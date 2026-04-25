The calendar will flip to May midway through the week, though the temperatures in many places remain stuck in mid-April. Even so, scoring is up through the same point of the season last year:
|Season
|BA
|OBP
|SLG
|K%
|BB%
|HR%
|Runs/game
|BABIP
|2026
|.242
|.323
|.391
|22.2%
|9.7%
|2.8%
|4.51
|.290
|2025
|.238
|.314
|.388
|22.4%
|9.1%
|2.8%
|4.29
|.285
Homers are the same, but a higher walk rate (ABS?) and BABIP have led to increased traffic on the bases.
It's time to be a little more conservative when streaming pitching. Everyone (including me on the two-start podcast with Clay Link) reviews the double-dippers, the charm of these rankings is everyone is included. Managing pitching is more about identifying the better one-start matchups than bullying two-start guys.
As always, these will be refreshed on Sunday night based on any changes to the world's best Probable Pitching Grid.
Week of April 27 - May 3
Mixed League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Max Fried
|NYY
|@TEX, BAL
|Strikeouts down, but command and control are elite
|2
|Chase Burns
|CIN
|COL, @PIT
|Matchups don't get much better
|3
|Parker Messick
|CLE
|TB, @ATH
|Fledgling ace
|4
|Paul Skenes
|PIT
|STL
|0.95 ERA and .53 WHIP since Opening Day disaster
|5
|Kris Bubic
|KC
|@ATH, @SEA
|6
|Joe Ryan
|MIN
|SEA, TOR
|7
|Tarik Skubal
|DET
|@ATL
|8
|Tyler Glasnow
|LAD
|MIA
|9
|Shohei Ohtani
|LAD
|MIA
|10
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|MIA
|11
|Chris Sale
|ATL
|@COL
|12
|Emmet Sheehan
|LAD
|@STL
|13
|Nolan McLean
|NYM
|@LAA
|14
|Jesus Luzardo
|PHI
|SF, @MIA
|Good pair to get back on track
|15
|Cam Schlittler
|NYY
|@TEX
|16
|Bryan Woo
|SEA
|KC
|Lack of strikeouts finally caught up to him last outing
|17
|Braxton Ashcraft
|PIT
|STL, CIN
|18
|Jose Soriano
|LAA
|@CWS
|More sinkers, fewer four-seamers has propelled him to the next level
|19
|Brandon Woodruff
|MIL
|ARI
|20
|Cole Ragans
|KC
|@SEA
|21
|Drew Rasmussen
|TB
|@CLE
|22
|Clay Holmes
|NYM
|WAS, @LAA
|23
|Freddy Peralta
|NYM
|WAS
|24
|Seth Lugo
|KC
|@SEA
|25
|Nick Lodolo
|CIN
|COL
|26
|Dylan Cease
|TOR
|@MIN
|27
|Ranger Suarez
|BOS
|@TOR, HOU
|28
|Logan Gilbert
|SEA
|@MIN
|29
|Garrett Crochet
|BOS
|HOU
|30
|Michael King
|SD
|CWS
|31
|Matthew Boyd
|CHC
|@SD, ARI
|32
|Logan Webb
|SF
|@PHI
|xFIP over a run lower than ERA
|33
|Jacob deGrom
|TEX
|NYY
|34
|Jacob Misiorowski
|MIL
|@WAS
|Walks under control
|35
|Mitch Keller
|PIT
|STL
|36
|Eury Perez
|MIA
|PHI
|37
|Nathan Eovaldi
|TEX
|NYY
|38
|Zack Wheeler
|PHI
|@MIA
|39
|Kevin Gausman
|TOR
|@MIN
|40
|Joey Cantillo
|CLE
|@ATH
|41
|Payton Tolle
|BOS
|@TOR
|Looking at triple-digit NFBC bids
|10%
|42
|Connelly Early
|BOS
|HOU
|43
|Nick Martinez
|TB
|@CLE
|18%
|44
|Edward Cabrera
|CHC
|@SD
|45
|George Kirby
|SEA
|@MIN
|46
|Framber Valdez
|DET
|@ATL
|47
|Bubba Chandler
|PIT
|STL, CIN
|48
|Robbie Ray
|SF
|@TB
|49
|Chad Patrick
|MIL
|ARI, @WAS
|50
|Bailey Ober
|MIN
|TOR
|19%
|51
|Shota Imanaga
|CHC
|ARI
|52
|Cristopher Sanchez
|PHI
|SF
|53
|Casey Mize
|DET
|@ATL, TEX
|54
|Noah Cameron
|KC
|@ATH
|55
|Tyler Mahle
|SF
|@PHI, @TB
|56
|Reynaldo Lopez
|ATL
|DET
|57
|Carmen Mlodzinski
|PIT
|CIN
|58
|Michael Wacha
|KC
|@ATH
|59
|Michael Soroka
|ARI
|@MIL
|Not a mirage, better than pre-injury form (more dominant)
|60
|Jesse Scholtens
|TB
|SF
|0%
|0%
|61
|Andrew Painter
|PHI
|SF
|62
|MacKenzie Gore
|TEX
|@DET
|63
|Ryan Weathers
|NYY
|BAL
|64
|Kyle Bradish
|BAL
|@NYY
|65
|Max Scherzer
|TOR
|BOS
|38%
|66
|Noah Schultz
|CWS
|@SD
|0%
|0%
|67
|Trevor Rogers
|BAL
|@NYY
|68
|Luis Castillo
|SEA
|@MIN, KC
|69
|Reid Detmers
|LAA
|NYM
|70
|Trey Yesavage
|TOR
|@MIN
|0%
|0%
|71
|Roki Sasaki
|LAD
|@STL
|72
|Foster Griffin
|WAS
|MIL
|39%
|73
|Mix 12 Reliever
|74
|Tanner Bibee
|CLE
|TB
|75
|Gavin Williams
|CLE
|TB
|76
|Davis Martin
|CWS
|LAA
|6%
|77
|Zac Gallen
|ARI
|@CHC
|78
|Colin Rea
|CHC
|ARI
|15%
|79
|Landen Roupp
|SF
|@TB
|80
|Rhett Lowder
|CIN
|@PIT
|81
|Mix 15 Reliever
|82
|Grant Holmes
|ATL
|DET
|83
|Max Meyer
|MIA
|PHI
|84
|Brandon Sproat
|MIL
|ARI
|16%
|47%
|85
|Cade Cavalli
|WAS
|@NYM
|86
|Andrew Abbott
|CIN
|COL
|87
|Aaron Nola
|PHI
|@MIA
|88
|Spencer Strider
|ATL
|@COL
|89
|Emerson Hancock
|SEA
|KC
|90
|Kodai Senga
|NYM
|@LAA
|91
|Shane McClanahan
|TB
|SF
|92
|Spencer Arrighetti
|HOU
|@BOS
|11%
|35%
|93
|Luis Gil
|NYY
|BAL
|94
|Kyle Leahy
|STL
|@PIT
|3%
|95
|Brady Singer
|CIN
|@PIT
|96
|Jack Flaherty
|DET
|TEX
|97
|Jack Kochanowicz
|LAA
|@CWS, NYM
|3%
|48%
|98
|Taj Bradley
|MIN
|SEA
|99
|Justin Wrobleski
|LAD
|@STL
|47%
|100
|Mike Burrows
|HOU
|@BAL
|101
|Connor Prielipp
|MIN
|SEA, TOR
|0%
|0%
|102
|Aaron Civale
|ATH
|KC
|3%
|103
|Patrick Corbin
|TOR
|BOS
|0%
|0%
|104
|Jeffrey Springs
|ATH
|CLE
|105
|Eric Lauer
|TOR
|BOS, @MIN
|27%
|106
|JR Ritchie
|ATL
|DET
|0%
|0%
|107
|Jameson Taillon
|CHC
|@SD
|49%
|108
|Randy Vasquez
|SD
|CHC, CWS
|109
|Will Warren
|NYY
|@TEX
|110
|Jacob Lopez
|ATH
|KC, CLE
|28%
|111
|Zack Littell
|WAS
|@NYM, MIL
|6%
|112
|Sean Burke
|CWS
|@SD
|33%
|113
|David Peterson
|NYM
|WAS
|38%
|114
|Kumar Rocker
|TEX
|@DET
|21%
|115
|Yusei Kikuchi
|LAA
|@CWS
|33%
|116
|Steven Matz
|TB
|@CLE, SF
|117
|Miles Mikolas
|WAS
|@NYM
|0%
|0%
|118
|Peter Lambert
|HOU
|@BAL, @BOS
|0%
|0%
|119
|Dustin May
|STL
|@PIT, LAD
|28%
|120
|Hunter Dobbins
|STL
|@PIT
|0%
|0%
|121
|Jack Leiter
|TEX
|NYY, @DET
|122
|J.T. Ginn
|ATH
|CLE
|3%
|48%
|123
|Simeon Woods Richardson
|MIN
|TOR
|10%
|124
|Michael Lorenzen
|COL
|@CIN
|0%
|2%
|125
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|@MIL
|126
|Anthony Kay
|CWS
|LAA, @SD
|8%
|127
|Shane Baz
|BAL
|HOU, @NYY
|128
|Brayan Bello
|BOS
|@TOR
|129
|German Marquez
|SD
|CWS
|5%
|130
|Cody Bolton
|HOU
|@BOS
|0%
|0%
|131
|Brandon Young
|BAL
|HOU
|0%
|0%
|132
|Adrian Houser
|SF
|@PHI
|3%
|133
|Kyle Freeland
|COL
|@CIN
|1%
|3%
|134
|Luis Severino
|ATH
|KC
|39%
|135
|Keider Montero
|DET
|TEX
|7%
|136
|Merrill Kelly
|ARI
|@MIL, @CHC
|137
|Sandy Alcantara
|MIA
|@LAD
|138
|Jake Irvin
|WAS
|MIL
|1%
|33%
|139
|Erick Fedde
|CWS
|LAA
|0%
|5%
|140
|Ryne Nelson
|ARI
|@CHC
|141
|Tomoyuki Sugano
|COL
|@CIN, ATL
|3%
|15%
|142
|Janson Junk
|MIA
|@LAD
|45%
|143
|Walbert Urena
|LAA
|NYM
|0%
|0%
|144
|Slade Cecconi
|CLE
|@ATH
|47%
|145
|Chris Paddack
|MIA
|@LAD, PHI
|1%
|27%
|146
|Lance McCullers
|HOU
|@BAL
|147
|Michael McGreevy
|STL
|LAD
|48%
|148
|Bryce Elder
|ATL
|@COL
|149
|Matt Waldron
|SD
|CHC
|0%
|0%
|150
|Andre Pallante
|STL
|@PIT
|1%
|10%
|151
|Matthew Liberatore
|STL
|LAD
|152
|Kyle Harrison
|MIL
|@WAS
|153
|Chris Bassitt
|BAL
|HOU
|33%
|154
|Chase Dollander
|COL
|ATL
|0%
|13%
|155
|Walker Buehler
|SD
|CHC
|4%
|35%
|156
|Jose Quintana
|COL
|ATL
|0%
|0%
American League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Max Fried
|NYY
|@TEX, BAL
|Strikeouts down, but command and control are elite
|2
|Parker Messick
|CLE
|TB, @ATH
|Fledgling ace
|3
|Kris Bubic
|KC
|@ATH, @SEA
|4
|Joe Ryan
|MIN
|SEA, TOR
|5
|Tarik Skubal
|DET
|@ATL
|6
|Cam Schlittler
|NYY
|@TEX
|7
|Bryan Woo
|SEA
|KC
|Lack of strikeouts finally caught up to him last outing
|8
|Jose Soriano
|LAA
|@CWS
|More sinkers, fewer four-seamers has propelled him to the next level
|9
|Cole Ragans
|KC
|@SEA
|10
|Drew Rasmussen
|TB
|@CLE
|11
|Seth Lugo
|KC
|@SEA
|12
|Dylan Cease
|TOR
|@MIN
|13
|Ranger Suarez
|BOS
|@TOR, HOU
|14
|Logan Gilbert
|SEA
|@MIN
|15
|Garrett Crochet
|BOS
|HOU
|16
|Jacob deGrom
|TEX
|NYY
|17
|Nathan Eovaldi
|TEX
|NYY
|18
|Kevin Gausman
|TOR
|@MIN
|19
|Joey Cantillo
|CLE
|@ATH
|20
|Payton Tolle
|BOS
|@TOR
|Looking at triple-digit NFBC bids
|21
|Connelly Early
|BOS
|HOU
|22
|Nick Martinez
|TB
|@CLE
|23
|George Kirby
|SEA
|@MIN
|24
|Framber Valdez
|DET
|@ATL
|25
|Bailey Ober
|MIN
|TOR
|26
|Casey Mize
|DET
|@ATL, TEX
|27
|Noah Cameron
|KC
|@ATH
|28
|Michael Wacha
|KC
|@ATH
|29
|Jesse Scholtens
|TB
|SF
|30
|MacKenzie Gore
|TEX
|@DET
|31
|Ryan Weathers
|NYY
|BAL
|32
|Kyle Bradish
|BAL
|@NYY
|33
|Max Scherzer
|TOR
|BOS
|34
|Noah Schultz
|CWS
|@SD
|35
|Trevor Rogers
|BAL
|@NYY
|36
|Luis Castillo
|SEA
|@MIN, KC
|37
|Reid Detmers
|LAA
|NYM
|38
|Trey Yesavage
|TOR
|@MIN
|39
|Tanner Bibee
|CLE
|TB
|40
|Gavin Williams
|CLE
|TB
|41
|Davis Martin
|CWS
|LAA
|42
|Emerson Hancock
|SEA
|KC
|43
|Shane McClanahan
|TB
|SF
|44
|Spencer Arrighetti
|HOU
|@BOS
|45
|Luis Gil
|NYY
|BAL
|46
|Jack Flaherty
|DET
|TEX
|47
|Jack Kochanowicz
|LAA
|@CWS, NYM
|48
|Taj Bradley
|MIN
|SEA
|49
|AL Reliever
|50
|Mike Burrows
|HOU
|@BAL
|51
|Connor Prielipp
|MIN
|SEA, TOR
|52
|Aaron Civale
|ATH
|KC
|53
|Patrick Corbin
|TOR
|BOS
|54
|Jeffrey Springs
|ATH
|CLE
|55
|Eric Lauer
|TOR
|BOS, @MIN
|56
|Will Warren
|NYY
|@TEX
|57
|Jacob Lopez
|ATH
|KC, CLE
|58
|Sean Burke
|CWS
|@SD
|59
|Kumar Rocker
|TEX
|@DET
|60
|Yusei Kikuchi
|LAA
|@CWS
|61
|Steven Matz
|TB
|@CLE, SF
|62
|Peter Lambert
|HOU
|@BAL, @BOS
|63
|Jack Leiter
|TEX
|NYY, @DET
|64
|J.T. Ginn
|ATH
|CLE
|65
|Simeon Woods Richardson
|MIN
|TOR
|66
|Anthony Kay
|CWS
|LAA, @SD
|67
|Shane Baz
|BAL
|HOU, @NYY
|68
|Brayan Bello
|BOS
|@TOR
|69
|Cody Bolton
|HOU
|@BOS
|70
|Brandon Young
|BAL
|HOU
|71
|Luis Severino
|ATH
|KC
|72
|Keider Montero
|DET
|TEX
|73
|Erick Fedde
|CWS
|LAA
|74
|Walbert Urena
|LAA
|NYM
|75
|Slade Cecconi
|CLE
|@ATH
|76
|Lance McCullers
|HOU
|@BAL
|77
|Chris Bassitt
|BAL
|HOU
National League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Chase Burns
|CIN
|COL, @PIT
|Matchups don't get much better
|2
|Paul Skenes
|PIT
|STL
|0.95 ERA and .53 WHIP since Opening Day disaster
|3
|Tyler Glasnow
|LAD
|MIA
|4
|Shohei Ohtani
|LAD
|MIA
|5
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|MIA
|6
|Chris Sale
|ATL
|@COL
|7
|Emmet Sheehan
|LAD
|@STL
|8
|Nolan McLean
|NYM
|@LAA
|9
|Jesus Luzardo
|PHI
|SF, @MIA
|Good pair to get back on track
|10
|Braxton Ashcraft
|PIT
|STL, CIN
|11
|Brandon Woodruff
|MIL
|ARI
|12
|Clay Holmes
|NYM
|WAS, @LAA
|13
|Freddy Peralta
|NYM
|WAS
|14
|Nick Lodolo
|CIN
|COL
|15
|Michael King
|SD
|CWS
|16
|Matthew Boyd
|CHC
|@SD, ARI
|17
|Logan Webb
|SF
|@PHI
|xFIP over a run lower than ERA
|18
|Jacob Misiorowski
|MIL
|@WAS
|Walks under control
|19
|Mitch Keller
|PIT
|STL
|20
|Eury Perez
|MIA
|PHI
|21
|Zack Wheeler
|PHI
|@MIA
|22
|Edward Cabrera
|CHC
|@SD
|23
|Bubba Chandler
|PIT
|STL, CIN
|24
|Robbie Ray
|SF
|@TB
|25
|Chad Patrick
|MIL
|ARI, @WAS
|26
|Shota Imanaga
|CHC
|ARI
|27
|Cristopher Sanchez
|PHI
|SF
|28
|Tyler Mahle
|SF
|@PHI, @TB
|29
|Reynaldo Lopez
|ATL
|DET
|30
|Carmen Mlodzinski
|PIT
|CIN
|31
|Michael Soroka
|ARI
|@MIL
|Not a mirage, better than pre-injury form (more dominant)
|32
|Andrew Painter
|PHI
|SF
|33
|Roki Sasaki
|LAD
|@STL
|34
|Foster Griffin
|WAS
|MIL
|35
|Zac Gallen
|ARI
|@CHC
|36
|Colin Rea
|CHC
|ARI
|37
|Landen Roupp
|SF
|@TB
|38
|Rhett Lowder
|CIN
|@PIT
|39
|Grant Holmes
|ATL
|DET
|40
|Max Meyer
|MIA
|PHI
|41
|Brandon Sproat
|MIL
|ARI
|42
|Cade Cavalli
|WAS
|@NYM
|43
|Andrew Abbott
|CIN
|COL
|44
|Aaron Nola
|PHI
|@MIA
|45
|Spencer Strider
|ATL
|@COL
|46
|Kodai Senga
|NYM
|@LAA
|47
|Kyle Leahy
|STL
|@PIT
|48
|Brady Singer
|CIN
|@PIT
|49
|Justin Wrobleski
|LAD
|@STL
|50
|NL Reliever
|51
|JR Ritchie
|ATL
|DET
|52
|Jameson Taillon
|CHC
|@SD
|53
|Randy Vasquez
|SD
|CHC, CWS
|54
|Zack Littell
|WAS
|@NYM, MIL
|55
|David Peterson
|NYM
|WAS
|56
|Miles Mikolas
|WAS
|@NYM
|57
|Dustin May
|STL
|@PIT, LAD
|58
|Hunter Dobbins
|STL
|@PIT
|59
|Michael Lorenzen
|COL
|@CIN
|60
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|@MIL
|61
|German Marquez
|SD
|CWS
|62
|Adrian Houser
|SF
|@PHI
|63
|Kyle Freeland
|COL
|@CIN
|64
|Merrill Kelly
|ARI
|@MIL, @CHC
|65
|Sandy Alcantara
|MIA
|@LAD
|66
|Jake Irvin
|WAS
|MIL
|67
|Ryne Nelson
|ARI
|@CHC
|68
|Tomoyuki Sugano
|COL
|@CIN, ATL
|69
|Janson Junk
|MIA
|@LAD
|70
|Chris Paddack
|MIA
|@LAD, PHI
|71
|Michael McGreevy
|STL
|LAD
|72
|Bryce Elder
|ATL
|@COL
|73
|Matt Waldron
|SD
|CHC
|74
|Andre Pallante
|STL
|@PIT
|75
|Matthew Liberatore
|STL
|LAD
|76
|Kyle Harrison
|MIL
|@WAS
|77
|Chase Dollander
|COL
|ATL