Welcome to the first standard seven-day pitching rankings of the season. For those new to this space, please check out a primer explaining everything about the rankings posted under Z Files later this week.
The Cliff Notes version is the rankings are formulaically driven, using the quality of the pitcher and the matchups that are intended for standard 5x5 leagues.
Each set includes a top middle reliever, with the idea being it would be worth considering using a reliever instead of a lower-ranked starter.
MIX12 refers to the NFBC Rotowire Online Championship and MIX15 is the NFBC Main Event. The percentage is the current rostership level for each format, with only pitchers below 50 percent noted.
The Saturday rankings are based on the site's Probable Pitching Grid, which is updated throughout the weekend. On late Sunday night/early Monday, the rankings will be refreshed with the most current information.
Week of March 30 - April 5
MIXED LEAGUE
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Max Fried
|NYY
|@SEA, MIA
|Only three-start guy over the first 12 days
|2
|Cristopher Sanchez
|PHI
|WAS
|A true ace
|3
|Cole Ragans
|KC
|MIN
|Good spot to rebound
|4
|Garrett Crochet
|BOS
|@HOU
|Off to a dominant start
|5
|Kyle Bradish
|BAL
|@PIT
|On the cusp of being elite
|6
|Kris Bubic
|KC
|MIN, MIL
|7
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|CLE
|8
|Chris Sale
|ATL
|ATH
|9
|Paul Skenes
|PIT
|@CIN
|Hopefully you didn't sell low after the opener
|10
|Tarik Skubal
|DET
|@ARI
|11
|Edward Cabrera
|CHC
|LAA, @CLE
|Was one of the best pitchers in the league for a three-month stretch
|12
|Dylan Cease
|TOR
|@CWS
|13
|Bryan Woo
|SEA
|@LAA
|14
|Jesus Luzardo
|PHI
|@COL
|15
|Luis Castillo
|SEA
|NYY, @LAA
|Expecting a bounce back season
|16
|Nathan Eovaldi
|TEX
|CIN
|17
|Hunter Brown
|HOU
|BOS
|18
|Shohei Ohtani
|LAD
|CLE
|Will be followed by Justin Wrobleski
|19
|Logan Gilbert
|SEA
|NYY
|20
|Nick Pivetta
|SD
|SF
|21
|Freddy Peralta
|NYM
|@STL
|22
|Matthew Boyd
|CHC
|LAA
|Perfect for to rebound from rocky start
|23
|Emmet Sheehan
|LAD
|@WAS
|24
|Ranger Suarez
|BOS
|@HOU, SD
|25
|Logan Webb
|SF
|@SD
|Six of nine hits yielded on opening day had > 95 mph EV
|26
|Tyler Glasnow
|LAD
|@WAS
|27
|Kevin Gausman
|TOR
|COL
|28
|Jacob deGrom
|TEX
|@BAL
|29
|Drew Rasmussen
|TB
|@MIL
|30
|Ryan Weathers
|NYY
|@SEA, MIA
|31
|Framber Valdez
|DET
|STL
|32
|Eury Perez
|MIA
|@NYY
|33
|Brandon Woodruff
|MIL
|TB
|34
|Nick Martinez
|TB
|@MIL, @MIN
|4%
|35
|Chase Burns
|CIN
|PIT, @TEX
|Likely not stretched out enough for five frames
|36
|George Kirby
|SEA
|NYY
|37
|MacKenzie Gore
|TEX
|CIN
|38
|Sandy Alcantara
|MIA
|CWS
|Sweeper should add some strikeouts
|39
|Joe Ryan
|MIN
|@KC
|40
|Sonny Gray
|BOS
|SD
|41
|Cam Schlittler
|NYY
|@SEA
|42
|Cody Ponce
|TOR
|COL, @CWS
|Nice pair in his return to MLB
|43
|Robbie Ray
|SF
|NYM
|44
|Jack Flaherty
|DET
|STL
|45
|Reynaldo Lopez
|ATL
|@ARI
|46
|Joe Boyle
|TB
|@MIN
|10%
|27%
|47
|Parker Messick
|CLE
|@LAD, CHC
|Welcome to the bids, kid.
|48
|Clay Holmes
|NYM
|@STL, @SF
|49
|Jacob Misiorowski
|MIL
|TB
|50
|Trevor Rogers
|BAL
|TEX
|51
|Kyle Leahy
|STL
|NYM, @DET
|5%
|52
|Connelly Early
|BOS
|SD
|53
|Bubba Chandler
|PIT
|@CIN
|54
|Shota Imanaga
|CHC
|@CLE
|55
|Michael King
|SD
|@BOS
|56
|Zac Gallen
|ARI
|DET
|57
|Carmen Mlodzinski
|PIT
|BAL
|4%
|58
|Shane Smith
|CWS
|@MIA
|59
|Jack Leiter
|TEX
|@BAL, CIN
|60
|Aaron Nola
|PHI
|@COL
|61
|Kodai Senga
|NYM
|@STL, @SF
|62
|Tanner Bibee
|CLE
|@LAD
|63
|Tatsuya Imai
|HOU
|@ATH
|Nice combo of deception and great stuff
|64
|Shane Baz
|BAL
|@PIT
|65
|Bailey Ober
|MIN
|TB
|49%
|66
|Cade Horton
|CHC
|@CLE
|67
|Tyler Mahle
|SF
|NYM
|68
|David Peterson
|NYM
|@SF
|69
|Brady Singer
|CIN
|@TEX
|70
|Mitch Keller
|PIT
|BAL
|71
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@CIN, BAL
|72
|Mike Burrows
|HOU
|BOS
|73
|Janson Junk
|MIA
|CWS
|0%
|23%
|74
|Brandon Pfaadt
|ARI
|DET, ATL
|41%
|75
|Andrew Abbott
|CIN
|PIT
|76
|Steven Matz
|TB
|@MIN
|16%
|77
|Jose Soriano
|LAA
|@CHC
|78
|Nolan McLean
|NYM
|@SF
|79
|Roki Sasaki
|LAD
|CLE, @WAS
|80
|Jameson Taillon
|CHC
|LAA
|81
|Mix 12 Reliever
|82
|Max Scherzer
|TOR
|COL
|83
|Ryne Nelson
|ARI
|ATL
|84
|Michael Wacha
|KC
|MIL
|29%
|85
|Michael Soroka
|ARI
|DET, ATL
|12%
|86
|Noah Cameron
|KC
|MIN
|87
|Casey Mize
|DET
|@ARI
|88
|Aaron Civale
|ATH
|@ATL, HOU
|0%
|15%
|89
|Landen Roupp
|SF
|@SD, NYM
|14%
|90
|Chris Bassitt
|BAL
|TEX, @PIT
|91
|Mix 15 Reliever
|92
|Seth Lugo
|KC
|MIL
|93
|Brayan Bello
|BOS
|@HOU
|94
|Joey Cantillo
|CLE
|CHC
|95
|Zach Eflin
|BAL
|TEX
|96
|Cristian Javier
|HOU
|@ATH
|97
|Shane McClanahan
|TB
|@MIL
|98
|Kumar Rocker
|TEX
|@BAL
|8%
|99
|Grant Holmes
|ATL
|@ARI
|100
|Brandon Williamson
|CIN
|PIT
|1%
|33%
|101
|Matthew Liberatore
|STL
|NYM
|102
|Davis Martin
|CWS
|@MIA, TOR
|0%
|3%
|103
|Jacob Lopez
|ATH
|@ATL
|104
|Taj Bradley
|MIN
|TB
|105
|Dustin May
|STL
|@DET
|106
|Andrew Painter
|PHI
|WAS
|107
|Adrian Houser
|SF
|@SD, NYM
|2%
|108
|Rhett Lowder
|CIN
|@TEX
|49%
|109
|Chris Paddack
|MIA
|CWS, @NYY
|1%
|25%
|110
|Reid Detmers
|LAA
|SEA
|111
|Chad Patrick
|MIL
|@KC
|112
|Gavin Williams
|CLE
|@LAD
|113
|Foster Griffin
|WAS
|@PHI, LAD
|2%
|114
|Slade Cecconi
|CLE
|CHC
|49%
|115
|Lance McCullers
|HOU
|BOS, @ATH
|0%
|13%
|116
|Zack Littell
|WAS
|@PHI
|7%
|117
|Justin Verlander
|DET
|@ARI, STL
|35%
|118
|Jose Suarez
|ATL
|ATH, @ARI
|0%
|0%
|119
|Simeon Woods Richardson
|MIN
|@KC
|24%
|120
|Yusei Kikuchi
|LAA
|@CHC
|121
|Bryce Elder
|ATL
|ATH, @ARI
|3%
|17%
|122
|Max Meyer
|MIA
|@NYY
|123
|Will Warren
|NYY
|MIA
|124
|Brandon Sproat
|MIL
|@KC
|125
|Kyle Harrison
|MIL
|TB, @KC
|126
|Erick Fedde
|CWS
|@MIA
|0%
|0%
|127
|Emerson Hancock
|SEA
|@LAA
|5%
|128
|Jeffrey Springs
|ATH
|HOU
|7%
|129
|Luis Severino
|ATH
|@ATL
|36%
|130
|Michael McGreevy
|STL
|@DET
|10%
|131
|Ryan Johnson
|LAA
|@CHC, SEA
|0%
|23%
|132
|Taijuan Walker
|PHI
|WAS, @COL
|0%
|2%
|133
|Eric Lauer
|TOR
|@CWS
|11%
|134
|Luis Morales
|ATH
|HOU
|6%
|40%
|135
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|ATL
|3%
|136
|Anthony Kay
|CWS
|TOR
|9%
|137
|Walker Buehler
|SD
|SF, @BOS
|5%
|138
|Cade Cavalli
|WAS
|@PHI
|139
|Andre Pallante
|STL
|NYM
|0%
|0%
|140
|Tomoyuki Sugano
|COL
|@TOR, PHI
|0%
|0%
|141
|Mick Abel
|MIN
|@KC, TB
|142
|Sean Burke
|CWS
|TOR
|4%
|25%
|143
|Jake Irvin
|WAS
|LAD
|0%
|0%
|144
|Michael Lorenzen
|COL
|PHI
|0%
|2%
|145
|Miles Mikolas
|WAS
|LAD
|0%
|0%
|146
|German Marquez
|SD
|SF
|2%
|22%
|147
|Jack Kochanowicz
|LAA
|SEA
|0%
|2%
|148
|Jose Quintana
|COL
|PHI
|0%
|0%
|149
|Randy Vasquez
|SD
|@BOS
|5%
|150
|Ryan Feltner
|COL
|@TOR
|0%
|0%
|151
|Kyle Freeland
|COL
|@TOR
|0%
|10%
AMERICAN LEAGUE
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Max Fried
|NYY
|@SEA, MIA
|Only three-start guy over the first 12 days
|2
|Cole Ragans
|KC
|MIN
|Good spot to rebound
|3
|Garrett Crochet
|BOS
|@HOU
|Off to a dominant start
|4
|Kyle Bradish
|BAL
|@PIT
|On the cusp of being elite
|5
|Kris Bubic
|KC
|MIN, MIL
|6
|Tarik Skubal
|DET
|@ARI
|7
|Dylan Cease
|TOR
|@CWS
|8
|Bryan Woo
|SEA
|@LAA
|9
|Luis Castillo
|SEA
|NYY, @LAA
|Expecting a bounce back season
|10
|Nathan Eovaldi
|TEX
|CIN
|11
|Hunter Brown
|HOU
|BOS
|12
|Logan Gilbert
|SEA
|NYY
|13
|Ranger Suarez
|BOS
|@HOU, SD
|14
|Kevin Gausman
|TOR
|COL
|15
|Jacob deGrom
|TEX
|@BAL
|16
|Drew Rasmussen
|TB
|@MIL
|17
|Ryan Weathers
|NYY
|@SEA, MIA
|18
|Framber Valdez
|DET
|STL
|19
|Nick Martinez
|TB
|@MIL, @MIN
|20
|George Kirby
|SEA
|NYY
|21
|MacKenzie Gore
|TEX
|CIN
|22
|Joe Ryan
|MIN
|@KC
|23
|Sonny Gray
|BOS
|SD
|24
|Cam Schlittler
|NYY
|@SEA
|25
|Cody Ponce
|TOR
|COL, @CWS
|Nice pair in his return to MLB
|26
|Jack Flaherty
|DET
|STL
|27
|Joe Boyle
|TB
|@MIN
|28
|Parker Messick
|CLE
|@LAD, CHC
|Welcome to the bids, kid.
|29
|Trevor Rogers
|BAL
|TEX
|30
|Connelly Early
|BOS
|SD
|31
|Shane Smith
|CWS
|@MIA
|32
|Jack Leiter
|TEX
|@BAL, CIN
|33
|Tanner Bibee
|CLE
|@LAD
|34
|Tatsuya Imai
|HOU
|@ATH
|Nice combo of deception and great stuff
|35
|Shane Baz
|BAL
|@PIT
|36
|Bailey Ober
|MIN
|TB
|37
|Mike Burrows
|HOU
|BOS
|38
|Steven Matz
|TB
|@MIN
|39
|Jose Soriano
|LAA
|@CHC
|40
|Max Scherzer
|TOR
|COL
|41
|Michael Wacha
|KC
|MIL
|42
|Noah Cameron
|KC
|MIN
|43
|Casey Mize
|DET
|@ARI
|44
|Aaron Civale
|ATH
|@ATL, HOU
|45
|Chris Bassitt
|BAL
|TEX, @PIT
|46
|Seth Lugo
|KC
|MIL
|47
|Brayan Bello
|BOS
|@HOU
|48
|Joey Cantillo
|CLE
|CHC
|49
|Zach Eflin
|BAL
|TEX
|50
|Cristian Javier
|HOU
|@ATH
|51
|Shane McClanahan
|TB
|@MIL
|52
|Kumar Rocker
|TEX
|@BAL
|53
|Davis Martin
|CWS
|@MIA, TOR
|54
|Jacob Lopez
|ATH
|@ATL
|55
|AL Reliever
|56
|Taj Bradley
|MIN
|TB
|57
|Reid Detmers
|LAA
|SEA
|58
|Gavin Williams
|CLE
|@LAD
|59
|Slade Cecconi
|CLE
|CHC
|60
|Lance McCullers
|HOU
|BOS, @ATH
|61
|Justin Verlander
|DET
|@ARI, STL
|62
|Simeon Woods Richardson
|MIN
|@KC
|63
|Yusei Kikuchi
|LAA
|@CHC
|64
|Will Warren
|NYY
|MIA
|65
|Erick Fedde
|CWS
|@MIA
|66
|Emerson Hancock
|SEA
|@LAA
|67
|Jeffrey Springs
|ATH
|HOU
|68
|Luis Severino
|ATH
|@ATL
|69
|Ryan Johnson
|LAA
|@CHC, SEA
|70
|Eric Lauer
|TOR
|@CWS
|71
|Luis Morales
|ATH
|HOU
|72
|Anthony Kay
|CWS
|TOR
|73
|Mick Abel
|MIN
|@KC, TB
|74
|Sean Burke
|CWS
|TOR
|75
|Jack Kochanowicz
|LAA
|SEA
NATIONAL LEAGUE
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Cristopher Sanchez
|PHI
|WAS
|A true ace
|2
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|CLE
|3
|Chris Sale
|ATL
|ATH
|4
|Paul Skenes
|PIT
|@CIN
|Hopefully you didn't sell low after the opener
|5
|Edward Cabrera
|CHC
|LAA, @CLE
|Was one of the best pitchers in the league for a three-month stretch
|6
|Jesus Luzardo
|PHI
|@COL
|7
|Shohei Ohtani
|LAD
|CLE
|Will be followed by Justin Wrobleski
|8
|Nick Pivetta
|SD
|SF
|9
|Freddy Peralta
|NYM
|@STL
|10
|Matthew Boyd
|CHC
|LAA
|Perfect for to rebound from rocky start
|11
|Emmet Sheehan
|LAD
|@WAS
|12
|Logan Webb
|SF
|@SD
|Six of nine hits yielded on opening day had > 95 mph EV
|13
|Tyler Glasnow
|LAD
|@WAS
|14
|Eury Perez
|MIA
|@NYY
|15
|Brandon Woodruff
|MIL
|TB
|16
|Chase Burns
|CIN
|PIT, @TEX
|Likely not stretched out enough for five frames
|17
|Sandy Alcantara
|MIA
|CWS
|Sweeper should add some strikeouts
|18
|Robbie Ray
|SF
|NYM
|19
|Reynaldo Lopez
|ATL
|@ARI
|20
|Clay Holmes
|NYM
|@STL, @SF
|21
|Jacob Misiorowski
|MIL
|TB
|22
|Kyle Leahy
|STL
|NYM, @DET
|23
|Bubba Chandler
|PIT
|@CIN
|24
|Shota Imanaga
|CHC
|@CLE
|25
|Michael King
|SD
|@BOS
|26
|Zac Gallen
|ARI
|DET
|27
|Carmen Mlodzinski
|PIT
|BAL
|28
|Aaron Nola
|PHI
|@COL
|29
|Kodai Senga
|NYM
|@STL, @SF
|30
|Cade Horton
|CHC
|@CLE
|31
|Tyler Mahle
|SF
|NYM
|32
|David Peterson
|NYM
|@SF
|33
|Brady Singer
|CIN
|@TEX
|34
|Mitch Keller
|PIT
|BAL
|35
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@CIN, BAL
|36
|Janson Junk
|MIA
|CWS
|37
|Brandon Pfaadt
|ARI
|DET, ATL
|38
|Andrew Abbott
|CIN
|PIT
|39
|Nolan McLean
|NYM
|@SF
|40
|Roki Sasaki
|LAD
|CLE, @WAS
|41
|Jameson Taillon
|CHC
|LAA
|42
|Ryne Nelson
|ARI
|ATL
|43
|Michael Soroka
|ARI
|DET, ATL
|44
|Landen Roupp
|SF
|@SD, NYM
|45
|Grant Holmes
|ATL
|@ARI
|46
|Brandon Williamson
|CIN
|PIT
|47
|Matthew Liberatore
|STL
|NYM
|48
|NL Reliever
|49
|Dustin May
|STL
|@DET
|50
|Andrew Painter
|PHI
|WAS
|51
|Adrian Houser
|SF
|@SD, NYM
|52
|Rhett Lowder
|CIN
|@TEX
|53
|Chris Paddack
|MIA
|CWS, @NYY
|54
|Chad Patrick
|MIL
|@KC
|55
|Foster Griffin
|WAS
|@PHI, LAD
|56
|Zack Littell
|WAS
|@PHI
|57
|Jose Suarez
|ATL
|ATH, @ARI
|58
|Bryce Elder
|ATL
|ATH, @ARI
|59
|Max Meyer
|MIA
|@NYY
|60
|Brandon Sproat
|MIL
|@KC
|61
|Kyle Harrison
|MIL
|TB, @KC
|62
|Michael McGreevy
|STL
|@DET
|63
|Taijuan Walker
|PHI
|WAS, @COL
|64
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|ATL
|65
|Walker Buehler
|SD
|SF, @BOS
|66
|Cade Cavalli
|WAS
|@PHI
|67
|Andre Pallante
|STL
|NYM
|68
|Tomoyuki Sugano
|COL
|@TOR, PHI
|69
|Jake Irvin
|WAS
|LAD
|70
|Michael Lorenzen
|COL
|PHI
|71
|Miles Mikolas
|WAS
|LAD
|72
|German Marquez
|SD
|SF
|73
|Jose Quintana
|COL
|PHI
|74
|Randy Vasquez
|SD
|@BOS
|75
|Ryan Feltner
|COL
|@TOR
|76
|Kyle Freeland
|COL
|@TOR