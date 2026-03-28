Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week

There's no shortage of top-tier pitchers set to start twice in the coming week.
March 28, 2026
Welcome to the first standard seven-day pitching rankings of the season. For those new to this space, please check out a primer explaining everything about the rankings posted under Z Files later this week.

The Cliff Notes version is the rankings are formulaically driven, using the quality of the pitcher and the matchups that are intended for standard 5x5 leagues.

Each set includes a top middle reliever, with the idea being it would be worth considering using a reliever instead of a lower-ranked starter.

MIX12 refers to the NFBC Rotowire Online Championship and MIX15 is the NFBC Main Event. The percentage is the current rostership level for each format, with only pitchers below 50 percent noted.

The Saturday rankings are based on the site's Probable Pitching Grid, which is updated throughout the weekend. On late Sunday night/early Monday, the rankings will be refreshed with the most current information.

Week of March 30 - April 5

MIXED LEAGUE

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Max FriedNYY@SEA, MIAOnly three-start guy over the first 12 days  
2Cristopher SanchezPHIWASA true ace  
3Cole RagansKCMINGood spot to rebound  
4Garrett CrochetBOS@HOUOff to a dominant start  
5Kyle BradishBAL@PITOn the cusp of being elite  
6Kris BubicKCMIN, MIL   
7Yoshinobu YamamotoLADCLE   
8Chris SaleATLATH 

1Max FriedNYY@SEA, MIAOnly three-start guy over the first 12 days  
2Cristopher SanchezPHIWASA true ace  
3Cole RagansKCMINGood spot to rebound  
4Garrett CrochetBOS@HOUOff to a dominant start  
5Kyle BradishBAL@PITOn the cusp of being elite  
6Kris BubicKCMIN, MIL   
7Yoshinobu YamamotoLADCLE   
8Chris SaleATLATH   
9Paul SkenesPIT@CINHopefully you didn't sell low after the opener  
10Tarik SkubalDET@ARI   
11Edward CabreraCHCLAA, @CLEWas one of the best pitchers in the league for a three-month stretch  
12Dylan CeaseTOR@CWS   
13Bryan WooSEA@LAA   
14Jesus LuzardoPHI@COL   
15Luis CastilloSEANYY, @LAAExpecting a bounce back season  
16Nathan EovaldiTEXCIN   
17Hunter BrownHOUBOS   
18Shohei OhtaniLADCLEWill be followed by Justin Wrobleski  
19Logan GilbertSEANYY   
20Nick PivettaSDSF   
21Freddy PeraltaNYM@STL   
22Matthew BoydCHCLAAPerfect for to rebound from rocky start  
23Emmet SheehanLAD@WAS   
24Ranger SuarezBOS@HOU, SD   
25Logan WebbSF@SDSix of nine hits yielded on opening day had > 95 mph EV  
26Tyler GlasnowLAD@WAS   
27Kevin GausmanTORCOL   
28Jacob deGromTEX@BAL   
29Drew RasmussenTB@MIL   
30Ryan WeathersNYY@SEA, MIA   
31Framber ValdezDETSTL   
32Eury PerezMIA@NYY   
33Brandon WoodruffMILTB   
34Nick MartinezTB@MIL, @MIN 4% 
35Chase BurnsCINPIT, @TEXLikely not stretched out enough for five frames  
36George KirbySEANYY   
37MacKenzie GoreTEXCIN   
38Sandy AlcantaraMIACWSSweeper should add some strikeouts  
39Joe RyanMIN@KC   
40Sonny GrayBOSSD   
41Cam SchlittlerNYY@SEA   
42Cody PonceTORCOL, @CWSNice pair in his return to MLB  
43Robbie RaySFNYM   
44Jack FlahertyDETSTL   
45Reynaldo LopezATL@ARI   
46Joe BoyleTB@MIN 10%27%
47Parker MessickCLE@LAD, CHCWelcome to the bids, kid.  
48Clay HolmesNYM@STL, @SF   
49Jacob MisiorowskiMILTB   
50Trevor RogersBALTEX   
51Kyle LeahySTLNYM, @DET 5% 
52Connelly EarlyBOSSD   
53Bubba ChandlerPIT@CIN   
54Shota ImanagaCHC@CLE   
55Michael KingSD@BOS   
56Zac GallenARIDET   
57Carmen MlodzinskiPITBAL 4% 
58Shane SmithCWS@MIA   
59Jack LeiterTEX@BAL, CIN   
60Aaron NolaPHI@COL   
61Kodai SengaNYM@STL, @SF   
62Tanner BibeeCLE@LAD   
63Tatsuya ImaiHOU@ATHNice combo of deception and great stuff  
64Shane BazBAL@PIT   
65Bailey OberMINTB 49% 
66Cade HortonCHC@CLE   
67Tyler MahleSFNYM   
68David PetersonNYM@SF   
69Brady SingerCIN@TEX   
70Mitch KellerPITBAL   
71Braxton AshcraftPIT@CIN, BAL   
72Mike BurrowsHOUBOS   
73Janson JunkMIACWS 0%23%
74Brandon PfaadtARIDET, ATL 41% 
75Andrew AbbottCINPIT   
76Steven MatzTB@MIN 16% 
77Jose SorianoLAA@CHC   
78Nolan McLeanNYM@SF   
79Roki SasakiLADCLE, @WAS   
80Jameson TaillonCHCLAA   
81Mix 12 Reliever     
82Max ScherzerTORCOL   
83Ryne NelsonARIATL   
84Michael WachaKCMIL 29% 
85Michael SorokaARIDET, ATL 12% 
86Noah CameronKCMIN   
87Casey MizeDET@ARI   
88Aaron CivaleATH@ATL, HOU 0%15%
89Landen RouppSF@SD, NYM 14% 
90Chris BassittBALTEX, @PIT   
91Mix 15 Reliever     
92Seth LugoKCMIL   
93Brayan BelloBOS@HOU   
94Joey CantilloCLECHC   
95Zach EflinBALTEX   
96Cristian JavierHOU@ATH   
97Shane McClanahanTB@MIL   
98Kumar RockerTEX@BAL 8% 
99Grant HolmesATL@ARI   
100Brandon WilliamsonCINPIT 1%33%
101Matthew LiberatoreSTLNYM   
102Davis MartinCWS@MIA, TOR 0%3%
103Jacob LopezATH@ATL   
104Taj BradleyMINTB   
105Dustin MaySTL@DET   
106Andrew PainterPHIWAS   
107Adrian HouserSF@SD, NYM 2% 
108Rhett LowderCIN@TEX 49% 
109Chris PaddackMIACWS, @NYY 1%25%
110Reid DetmersLAASEA   
111Chad PatrickMIL@KC   
112Gavin WilliamsCLE@LAD   
113Foster GriffinWAS@PHI, LAD 2% 
114Slade CecconiCLECHC 49% 
115Lance McCullersHOUBOS, @ATH 0%13%
116Zack LittellWAS@PHI 7% 
117Justin VerlanderDET@ARI, STL 35% 
118Jose SuarezATLATH, @ARI 0%0%
119Simeon Woods RichardsonMIN@KC 24% 
120Yusei KikuchiLAA@CHC   
121Bryce ElderATLATH, @ARI 3%17%
122Max MeyerMIA@NYY   
123Will WarrenNYYMIA   
124Brandon SproatMIL@KC   
125Kyle HarrisonMILTB, @KC   
126Erick FeddeCWS@MIA 0%0%
127Emerson HancockSEA@LAA 5% 
128Jeffrey SpringsATHHOU 7% 
129Luis SeverinoATH@ATL 36% 
130Michael McGreevySTL@DET 10% 
131Ryan JohnsonLAA@CHC, SEA 0%23%
132Taijuan WalkerPHIWAS, @COL 0%2%
133Eric LauerTOR@CWS 11% 
134Luis MoralesATHHOU 6%40%
135Eduardo RodriguezARIATL 3% 
136Anthony KayCWSTOR 9% 
137Walker BuehlerSDSF, @BOS 5% 
138Cade CavalliWAS@PHI   
139Andre PallanteSTLNYM 0%0%
140Tomoyuki SuganoCOL@TOR, PHI 0%0%
141Mick AbelMIN@KC, TB   
142Sean BurkeCWSTOR 4%25%
143Jake IrvinWASLAD 0%0%
144Michael LorenzenCOLPHI 0%2%
145Miles MikolasWASLAD 0%0%
146German MarquezSDSF 2%22%
147Jack KochanowiczLAASEA 0%2%
148Jose QuintanaCOLPHI 0%0%
149Randy VasquezSD@BOS 5% 
150Ryan FeltnerCOL@TOR 0%0%
151Kyle FreelandCOL@TOR 0%10%

AMERICAN LEAGUE

RankPitcherTMOPPComment
1Max FriedNYY@SEA, MIAOnly three-start guy over the first 12 days
2Cole RagansKCMINGood spot to rebound
3Garrett CrochetBOS@HOUOff to a dominant start
4Kyle BradishBAL@PITOn the cusp of being elite
5Kris BubicKCMIN, MIL 
6Tarik SkubalDET@ARI 
7Dylan CeaseTOR@CWS 
8Bryan WooSEA@LAA 
9Luis CastilloSEANYY, @LAAExpecting a bounce back season
10Nathan EovaldiTEXCIN 
11Hunter BrownHOUBOS 
12Logan GilbertSEANYY 
13Ranger SuarezBOS@HOU, SD 
14Kevin GausmanTORCOL 
15Jacob deGromTEX@BAL 
16Drew RasmussenTB@MIL 
17Ryan WeathersNYY@SEA, MIA 
18Framber ValdezDETSTL 
19Nick MartinezTB@MIL, @MIN 
20George KirbySEANYY 
21MacKenzie GoreTEXCIN 
22Joe RyanMIN@KC 
23Sonny GrayBOSSD 
24Cam SchlittlerNYY@SEA 
25Cody PonceTORCOL, @CWSNice pair in his return to MLB
26Jack FlahertyDETSTL 
27Joe BoyleTB@MIN 
28Parker MessickCLE@LAD, CHCWelcome to the bids, kid.
29Trevor RogersBALTEX 
30Connelly EarlyBOSSD 
31Shane SmithCWS@MIA 
32Jack LeiterTEX@BAL, CIN 
33Tanner BibeeCLE@LAD 
34Tatsuya ImaiHOU@ATHNice combo of deception and great stuff
35Shane BazBAL@PIT 
36Bailey OberMINTB 
37Mike BurrowsHOUBOS 
38Steven MatzTB@MIN 
39Jose SorianoLAA@CHC 
40Max ScherzerTORCOL 
41Michael WachaKCMIL 
42Noah CameronKCMIN 
43Casey MizeDET@ARI 
44Aaron CivaleATH@ATL, HOU 
45Chris BassittBALTEX, @PIT 
46Seth LugoKCMIL 
47Brayan BelloBOS@HOU 
48Joey CantilloCLECHC 
49Zach EflinBALTEX 
50Cristian JavierHOU@ATH 
51Shane McClanahanTB@MIL 
52Kumar RockerTEX@BAL 
53Davis MartinCWS@MIA, TOR 
54Jacob LopezATH@ATL 
55AL Reliever   
56Taj BradleyMINTB 
57Reid DetmersLAASEA 
58Gavin WilliamsCLE@LAD 
59Slade CecconiCLECHC 
60Lance McCullersHOUBOS, @ATH 
61Justin VerlanderDET@ARI, STL 
62Simeon Woods RichardsonMIN@KC 
63Yusei KikuchiLAA@CHC 
64Will WarrenNYYMIA 
65Erick FeddeCWS@MIA 
66Emerson HancockSEA@LAA 
67Jeffrey SpringsATHHOU 
68Luis SeverinoATH@ATL 
69Ryan JohnsonLAA@CHC, SEA 
70Eric LauerTOR@CWS 
71Luis MoralesATHHOU 
72Anthony KayCWSTOR 
73Mick AbelMIN@KC, TB 
74Sean BurkeCWSTOR 
75Jack KochanowiczLAASEA 

NATIONAL LEAGUE

RankPitcherTMOPPComment
1Cristopher SanchezPHIWASA true ace
2Yoshinobu YamamotoLADCLE 
3Chris SaleATLATH 
4Paul SkenesPIT@CINHopefully you didn't sell low after the opener
5Edward CabreraCHCLAA, @CLEWas one of the best pitchers in the league for a three-month stretch
6Jesus LuzardoPHI@COL 
7Shohei OhtaniLADCLEWill be followed by Justin Wrobleski
8Nick PivettaSDSF 
9Freddy PeraltaNYM@STL 
10Matthew BoydCHCLAAPerfect for to rebound from rocky start
11Emmet SheehanLAD@WAS 
12Logan WebbSF@SDSix of nine hits yielded on opening day had > 95 mph EV
13Tyler GlasnowLAD@WAS 
14Eury PerezMIA@NYY 
15Brandon WoodruffMILTB 
16Chase BurnsCINPIT, @TEXLikely not stretched out enough for five frames
17Sandy AlcantaraMIACWSSweeper should add some strikeouts
18Robbie RaySFNYM 
19Reynaldo LopezATL@ARI 
20Clay HolmesNYM@STL, @SF 
21Jacob MisiorowskiMILTB 
22Kyle LeahySTLNYM, @DET 
23Bubba ChandlerPIT@CIN 
24Shota ImanagaCHC@CLE 
25Michael KingSD@BOS 
26Zac GallenARIDET 
27Carmen MlodzinskiPITBAL 
28Aaron NolaPHI@COL 
29Kodai SengaNYM@STL, @SF 
30Cade HortonCHC@CLE 
31Tyler MahleSFNYM 
32David PetersonNYM@SF 
33Brady SingerCIN@TEX 
34Mitch KellerPITBAL 
35Braxton AshcraftPIT@CIN, BAL 
36Janson JunkMIACWS 
37Brandon PfaadtARIDET, ATL 
38Andrew AbbottCINPIT 
39Nolan McLeanNYM@SF 
40Roki SasakiLADCLE, @WAS 
41Jameson TaillonCHCLAA 
42Ryne NelsonARIATL 
43Michael SorokaARIDET, ATL 
44Landen RouppSF@SD, NYM 
45Grant HolmesATL@ARI 
46Brandon WilliamsonCINPIT 
47Matthew LiberatoreSTLNYM 
48NL Reliever   
49Dustin MaySTL@DET 
50Andrew PainterPHIWAS 
51Adrian HouserSF@SD, NYM 
52Rhett LowderCIN@TEX 
53Chris PaddackMIACWS, @NYY 
54Chad PatrickMIL@KC 
55Foster GriffinWAS@PHI, LAD 
56Zack LittellWAS@PHI 
57Jose SuarezATLATH, @ARI 
58Bryce ElderATLATH, @ARI 
59Max MeyerMIA@NYY 
60Brandon SproatMIL@KC 
61Kyle HarrisonMILTB, @KC 
62Michael McGreevySTL@DET 
63Taijuan WalkerPHIWAS, @COL 
64Eduardo RodriguezARIATL 
65Walker BuehlerSDSF, @BOS 
66Cade CavalliWAS@PHI 
67Andre PallanteSTLNYM 
68Tomoyuki SuganoCOL@TOR, PHI 
69Jake IrvinWASLAD 
70Michael LorenzenCOLPHI 
71Miles MikolasWASLAD 
72German MarquezSDSF 
73Jose QuintanaCOLPHI 
74Randy VasquezSD@BOS 
75Ryan FeltnerCOL@TOR 
76Kyle FreelandCOL@TOR 

Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
Top News

  • Texas Rangers
    Jacob deGrom
    Scratched from Saturday's start
    MLB
    Texas Rangers
  • Washington Nationals
    CJ Abrams
    Away from team
    MLB
    Washington Nationals
  • Houston Astros
    Jeremy Pena
    Not starting Saturday
    MLB
    Houston Astros
  • Texas Rangers
    Jacob Latz
    Making spot start Saturday
    MLB
    Texas Rangers
  • Cincinnati Reds
    Sal Stewart
    Playing through wrist soreness
    MLB
    Cincinnati Reds

Related Stories

DFS Latest

MLB DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, March 28
MLB DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, March 28
Picking a stack of Brewers featuring Christian Yelich could help you be a winner of FanDuel’s Saturday MLB DFS.
Today
MLB DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, March 28
MLB DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Saturday, March 28
There's a way to stack some Dodgers bats and not break the bank for your Saturday DraftKings MLB DFS lineups.
Today