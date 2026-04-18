With many starting pitchers making their fourth and fifth appearances, it's time to switch the projections fueling the rankings to rest-of-season mode. The differences are small, though pitchers can move up or down five to 10 spots due to all the congestion in the middle.
As is tradition, these rankings will be refreshed on Sunday night.
Week of April 20-26
Mixed Leagues
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Nolan McLean
|NYM
|MIN, COL
|At times, appears to be throwing a wiffle ball
|2
|Shohei Ohtani
|LAD
|@SF
|3
|Dylan Cease
|TOR
|@LAA, CLE
|4
|Tyler Glasnow
|LAD
|@SF
|5
|Kyle Bradish
|BAL
|@KC, BOS
|6
|Cam Schlittler
|NYY
|@BOS
|Someone teach him the secret handshake for the elite tier
|7
|Jack Flaherty
|DET
|@BOS, @CIN
|Walks uncharacteristically elevated
|8
|Logan Gilbert
|SEA
|ATH
|9
|Jose Soriano
|LAA
|TOR
|Walks high, but strikeouts are real
|10
|Joe Ryan
|MIN
|@NYM
|11
|Paul Skenes
|PIT
|@MIL
|1.56 ERA and .63 WHIP in three starts since Opening Day debacle
|12
|Nathan Eovaldi
|TEX
|ATH
|13
|Connelly Early
|BOS
|NYY, @BAL
|14
|Jacob deGrom
|TEX
|PIT
|15
|Cole Ragans
|KC
|LAA
|16
|Chase Burns
|CIN
|@TB
|17
|Matthew Boyd
|CHC
|PHI
|18
|Bryan Woo
|SEA
|@STL
With many starting pitchers making their fourth and fifth appearances, it's time to switch the projections fueling the rankings to rest-of-season mode. The differences are small, though pitchers can move up or down five to 10 spots due to all the congestion in the middle.
As is tradition, these rankings will be refreshed on Sunday night.
Week of April 20-26
Mixed Leagues
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Nolan McLean
|NYM
|MIN, COL
|At times, appears to be throwing a wiffle ball
|2
|Shohei Ohtani
|LAD
|@SF
|3
|Dylan Cease
|TOR
|@LAA, CLE
|4
|Tyler Glasnow
|LAD
|@SF
|5
|Kyle Bradish
|BAL
|@KC, BOS
|6
|Cam Schlittler
|NYY
|@BOS
|Someone teach him the secret handshake for the elite tier
|7
|Jack Flaherty
|DET
|@BOS, @CIN
|Walks uncharacteristically elevated
|8
|Logan Gilbert
|SEA
|ATH
|9
|Jose Soriano
|LAA
|TOR
|Walks high, but strikeouts are real
|10
|Joe Ryan
|MIN
|@NYM
|11
|Paul Skenes
|PIT
|@MIL
|1.56 ERA and .63 WHIP in three starts since Opening Day debacle
|12
|Nathan Eovaldi
|TEX
|ATH
|13
|Connelly Early
|BOS
|NYY, @BAL
|14
|Jacob deGrom
|TEX
|PIT
|15
|Cole Ragans
|KC
|LAA
|16
|Chase Burns
|CIN
|@TB
|17
|Matthew Boyd
|CHC
|PHI
|18
|Bryan Woo
|SEA
|@STL
|Best winless pitcher in the league
|19
|Garrett Crochet
|BOS
|@BAL
|20
|Tarik Skubal
|DET
|MIL
|21
|Max Fried
|NYY
|@BOS
|22
|Framber Valdez
|DET
|@CIN
|23
|Sandy Alcantara
|MIA
|@SF
|24
|Michael Soroka
|ARI
|CWS
|Buying into the dominance
|25
|Sonny Gray
|BOS
|DET, @BAL
|26
|Emmet Sheehan
|LAD
|CHC
|27
|Chris Sale
|ATL
|@WAS
|28
|Shota Imanaga
|CHC
|PHI, @LAD
|29
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|@SF
|30
|Michael King
|SD
|@ARI
|31
|Reynaldo Lopez
|ATL
|@WAS, PHI
|32
|Drew Rasmussen
|TB
|MIN
|33
|George Kirby
|SEA
|@STL
|34
|Kevin Gausman
|TOR
|CLE
|35
|MacKenzie Gore
|TEX
|ATH
|36
|Eury Perez
|MIA
|@SF
|37
|Jeffrey Springs
|ATH
|@TEX
|38
|Freddy Peralta
|NYM
|COL
|39
|Kris Bubic
|KC
|BAL
|40
|Ranger Suarez
|BOS
|NYY
|41
|Brandon Woodruff
|MIL
|PIT
|42
|Nick Martinez
|TB
|CIN
|18%
|43
|Gavin Williams
|CLE
|@TOR
|44
|Zack Wheeler
|PHI
|@ATL
|45
|Robbie Ray
|SF
|MIA
|46
|Mick Abel
|MIN
|@NYM, @TB
|Great chance to prove breakout is real
|47
|Parker Messick
|CLE
|HOU
|48
|Cristopher Sanchez
|PHI
|@CHC
|49
|Davis Martin
|CWS
|@ARI
|6%
|50
|Jacob Misiorowski
|MIL
|PIT
|51
|Jesus Luzardo
|PHI
|@CHC
|52
|Merrill Kelly
|ARI
|CWS
|53
|Seth Lugo
|KC
|BAL, LAA
|54
|Sean Burke
|CWS
|@ARI, WAS
|33%
|55
|Aaron Nola
|PHI
|@CHC, @ATL
|56
|Bailey Ober
|MIN
|@TB
|19%
|57
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@TEX
|58
|Edward Cabrera
|CHC
|PHI
|59
|Max Meyer
|MIA
|STL, @SF
|60
|Rhett Lowder
|CIN
|@TB, DET
|61
|Trevor Rogers
|BAL
|BOS
|62
|Reid Detmers
|LAA
|@KC
|63
|Michael Wacha
|KC
|BAL
|64
|Matthew Liberatore
|STL
|SEA
|65
|Andrew Abbott
|CIN
|DET
|66
|Grant Holmes
|ATL
|PHI
|67
|Luis Castillo
|SEA
|ATH
|68
|Jacob Lopez
|ATH
|@SEA
|28%
|69
|Zac Gallen
|ARI
|SD
|70
|Clay Holmes
|NYM
|MIN
|71
|Steven Matz
|TB
|CIN
|72
|Shane Baz
|BAL
|@KC
|73
|Carmen Mlodzinski
|PIT
|@TEX, @MIL
|74
|Bryce Elder
|ATL
|@WAS, PHI
|75
|Emerson Hancock
|SEA
|ATH, @STL
|76
|Slade Cecconi
|CLE
|HOU, @TOR
|47%
|77
|Dean Kremer
|BAL
|BOS
|0%
|7%
|78
|Joey Cantillo
|CLE
|@TOR
|79
|Taj Bradley
|MIN
|@TB
|80
|Brandon Williamson
|CIN
|@TB
|1%
|81
|Jesse Scholtens
|TB
|CIN, MIN
|0%
|0%
|82
|Noah Cameron
|KC
|LAA
|83
|Max Scherzer
|TOR
|CLE
|38%
|84
|Simeon Woods Richardson
|MIN
|@NYM
|10%
|85
|Mix 12 Reliever
|86
|Ryne Nelson
|ARI
|SD
|87
|Justin Verlander
|DET
|@CIN
|3%
|13%
|88
|Justin Wrobleski
|LAD
|@COL, CHC
|47%
|89
|Aaron Civale
|ATH
|@SEA
|3%
|90
|Luis Gil
|NYY
|@BOS, @HOU
|91
|Janson Junk
|MIA
|STL
|45%
|92
|Chad Patrick
|MIL
|@DET
|93
|Tanner Bibee
|CLE
|HOU
|94
|Mix 15 Reliever
|95
|Logan Webb
|SF
|LAD
|96
|Bubba Chandler
|PIT
|@TEX
|97
|David Peterson
|NYM
|COL
|38%
|98
|Ryan Weathers
|NYY
|@HOU
|99
|Shane McClanahan
|TB
|MIN
|100
|Brady Singer
|CIN
|DET
|101
|Anthony Kay
|CWS
|@ARI
|8%
|102
|Kyle Leahy
|STL
|@MIA
|3%
|103
|Kumar Rocker
|TEX
|PIT, ATH
|21%
|104
|Roki Sasaki
|LAD
|CHC
|105
|Spencer Arrighetti
|HOU
|@CLE
|11%
|35%
|106
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|CWS
|107
|Yusei Kikuchi
|LAA
|@KC
|33%
|108
|Kodai Senga
|NYM
|MIN
|109
|Dustin May
|STL
|@MIA
|28%
|110
|Foster Griffin
|WAS
|ATL, @CWS
|39%
|111
|Casey Mize
|DET
|MIL
|112
|Mike Burrows
|HOU
|NYY
|113
|Jack Kochanowicz
|LAA
|TOR, @KC
|3%
|48%
|114
|Brent Suter
|LAA
|TOR
|0%
|0%
|115
|Jack Leiter
|TEX
|PIT
|116
|Michael McGreevy
|STL
|@MIA, SEA
|48%
|117
|Chris Paddack
|MIA
|STL
|1%
|27%
|118
|Mitch Keller
|PIT
|@MIL
|119
|Erick Fedde
|CWS
|WAS
|0%
|5%
|120
|Adrian Houser
|SF
|MIA
|3%
|121
|J.T. Ginn
|ATH
|@SEA, @TEX
|3%
|48%
|122
|Landen Roupp
|SF
|LAD
|123
|Tomoyuki Sugano
|COL
|SD
|3%
|15%
|124
|Kyle Harrison
|MIL
|@DET, PIT
|125
|Will Warren
|NYY
|@HOU
|126
|Tyler Mahle
|SF
|LAD, MIA
|127
|Colin Rea
|CHC
|PHI, @LAD
|15%
|128
|Chris Bassitt
|BAL
|@KC
|33%
|129
|Colton Gordon
|HOU
|@CLE, NYY
|0%
|0%
|130
|Randy Vasquez
|SD
|@COL
|131
|Noah Schultz
|CWS
|WAS
|0%
|0%
|132
|Matt Waldron
|SD
|@COL
|0%
|0%
|133
|Brandon Sproat
|MIL
|@DET
|16%
|47%
|134
|Peter Lambert
|HOU
|@CLE,
|0%
|0%
|135
|Jake Irvin
|WAS
|ATL, @CWS
|1%
|33%
|136
|Andre Pallante
|STL
|SEA
|1%
|10%
|137
|Michael Lorenzen
|COL
|@NYM
|0%
|2%
|138
|Eric Lauer
|TOR
|@LAA
|27%
|139
|Chase Dollander
|COL
|SD, @NYM
|0%
|13%
|140
|Andrew Painter
|PHI
|@ATL
|141
|Brayan Bello
|BOS
|NYY
|142
|Martin Perez
|ATL
|@WAS
|0%
|0%
|143
|Luis Severino
|ATH
|@TEX
|39%
|144
|Zack Littell
|WAS
|ATL
|6%
|145
|Patrick Corbin
|TOR
|@LAA
|0%
|0%
|146
|Miles Mikolas
|WAS
|@CWS
|0%
|0%
|147
|German Marquez
|SD
|@ARI
|5%
|148
|Lance McCullers
|HOU
|NYY
|149
|Walker Buehler
|SD
|@COL
|4%
|35%
|150
|Jameson Taillon
|CHC
|@LAD
|49%
|151
|Keider Montero
|DET
|MIL
|7%
|152
|Cade Cavalli
|WAS
|ATL
|153
|Jose Quintana
|COL
|LAD, @NYM
|0.00%
|0.00%
|154
|Ryan Feltner
|COL
|SD
|0.00%
|2.00%
|155
|Taijuan Walker
|PHI
|@CHC
|0.00%
|2.00%
American League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Dylan Cease
|TOR
|@LAA, CLE
|2
|Kyle Bradish
|BAL
|@KC, BOS
|3
|Cam Schlittler
|NYY
|@BOS
|Someone teach him the secret handshake for the elite tier
|4
|Jack Flaherty
|DET
|@BOS, @CIN
|Walks uncharacteristically elevated
|5
|Logan Gilbert
|SEA
|ATH
|6
|Jose Soriano
|LAA
|TOR
|Walks high, but strikeouts are real
|7
|Joe Ryan
|MIN
|@NYM
|8
|Nathan Eovaldi
|TEX
|ATH
|9
|Connelly Early
|BOS
|NYY, @BAL
|10
|Jacob deGrom
|TEX
|PIT
|11
|Cole Ragans
|KC
|LAA
|12
|Bryan Woo
|SEA
|@STL
|Best winless pitcher in the league
|13
|Garrett Crochet
|BOS
|@BAL
|14
|Tarik Skubal
|DET
|MIL
|15
|Max Fried
|NYY
|@BOS
|16
|Framber Valdez
|DET
|@CIN
|17
|Sonny Gray
|BOS
|DET, @BAL
|18
|Drew Rasmussen
|TB
|MIN
|19
|George Kirby
|SEA
|@STL
|20
|Kevin Gausman
|TOR
|CLE
|21
|MacKenzie Gore
|TEX
|ATH
|22
|Jeffrey Springs
|ATH
|@TEX
|23
|Kris Bubic
|KC
|BAL
|24
|Ranger Suarez
|BOS
|NYY
|25
|Nick Martinez
|TB
|CIN
|26
|Gavin Williams
|CLE
|@TOR
|27
|Mick Abel
|MIN
|@NYM, @TB
|Great chance to prove breakout is real
|28
|Parker Messick
|CLE
|HOU
|29
|Davis Martin
|CWS
|@ARI
|30
|Seth Lugo
|KC
|BAL, LAA
|31
|Sean Burke
|CWS
|@ARI, WAS
|32
|Bailey Ober
|MIN
|@TB
|33
|Trevor Rogers
|BAL
|BOS
|34
|Reid Detmers
|LAA
|@KC
|35
|Michael Wacha
|KC
|BAL
|36
|Luis Castillo
|SEA
|ATH
|37
|Jacob Lopez
|ATH
|@SEA
|38
|Steven Matz
|TB
|CIN
|39
|Shane Baz
|BAL
|@KC
|40
|Emerson Hancock
|SEA
|ATH, @STL
|41
|Slade Cecconi
|CLE
|HOU, @TOR
|42
|Dean Kremer
|BAL
|BOS
|43
|Joey Cantillo
|CLE
|@TOR
|44
|Taj Bradley
|MIN
|@TB
|45
|Jesse Scholtens
|TB
|CIN, MIN
|46
|Noah Cameron
|KC
|LAA
|47
|Max Scherzer
|TOR
|CLE
|48
|Simeon Woods Richardson
|MIN
|@NYM
|49
|Justin Verlander
|DET
|@CIN
|50
|Aaron Civale
|ATH
|@SEA
|51
|Luis Gil
|NYY
|@BOS, @HOU
|52
|Tanner Bibee
|CLE
|HOU
|53
|Ryan Weathers
|NYY
|@HOU
|54
|Shane McClanahan
|TB
|MIN
|55
|Anthony Kay
|CWS
|@ARI
|56
|Kumar Rocker
|TEX
|PIT, ATH
|57
|Spencer Arrighetti
|HOU
|@CLE
|58
|AL Reliever
|59
|Yusei Kikuchi
|LAA
|@KC
|60
|Casey Mize
|DET
|MIL
|61
|Mike Burrows
|HOU
|NYY
|62
|Jack Kochanowicz
|LAA
|TOR, @KC
|63
|Brent Suter
|LAA
|TOR
|64
|Jack Leiter
|TEX
|PIT
|65
|Erick Fedde
|CWS
|WAS
|66
|J.T. Ginn
|ATH
|@SEA, @TEX
|67
|Will Warren
|NYY
|@HOU
|68
|Chris Bassitt
|BAL
|@KC
|69
|Colton Gordon
|HOU
|@CLE, NYY
|70
|Noah Schultz
|CWS
|WAS
|71
|Peter Lambert
|HOU
|@CLE,
|72
|Eric Lauer
|TOR
|@LAA
|73
|Brayan Bello
|BOS
|NYY
|74
|Luis Severino
|ATH
|@TEX
|75
|Patrick Corbin
|TOR
|@LAA
|76
|Lance McCullers
|HOU
|NYY
|77
|Keider Montero
|DET
|MIL