%
|Jun
|4.68
|3.5%
|0.293
|0.323
|22.3%
|8.6%
|78.7%
As expected, warmer temperatures promoted more home runs, with scoring coming along for the ride. Pitchers must have a better grasp of the ABS system as walks are declining. May looks like an anomaly with such a low BABIP. It's also interesting to note that stolen base success rate is on the rise, perhaps because players thrown out earlier in the season aren't attempting as many swipes.
As always, these rankings will be refreshed Sunday night.
Mixed League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Jacob Misiorowski
|MIL
|CIN
|So awesome that he doesn't need two starts to be No. 1
|2
|Parker Messick
|CLE
|TEX, CWS
|3
|Jacob deGrom
|TEX
|@CLE, DET
|4
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|SD
|5
|Chris Sale
|ATL
|NYM
|6
|Ryan Weathers
|NYY
|DET, MIN
|7
|Bryan Woo
|SEA
|LAA, TOR
|Second start will be a piggyback game
|8
|Shohei Ohtani
|LAD
|@ATH
|9
|Tanner Bibee
|CLE
|TEX, CWS
|10
|Logan Gilbert
|SEA
|TOR
|11
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@PHI, @WAS
|Quietly emerging as Skenes' sidekick
|12
|Trey Yesavage
|TOR
|NYM, @SEA
|13
|Paul Skenes
|PIT
|@PHI
|14
|Dylan Cease
|TOR
|@SEA
|15
|Hunter Greene
|CIN
|BAL
|See if he's available in your league
|50%
|16
|Zack Wheeler
|PHI
|PIT
|17
|Tarik Skubal
|DET
|@NYY
|18
|Cristopher Sanchez
|PHI
|PIT
|19
|Drew Rasmussen
|TB
|@HOU
|20
|Cam Schlittler
|NYY
|DET
|21
|Gerrit Cole
|NYY
|MIN
|22
|Chase Burns
|CIN
|@MIL
|23
|Brandon Woodruff
|MIL
|@ARI
|Didn't miss a beat in his return
|24
|Nolan McLean
|NYM
|@TOR, @ATL
|25
|Shota Imanaga
|CHC
|SD, STL
|26
|Ranger Suarez
|BOS
|WAS, @LAA
|27
|Joe Ryan
|MIN
|@HOU
|28
|Griffin Jax
|TB
|@KC, @HOU
|Transition to traditional starter is nearly complete
|29
|Bryce Miller
|SEA
|LAA
|30
|Nathan Eovaldi
|TEX
|@CLE
|31
|Carlos Rodon
|NYY
|MIN
|32
|Framber Valdez
|DET
|@TEX
|33
|Payton Tolle
|BOS
|WAS
|34
|Jesus Luzardo
|PHI
|@KC
|2.40 ERA, 1.21 WHIP with 53 K over last 48.2 IP
|35
|Kyle Harrison
|MIL
|CIN
|36
|Emmet Sheehan
|LAD
|SD
|37
|Kevin Gausman
|TOR
|NYM
|38
|Connelly Early
|BOS
|WAS
|39
|Joey Cantillo
|CLE
|TEX
|Getting better as the season progresses
|40
|Kyle Bradish
|BAL
|@CIN
|41
|Hunter Brown
|HOU
|TB
|42
|Gage Jump
|ATH
|LAD, MIA
|43
|Sonny Gray
|BOS
|@LAA
|44
|Ian Seymour
|TB
|@KC
|17%
|45
|Roki Sasaki
|LAD
|SD
|Back to being Sosucki (he'll be fine)
|46
|Gavin Williams
|CLE
|CWS
|47
|Matthew Boyd
|CHC
|SD
|48
|Trevor Rogers
|BAL
|CWS
|49
|Reynaldo Lopez
|ATL
|STL
|5%
|8%
|50
|Luis Castillo
|SEA
|LAA
|51
|Logan Webb
|SF
|@COL
|52
|Tatsuya Imai
|HOU
|MIN
|53
|Reid Detmers
|LAA
|BOS
|54
|Sandy Alcantara
|MIA
|@COL, @ATH
|Arguably the toughest venues in which to pitch
|55
|MacKenzie Gore
|TEX
|@CLE
|56
|Nick Martinez
|TB
|@KC
|57
|Sean Manaea
|NYM
|@TOR
|58
|Michael Wacha
|KC
|PHI
|59
|Foster Griffin
|WAS
|PIT
|60
|Shane Baz
|BAL
|CWS
|61
|Grayson Rodriguez
|LAA
|@SEA
|16%
|25%
|62
|Freddy Peralta
|NYM
|@TOR
|At this rate, no competitive team will want him
|63
|Jack Perkins
|ATH
|MIA
|17%
|64
|Brandon Sproat
|MIL
|CIN, @ARI
|11%
|65
|Nick Lodolo
|CIN
|@MIL, BAL
|66
|Landen Roupp
|SF
|@ARI
|67
|Taj Bradley
|MIN
|@HOU
|68
|Jared Jones
|PIT
|@PHI
|69
|Eury Perez
|MIA
|@COL, @ATH
|70
|Robbie Ray
|SF
|@COL
|71
|Noah Cameron
|KC
|TB
|72
|Shane Bieber
|TOR
|@SEA
|73
|Tyler Mahle
|SF
|@ARI, @COL
|4%
|23%
|74
|Bubba Chandler
|PIT
|@PHI, @WAS
|75
|Brady Singer
|CIN
|BAL
|12%
|76
|Jose Soriano
|LAA
|@SEA
|77
|Javier Assad
|CHC
|SD
|20%
|78
|Jake Bennett
|BOS
|@LAA
|5%
|79
|Brandon Young
|BAL
|@CIN
|80
|Mix 12 Reliever
|81
|Shane Drohan
|MIL
|CIN, @ARI
|82
|Aaron Nola
|PHI
|PIT, @KC
|83
|Keider Montero
|DET
|@TEX
|31%
|84
|Davis Martin
|CWS
|@CLE
|85
|Zac Gallen
|ARI
|SF
|44%
|86
|Andre Pallante
|STL
|@CHC
|87
|Zebby Matthews
|MIN
|@HOU, @NYY
|88
|Kyle Leahy
|STL
|@CHC
|10%
|89
|Mix 15 Reliever
|90
|Grant Holmes
|ATL
|STL, NYM
|91
|Dustin May
|STL
|@ATL
|92
|Emerson Hancock
|SEA
|TOR
|93
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|SF, MIL
|94
|Eric Lauer
|LAD
|@ATH, SD
|14%
|95
|Jack Flaherty
|DET
|@TEX
|26%
|96
|Slade Cecconi
|CLE
|CWS
|20%
|97
|Mike Burrows
|HOU
|MIN
|22%
|98
|Max Scherzer
|TOR
|NYM
|2%
|8%
|99
|Justin Wrobleski
|LAD
|@ATH
|100
|Zach Thornton
|NYM
|@ATL
|100%
|100%
|101
|Peter Lambert
|HOU
|MIN
|102
|Kumar Rocker
|TEX
|DET
|48%
|103
|Casey Mize
|DET
|@NYY
|104
|Dean Kremer
|BAL
|@CIN
|7%
|105
|Shane McClanahan
|TB
|@HOU
|106
|Mitch Keller
|PIT
|@WAS
|107
|Sean Burke
|CWS
|@BAL, @CLE
|108
|Noah Schultz
|CWS
|@BAL
|31%
|109
|Michael King
|SD
|@LAD
|110
|Seth Lugo
|KC
|TB
|111
|Martin Perez
|ATL
|STL
|49%
|112
|Troy Melton
|DET
|@NYY
|113
|Walbert Urena
|LAA
|BOS
|114
|Jeffrey Springs
|ATH
|LAD
|29%
|115
|Cristian Javier
|HOU
|TB
|2%
|12%
|116
|Trey Gibson
|BAL
|CWS
|100%
|5%
|117
|Spencer Arrighetti
|HOU
|TB
|118
|Will Warren
|NYY
|DET
|119
|Brandon Pfaadt
|ARI
|SF
|1%
|15%
|120
|Bryce Elder
|ATL
|NYM
|121
|Kyle Freeland
|COL
|MIA, SF
|100%
|100%
|122
|David Peterson
|CHC
|STL
|4%
|18%
|123
|Max Meyer
|MIA
|@COL
|124
|Luinder Avila
|KC
|PHI
|1%
|27%
|125
|Colin Rea
|CHC
|STL
|9%
|47%
|126
|Anthony Kay
|CWS
|@CLE
|41%
|127
|Alan Rangel
|PHI
|PIT
|3%
|17%
|128
|Cade Cavalli
|WAS
|@BOS
|129
|Jose Cabrera
|ARI
|MIL
|100%
|100%
|130
|Christian Scott
|NYM
|@ATL
|131
|Tomoyuki Sugano
|COL
|MIA
|100%
|17%
|132
|Stephen Kolek
|KC
|TB
|35%
|133
|Aaron Civale
|ATH
|MIA
|3%
|28%
|134
|Cal Quantrill
|TEX
|DET
|100%
|2%
|135
|Andrew Abbott
|CIN
|@MIL
|136
|Zack Littell
|WAS
|PIT
|4%
|47%
|137
|Connor Prielipp
|MIN
|@NYY
|23%
|138
|Erick Fedde
|CWS
|@BAL, @CLE
|1%
|8%
|139
|Griffin Canning
|SD
|@CHC, @LAD
|1.00%
|13.0%
|140
|Michael McGreevy
|STL
|@ATL
|141
|Rhett Lowder
|CIN
|@MIL
|7.00%
|142
|Matthew Liberatore
|STL
|@ATL, @CHC
|14%
|143
|Miles Mikolas
|WAS
|@BOS, PIT
|100%
|2%
|144
|Ryan Johnson
|LAA
|@SEA
|100%
|2%
|145
|Michael Lorenzen
|COL
|MIA
|0%
|100%
|146
|Walker Buehler
|SD
|@CHC
|29%
|147
|Mike Paredes
|MIN
|@NYY
|100%
|5%
|148
|Janson Junk
|MIA
|@COL
|7%
|7%
|149
|Merrill Kelly
|ARI
|MIL
|150
|Trevor McDonald
|SF
|@ARI
|31%
|151
|Randy Vasquez
|SD
|@LAD
|44%
|152
|J.T. Ginn
|ATH
|LAD
|153
|German Marquez
|SD
|@CHC, @LAD
|100%
|2%
|154
|Andrew Alvarez
|WAS
|@BOS
|11%
|155
|Ryan Feltner
|COL
|SF
|100%
|2%
|156
|Tanner Gordon
|COL
|SF
|100%
|100%
|157
|Tyler Phillips
|MIA
|@ATH
|9%
|158
|Sean Sullivan
|COL
|MIA
|100%
|100%
|159
|Sam Aldegheri
|LAA
|BOS
|0%
|3%
American League
National League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Jacob Misiorowski
|MIL
|CIN
|So awesome that he doesn't need two starts to be No. 1
|2
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|SD
|3
|Chris Sale
|ATL
|NYM
|4
|Shohei Ohtani
|LAD
|@ATH
|5
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@PHI, @WAS
|Quietly emerging as Skenes' sidekick
|6
|Paul Skenes
|PIT
|@PHI
|7
|Hunter Greene
|CIN
|BAL
|See if he's available in your league
|8
|Zack Wheeler
|PHI
|PIT
|9
|Cristopher Sanchez
|PHI
|PIT
|10
|Chase Burns
|CIN
|@MIL
|11
|Brandon Woodruff
|MIL
|@ARI
|Didn't miss a beat in his return
|12
|Nolan McLean
|NYM
|@TOR, @ATL
|13
|Shota Imanaga
|CHC
|SD, STL
|14
|Jesus Luzardo
|PHI
|@KC
|2.40 ERA, 1.21 WHIP with 53 K over last 48.2 IP
|15
|Kyle Harrison
|MIL
|CIN
|16
|Emmet Sheehan
|LAD
|SD
|17
|Roki Sasaki
|LAD
|SD
|Back to being Sosucki (he'll be fine)
|18
|Matthew Boyd
|CHC
|SD
|19
|Reynaldo Lopez
|ATL
|STL
|20
|Logan Webb
|SF
|@COL
|21
|Sandy Alcantara
|MIA
|@COL, @ATH
|Arguably the toughest venues in which to pitch
|22
|Sean Manaea
|NYM
|@TOR
|23
|Foster Griffin
|WAS
|PIT
|24
|Freddy Peralta
|NYM
|@TOR
|At this rate, no competitive team will want him
|25
|Brandon Sproat
|MIL
|CIN, @ARI
|26
|Nick Lodolo
|CIN
|@MIL, BAL
|27
|Landen Roupp
|SF
|@ARI
|28
|Jared Jones
|PIT
|@PHI
|29
|Eury Perez
|MIA
|@COL, @ATH
|30
|Robbie Ray
|SF
|@COL
|31
|Tyler Mahle
|SF
|@ARI, @COL
|32
|Bubba Chandler
|PIT
|@PHI, @WAS
|33
|Brady Singer
|CIN
|BAL
|34
|Javier Assad
|CHC
|SD
|35
|Shane Drohan
|MIL
|CIN, @ARI
|36
|Aaron Nola
|PHI
|PIT, @KC
|37
|Zac Gallen
|ARI
|SF
|38
|Andre Pallante
|STL
|@CHC
|39
|Kyle Leahy
|STL
|@CHC
|40
|Grant Holmes
|ATL
|STL, NYM
|41
|Dustin May
|STL
|@ATL
|42
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|SF, MIL
|43
|Eric Lauer
|LAD
|@ATH, SD
|44
|Justin Wrobleski
|LAD
|@ATH
|45
|Zach Thornton
|NYM
|@ATL
|46
|Mitch Keller
|PIT
|@WAS
|47
|NL Reliever
|48
|Michael King
|SD
|@LAD
|49
|Martin Perez
|ATL
|STL
|50
|Brandon Pfaadt
|ARI
|SF
|51
|Bryce Elder
|ATL
|NYM
|52
|Kyle Freeland
|COL
|MIA, SF
|53
|David Peterson
|CHC
|STL
|54
|Max Meyer
|MIA
|@COL
|55
|Colin Rea
|CHC
|STL
|56
|Alan Rangel
|PHI
|PIT
|57
|Cade Cavalli
|WAS
|@BOS
|58
|Jose Cabrera
|ARI
|MIL
|59
|Christian Scott
|NYM
|@ATL
|60
|Tomoyuki Sugano
|COL
|MIA
|61
|Andrew Abbott
|CIN
|@MIL
|62
|Zack Littell
|WAS
|PIT
|63
|Griffin Canning
|SD
|@CHC, @LAD
|64
|Michael McGreevy
|STL
|@ATL
|65
|Rhett Lowder
|CIN
|@MIL
|66
|Matthew Liberatore
|STL
|@ATL, @CHC
|67
|Miles Mikolas
|WAS
|@BOS, PIT
|68
|Michael Lorenzen
|COL
|MIA
|69
|Walker Buehler
|SD
|@CHC
|70
|Janson Junk
|MIA
|@COL
|71
|Merrill Kelly
|ARI
|MIL
|72
|Trevor McDonald
|SF
|@ARI
|73
|Randy Vasquez
|SD
|@LAD
|74
|German Marquez
|SD
|@CHC, @LAD
|75
|Andrew Alvarez
|WAS
|@BOS
|76
|Ryan Feltner
|COL
|SF
|77
|Tanner Gordon
|COL
|SF
|78
|Tyler Phillips
|MIA
|@ATH