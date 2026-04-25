Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week

A few top arms will be on two starts this week, but don't forget about those who only have one.
April 25, 2026
Weekly Pitcher Rankings

The calendar will flip to May midway through the week, though the temperatures in many places remain stuck in mid-April. Even so, scoring is up through the same point of the season last year:

SeasonBAOBPSLGK%BB%HR%Runs/gameBABIP
2026.242.323.39122.2%9.7%2.8%4.51.290
2025.238.314.38822.4%9.1%2.8%4.29.285

Homers are the same, but a higher walk rate (ABS?) and BABIP have led to increased traffic on the bases.

It's time to be a little more conservative when streaming pitching. Everyone (including me on the two-start podcast with Clay Link) reviews the double-dippers, the charm of these rankings is everyone is included. Managing pitching is more about identifying the better one-start matchups than bullying two-start guys.

As always, these will be refreshed on Sunday night based on any changes to the world's best Probable Pitching Grid.

Week of April 27 - May 3

Mixed League

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Max FriedNYY@TEX, BALStrikeouts down, but command and control are elite  
2Chase BurnsCINCOL, @PITMatchups don't get much better  
3Parker MessickCLETB, @ATHFledgling ace  
4Paul SkenesPITSTL0.95 ERA and .53 WHIP since Opening Day disaster  
5Kris BubicKC@ATH, @SEA   
6Joe RyanMINSEA, TOR   
7Tarik SkubalDET@ATL   
8Tyler GlasnowLADMIA

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Max FriedNYY@TEX, BALStrikeouts down, but command and control are elite  
2Chase BurnsCINCOL, @PITMatchups don't get much better  
3Parker MessickCLETB, @ATHFledgling ace  
4Paul SkenesPITSTL0.95 ERA and .53 WHIP since Opening Day disaster  
5Kris BubicKC@ATH, @SEA   
6Joe RyanMINSEA, TOR   
7Tarik SkubalDET@ATL   
8Tyler GlasnowLADMIA   
9Shohei OhtaniLADMIA   
10Yoshinobu YamamotoLADMIA   
11Chris SaleATL@COL   
12Emmet SheehanLAD@STL   
13Nolan McLeanNYM@LAA   
14Jesus LuzardoPHISF, @MIAGood pair to get back on track  
15Cam SchlittlerNYY@TEX   
16Bryan WooSEAKCLack of strikeouts finally caught up to him last outing  
17Braxton AshcraftPITSTL, CIN   
18Jose SorianoLAA@CWSMore sinkers, fewer four-seamers has propelled him to the next level  
19Brandon WoodruffMILARI   
20Cole RagansKC@SEA   
21Drew RasmussenTB@CLE   
22Clay HolmesNYMWAS, @LAA   
23Freddy PeraltaNYMWAS   
24Seth LugoKC@SEA   
25Nick LodoloCINCOL   
26Dylan CeaseTOR@MIN   
27Ranger SuarezBOS@TOR, HOU   
28Logan GilbertSEA@MIN   
29Garrett CrochetBOSHOU   
30Michael KingSDCWS   
31Matthew BoydCHC@SD, ARI   
32Logan WebbSF@PHIxFIP over a run lower than ERA  
33Jacob deGromTEXNYY   
34Jacob MisiorowskiMIL@WASWalks under control  
35Mitch KellerPITSTL   
36Eury PerezMIAPHI   
37Nathan EovaldiTEXNYY   
38Zack WheelerPHI@MIA   
39Kevin GausmanTOR@MIN   
40Joey CantilloCLE@ATH   
41Payton TolleBOS@TORLooking at triple-digit NFBC bids10% 
42Connelly EarlyBOSHOU   
43Nick MartinezTB@CLE 18% 
44Edward CabreraCHC@SD   
45George KirbySEA@MIN   
46Framber ValdezDET@ATL   
47Bubba ChandlerPITSTL, CIN   
48Robbie RaySF@TB   
49Chad PatrickMILARI, @WAS   
50Bailey OberMINTOR 19% 
51Shota ImanagaCHCARI   
52Cristopher SanchezPHISF   
53Casey MizeDET@ATL, TEX   
54Noah CameronKC@ATH   
55Tyler MahleSF@PHI, @TB   
56Reynaldo LopezATLDET   
57Carmen MlodzinskiPITCIN   
58Michael WachaKC@ATH   
59Michael SorokaARI@MILNot a mirage, better than pre-injury form (more dominant)  
60Jesse ScholtensTBSF 0%0%
61Andrew PainterPHISF   
62MacKenzie GoreTEX@DET   
63Ryan WeathersNYYBAL   
64Kyle BradishBAL@NYY   
65Max ScherzerTORBOS 38% 
66Noah SchultzCWS@SD 0%0%
67Trevor RogersBAL@NYY   
68Luis CastilloSEA@MIN, KC   
69Reid DetmersLAANYM   
70Trey YesavageTOR@MIN 0%0%
71Roki SasakiLAD@STL   
72Foster GriffinWASMIL 39% 
73Mix 12 Reliever     
74Tanner BibeeCLETB   
75Gavin WilliamsCLETB   
76Davis MartinCWSLAA 6% 
77Zac GallenARI@CHC   
78Colin ReaCHCARI 15% 
79Landen RouppSF@TB   
80Rhett LowderCIN@PIT   
81Mix 15 Reliever     
82Grant HolmesATLDET   
83Max MeyerMIAPHI   
84Brandon SproatMILARI 16%47%
85Cade CavalliWAS@NYM   
86Andrew AbbottCINCOL   
87Aaron NolaPHI@MIA   
88Spencer StriderATL@COL   
89Emerson HancockSEAKC   
90Kodai SengaNYM@LAA   
91Shane McClanahanTBSF   
92Spencer ArrighettiHOU@BOS 11%35%
93Luis GilNYYBAL   
94Kyle LeahySTL@PIT 3% 
95Brady SingerCIN@PIT   
96Jack FlahertyDETTEX   
97Jack KochanowiczLAA@CWS, NYM 3%48%
98Taj BradleyMINSEA   
99Justin WrobleskiLAD@STL 47% 
100Mike BurrowsHOU@BAL   
101Connor PrielippMINSEA, TOR 0%0%
102Aaron CivaleATHKC 3% 
103Patrick CorbinTORBOS 0%0%
104Jeffrey SpringsATHCLE   
105Eric LauerTORBOS, @MIN 27% 
106JR RitchieATLDET 0%0%
107Jameson TaillonCHC@SD 49% 
108Randy VasquezSDCHC, CWS   
109Will WarrenNYY@TEX   
110Jacob LopezATHKC, CLE 28% 
111Zack LittellWAS@NYM, MIL 6% 
112Sean BurkeCWS@SD 33% 
113David PetersonNYMWAS 38% 
114Kumar RockerTEX@DET 21% 
115Yusei KikuchiLAA@CWS 33% 
116Steven MatzTB@CLE, SF   
117Miles MikolasWAS@NYM 0%0%
118Peter LambertHOU@BAL, @BOS 0%0%
119Dustin MaySTL@PIT, LAD 28% 
120Hunter DobbinsSTL@PIT 0%0%
121Jack LeiterTEXNYY, @DET   
122J.T. GinnATHCLE 3%48%
123Simeon Woods RichardsonMINTOR 10% 
124Michael LorenzenCOL@CIN 0%2%
125Eduardo RodriguezARI@MIL   
126Anthony KayCWSLAA, @SD 8% 
127Shane BazBALHOU, @NYY   
128Brayan BelloBOS@TOR   
129German MarquezSDCWS 5% 
130Cody BoltonHOU@BOS 0%0%
131Brandon YoungBALHOU 0%0%
132Adrian HouserSF@PHI 3% 
133Kyle FreelandCOL@CIN 1%3%
134Luis SeverinoATHKC 39% 
135Keider MonteroDETTEX 7% 
136Merrill KellyARI@MIL, @CHC   
137Sandy AlcantaraMIA@LAD   
138Jake IrvinWASMIL 1%33%
139Erick FeddeCWSLAA 0%5%
140Ryne NelsonARI@CHC   
141Tomoyuki SuganoCOL@CIN, ATL 3%15%
142Janson JunkMIA@LAD 45% 
143Walbert UrenaLAANYM 0%0%
144Slade CecconiCLE@ATH 47% 
145Chris PaddackMIA@LAD, PHI 1%27%
146Lance McCullersHOU@BAL   
147Michael McGreevySTLLAD 48% 
148Bryce ElderATL@COL   
149Matt WaldronSDCHC 0%0%
150Andre PallanteSTL@PIT 1%10%
151Matthew LiberatoreSTLLAD   
152Kyle HarrisonMIL@WAS   
153Chris BassittBALHOU 33% 
154Chase DollanderCOLATL 0%13%
155Walker BuehlerSDCHC 4%35%
156Jose QuintanaCOLATL 0%0%

American League

RankPitcherTMOPPComment
1Max FriedNYY@TEX, BALStrikeouts down, but command and control are elite
2Parker MessickCLETB, @ATHFledgling ace
3Kris BubicKC@ATH, @SEA 
4Joe RyanMINSEA, TOR 
5Tarik SkubalDET@ATL 
6Cam SchlittlerNYY@TEX 
7Bryan WooSEAKCLack of strikeouts finally caught up to him last outing
8Jose SorianoLAA@CWSMore sinkers, fewer four-seamers has propelled him to the next level
9Cole RagansKC@SEA 
10Drew RasmussenTB@CLE 
11Seth LugoKC@SEA 
12Dylan CeaseTOR@MIN 
13Ranger SuarezBOS@TOR, HOU 
14Logan GilbertSEA@MIN 
15Garrett CrochetBOSHOU 
16Jacob deGromTEXNYY 
17Nathan EovaldiTEXNYY 
18Kevin GausmanTOR@MIN 
19Joey CantilloCLE@ATH 
20Payton TolleBOS@TORLooking at triple-digit NFBC bids
21Connelly EarlyBOSHOU 
22Nick MartinezTB@CLE 
23George KirbySEA@MIN 
24Framber ValdezDET@ATL 
25Bailey OberMINTOR 
26Casey MizeDET@ATL, TEX 
27Noah CameronKC@ATH 
28Michael WachaKC@ATH 
29Jesse ScholtensTBSF 
30MacKenzie GoreTEX@DET 
31Ryan WeathersNYYBAL 
32Kyle BradishBAL@NYY 
33Max ScherzerTORBOS 
34Noah SchultzCWS@SD 
35Trevor RogersBAL@NYY 
36Luis CastilloSEA@MIN, KC 
37Reid DetmersLAANYM 
38Trey YesavageTOR@MIN 
39Tanner BibeeCLETB 
40Gavin WilliamsCLETB 
41Davis MartinCWSLAA 
42Emerson HancockSEAKC 
43Shane McClanahanTBSF 
44Spencer ArrighettiHOU@BOS 
45Luis GilNYYBAL 
46Jack FlahertyDETTEX 
47Jack KochanowiczLAA@CWS, NYM 
48Taj BradleyMINSEA 
49AL Reliever   
50Mike BurrowsHOU@BAL 
51Connor PrielippMINSEA, TOR 
52Aaron CivaleATHKC 
53Patrick CorbinTORBOS 
54Jeffrey SpringsATHCLE 
55Eric LauerTORBOS, @MIN 
56Will WarrenNYY@TEX 
57Jacob LopezATHKC, CLE 
58Sean BurkeCWS@SD 
59Kumar RockerTEX@DET 
60Yusei KikuchiLAA@CWS 
61Steven MatzTB@CLE, SF 
62Peter LambertHOU@BAL, @BOS 
63Jack LeiterTEXNYY, @DET 
64J.T. GinnATHCLE 
65Simeon Woods RichardsonMINTOR 
66Anthony KayCWSLAA, @SD 
67Shane BazBALHOU, @NYY 
68Brayan BelloBOS@TOR 
69Cody BoltonHOU@BOS 
70Brandon YoungBALHOU 
71Luis SeverinoATHKC 
72Keider MonteroDETTEX 
73Erick FeddeCWSLAA 
74Walbert UrenaLAANYM 
75Slade CecconiCLE@ATH 
76Lance McCullersHOU@BAL 
77Chris BassittBALHOU 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Chase BurnsCINCOL, @PITMatchups don't get much better
2Paul SkenesPITSTL0.95 ERA and .53 WHIP since Opening Day disaster
3Tyler GlasnowLADMIA 
4Shohei OhtaniLADMIA 
5Yoshinobu YamamotoLADMIA 
6Chris SaleATL@COL 
7Emmet SheehanLAD@STL 
8Nolan McLeanNYM@LAA 
9Jesus LuzardoPHISF, @MIAGood pair to get back on track
10Braxton AshcraftPITSTL, CIN 
11Brandon WoodruffMILARI 
12Clay HolmesNYMWAS, @LAA 
13Freddy PeraltaNYMWAS 
14Nick LodoloCINCOL 
15Michael KingSDCWS 
16Matthew BoydCHC@SD, ARI 
17Logan WebbSF@PHIxFIP over a run lower than ERA
18Jacob MisiorowskiMIL@WASWalks under control
19Mitch KellerPITSTL 
20Eury PerezMIAPHI 
21Zack WheelerPHI@MIA 
22Edward CabreraCHC@SD 
23Bubba ChandlerPITSTL, CIN 
24Robbie RaySF@TB 
25Chad PatrickMILARI, @WAS 
26Shota ImanagaCHCARI 
27Cristopher SanchezPHISF 
28Tyler MahleSF@PHI, @TB 
29Reynaldo LopezATLDET 
30Carmen MlodzinskiPITCIN 
31Michael SorokaARI@MILNot a mirage, better than pre-injury form (more dominant)
32Andrew PainterPHISF 
33Roki SasakiLAD@STL 
34Foster GriffinWASMIL 
35Zac GallenARI@CHC 
36Colin ReaCHCARI 
37Landen RouppSF@TB 
38Rhett LowderCIN@PIT 
39Grant HolmesATLDET 
40Max MeyerMIAPHI 
41Brandon SproatMILARI 
42Cade CavalliWAS@NYM 
43Andrew AbbottCINCOL 
44Aaron NolaPHI@MIA 
45Spencer StriderATL@COL 
46Kodai SengaNYM@LAA 
47Kyle LeahySTL@PIT 
48Brady SingerCIN@PIT 
49Justin WrobleskiLAD@STL 
50NL Reliever   
51JR RitchieATLDET 
52Jameson TaillonCHC@SD 
53Randy VasquezSDCHC, CWS 
54Zack LittellWAS@NYM, MIL 
55David PetersonNYMWAS 
56Miles MikolasWAS@NYM 
57Dustin MaySTL@PIT, LAD 
58Hunter DobbinsSTL@PIT 
59Michael LorenzenCOL@CIN 
60Eduardo RodriguezARI@MIL 
61German MarquezSDCWS 
62Adrian HouserSF@PHI 
63Kyle FreelandCOL@CIN 
64Merrill KellyARI@MIL, @CHC 
65Sandy AlcantaraMIA@LAD 
66Jake IrvinWASMIL 
67Ryne NelsonARI@CHC 
68Tomoyuki SuganoCOL@CIN, ATL 
69Janson JunkMIA@LAD 
70Chris PaddackMIA@LAD, PHI 
71Michael McGreevySTLLAD 
72Bryce ElderATL@COL 
73Matt WaldronSDCHC 
74Andre PallanteSTL@PIT 
75Matthew LiberatoreSTLLAD 
76Kyle HarrisonMIL@WAS 
77Chase DollanderCOLATL 

