Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week

The pitching rankings may be crowded, though there's still a number of solid performers rising to the top.
April 18, 2026
With many starting pitchers making their fourth and fifth appearances, it's time to switch the projections fueling the rankings to rest-of-season mode. The differences are small, though pitchers can move up or down five to 10 spots due to all the congestion in the middle.

As is tradition, these rankings will be refreshed on Sunday night.

Week of April 20-26

Mixed Leagues

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Nolan McLeanNYMMIN, COLAt times, appears to be throwing a wiffle ball  
2Shohei OhtaniLAD@SF   
3Dylan CeaseTOR@LAA, CLE   
4Tyler GlasnowLAD@SF   
5Kyle BradishBAL@KC, BOS   
6Cam SchlittlerNYY@BOSSomeone teach him the secret handshake for the elite tier  
7Jack FlahertyDET@BOS, @CINWalks uncharacteristically elevated  
8Logan GilbertSEAATH   
9Jose SorianoLAATORWalks high, but strikeouts are real  
10Joe RyanMIN@NYM   
11Paul SkenesPIT@MIL1.56 ERA and .63 WHIP in three starts since Opening Day debacle  
12Nathan EovaldiTEXATH   
13Connelly EarlyBOSNYY, @BAL   
14Jacob deGromTEXPIT   
15Cole RagansKCLAA   
16Chase BurnsCIN@TB   
17Matthew BoydCHCPHI   
18Bryan WooSEA@STLBest winless pitcher in the league  
19Garrett CrochetBOS@BAL   
20Tarik SkubalDETMIL   
21Max FriedNYY@BOS   
22Framber ValdezDET@CIN   
23Sandy AlcantaraMIA@SF   
24Michael SorokaARICWSBuying into the dominance  
25Sonny GrayBOSDET, @BAL   
26Emmet SheehanLADCHC   
27Chris SaleATL@WAS   
28Shota ImanagaCHCPHI, @LAD   
29Yoshinobu YamamotoLAD@SF   
30Michael KingSD@ARI   
31Reynaldo LopezATL@WAS, PHI   
32Drew RasmussenTBMIN   
33George KirbySEA@STL   
34Kevin GausmanTORCLE   
35MacKenzie GoreTEXATH   
36Eury PerezMIA@SF   
37Jeffrey SpringsATH@TEX   
38Freddy PeraltaNYMCOL   
39Kris BubicKCBAL   
40Ranger SuarezBOSNYY   
41Brandon WoodruffMILPIT   
42Nick MartinezTBCIN 18% 
43Gavin WilliamsCLE@TOR   
44Zack WheelerPHI@ATL   
45Robbie RaySFMIA   
46Mick AbelMIN@NYM, @TBGreat chance to prove breakout is real  
47Parker MessickCLEHOU   
48Cristopher SanchezPHI@CHC   
49Davis MartinCWS@ARI 6% 
50Jacob MisiorowskiMILPIT   
51Jesus LuzardoPHI@CHC   
52Merrill KellyARICWS   
53Seth LugoKCBAL, LAA   
54Sean BurkeCWS@ARI, WAS 33% 
55Aaron NolaPHI@CHC, @ATL   
56Bailey OberMIN@TB 19% 
57Braxton AshcraftPIT@TEX   
58Edward CabreraCHCPHI   
59Max MeyerMIASTL, @SF   
60Rhett LowderCIN@TB, DET   
61Trevor RogersBALBOS   
62Reid DetmersLAA@KC   
63Michael WachaKCBAL   
64Matthew LiberatoreSTLSEA   
65Andrew AbbottCINDET   
66Grant HolmesATLPHI   
67Luis CastilloSEAATH   
68Jacob LopezATH@SEA 28% 
69Zac GallenARISD   
70Clay HolmesNYMMIN   
71Steven MatzTBCIN   
72Shane BazBAL@KC   
73Carmen MlodzinskiPIT@TEX, @MIL   
74Bryce ElderATL@WAS, PHI   
75Emerson HancockSEAATH, @STL   
76Slade CecconiCLEHOU, @TOR 47% 
77Dean KremerBALBOS 0%7%
78Joey CantilloCLE@TOR   
79Taj BradleyMIN@TB   
80Brandon WilliamsonCIN@TB 1% 
81Jesse ScholtensTBCIN, MIN 0%0%
82Noah CameronKCLAA   
83Max ScherzerTORCLE 38% 
84Simeon Woods RichardsonMIN@NYM 10% 
85Mix 12 Reliever     
86Ryne NelsonARISD   
87Justin VerlanderDET@CIN 3%13%
88Justin WrobleskiLAD@COL, CHC 47% 
89Aaron CivaleATH@SEA 3% 
90Luis GilNYY@BOS, @HOU   
91Janson JunkMIASTL 45% 
92Chad PatrickMIL@DET   
93Tanner BibeeCLEHOU   
94Mix 15 Reliever     
95Logan WebbSFLAD   
96Bubba ChandlerPIT@TEX   
97David PetersonNYMCOL 38% 
98Ryan WeathersNYY@HOU   
99Shane McClanahanTBMIN   
100Brady SingerCINDET   
101Anthony KayCWS@ARI 8% 
102Kyle LeahySTL@MIA 3% 
103Kumar RockerTEXPIT, ATH 21% 
104Roki SasakiLADCHC   
105Spencer ArrighettiHOU@CLE 11%35%
106Eduardo RodriguezARICWS   
107Yusei KikuchiLAA@KC 33% 
108Kodai SengaNYMMIN   
109Dustin MaySTL@MIA 28% 
110Foster GriffinWASATL, @CWS 39% 
111Casey MizeDETMIL   
112Mike BurrowsHOUNYY   
113Jack KochanowiczLAATOR, @KC 3%48%
114Brent SuterLAATOR 0%0%
115Jack LeiterTEXPIT   
116Michael McGreevySTL@MIA, SEA 48% 
117Chris PaddackMIASTL 1%27%
118Mitch KellerPIT@MIL   
119Erick FeddeCWSWAS 0%5%
120Adrian HouserSFMIA 3% 
121J.T. GinnATH@SEA, @TEX 3%48%
122Landen RouppSFLAD   
123Tomoyuki SuganoCOLSD 3%15%
124Kyle HarrisonMIL@DET, PIT   
125Will WarrenNYY@HOU   
126Tyler MahleSFLAD, MIA   
127Colin ReaCHCPHI, @LAD 15% 
128Chris BassittBAL@KC 33% 
129Colton GordonHOU@CLE, NYY 0%0%
130Randy VasquezSD@COL   
131Noah SchultzCWSWAS 0%0%
132Matt WaldronSD@COL 0%0%
133Brandon SproatMIL@DET 16%47%
134Peter LambertHOU@CLE, 0%0%
135Jake IrvinWASATL, @CWS 1%33%
136Andre PallanteSTLSEA 1%10%
137Michael LorenzenCOL@NYM 0%2%
138Eric LauerTOR@LAA 27% 
139Chase DollanderCOLSD, @NYM 0%13%
140Andrew PainterPHI@ATL   
141Brayan BelloBOSNYY   
142Martin PerezATL@WAS 0%0%
143Luis SeverinoATH@TEX 39% 
144Zack LittellWASATL 6% 
145Patrick CorbinTOR@LAA 0%0%
146Miles MikolasWAS@CWS 0%0%
147German MarquezSD@ARI 5% 
148Lance McCullersHOUNYY   
149Walker BuehlerSD@COL 4%35%
150Jameson TaillonCHC@LAD 49% 
151Keider MonteroDETMIL 7% 
152Cade CavalliWASATL   
153Jose QuintanaCOLLAD, @NYM 0.00%0.00%
154Ryan FeltnerCOLSD 0.00%2.00%
155Taijuan WalkerPHI@CHC 0.00%2.00%

American League

RankPitcherTMOPPComment
1Dylan CeaseTOR@LAA, CLE 
2Kyle BradishBAL@KC, BOS 
3Cam SchlittlerNYY@BOSSomeone teach him the secret handshake for the elite tier
4Jack FlahertyDET@BOS, @CINWalks uncharacteristically elevated
5Logan GilbertSEAATH 
6Jose SorianoLAATORWalks high, but strikeouts are real
7Joe RyanMIN@NYM 
8Nathan EovaldiTEXATH 
9Connelly EarlyBOSNYY, @BAL 
10Jacob deGromTEXPIT 
11Cole RagansKCLAA 
12Bryan WooSEA@STLBest winless pitcher in the league
13Garrett CrochetBOS@BAL 
14Tarik SkubalDETMIL 
15Max FriedNYY@BOS 
16Framber ValdezDET@CIN 
17Sonny GrayBOSDET, @BAL 
18Drew RasmussenTBMIN 
19George KirbySEA@STL 
20Kevin GausmanTORCLE 
21MacKenzie GoreTEXATH 
22Jeffrey SpringsATH@TEX 
23Kris BubicKCBAL 
24Ranger SuarezBOSNYY 
25Nick MartinezTBCIN 
26Gavin WilliamsCLE@TOR 
27Mick AbelMIN@NYM, @TBGreat chance to prove breakout is real
28Parker MessickCLEHOU 
29Davis MartinCWS@ARI 
30Seth LugoKCBAL, LAA 
31Sean BurkeCWS@ARI, WAS 
32Bailey OberMIN@TB 
33Trevor RogersBALBOS 
34Reid DetmersLAA@KC 
35Michael WachaKCBAL 
36Luis CastilloSEAATH 
37Jacob LopezATH@SEA 
38Steven MatzTBCIN 
39Shane BazBAL@KC 
40Emerson HancockSEAATH, @STL 
41Slade CecconiCLEHOU, @TOR 
42Dean KremerBALBOS 
43Joey CantilloCLE@TOR 
44Taj BradleyMIN@TB 
45Jesse ScholtensTBCIN, MIN 
46Noah CameronKCLAA 
47Max ScherzerTORCLE 
48Simeon Woods RichardsonMIN@NYM 
49Justin VerlanderDET@CIN 
50Aaron CivaleATH@SEA 
51Luis GilNYY@BOS, @HOU 
52Tanner BibeeCLEHOU 
53Ryan WeathersNYY@HOU 
54Shane McClanahanTBMIN 
55Anthony KayCWS@ARI 
56Kumar RockerTEXPIT, ATH 
57Spencer ArrighettiHOU@CLE 
58AL Reliever   
59Yusei KikuchiLAA@KC 
60Casey MizeDETMIL 
61Mike BurrowsHOUNYY 
62Jack KochanowiczLAATOR, @KC 
63Brent SuterLAATOR 
64Jack LeiterTEXPIT 
65Erick FeddeCWSWAS 
66J.T. GinnATH@SEA, @TEX 
67Will WarrenNYY@HOU 
68Chris BassittBAL@KC 
69Colton GordonHOU@CLE, NYY 
70Noah SchultzCWSWAS 
71Peter LambertHOU@CLE, 
72Eric LauerTOR@LAA 
73Brayan BelloBOSNYY 
74Luis SeverinoATH@TEX 
75Patrick CorbinTOR@LAA 
76Lance McCullersHOUNYY 
77Keider MonteroDETMIL 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Nolan McLeanNYMMIN, COLAt times, appears to be throwing a wiffle ball
2Shohei OhtaniLAD@SF 
3Tyler GlasnowLAD@SF 
4Paul SkenesPIT@MIL1.56 ERA and .63 WHIP in three starts since Opening Day debacle
5Chase BurnsCIN@TB 
6Matthew BoydCHCPHI 
7Sandy AlcantaraMIA@SF 
8Michael SorokaARICWSBuying into the dominance
9Emmet SheehanLADCHC 
10Chris SaleATL@WAS 
11Shota ImanagaCHCPHI, @LAD 
12Yoshinobu YamamotoLAD@SF 
13Michael KingSD@ARI 
14Reynaldo LopezATL@WAS, PHI 
15Eury PerezMIA@SF 
16Freddy PeraltaNYMCOL 
17Brandon WoodruffMILPIT 
18Zack WheelerPHI@ATL 
19Robbie RaySFMIA 
20Cristopher SanchezPHI@CHC 
21Jacob MisiorowskiMILPIT 
22Jesus LuzardoPHI@CHC 
23Merrill KellyARICWS 
24Aaron NolaPHI@CHC, @ATL 
25Braxton AshcraftPIT@TEX 
26Edward CabreraCHCPHI 
27Max MeyerMIASTL, @SF 
28Rhett LowderCIN@TB, DET 
29Matthew LiberatoreSTLSEA 
30Andrew AbbottCINDET 
31Grant HolmesATLPHI 
32Zac GallenARISD 
33Clay HolmesNYMMIN 
34Carmen MlodzinskiPIT@TEX, @MIL 
35Bryce ElderATL@WAS, PHI 
36Brandon WilliamsonCIN@TB 
37Ryne NelsonARISD 
38Justin WrobleskiLAD@COL, CHC 
39Janson JunkMIASTL 
40Chad PatrickMIL@DET 
41Logan WebbSFLAD 
42Bubba ChandlerPIT@TEX 
43David PetersonNYMCOL 
44Brady SingerCINDET 
45Kyle LeahySTL@MIA 
46Roki SasakiLADCHC 
47Eduardo RodriguezARICWS 
48NL Reliever   
49Kodai SengaNYMMIN 
50Dustin MaySTL@MIA 
51Foster GriffinWASATL, @CWS 
52Michael McGreevySTL@MIA, SEA 
53Chris PaddackMIASTL 
54Mitch KellerPIT@MIL 
55Adrian HouserSFMIA 
56Landen RouppSFLAD 
57Tomoyuki SuganoCOLSD 
58Kyle HarrisonMIL@DET, PIT 
59Tyler MahleSFLAD, MIA 
60Colin ReaCHCPHI, @LAD 
61Randy VasquezSD@COL 
62Matt WaldronSD@COL 
63Brandon SproatMIL@DET 
64Jake IrvinWASATL, @CWS 
65Andre PallanteSTLSEA 
66Michael LorenzenCOL@NYM 
67Chase DollanderCOLSD, @NYM 
68Andrew PainterPHI@ATL 
69Martin PerezATL@WAS 
70Zack LittellWASATL 
71Miles MikolasWAS@CWS 
72German MarquezSD@ARI 
73Walker BuehlerSD@COL 
74Jameson TaillonCHC@LAD 
75Cade CavalliWASATL 
76Jose QuintanaCOLLAD, @NYM 
77Ryan FeltnerCOLSD 
78Taijuan WalkerPHI@CHC 

Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
