It's a much-improved week for two-start pitchers, though the key to solid pitching remains streaming the best one-start options. There are not nearly as many double-dippers as when I first started generating these rankings 10 years ago. Speaking of which: if you missed it, an explanation and history of what you see below can be found HERE.
Week of April 6 - 12
Mixed Leagues
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Tarik Skubal
|DET
|@MIN, MIA
|2
|Cole Ragans
|KC
|@CLE, CWS
|3
|Chris Sale
|ATL
|@LAA, CLE
|4
|Hunter Brown
|HOU
|@COL, @SEA
|5
|Nick Pivetta
|SD
|@PIT, COL
|6
|Cam Schlittler
|NYY
|ATH, @TB
|15 K, 0 BB over first 11.2 IP
|7
|Logan Gilbert
|SEA
|@TEX, HOU
|8
|Freddy Peralta
|NYM
|ARI, ATH
|9
|Kevin Gausman
|TOR
|LAD, MIN
|10
|Chase Burns
|CIN
|LAA
|11
|Kyle Bradish
|BAL
|@CWS
|Velocity down a bit
|12
|Joe Ryan
|MIN
|DET, @TOR
|13
|Cristopher Sanchez
|PHI
|@SF
|14
|Max Fried
|NYY
|@TB
|Strikeouts low, but everything else solid
|15
|Paul Skenes
|PIT
|SD
|16
|Bryan Woo
|SEA
|@TEX
|17
|Jacob deGrom
|TEX
|SEA, @LAD
|18
|Sandy Alcantara
|MIA
|CIN, @DET
|New sweeper not generating more strikeouts yet, it will
|19
|Reynaldo Lopez
|ATL
|@LAA
|20
|Tyler Glasnow
|LAD
|TEX
|21
|Shohei Ohtani
|LAD
|@TOR
|22
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|@TOR
|23
|Kris Bubic
|KC
|CWS
|24
|Garrett Crochet
|BOS
|MIL
|25
|Logan Webb
|SF
|@BAL
|26
|Luis Castillo
|SEA
|HOU
|27
|Brandon Woodruff
|MIL
|@BOS
|28
|Framber Valdez
|DET
|@MIN
|29
|Emmet Sheehan
|LAD
|TEX
|Velocity way down in second start
|30
|Noah Cameron
|KC
|@CLE, CWS
|31
|Edward Cabrera
|CHC
|PIT
|Needs to step up in Cade Horton's absence, and is fully capable
|32
|Jesus Luzardo
|PHI
|ARI
|33
|George Kirby
|SEA
|@TEX
|34
|Eury Perez
|MIA
|CIN
|35
|Drew Rasmussen
|TB
|CHC
|Back from paternity leave
|36
|Jose Soriano
|LAA
|ATL, @CIN
|37
|Matthew Boyd
|CHC
|@TB
|Rebounded nicely in his second start
|38
|Michael King
|SD
|@PIT
|39
|Tanner Bibee
|CLE
|KC, @ATL
|40
|Connelly Early
|BOS
|@STL
|41
|Bubba Chandler
|PIT
|SD, @CHC
|42
|Seth Lugo
|KC
|CWS
|43
|Nathan Eovaldi
|TEX
|SEA
|Uncharacteristically wild so far
|44
|Michael Wacha
|KC
|@CLE
|45
|Shota Imanaga
|CHC
|PIT
|46
|Zac Gallen
|ARI
|@NYM, @PHI
|47
|Parker Messick
|CLE
|@ATL
|48
|Sonny Gray
|BOS
|MIL
|49
|Jack Flaherty
|DET
|@MIN
|50
|Ranger Suarez
|BOS
|@STL
|51
|Grant Holmes
|ATL
|@LAA
|52
|Shane Smith
|CWS
|BAL, @KC
|53
|Joey Cantillo
|CLE
|KC
|54
|Jacob Misiorowski
|MIL
|@BOS
|55
|Aaron Nola
|PHI
|@SF
|56
|Dylan Cease
|TOR
|LAD
|57
|Ryan Pepiot
|TB
|CHC, NYY
|58
|Nolan McLean
|NYM
|ARI
|59
|Gavin Williams
|CLE
|KC
|60
|Tatsuya Imai
|HOU
|@SEA
|61
|Bailey Ober
|MIN
|DET
|28%
|62
|Casey Mize
|DET
|@MIN, MIA
|63
|Andrew Abbott
|CIN
|@MIA, LAA
|64
|MacKenzie Gore
|TEX
|SEA
|Encouraging that walks are under control
|65
|Max Scherzer
|TOR
|LAD, MIN
|66
|Matthew Liberatore
|STL
|@WAS
|67
|Robbie Ray
|SF
|PHI
|68
|Chad Patrick
|MIL
|WAS
|69
|Kodai Senga
|NYM
|ATH
|70
|Nick Martinez
|TB
|NYY
|5%
|71
|Clay Holmes
|NYM
|ATH
|72
|Taj Bradley
|MIN
|DET, @TOR
|73
|Trevor Rogers
|BAL
|@CWS
|74
|Tyler Mahle
|SF
|PHI
|75
|Carmen Mlodzinski
|PIT
|@CHC
|21%
|76
|Kyle Leahy
|STL
|BOS
|14%
|77
|Roki Sasaki
|LAD
|TEX
|78
|Jameson Taillon
|CHC
|@TB, PIT
|39%
|79
|Shane Baz
|BAL
|SF
|80
|Mix 12 Reliever
|81
|Mitch Keller
|PIT
|SD
|82
|Mix 15 Reliever
|83
|Mike Burrows
|HOU
|@COL
|84
|Ryne Nelson
|ARI
|@NYM
|85
|Ryan Weathers
|NYY
|ATH
|86
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@CHC
|87
|Michael McGreevy
|STL
|@WAS
|33%
|88
|Slade Cecconi
|CLE
|@ATL
|41%
|89
|Zack Littell
|WAS
|STL, @MIL
|5%
|90
|Eric Lauer
|TOR
|MIN
|91
|Landen Roupp
|SF
|@BAL
|18%
|92
|Reid Detmers
|LAA
|ATL
|93
|Andrew Painter
|PHI
|@SF, ARI
|94
|Davis Martin
|CWS
|@KC
|0%
|10%
|95
|Luis Gil
|NYY
|@TB
|96
|David Peterson
|NYM
|ARI
|97
|Ben Brown
|CHC
|@TB
|1%
|27%
|98
|Brady Singer
|CIN
|@MIA
|99
|Shane McClanahan
|TB
|CHC
|100
|Cade Cavalli
|WAS
|STL
|101
|Cristian Javier
|HOU
|@COL
|49%
|102
|Dean Kremer
|BAL
|@CWS, SF
|0%
|5%
|103
|Brandon Williamson
|CIN
|@MIA, LAA
|4%
|104
|Emerson Hancock
|SEA
|HOU
|105
|Anthony Kay
|CWS
|@KC
|7%
|106
|Janson Junk
|MIA
|CIN, @DET
|3%
|28%
|107
|Max Meyer
|MIA
|CIN
|108
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|@NYM
|10%
|109
|Michael Soroka
|ARI
|@PHI
|23%
|110
|Brayan Bello
|BOS
|MIL, @STL
|111
|Andre Pallante
|STL
|@WAS, BOS
|0%
|2%
|112
|Brandon Pfaadt
|ARI
|@PHI
|113
|Jacob Lopez
|ATH
|@NYM
|114
|Adrian Houser
|SF
|PHI, @BAL
|1%
|115
|Martin Perez
|ATL
|CLE
|0%
|0%
|116
|Jeffrey Springs
|ATH
|@NYY
|7%
|117
|Chris Paddack
|MIA
|@DET
|2%
|118
|Bryce Elder
|ATL
|CLE
|4%
|38%
|119
|Steven Matz
|TB
|NYY
|10%
|120
|Kyle Harrison
|MIL
|WAS
|121
|Will Warren
|NYY
|ATH
|122
|Aaron Ashby
|MIL
|@BOS
|0%
|0%
|123
|Sean Burke
|CWS
|BAL
|2%
|13%
|124
|Jack Leiter
|TEX
|@LAD
|125
|Aaron Civale
|ATH
|@NYY, @NYM
|0%
|35%
|126
|German Marquez
|SD
|@PIT, COL
|14%
|127
|Brandon Sproat
|MIL
|WAS
|128
|Simeon Woods Richardson
|MIN
|@TOR
|24%
|129
|Foster Griffin
|WAS
|@MIL
|1%
|130
|Randy Vasquez
|SD
|COL
|131
|Lance McCullers
|HOU
|@SEA
|2%
|23%
|132
|Tomoyuki Sugano
|COL
|@SD
|0%
|0%
|133
|Chris Bassitt
|BAL
|SF
|134
|Rhett Lowder
|CIN
|@MIA
|135
|Yusei Kikuchi
|LAA
|ATL
|136
|Luis Severino
|ATH
|@NYY
|33%
|137
|Kumar Rocker
|TEX
|@LAD
|17%
|138
|Justin Verlander
|DET
|MIA
|139
|Erick Fedde
|CWS
|BAL, @KC
|0%
|0%
|140
|Jake Irvin
|WAS
|@MIL
|0%
|0%
|141
|Dustin May
|STL
|BOS
|142
|Justin Wrobleski
|LAD
|@TOR
|28%
|143
|Kyle Freeland
|COL
|HOU, @SD
|0%
|0%
|144
|Ryan Feltner
|COL
|HOU, @SD
|0%
|0%
|145
|Miles Mikolas
|WAS
|STL
|0%
|0%
|146
|Mick Abel
|MIN
|DET
|147
|Walker Buehler
|SD
|COL
|5%
|148
|Ryan Johnson
|LAA
|@CIN
|4%
|149
|Luis Morales
|ATH
|@NYM
|4%
|28%
|150
|Chase Dollander
|COL
|@SD
|0%
|3%
|151
|Taijuan Walker
|PHI
|ARI
|2%
|12%
|152
|Michael Lorenzen
|COL
|HOU
|0%
|0%
|153
|Jack Kochanowicz
|LAA
|@CIN
|0%
|3%
American League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Tarik Skubal
|DET
|@MIN, MIA
|2
|Cole Ragans
|KC
|@CLE, CWS
|3
|Hunter Brown
|HOU
|@COL, @SEA
|4
|Cam Schlittler
|NYY
|ATH, @ TB
|15K, 0 BB over first 11.2 IP
|5
|Logan Gilbert
|SEA
|@TEX, HOU
|6
|Kevin Gausman
|TOR
|LAD, MIN
|7
|Kyle Bradish
|BAL
|@CWS
|Velocity down a bit
|8
|Joe Ryan
|MIN
|DET, @TOR
|9
|Max Fried
|NYY
|@ TB
|Strikeouts low, but everything else solid
|10
|Bryan Woo
|SEA
|@TEX
|11
|Jacob deGrom
|TEX
|SEA, @LAD
|12
|Kris Bubic
|KC
|CWS
|13
|Garrett Crochet
|BOS
|MIL
|14
|Luis Castillo
|SEA
|HOU
|15
|Framber Valdez
|DET
|@MIN
|16
|Noah Cameron
|KC
|@CLE, CWS
|17
|George Kirby
|SEA
|@TEX
|18
|Drew Rasmussen
|TB
|CHC
|Back from paternity leave
|19
|Jose Soriano
|LAA
|ATL, @CIN
|20
|Tanner Bibee
|CLE
|KC, @ATL
|21
|Connelly Early
|BOS
|@STL
|22
|Seth Lugo
|KC
|CWS
|23
|Nathan Eovaldi
|TEX
|SEA
|Uncharacteristically wild so far
|24
|Michael Wacha
|KC
|@CLE
|25
|Parker Messick
|CLE
|@ATL
|26
|Sonny Gray
|BOS
|MIL
|27
|Jack Flaherty
|DET
|@MIN
|28
|Ranger Suarez
|BOS
|@STL
|29
|Shane Smith
|CWS
|BAL, @ KC
|30
|Joey Cantillo
|CLE
|KC
|31
|Dylan Cease
|TOR
|LAD
|32
|Ryan Pepiot
|TB
|CHC, NYY
|33
|Gavin Williams
|CLE
|KC
|34
|Tatsuya Imai
|HOU
|@SEA
|35
|Bailey Ober
|MIN
|DET
|36
|Casey Mize
|DET
|@MIN, MIA
|37
|MacKenzie Gore
|TEX
|SEA
|Encouraging that walks are under control
|38
|Max Scherzer
|TOR
|LAD, MIN
|39
|Nick Martinez
|TB
|NYY
|40
|Taj Bradley
|MIN
|DET, @TOR
|41
|Trevor Rogers
|BAL
|@CWS
|42
|Shane Baz
|BAL
|SF
|43
|Mike Burrows
|HOU
|@COL
|44
|Ryan Weathers
|NYY
|ATH
|45
|Slade Cecconi
|CLE
|@ATL
|46
|Eric Lauer
|TOR
|MIN
|47
|Reid Detmers
|LAA
|ATL
|48
|Davis Martin
|CWS
|@ KC
|49
|Luis Gil
|NYY
|@ TB
|50
|Shane McClanahan
|TB
|CHC
|51
|Cristian Javier
|HOU
|@COL
|52
|AL Reliever
|53
|Dean Kremer
|BAL
|@CWS, SF
|54
|Emerson Hancock
|SEA
|HOU
|55
|Anthony Kay
|CWS
|@ KC
|56
|Brayan Bello
|BOS
|MIL, @STL
|57
|Jacob Lopez
|ATH
|@NYM
|58
|Jeffrey Springs
|ATH
|@NYY
|59
|Steven Matz
|TB
|NYY
|60
|Will Warren
|NYY
|ATH
|61
|Sean Burke
|CWS
|BAL
|62
|Jack Leiter
|TEX
|@LAD
|63
|Aaron Civale
|ATH
|@NYY, @NYM
|64
|Simeon Woods Richardson
|MIN
|@TOR
|65
|Lance McCullers
|HOU
|@SEA
|66
|Chris Bassitt
|BAL
|SF
|67
|Yusei Kikuchi
|LAA
|ATL
|68
|Luis Severino
|ATH
|@NYY
|69
|Kumar Rocker
|TEX
|@LAD
|70
|Justin Verlander
|DET
|MIA
|71
|Erick Fedde
|CWS
|BAL, @ KC
|72
|Mick Abel
|MIN
|DET
|73
|Ryan Johnson
|LAA
|@CIN
|74
|Luis Morales
|ATH
|@NYM
|75
|Jack Kochanowicz
|LAA
|@CIN