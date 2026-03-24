Find out the top-ranked pitchers for the first five and 12 days of the regular season.
March 24, 2026
Sorry, no comments this time. I'll start them with the Saturday posting.

Max Fried is the only pitcher with three starts in the extended period.

MIXED LEAGUE March 25-29

RankPitcherTMOPP
1Tarik SkubalDET@ SD
2Paul SkenesPIT@NYM
3Garrett CrochetBOS@CIN
4Cole RagansKC@ATL
5Yoshinobu YamamotoLADARI
6Logan GilbertSEACLE
7Bryan WooSEACLE
8Hunter BrownHOULAA
9Cristopher SanchezPHITEX
10Kyle BradishBALMIN
11Chris SaleATLKC
12Tyler GlasnowLADARI
13Max FriedNYY@ SF
14Jesus LuzardoPHITEX
15Emmet SheehanLADARI
16Jacob MisiorowskiMILCWS
17Matthew BoydCHCWAS
18George KirbySEACLE
19Drew RasmussenTB@STL
20Nick PivettaSDDET
21Freddy PeraltaNYMPIT
22Framber ValdezDET@ SD
23Dylan CeaseTORATH
24Luis CastilloSEACLE
25Nathan EovaldiTEX@PHI
26Shota ImanagaCHCWAS
27Kevin GausmanTORATH
28Sonny GrayBOS@CIN
29Joe RyanMIN@BAL
30Tatsuya ImaiHOULAA
31Michael KingSDDET
32Jacob deGromTEX@PHI
33Eury PerezMIACOL
34Logan WebbSFNYY
35Tanner BibeeCLE@SEA
36Connelly EarlyBOS@CIN
37Reynaldo LopezATLKC
38Cade HortonCHCWAS
39Jack FlahertyDET@ SD
40Joe BoyleTB@STL
41Joey CantilloCLE@SEA
42Cam SchlittlerNYY@ SF
43Chad PatrickMILCWS
44Nolan McLeanNYMPIT
45Bailey OberMIN@BAL
46Mike BurrowsHOULAA
47Aaron NolaPHITEX
48Sandy AlcantaraMIACOL
49David PetersonNYMPIT
50Michael WachaKC@ATL
51Cristian JavierHOULAA
52Gavin WilliamsCLE@SEA
53Shane SmithCWS@MIL
54Seth LugoKC@ATL
55Trevor RogersBALMIN
56Tyler MahleSFNYY
57Jose SorianoLAA@HOU
58Shane BazBALMIN
59Robbie RaySFNYY
60MacKenzie GoreTEX@PHI
61Grant HolmesATLKC
62Zac GallenARI@LAD
63Slade CecconiCLE@SEA
64Steven MatzTB@STL
65Matthew LiberatoreSTLTB
66Mitch KellerPIT@NYM
67Brandon SproatMILCWS
68Brady SingerCINBOS
69Zack LittellWAS@CHC
70Max MeyerMIACOL
71Dustin MaySTLTB
72Mix 12 Reliever  
73Carmen MlodzinskiPIT@NYM
74Ryne NelsonARI@LAD
75Reid DetmersLAA@HOU
76Rhett LowderCINBOS
77Eric LauerTORATH
78Simeon Woods RichardsonMIN@BAL
79Anthony KayCWS@MIL
80Andrew AbbottCINBOS
81Mix 15 Reliever  
82Sean BurkeCWS@MIL
83Yusei KikuchiLAA@HOU
84Foster GriffinWAS@CHC
85Luis SeverinoATH@TOR
86Will WarrenNYY@ SF
87Michael McGreevySTLTB
88Jeffrey SpringsATH@TOR
89Randy VasquezSDDET
90Michael LorenzenCOL@MIA
91Eduardo RodriguezARI@LAD
92Cade CavalliWAS@CHC
93Jose QuintanaCOL@MIA
94Luis MoralesATH@TOR
95Jack KochanowiczLAA@HOU
96Kyle FreelandCOL@MIA

AMERICAN LEAGUE March 25-29

RankPitcherTMOPP
1Tarik SkubalDET@ SD
2Garrett CrochetBOS@CIN
3Cole RagansKC@ATL
4Logan GilbertSEACLE
5Bryan WooSEACLE
6Hunter BrownHOULAA
7Kyle BradishBALMIN
8Max FriedNYY@ SF
9George KirbySEACLE
10Drew RasmussenTB@STL
11Framber ValdezDET@ SD
12Dylan CeaseTORATH
13Luis CastilloSEACLE
14Nathan EovaldiTEX@PHI
15Kevin GausmanTORATH
16Sonny GrayBOS@CIN
17Joe RyanMIN@BAL
18Tatsuya ImaiHOULAA
19Jacob deGromTEX@PHI
20Tanner BibeeCLE@SEA
21Connelly EarlyBOS@CIN
22Jack FlahertyDET@ SD
23Joe BoyleTB@STL
24Joey CantilloCLE@SEA
25Cam SchlittlerNYY@ SF
26Bailey OberMIN@BAL
27Mike BurrowsHOULAA
28Michael WachaKC@ATL
29Cristian JavierHOULAA
30Gavin WilliamsCLE@SEA
31Shane SmithCWS@MIL
32Seth LugoKC@ATL
33Trevor RogersBALMIN
34Jose SorianoLAA@HOU
35Shane BazBALMIN
36MacKenzie GoreTEX@PHI
37Slade CecconiCLE@SEA
38Steven MatzTB@STL
39Reid DetmersLAA@HOU
40Eric LauerTORATH
41Simeon Woods RichardsonMIN@BAL
42Anthony KayCWS@MIL
43Sean BurkeCWS@MIL
44Yusei KikuchiLAA@HOU
45Luis SeverinoATH@TOR
46Will WarrenNYY@ SF
47AL Reliever  
48Jeffrey SpringsATH@TOR
49Luis MoralesATH@TOR
50Jack KochanowiczLAA@HOU

NATIONAL LEAGUE March 25-29

RankPitcherTMOPP
1Paul SkenesPIT@NYM
2Yoshinobu YamamotoLADARI
3Cristopher SanchezPHITEX
4Chris SaleATLKC
5Tyler GlasnowLADARI
6Jesus LuzardoPHITEX
7Emmet SheehanLADARI
8Jacob MisiorowskiMILCWS
9Matthew BoydCHCWAS
10Nick PivettaSDDET
11Freddy PeraltaNYMPIT
12Shota ImanagaCHCWAS
13Michael KingSDDET
14Eury PerezMIACOL
15Logan WebbSFNYY
16Reynaldo LopezATLKC
17Cade HortonCHCWAS
18Chad PatrickMILCWS
19Nolan McLeanNYMPIT
20Aaron NolaPHITEX
21Sandy AlcantaraMIACOL
22David PetersonNYMPIT
23Tyler MahleSFNYY
24Robbie RaySFNYY
25Grant HolmesATLKC
26Zac GallenARI@LAD
27Matthew LiberatoreSTLTB
28Mitch KellerPIT@NYM
29Brandon SproatMILCWS
30Brady SingerCINBOS
31Zack LittellWAS@CHC
32Max MeyerMIACOL
33Dustin MaySTLTB
34Carmen MlodzinskiPIT@NYM
35Ryne NelsonARI@LAD
36Rhett LowderCINBOS
37Andrew AbbottCINBOS
38Foster GriffinWAS@CHC
39NL Reliever  
40Michael McGreevySTLTB
41Randy VasquezSDDET
42Michael LorenzenCOL@MIA
43Eduardo RodriguezARI@LAD
44Cade CavalliWAS@CHC
45Jose QuintanaCOL@MIA
46Kyle FreelandCOL@MIA

MIXED LEAGUE March 25 - April 5

RankPitcherTMOPP
1Max FriedNYY@SF, @SEA, MIA
2Paul SkenesPIT@NYM, @CIN
3Tarik SkubalDET@SD, @ARI
4Cole RagansKC@ATL, MIN
5Cristopher SanchezPHITEX, WAS
6Kyle BradishBALMIN, @PIT
7Yoshinobu YamamotoLADARI, CLE
8Garrett CrochetBOS@CIN, @HOU
9Chris SaleATLKC, ATH
10Bryan WooSEACLE, @LAA
11Logan GilbertSEACLE, NYY
12Jesus LuzardoPHITEX, @COL
13Hunter BrownHOULAA, BOS
14Dylan CeaseTORATH, @CWS
15Tyler GlasnowLADARI, @WAS
16Emmet SheehanLADARI, @WAS
17Nathan EovaldiTEX@PHI, @BAL
18Matthew BoydCHCWAS, LAA
19Nick PivettaSDDET, SF
20Kevin GausmanTORATH, COL
21Freddy PeraltaNYMPIT, @STL
22Framber ValdezDET@SD, STL
23Jacob MisiorowskiMILCWS, TB
24Jacob deGromTEX@PHI, CIN
25Kris BubicKCMIN, MIL
26Drew RasmussenTB@STL, @MIL
27George KirbySEACLE, NYY
28Logan WebbSFNYY, @SD
29Luis CastilloSEACLE, @LAA
30Sonny GrayBOS@CIN, SD
31Eury PerezMIACOL, @NYY
32Sandy AlcantaraMIACOL, CWS
33Shohei OhtaniLADCLE
34Edward CabreraCHCLAA, @CLE
35Michael KingSDDET, @BOS
36Joe RyanMIN@BAL, @KC
37Reynaldo LopezATLKC, @ARI
38Cam SchlittlerNYY@SF, @SEA
39Shota ImanagaCHCWAS, @CLE
40Tatsuya ImaiHOULAA, @ATH
41Jack FlahertyDET@SD, STL
42Tanner BibeeCLE@SEA, @LAD
43Cade HortonCHCWAS, @CLE
44Brandon WoodruffMILTB
45Ranger SuarezBOS@HOU, SD
46Connelly EarlyBOS@CIN, SD
47Ryan WeathersNYY@SEA, MIA
48David PetersonNYMPIT, @SF
49Aaron NolaPHITEX, @COL
50Robbie RaySFNYY, NYM
51Trevor RogersBALMIN, TEX
52Joe BoyleTB@STL, @MIN
53Nick MartinezTB@MIL, @MIN
54Shane SmithCWS@MIL, @MIA
55Bailey OberMIN@BAL, TB
56Mike BurrowsHOULAA, BOS
57Nolan McLeanNYMPIT, @SF
58Joey CantilloCLE@SEA, CHC
59Nick LodoloCIN@TEX
60Mix 12 Reliever  
61Michael WachaKC@ATL, MIL
62MacKenzie GoreTEX@PHI, CIN
63Cody PonceTORCOL, @CWS
64Shane BazBALMIN, @PIT
65Tyler MahleSFNYY, NYM
66Zac GallenARI@LAD, DET
67Cristian JavierHOULAA, @ATH
68Seth LugoKC@ATL, MIL
69Kyle LeahySTLNYM, @DET
70Parker MessickCLE@LAD, CHC
71Kodai SengaNYM@STL, @SF
72Jose SorianoLAA@HOU, @CHC
73Mix 15 Reliever  
74Chad PatrickMILCWS, @KC
75Braxton AshcraftPIT@CIN, BAL
76Michael SorokaARIDET, ATL
77Clay HolmesNYM@STL, @SF
78Mitch KellerPIT@NYM, BAL
79Gavin WilliamsCLE@SEA, @LAD
80Brady SingerCINBOS, @TEX
81Jack LeiterTEX@BAL, CIN
82Steven MatzTB@STL, @MIN
83Grant HolmesATLKC, @ARI
84Janson JunkMIACWS
85Matthew LiberatoreSTLTB, NYM
86Noah CameronKCMIN
87Max ScherzerTORCOL
88Carmen MlodzinskiPIT@NYM, BAL
89Roki SasakiLADCLE, @WAS
90Ryne NelsonARI@LAD, ATL
91Brandon WilliamsonCINPIT
92Andrew AbbottCINBOS, PIT
93Brandon PfaadtARIDET, ATL
94Jameson TaillonCHCLAA
95Brayan BelloBOS@HOU
96Zach EflinBALTEX
97Slade CecconiCLE@SEA, CHC
98Chris BassittBALTEX, @PIT
99Landen RouppSF@SD, NYM
100Bubba ChandlerPIT@CIN
101Kumar RockerTEX@BAL
102Dustin MaySTLTB, @DET
103Taj BradleyMIN@KC, TB
104Casey MizeDET@ARI
105Reid DetmersLAA@HOU, SEA
106Rhett LowderCINBOS, @TEX
107Andrew PainterPHIWAS
108Davis MartinCWS@MIA, TOR
109Aaron CivaleATH@ATL, HOU
110Brandon SproatMILCWS, @KC
111Zack LittellWAS@CHC, LAD
112Shane McClanahanTB@MIL
113Max MeyerMIACOL, @NYY
114Simeon Woods RichardsonMIN@BAL, TB
115Adrian HouserSF@SD, NYM
116Yusei KikuchiLAA@HOU, @CHC
117Jacob LopezATH@ATL
118Eric LauerTORATH, @CWS
119Chris PaddackMIACWS, @NYY
120Luis SeverinoATH@TOR, @ATL
121Will WarrenNYY@SF, MIA
122Erick FeddeCWS@MIA
123Foster GriffinWAS@CHC, LAD
124Justin VerlanderDET@ARI, STL
125Anthony KayCWS@MIL, TOR
126Bryce ElderATLATH, @ARI
127Lance McCullersHOUBOS, @ATH
128Jeffrey SpringsATH@TOR, HOU
129Sean BurkeCWS@MIL, TOR
130Jose SuarezATLATH, @ARI
131Emerson HancockSEANYY, @LAA
132Michael McGreevySTLTB, @DET
133Kyle HarrisonMILTB, @KC
134Eduardo RodriguezARI@LAD, ATL
135Cade CavalliWAS@CHC, @PHI
136Taijuan WalkerPHIWAS, @COL
137Andre PallanteSTLNYM
138Luis MoralesATH@TOR, HOU
139Chase BurnsCINPIT
140Jake IrvinWAS@PHI
141Ryan JohnsonLAA@CHC, SEA
142Michael LorenzenCOL@MIA, PHI
143Miles MikolasWAS@PHI, LAD
144Randy VasquezSDDET, @BOS
145Tomoyuki SuganoCOL@TOR, PHI
146German MarquezSDSF, @BOS
147Jose QuintanaCOL@MIA, PHI
148Jack KochanowiczLAA@HOU, SEA
149Walker BuehlerSDSF
150Ryan FeltnerCOL@TOR
151Kyle FreelandCOL@MIA, @TOR
152Mick AbelMIN@KC

AMERICAN LEAGUE March 25 - April 5

RankPitcherTMOPP
1Max FriedNYY@ SF, @SEA, MIA
2Tarik SkubalDET@ SD, @ARI
3Cole RagansKC@ATL, MIN
4Kyle BradishBALMIN, @PIT
5Garrett CrochetBOS@CIN, @HOU
6Bryan WooSEACLE, @LAA
7Logan GilbertSEACLE, NYY
8Hunter BrownHOULAA, BOS
9Dylan CeaseTORATH, @CWS
10Nathan EovaldiTEX@PHI, @BAL
11Kevin GausmanTORATH, COL
12Framber ValdezDET@ SD, STL
13Jacob deGromTEX@PHI, CIN
14Kris BubicKCMIN, MIL
15Drew RasmussenTB@STL, @MIL
16George KirbySEACLE, NYY
17Luis CastilloSEACLE, @LAA
18Sonny GrayBOS@CIN,SD
19Joe RyanMIN@BAL, @ KC
20Cam SchlittlerNYY@ SF, @SEA
21Tatsuya ImaiHOULAA, @ATH
22Jack FlahertyDET@ SD, STL
23Tanner BibeeCLE@SEA, @LAD
24Ranger SuarezBOS@HOU,SD
25Connelly EarlyBOS@CIN,SD
26Ryan WeathersNYY@SEA, MIA
27Trevor RogersBALMIN, TEX
28Joe BoyleTB@STL, @MIN
29Nick MartinezTB@MIL, @MIN
30Shane SmithCWS@MIL, @MIA
31Bailey OberMIN@BAL,TB
32Mike BurrowsHOULAA, BOS
33Joey CantilloCLE@SEA, CHC
34Michael WachaKC@ATL, MIL
35MacKenzie GoreTEX@PHI, CIN
36Cody PonceTORCOL, @CWS
37Shane BazBALMIN, @PIT
38Cristian JavierHOULAA, @ATH
39Seth LugoKC@ATL, MIL
40Parker MessickCLE@LAD, CHC
41Jose SorianoLAA@HOU, @CHC
42Gavin WilliamsCLE@SEA, @LAD
43Jack LeiterTEX@BAL, CIN
44Steven MatzTB@STL, @MIN
45Noah CameronKCMIN
46Max ScherzerTORCOL
47AL Reliever  
48Brayan BelloBOS@HOU
49Zach EflinBALTEX
50Slade CecconiCLE@SEA, CHC
51Chris BassittBALTEX, @PIT
52Kumar RockerTEX@BAL
53Taj BradleyMIN@ KC,TB
54Casey MizeDET@ARI
55Reid DetmersLAA@HOU, SEA
56Davis MartinCWS@MIA, TOR
57Aaron CivaleATH@ATL, HOU
58Shane McClanahanTB@MIL
59Simeon Woods RichardsonMIN@BAL,TB
60Yusei KikuchiLAA@HOU, @CHC
61Jacob LopezATH@ATL
62Eric LauerTORATH, @CWS
63Luis SeverinoATH@TOR, @ATL
64Will WarrenNYY@ SF, MIA
65Erick FeddeCWS@MIA
66Justin VerlanderDET@ARI, STL
67Anthony KayCWS@MIL, TOR
68Lance McCullersHOUBOS, @ATH
69Jeffrey SpringsATH@TOR, HOU
70Sean BurkeCWS@MIL, TOR
71Emerson HancockSEANYY, @LAA
72Luis MoralesATH@TOR, HOU
73Ryan JohnsonLAA@CHC, SEA
74Jack KochanowiczLAA@HOU, SEA
75Mick AbelMIN@ KC

NATIONAL LEAGUE March 25 - April 5

RankPitcherTMOPP
1Paul SkenesPIT@NYM, @CIN
2Cristopher SanchezPHITEX, WAS
3Yoshinobu YamamotoLADARI, CLE
4Chris SaleATLKC, ATH
5Jesus LuzardoPHITEX, @COL
6Tyler GlasnowLADARI, @WAS
7Emmet SheehanLADARI, @WAS
8Matthew BoydCHCWAS, LAA
9Nick PivettaSDDET, SF
10Freddy PeraltaNYMPIT, @STL
11Jacob MisiorowskiMILCWS, TB
12Logan WebbSFNYY, @SD
13Eury PerezMIACOL, @NYY
14Sandy AlcantaraMIACOL, CWS
15Shohei OhtaniLADCLE
16Edward CabreraCHCLAA, @CLE
17Michael KingSDDET, @BOS
18Reynaldo LopezATLKC, @ARI
19Shota ImanagaCHCWAS, @CLE
20Cade HortonCHCWAS, @CLE
21Brandon WoodruffMILTB
22David PetersonNYMPIT, @SF
23Aaron NolaPHITEX, @COL
24Robbie RaySFNYY, NYM
25Nolan McLeanNYMPIT, @SF
26Nick LodoloCIN@TEX
27Tyler MahleSFNYY, NYM
28Zac GallenARI@LAD, DET
29Kyle LeahySTLNYM, @DET
30Kodai SengaNYM@STL, @SF
31Chad PatrickMILCWS, @KC
32Braxton AshcraftPIT@CIN, BAL
33Michael SorokaARIDET, ATL
34Clay HolmesNYM@STL, @SF
35Mitch KellerPIT@NYM, BAL
36Brady SingerCINBOS, @TEX
37Grant HolmesATLKC, @ARI
38Janson JunkMIACWS
39Matthew LiberatoreSTLTB, NYM
40Carmen MlodzinskiPIT@NYM, BAL
41Roki SasakiLADCLE, @WAS
42NL Reliever  
43Ryne NelsonARI@LAD, ATL
44Brandon WilliamsonCINPIT
45Andrew AbbottCINBOS, PIT
46Brandon PfaadtARIDET, ATL
47Jameson TaillonCHCLAA
48Landen RouppSF@SD, NYM
49Bubba ChandlerPIT@CIN
50Dustin MaySTLTB, @DET
51Rhett LowderCINBOS, @TEX
52Andrew PainterPHIWAS
53Brandon SproatMILCWS, @KC
54Zack LittellWAS@CHC, LAD
55Max MeyerMIACOL, @NYY
56Adrian HouserSF@SD, NYM
57Chris PaddackMIACWS, @NYY
58Foster GriffinWAS@CHC, LAD
59Bryce ElderATLATH, @ARI
60Jose SuarezATLATH, @ARI
61Michael McGreevySTLTB, @DET
62Kyle HarrisonMILTB, @KC
63Eduardo RodriguezARI@LAD, ATL
64Cade CavalliWAS@CHC, @PHI
65Taijuan WalkerPHIWAS, @COL
66Andre PallanteSTLNYM
67Chase BurnsCINPIT
68Jake IrvinWAS@PHI
69Michael LorenzenCOL@MIA, PHI
70Miles MikolasWAS@PHI, LAD
71Randy VasquezSDDET, @BOS
72Tomoyuki SuganoCOL@TOR, PHI
73German MarquezSDSF, @BOS
74Jose QuintanaCOL@MIA, PHI
75Walker BuehlerSDSF
76Ryan FeltnerCOL@TOR
77Kyle FreelandCOL@MIA, @TOR

Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
