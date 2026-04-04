Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week

A number of big-name starters are projected to appear twice this week.
April 4, 2026
It's a much-improved week for two-start pitchers, though the key to solid pitching remains streaming the best one-start options. There are not nearly as many double-dippers as when I first started generating these rankings 10 years ago. Speaking of which: if you missed it, an explanation and history of what you see below can be found HERE.

Be sure to check back for the weekly refresh posted last Sunday/early Monday.

Week of April 6 - 12

Mixed Leagues

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Tarik SkubalDET@MIN, MIA   
2Cole RagansKC@CLE, CWS   
3Chris SaleATL@LAA, CLE   
4Hunter BrownHOU@COL, @SEA   
5Nick PivettaSD@PIT, COL   
6Cam SchlittlerNYYATH, @TB15 K, 0 BB over first 11.2 IP  
7Logan GilbertSEA@TEX, HOU   
8Freddy PeraltaNYMARI, ATH   
9Kevin GausmanTORLAD, MIN   
10Chase BurnsCINLAA   
11Kyle BradishBAL@CWSVelocity down a bit  
12Joe RyanMINDET, @TOR   
13Cristopher SanchezPHI@SF   
14Max FriedNYY@TBStrikeouts low, but everything else solid  
15Paul SkenesPITSD   
16Bryan WooSEA@TEX   
17Jacob deGromTEXSEA, @LAD   
1Tarik SkubalDET@MIN, MIA   
2Cole RagansKC@CLE, CWS   
3Chris SaleATL@LAA, CLE   
4Hunter BrownHOU@COL, @SEA   
5Nick PivettaSD@PIT, COL   
6Cam SchlittlerNYYATH, @TB15 K, 0 BB over first 11.2 IP  
7Logan GilbertSEA@TEX, HOU   
8Freddy PeraltaNYMARI, ATH   
9Kevin GausmanTORLAD, MIN   
10Chase BurnsCINLAA   
11Kyle BradishBAL@CWSVelocity down a bit  
12Joe RyanMINDET, @TOR   
13Cristopher SanchezPHI@SF   
14Max FriedNYY@TBStrikeouts low, but everything else solid  
15Paul SkenesPITSD   
16Bryan WooSEA@TEX   
17Jacob deGromTEXSEA, @LAD   
18Sandy AlcantaraMIACIN, @DETNew sweeper not generating more strikeouts yet, it will  
19Reynaldo LopezATL@LAA   
20Tyler GlasnowLADTEX   
21Shohei OhtaniLAD@TOR   
22Yoshinobu YamamotoLAD@TOR   
23Kris BubicKCCWS   
24Garrett CrochetBOSMIL   
25Logan WebbSF@BAL   
26Luis CastilloSEAHOU   
27Brandon WoodruffMIL@BOS   
28Framber ValdezDET@MIN   
29Emmet SheehanLADTEXVelocity way down in second start  
30Noah CameronKC@CLE, CWS   
31Edward CabreraCHCPITNeeds to step up in Cade Horton's absence, and is fully capable  
32Jesus LuzardoPHIARI   
33George KirbySEA@TEX   
34Eury PerezMIACIN   
35Drew RasmussenTBCHCBack from paternity leave  
36Jose SorianoLAAATL, @CIN   
37Matthew BoydCHC@TBRebounded nicely in his second start  
38Michael KingSD@PIT   
39Tanner BibeeCLEKC, @ATL   
40Connelly EarlyBOS@STL   
41Bubba ChandlerPITSD, @CHC   
42Seth LugoKCCWS   
43Nathan EovaldiTEXSEAUncharacteristically wild so far  
44Michael WachaKC@CLE   
45Shota ImanagaCHCPIT   
46Zac GallenARI@NYM, @PHI   
47Parker MessickCLE@ATL   
48Sonny GrayBOSMIL   
49Jack FlahertyDET@MIN   
50Ranger SuarezBOS@STL   
51Grant HolmesATL@LAA   
52Shane SmithCWSBAL, @KC   
53Joey CantilloCLEKC   
54Jacob MisiorowskiMIL@BOS   
55Aaron NolaPHI@SF   
56Dylan CeaseTORLAD   
57Ryan PepiotTBCHC, NYY   
58Nolan McLeanNYMARI   
59Gavin WilliamsCLEKC   
60Tatsuya ImaiHOU@SEA   
61Bailey OberMINDET 28% 
62Casey MizeDET@MIN, MIA   
63Andrew AbbottCIN@MIA, LAA   
64MacKenzie GoreTEXSEAEncouraging that walks are under control  
65Max ScherzerTORLAD, MIN   
66Matthew LiberatoreSTL@WAS   
67Robbie RaySFPHI   
68Chad PatrickMILWAS   
69Kodai SengaNYMATH   
70Nick MartinezTBNYY 5% 
71Clay HolmesNYMATH   
72Taj BradleyMINDET, @TOR   
73Trevor RogersBAL@CWS   
74Tyler MahleSFPHI   
75Carmen MlodzinskiPIT@CHC 21% 
76Kyle LeahySTLBOS 14% 
77Roki SasakiLADTEX   
78Jameson TaillonCHC@TB, PIT 39% 
79Shane BazBALSF   
80Mix 12 Reliever     
81Mitch KellerPITSD   
82Mix 15 Reliever     
83Mike BurrowsHOU@COL   
84Ryne NelsonARI@NYM   
85Ryan WeathersNYYATH   
86Braxton AshcraftPIT@CHC   
87Michael McGreevySTL@WAS 33% 
88Slade CecconiCLE@ATL 41% 
89Zack LittellWASSTL, @MIL 5% 
90Eric LauerTORMIN   
91Landen RouppSF@BAL 18% 
92Reid DetmersLAAATL   
93Andrew PainterPHI@SF, ARI   
94Davis MartinCWS@KC 0%10%
95Luis GilNYY@TB   
96David PetersonNYMARI   
97Ben BrownCHC@TB 1%27%
98Brady SingerCIN@MIA   
99Shane McClanahanTBCHC   
100Cade CavalliWASSTL   
101Cristian JavierHOU@COL 49% 
102Dean KremerBAL@CWS, SF 0%5%
103Brandon WilliamsonCIN@MIA, LAA 4% 
104Emerson HancockSEAHOU   
105Anthony KayCWS@KC 7% 
106Janson JunkMIACIN, @DET 3%28%
107Max MeyerMIACIN   
108Eduardo RodriguezARI@NYM 10% 
109Michael SorokaARI@PHI 23% 
110Brayan BelloBOSMIL, @STL   
111Andre PallanteSTL@WAS, BOS 0%2%
112Brandon PfaadtARI@PHI   
113Jacob LopezATH@NYM   
114Adrian HouserSFPHI, @BAL 1% 
115Martin PerezATLCLE 0%0%
116Jeffrey SpringsATH@NYY 7% 
117Chris PaddackMIA@DET 2% 
118Bryce ElderATLCLE 4%38%
119Steven MatzTBNYY 10% 
120Kyle HarrisonMILWAS   
121Will WarrenNYYATH   
122Aaron AshbyMIL@BOS 0%0%
123Sean BurkeCWSBAL 2%13%
124Jack LeiterTEX@LAD   
125Aaron CivaleATH@NYY, @NYM 0%35%
126German MarquezSD@PIT, COL 14% 
127Brandon SproatMILWAS   
128Simeon Woods RichardsonMIN@TOR 24% 
129Foster GriffinWAS@MIL 1% 
130Randy VasquezSDCOL   
131Lance McCullersHOU@SEA 2%23%
132Tomoyuki SuganoCOL@SD 0%0%
133Chris BassittBALSF   
134Rhett LowderCIN@MIA   
135Yusei KikuchiLAAATL   
136Luis SeverinoATH@NYY 33% 
137Kumar RockerTEX@LAD 17% 
138Justin VerlanderDETMIA   
139Erick FeddeCWSBAL, @KC 0%0%
140Jake IrvinWAS@MIL 0%0%
141Dustin MaySTLBOS   
142Justin WrobleskiLAD@TOR 28% 
143Kyle FreelandCOLHOU, @SD 0%0%
144Ryan FeltnerCOLHOU, @SD 0%0%
145Miles MikolasWASSTL 0%0%
146Mick AbelMINDET   
147Walker BuehlerSDCOL 5% 
148Ryan JohnsonLAA@CIN 4% 
149Luis MoralesATH@NYM 4%28%
150Chase DollanderCOL@SD 0%3%
151Taijuan WalkerPHIARI 2%12%
152Michael LorenzenCOLHOU 0%0%
153Jack KochanowiczLAA@CIN 0%3%

American League

RankPitcherTMOPPComment
1Tarik SkubalDET@MIN, MIA 
2Cole RagansKC@CLE, CWS 
3Hunter BrownHOU@COL, @SEA 
4Cam SchlittlerNYYATH, @ TB15K, 0 BB over first 11.2 IP
5Logan GilbertSEA@TEX, HOU 
6Kevin GausmanTORLAD, MIN 
7Kyle BradishBAL@CWSVelocity down a bit
8Joe RyanMINDET, @TOR 
9Max FriedNYY@ TBStrikeouts low, but everything else solid
10Bryan WooSEA@TEX 
11Jacob deGromTEXSEA, @LAD 
12Kris BubicKCCWS 
13Garrett CrochetBOSMIL 
14Luis CastilloSEAHOU 
15Framber ValdezDET@MIN 
16Noah CameronKC@CLE, CWS 
17George KirbySEA@TEX 
18Drew RasmussenTBCHCBack from paternity leave
19Jose SorianoLAAATL, @CIN 
20Tanner BibeeCLEKC, @ATL 
21Connelly EarlyBOS@STL 
22Seth LugoKCCWS 
23Nathan EovaldiTEXSEAUncharacteristically wild so far
24Michael WachaKC@CLE 
25Parker MessickCLE@ATL 
26Sonny GrayBOSMIL 
27Jack FlahertyDET@MIN 
28Ranger SuarezBOS@STL 
29Shane SmithCWSBAL, @ KC 
30Joey CantilloCLEKC 
31Dylan CeaseTORLAD 
32Ryan PepiotTBCHC, NYY 
33Gavin WilliamsCLEKC 
34Tatsuya ImaiHOU@SEA 
35Bailey OberMINDET 
36Casey MizeDET@MIN, MIA 
37MacKenzie GoreTEXSEAEncouraging that walks are under control
38Max ScherzerTORLAD, MIN 
39Nick MartinezTBNYY 
40Taj BradleyMINDET, @TOR 
41Trevor RogersBAL@CWS 
42Shane BazBALSF 
43Mike BurrowsHOU@COL 
44Ryan WeathersNYYATH 
45Slade CecconiCLE@ATL 
46Eric LauerTORMIN 
47Reid DetmersLAAATL 
48Davis MartinCWS@ KC 
49Luis GilNYY@ TB 
50Shane McClanahanTBCHC 
51Cristian JavierHOU@COL 
52AL Reliever   
53Dean KremerBAL@CWS, SF 
54Emerson HancockSEAHOU 
55Anthony KayCWS@ KC 
56Brayan BelloBOSMIL, @STL 
57Jacob LopezATH@NYM 
58Jeffrey SpringsATH@NYY 
59Steven MatzTBNYY 
60Will WarrenNYYATH 
61Sean BurkeCWSBAL 
62Jack LeiterTEX@LAD 
63Aaron CivaleATH@NYY, @NYM 
64Simeon Woods RichardsonMIN@TOR 
65Lance McCullersHOU@SEA 
66Chris BassittBALSF 
67Yusei KikuchiLAAATL 
68Luis SeverinoATH@NYY 
69Kumar RockerTEX@LAD 
70Justin VerlanderDETMIA 
71Erick FeddeCWSBAL, @ KC 
72Mick AbelMINDET 
73Ryan JohnsonLAA@CIN 
74Luis MoralesATH@NYM 
75Jack KochanowiczLAA@CIN 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Chris SaleATL@LAA, CLE 
2Nick PivettaSD@PIT, COL 
3Freddy PeraltaNYMARI, ATH 
4Chase BurnsCINLAA 
5Cristopher SanchezPHI@SF 
6Paul SkenesPITSD 
7Sandy AlcantaraMIACIN, @DETNew sweeper not generating more strikeouts yet, it will
8Reynaldo LopezATL@LAA 
9Tyler GlasnowLADTEX 
10Shohei OhtaniLAD@TOR 
11Yoshinobu YamamotoLAD@TOR 
12Logan WebbSF@BAL 
13Brandon WoodruffMIL@BOS 
14Emmet SheehanLADTEXVelocity way down in second start
15Edward CabreraCHCPITNeeds to step up in Cade Horton's absence, and is fully capable
16Jesus LuzardoPHIARI 
17Eury PerezMIACIN 
18Matthew BoydCHC@TBRebounded nicely in his second start
19Michael KingSD@PIT 
20Bubba ChandlerPITSD, @CHC 
21Shota ImanagaCHCPIT 
22Zac GallenARI@NYM, @PHI 
23Grant HolmesATL@LAA 
24Jacob MisiorowskiMIL@BOS 
25Aaron NolaPHI@SF 
26Nolan McLeanNYMARI 
27Andrew AbbottCIN@MIA, LAA 
28Matthew LiberatoreSTL@WAS 
29Robbie RaySFPHI 
30Chad PatrickMILWAS 
31Kodai SengaNYMATH 
32Clay HolmesNYMATH 
33Tyler MahleSFPHI 
34Carmen MlodzinskiPIT@CHC 
35Kyle LeahySTLBOS 
36Roki SasakiLADTEX 
37Jameson TaillonCHC@TB, PIT 
38Mitch KellerPITSD 
39Ryne NelsonARI@NYM 
40Braxton AshcraftPIT@CHC 
41Michael McGreevySTL@WAS 
42Zack LittellWASSTL, @MIL 
43Landen RouppSF@BAL 
44Andrew PainterPHI@SF, ARI 
45David PetersonNYMARI 
46Ben BrownCHC@TB 
47Brady SingerCIN@MIA 
48Cade CavalliWASSTL 
49NL Reliever   
50Brandon WilliamsonCIN@MIA, LAA 
51Janson JunkMIACIN, @DET 
52Max MeyerMIACIN 
53Eduardo RodriguezARI@NYM 
54Michael SorokaARI@PHI 
55Andre PallanteSTL@WAS, BOS 
56Brandon PfaadtARI@PHI 
57Adrian HouserSFPHI, @BAL 
58Martin PerezATLCLE 
59Chris PaddackMIA@DET 
60Bryce ElderATLCLE 
61Kyle HarrisonMILWAS 
62Aaron AshbyMIL@BOS 
63German MarquezSD@PIT, COL 
64Brandon SproatMILWAS 
65Foster GriffinWAS@MIL 
66Randy VasquezSDCOL 
67Tomoyuki SuganoCOL@SD 
68Rhett LowderCIN@MIA 
69Jake IrvinWAS@MIL 
70Dustin MaySTLBOS 
71Justin WrobleskiLAD@TOR 
72Kyle FreelandCOLHOU, @SD 
73Ryan FeltnerCOLHOU, @SD 
74Miles MikolasWASSTL 
75Walker BuehlerSDCOL 
76Chase DollanderCOL@SD 
77Taijuan WalkerPHIARI 
78Michael LorenzenCOLHOU 

ABOUT THE AUTHOR
Author Image
Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
