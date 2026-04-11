Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week

Paul Skenes leads a group of top pitchers who have two starts this week.
Updated on April 11, 2026 5:19PM EST
Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week
Updated on April 11, 2026 5:19PM EST
Weekly Pitcher Rankings

It's the busiest week of the young season with 95 games. Many pitchers have three starts under their belt, which isn't quite enough to trust new trends, but if they're backed by something tangible (new pitch, higher velocity), it's not too early to take action. After all, if you don't, someone else will. Three pitchers I am beginning to trust are Randy Vasquez, Taj Bradley and MacKenzie Gore

Week of April 13 - 19

Mixed Leagues

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Paul SkenesPITWAS, TB   
2Cristopher SanchezPHICHC, ATL   
3Kevin GausmanTOR@MIL, @ARI26 K, 2 BB over initial 17.1 IP  
4Garrett CrochetBOS@MIN, DET   
5Tarik SkubalDET@BOS   
6Bryan WooSEA@ SD, TEXAveraging 6 IP per game  
7Cole RagansKC@DET, @NYY   
8George KirbySEAHOU, TEX   
9Kyle BradishBALARI, @CLE3 BB in each of first three games  
10Robbie RaySF@CIN, @WAS   
11Max FriedNYYLAA   
12Chris SaleATL@PHI   
13Shohei OhtaniLADNYM   
14Michael KingSDSEA, @LAA   
15Nathan EovaldiTEX@ATH, @SEA   
16MacKenzie GoreTEX@ATH, @SEA   
17Yoshinobu YamamotoLADNYM  

It's the busiest week of the young season with 95 games. Many pitchers have three starts under their belt, which isn't quite enough to trust new trends, but if they're backed by something tangible (new pitch, higher velocity), it's not too early to take action. After all, if you don't, someone else will. Three pitchers I am beginning to trust are Randy Vasquez, Taj Bradley and MacKenzie Gore

Week of April 13 - 19

Mixed Leagues

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Paul SkenesPITWAS, TB   
2Cristopher SanchezPHICHC, ATL   
3Kevin GausmanTOR@MIL, @ARI26 K, 2 BB over initial 17.1 IP  
4Garrett CrochetBOS@MIN, DET   
5Tarik SkubalDET@BOS   
6Bryan WooSEA@ SD, TEXAveraging 6 IP per game  
7Cole RagansKC@DET, @NYY   
8George KirbySEAHOU, TEX   
9Kyle BradishBALARI, @CLE3 BB in each of first three games  
10Robbie RaySF@CIN, @WAS   
11Max FriedNYYLAA   
12Chris SaleATL@PHI   
13Shohei OhtaniLADNYM   
14Michael KingSDSEA, @LAA   
15Nathan EovaldiTEX@ATH, @SEA   
16MacKenzie GoreTEX@ATH, @SEA   
17Yoshinobu YamamotoLADNYM   
18Reynaldo LopezATLMIA, @PHI   
19Gavin WilliamsCLE@STL, BALCan't keep getting away with a 7.1 BB/9  
20Logan GilbertSEATEX   
21Chase BurnsCINSF   
22Cam SchlittlerNYYKC22 K, no walks over 16.2 IP  
23Framber ValdezDETKC, @BOS   
24Nick PivettaSD@LAA   
25Sonny GrayBOS@MIN   
26Kris BubicKC@DETBig test for the lefty  
27Jacob deGromTEX@SEA   
28Mitch KellerPITWAS, TB   
29Joe RyanMINCIN   
30Trevor RogersBALARI, @CLE   
31Drew RasmussenTB@PIT   
32Parker MessickCLEBAL   
33Jesus LuzardoPHICHC   
34Jose SorianoLAASD   
35Eury PerezMIA@ATL, MIL   
36Tyler GlasnowLAD@COL   
37Joey CantilloCLE@STL, BAL   
38Brandon WoodruffMIL@MIA   
39Ryan WeathersNYYLAA, KC   
40Nick MartinezTB@PIT 3% 
41Emmet SheehanLAD@COL   
42Freddy PeraltaNYM@CHC   
43Dylan CeaseTOR@MIL   
44Sandy AlcantaraMIAMIL   
45Bailey OberMINBOS, CIN 16% 
46Connelly EarlyBOS@MIN   
47Matthew BoydCHCNYM   
48Seth LugoKC@DET   
49Jeffrey SpringsATHTEX, CWS 21% 
50Logan WebbSF@WAS   
51Zack WheelerPHIATL   
52Jacob MisiorowskiMILTOR   
53Tanner BibeeCLEBAL   
54Luis GilNYYLAA   
55Grant HolmesATLMIA, @PHI   
56Shota ImanagaCHC@PHI   
57Edward CabreraCHCNYM   
58Tatsuya ImaiHOUCOLComing off a horrible outing, curious how he reacts  
59Bubba ChandlerPITTB   
60Braxton AshcraftPITWAS   
61Taj BradleyMINCIN   
62Carmen MlodzinskiPITWAS 42% 
63Jack FlahertyDETKC   
64Mike BurrowsHOU@SEA, STL   
65Noah CameronKC@NYY   
66Luis CastilloSEA@ SD   
67Ryne NelsonARI@BAL, TOR   
68Aaron NolaPHICHC   
69Aaron CivaleATHCWS 0%37%
70Michael WachaKC@NYY   
71Shane McClanahanTB@CWS, @PIT   
72Kodai SengaNYM@CHC   
73Kyle LeahySTL@HOU 3% 
74Tyler MahleSF@CIN   
75Zac GallenARITOR   
76Slade CecconiCLE@STL 49% 
77Luis SeverinoATHTEX, CWS 26% 
78Michael McGreevySTLCLE 31% 
79Merrill KellyARI@BAL   
80Mix 12 Reliever     
81Shane BazBALARI   
82Will WarrenNYYLAA, KC   
83Max ScherzerTOR@ARI   
84Michael SorokaARITOR   
85Reid DetmersLAA@NYY, SD   
86Mix 15 Reliever     
87Andrew AbbottCIN@MIN   
88Nolan McLeanNYM@LAD   
89Landen RouppSF@CIN   
90Brady SingerCINSF, @MIN   
91Clay HolmesNYM@LAD   
92Jack LeiterTEX@ATH   
93Ranger SuarezBOSDET   
94Davis MartinCWSTB 1%37%
95Matthew LiberatoreSTLCLE, @HOU   
96Bryce ElderATLMIA   
97Steven MatzTB@CWS 19% 
98Brandon WilliamsonCIN@MIN 6% 
99Chad PatrickMILTOR   
100Roki SasakiLAD@COL   
101Emerson HancockSEA@ SD   
102Cade PovichBAL@CLE 0%2%
103Anthony KayCWSTB 4% 
104Sean BurkeCWSTB, @ATH 5% 
105Max MeyerMIA@ATL   
106Spencer ArrighettiHOUCOL 3%33%
107Foster GriffinWAS@PIT 12% 
108Adrian HouserSF@WAS 5% 
109Cade CavalliWAS@PIT, SF   
110Jacob LopezATHTEX   
111Eduardo RodriguezARI@BAL 38% 
112Cody BoltonHOUSTL 0%0%
113Jesse ScholtensTB@CWS 0%0%
114Rhett LowderCINSF   
115David PetersonNYM@LAD, @CHC   
116Dustin MaySTLCLE 25% 
117Casey MizeDET@BOS   
118Zack LittellWASSF 7% 
119Lance McCullersHOUSTL   
120Kumar RockerTEX@ATH 16% 
121Justin WrobleskiLADNYM 32% 
122Tomoyuki SuganoCOL@HOU 0%7%
123Eric LauerTOR@ARI   
124Janson JunkMIAMIL   
125Andre PallanteSTL@HOU 3%28%
126Jameson TaillonCHCNYM   
127Yusei KikuchiLAA@NYY, SD 33% 
128Simeon Woods RichardsonMINBOS 21% 
129Erick FeddeCWS@ATH 0%8%
130Brayan BelloBOSDET   
131Jake IrvinWAS@PIT 1%22%
132Randy VasquezSDSEA   
133Chris PaddackMIA@ATL 1%35%
134J.T. GinnATHTEX 0%0%
135Kyle HarrisonMIL@MIA   
136Colin ReaCHC@PHI 3% 
137Chris BassittBAL@CLE   
138Michael LorenzenCOL@HOU, LAD 0%0%
139Justin VerlanderDETKC 7%15%
140Jonathan CannonCWS@ATH 0%2%
141George KlassenLAA@NYY 0%0%
142Chase DollanderCOL@HOU 0%12%
143Javier AssadCHC@PHI 0%0%
144Miles MikolasWAS@PIT, SF 0%0%
145Patrick CorbinTOR@MIL 0%0%
146German MarquezSD@LAA 10% 
147Brandon SproatMILTOR, @MIA 33% 
148AJ BlubaughHOUCOL 0%0%
149Kyle FreelandCOLLAD 0%3%
150Jack KochanowiczLAA@NYY 1%28%
151Mick AbelMINBOS   
152Walker BuehlerSDSEA 3%35%
153Taijuan WalkerPHIATL 1%2%
154Ryan FeltnerCOLLAD 0%2%

American League

RankPitcherTMOPPComment
1Kevin GausmanTOR@MIL, @ARI26 K, 2 BB over initial 17.1 IP
2Garrett CrochetBOS@MIN, DET 
3Tarik SkubalDET@BOS 
4Bryan WooSEA@ SD, TEXAveraging 6 IP per game
5Cole RagansKC@DET, @NYY 
6George KirbySEAHOU, TEX 
7Kyle BradishBALARI, @CLE3 BB in each of first three games
8Max FriedNYYLAA 
9Nathan EovaldiTEX@ATH, @SEA 
10MacKenzie GoreTEX@ATH, @SEA 
11Gavin WilliamsCLE@STL, BALCan't keep getting away with a 7.1 BB/9
12Logan GilbertSEATEX 
13Cam SchlittlerNYYKC22 K, no walks over 16.2 IP
14Framber ValdezDETKC, @BOS 
15Sonny GrayBOS@MIN 
16Kris BubicKC@DETBig test for the lefty
17Jacob deGromTEX@SEA 
18Joe RyanMINCIN 
19Trevor RogersBALARI, @CLE 
20Drew RasmussenTB@PIT 
21Parker MessickCLEBAL 
22Jose SorianoLAASD 
23Joey CantilloCLE@STL, BAL 
24Ryan WeathersNYYLAA, KC 
25Nick MartinezTB@PIT 
26Dylan CeaseTOR@MIL 
27Bailey OberMINBOS, CIN 
28Connelly EarlyBOS@MIN 
29Seth LugoKC@DET 
30Jeffrey SpringsATHTEX, CWS 
31Tanner BibeeCLEBAL 
32Luis GilNYYLAA 
33Tatsuya ImaiHOUCOLComing off a horrible outing, curious how he reacts
34Taj BradleyMINCIN 
35Jack FlahertyDETKC 
36Mike BurrowsHOU@SEA, STL 
37Noah CameronKC@NYY 
38Luis CastilloSEA@ SD 
39Aaron CivaleATHCWS 
40Michael WachaKC@NYY 
41Shane McClanahanTB@CWS, @PIT 
42Slade CecconiCLE@STL 
43Luis SeverinoATHTEX, CWS 
44Shane BazBALARI 
45Will WarrenNYYLAA, KC 
46Max ScherzerTOR@ARI 
47Reid DetmersLAA@NYY, SD 
48Jack LeiterTEX@ATH 
49Ranger SuarezBOSDET 
50Davis MartinCWSTB 
51Steven MatzTB@CWS 
52Emerson HancockSEA@ SD 
53Cade PovichBAL@CLE 
54Anthony KayCWSTB 
55AL Reliever   
56Sean BurkeCWSTB, @ATH 
57Spencer ArrighettiHOUCOL 
58Jacob LopezATHTEX 
59Cody BoltonHOUSTL 
60Jesse ScholtensTB@CWS 
61Casey MizeDET@BOS 
62Lance McCullersHOUSTL 
63Kumar RockerTEX@ATH 
64Eric LauerTOR@ARI 
65Yusei KikuchiLAA@NYY, SD 
66Simeon Woods RichardsonMINBOS 
67Erick FeddeCWS@ATH 
68Brayan BelloBOSDET 
69J.T. GinnATHTEX 
70Chris BassittBAL@CLE 
71Justin VerlanderDETKC 
72Jonathan CannonCWS@ATH 
73George KlassenLAA@NYY 
74Patrick CorbinTOR@MIL 
75AJ BlubaughHOUCOL 
76Jack KochanowiczLAA@NYY 
77Mick AbelMINBOS 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Paul SkenesPITWAS, TB 
2Cristopher SanchezPHICHC, ATL 
3Robbie RaySF@CIN, @WAS 
4Chris SaleATL@PHI 
5Shohei OhtaniLADNYM 
6Michael KingSDSEA, @LAA 
7Yoshinobu YamamotoLADNYM 
8Reynaldo LopezATLMIA, @PHI 
9Chase BurnsCINSF 
10Nick PivettaSD@LAA 
11Mitch KellerPITWAS, TB 
12Jesus LuzardoPHICHC 
13Eury PerezMIA@ATL, MIL 
14Tyler GlasnowLAD@COL 
15Brandon WoodruffMIL@MIA 
16Emmet SheehanLAD@COL 
17Freddy PeraltaNYM@CHC 
18Sandy AlcantaraMIAMIL 
19Matthew BoydCHCNYM 
20Logan WebbSF@WAS 
21Zack WheelerPHIATL 
22Jacob MisiorowskiMILTOR 
23Grant HolmesATLMIA, @PHI 
24Shota ImanagaCHC@PHI 
25Edward CabreraCHCNYM 
26Bubba ChandlerPITTB 
27Braxton AshcraftPITWAS 
28Carmen MlodzinskiPITWAS 
29Ryne NelsonARI@BAL, TOR 
30Aaron NolaPHICHC 
31Kodai SengaNYM@CHC 
32Kyle LeahySTL@HOU 
33Tyler MahleSF@CIN 
34Zac GallenARITOR 
35Michael McGreevySTLCLE 
36Merrill KellyARI@BAL 
37Michael SorokaARITOR 
38Andrew AbbottCIN@MIN 
39Nolan McLeanNYM@LAD 
40Landen RouppSF@CIN 
41Brady SingerCINSF, @MIN 
42Clay HolmesNYM@LAD 
43Matthew LiberatoreSTLCLE, @HOU 
44Bryce ElderATLMIA 
45Brandon WilliamsonCIN@MIN 
46Chad PatrickMILTOR 
47Roki SasakiLAD@COL 
48NL Reliever   
49Max MeyerMIA@ATL 
50Foster GriffinWAS@PIT 
51Adrian HouserSF@WAS 
52Cade CavalliWAS@PIT, SF 
53Eduardo RodriguezARI@BAL 
54Rhett LowderCINSF 
55David PetersonNYM@LAD, @CHC 
56Dustin MaySTLCLE 
57Zack LittellWASSF 
58Justin WrobleskiLADNYM 
59Tomoyuki SuganoCOL@HOU 
60Janson JunkMIAMIL 
61Andre PallanteSTL@HOU 
62Jameson TaillonCHCNYM 
63Jake IrvinWAS@PIT 
64Randy VasquezSDSEA 
65Chris PaddackMIA@ATL 
66Kyle HarrisonMIL@MIA 
67Colin ReaCHC@PHI 
68Michael LorenzenCOL@HOU, LAD 
69Chase DollanderCOL@HOU 
70Javier AssadCHC@PHI 
71Miles MikolasWAS@PIT, SF 
72German MarquezSD@LAA 
73Brandon SproatMILTOR, @MIA 
74Kyle FreelandCOLLAD 
75Walker BuehlerSDSEA 
76Taijuan WalkerPHIATL 
77Ryan FeltnerCOLLAD 

ABOUT THE AUTHOR
Related Stories

DFS Latest

MLB DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, April 11
MLB DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, April 11
FanDuel MLB DFS picks for Saturday's seven-game slate: top pitchers and top bats to target, like Milwaukee's William Contreras.
Today
DFS MLB: DraftKings Plays and Strategies for Saturday, April 11
DFS MLB: DraftKings Plays and Strategies for Saturday, April 11
DraftKings MLB DFS picks for Saturday’s seven-game night slate highlight top pitchers, value bats, great stacks, like the Giants against Chris Bassitt, and other lineup advice.
Today