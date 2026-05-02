Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week

Try to select some starters facing at least one favorable matchup.
May 2, 2026
Weekly Pitcher Rankings

The first full week of May is a busy one,with 96 games on the docket. Several ace pitchers finally line up for a double dip while the inventory of available two-start options remains thin.

Please check back Sunday night for a refresh based on any schedule updates.

Week of May 4 - 10

Mixed League

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Tarik SkubalDETBOS, @KC   
2Cam SchlittlerNYYBAL, @MIL   
3Cristopher SanchezPHIATH, COLGreat chance to get back on track  
4Logan GilbertSEAATL, @CWS   
5Paul SkenesPIT@ARI   
6Shohei OhtaniLAD@HOU   
7Max FriedNYY@MIL   
8Jacob deGromTEX@NYY, CHC   
9Tyler GlasnowLAD@HOU   
10Jose SorianoLAACWS, @TOR   
11Edward CabreraCHCCIN, @TEX   
12Yoshinobu YamamotoLAD@HOU   
13Drew RasmussenTBTOR, @BOS   
14Zack WheelerPHIATHVelocity down, but command and control are good  
15Gavin WilliamsCLE@KC, MINShowing more consistency  
16Chris SaleATL@LAD   
17Ranger SuarezBOSTB   
18Chase BurnsCINHOU   
19Matthew BoydCHC@TEX   
20Jesus LuzardoPHICOL   
21Nick MartinezTBTOR, @BOSLike Crash Davis, he thinks strikeouts are boring40% 
22Dylan CeaseTORLAA   
23Nolan McLeanNYM@ARI   
24Jacob MisiorowskiMIL@STL   
25Ryan WeathersNYYTEXHard to believe his rotation spot could be in jeopardy when Gerrit Cole and Carlos Rodon return.  
26Michael KingSDSTL   
27Connelly EarlyBOSTB   
28Cole RagansKCCLE25 K over last 15.2 IP, but also 11 BB and 7 HR  
29Parker MessickCLEMIN   
30Braxton AshcraftPIT@SF   
31Framber ValdezDETBOS   
32Kevin GausmanTOR@TB   
33Bailey OberMIN@WAS   
34Taj BradleyMIN@WAS, @CLEWalks creeping up  
35Bryan WooSEAATL   
36Sandy AlcantaraMIABAL, WAS   
37Logan WebbSFSD   
38Mitch KellerPIT@ARI   
39Eury PerezMIABAL   
40Tanner BibeeCLE@KC, MIN   
41Kris BubicKCDET   
42Clay HolmesNYM@ARI   
43Emmet SheehanLADATL   
44Joe RyanMIN@CLE   
45Nathan EovaldiTEX@NYY   
46Trey YesavageTORLAA 0%0%
47Michael WachaKCCLE, DET   
48Carlos RodonNYY@MIL   
49Janson JunkMIAPHI, WAS 21% 
50Landen RouppSFPIT   
51Carmen MlodzinskiPIT@SF   
52Kyle BradishBALATH   
53Robbie RaySFPIT   
54Seth LugoKCCLE   
55Shota ImanagaCHCCIN   
56Luis CastilloSEA@CWS   
57Bubba ChandlerPIT@ARI, @SF   
58George KirbySEAATL   
59Davis MartinCWS@LAA, SEA   
60Foster GriffinWAS@MIA   
61Shane McClanahanTBTOR   
62Nick LodoloCINHOU   
63Sonny GrayBOSTB   
64Bryce ElderATL@SEA   
65Elmer RodriguezNYYTEX 0%0%
66Will WarrenNYYTEX   
67Jack FlahertyDETBOS   
68Payton TolleBOS@DET   
69Reid DetmersLAA@TOR   
70Noah SchultzCWS@LAA 0%0%
71Randy VasquezSDSTL   
72Grant HolmesATL@SEA   
73Spencer StriderATL@LAD   
74Logan HendersonMIL@STL 20% 
75Freddy PeraltaNYM@COL   
76Zac GallenARIPIT   
77Tyler MahleSFPIT   
78Ryne NelsonARINYM   
79Mix 12 Reliever     
80Luis SeverinoATH@PHI, @BAL 15% 
81Jeffrey SpringsATH@PHI   
82Mix 15 Reliever     
83Mike BurrowsHOU@CIN   
84Kyle LeahySTLMIL, @SD 1%30%
85Chase DollanderCOL@PHI   
86Aaron NolaPHI@MIA, COL   
87Sawyer Gipson-LongDET@KC 0%0%
88Spencer ArrighettiHOU@CIN   
89Jameson TaillonCHCCIN, @TEX 45% 
90MacKenzie GoreTEX@NYY   
91Kyle FreelandCOL@PHI 0%0%
92Dustin MaySTL@SD   
93Max MeyerMIABAL   
94Cade PovichBAL@MIA 2%35%
95Jesse ScholtensTB@BOS 0%0%
96Michael SorokaARIPIT   
97Shane BazBAL@NYY, ATH   
98Matthew LiberatoreSTLMIL 36% 
99JR RitchieATL@SEA, @LAD 0%0%
100Kyle HarrisonMILNYY   
101Rhett LowderCIN@CHC   
102Joey CantilloCLE@KC   
103Michael McGreevySTL@SD   
104Andre PallanteSTLMIL, @SD 0%7%
105Andrew AbbottCIN@CHC, HOU   
106Jake IrvinWASMIN 5% 
107Emerson HancockSEA@CWS   
108Sean BurkeCWSSEA 30% 
109Matt WaldronSD@SF 0%0%
110Cade CavalliWASMIN, @MIA   
111Jose BerriosTORLAA 0%2%
112Yusei KikuchiLAACWS 28% 
113Erick FeddeCWS@LAA 0%7%
114Colin ReaCHCCIN 26% 
115Kai-Wei TengHOU@CIN 0%2%
116German MarquezSD@SF 3% 
117Noah CameronKCCLE, DET   
118Steven MatzTB@BOS   
119Aaron CivaleATH@BAL 2% 
120Brandon SproatMIL@STL, NYY   
121Michael LorenzenCOLNYM 0%0%
122Patrick CorbinTOR@TB 1%10%
123Brady SingerCIN@CHC 42% 
124Tomoyuki SuganoCOLNYM, @PHI 0%13%
125Justin WrobleskiLADATL   
126Connor PrielippMIN@CLE 0%0%
127Roki SasakiLADATL 38% 
128Kumar RockerTEXCHC   
129Brandon YoungBAL@MIA 6%35%
130Chad PatrickMILNYY   
131Chris PaddackMIAWAS 1%10%
132Eduardo RodriguezARIPIT, NYM   
133Jacob LopezATH@BAL 12%43%
134Adrian HouserSFSD 0%27%
135Merrill KellyARINYM   
136Carson WhisenhuntSFSD 0%0%
137David PetersonNYM@COL, @ARI 11% 
138Chris BassittBAL@MIA, ATH 12%38%
139Eric LauerTOR@TB 4%7%
140Jake BennettBOS@DET 0%0%
141J.T. GinnATH@PHI 3%35%
142Jack LeiterTEXCHC   
143Walbert UrenaLAACWS 0%0%
144Simeon Woods RichardsonMIN@WAS 1%17%
145Miles MikolasWASMIN 0%0%
146Slade CecconiCLE@KC 11%47%
147Andrew PainterPHIATH   
148Zack LittellWAS@MIA 2%25%
149Christian ScottNYM@COL 0.00%0.00%
150Jack KochanowiczLAA@TOR 25.00% 
151Keider MonteroDET@KC 19.00% 
152Anthony KayCWSSEA 5%40%
153Walker BuehlerSD@SF, STL 7% 
154Brayan BelloBOS@DET, TB 17%32%
155Griffin CanningSDSTL 0%0%
156Peter LambertHOULAD 0%0%
157Lance McCullersHOULAD 10% 
158Jose QuintanaCOLNYM 0%0%
159Ryan WeissHOULAD 0%0%
160Chase PettyCIN@CHC 0%0%

American League

RankPitcherTMOPPComment
1Tarik SkubalDETBOS, @KC 
2Cam SchlittlerNYYBAL, @MIL 
3Logan GilbertSEAATL, @CWS 
4Max FriedNYY@MIL 
5Jacob deGromTEX@NYY, CHC 
6Jose SorianoLAACWS, @TOR 
7Drew RasmussenTBTOR, @BOS 
8Gavin WilliamsCLE@KC, MINShowing more consistency
9Ranger SuarezBOSTB 
10Nick MartinezTBTOR, @BOSLike Crash Davis, he thinks strikeouts are boring
11Dylan CeaseTORLAA 
12Ryan WeathersNYYTEXHard to believe his rotation spot could be in jeopardy when Gerrit Cole and Carlos Rodon return.
13Connelly EarlyBOSTB 
14Cole RagansKCCLE25 K over last 15.2 IP, but also 11 BB and 7 HR
15Parker MessickCLEMIN 
16Framber ValdezDETBOS 
17Kevin GausmanTOR@TB 
18Bailey OberMIN@WAS 
19Taj BradleyMIN@WAS, @CLEWalks creeping up
20Bryan WooSEAATL 
21Tanner BibeeCLE@KC, MIN 
22Kris BubicKCDET 
23Joe RyanMIN@CLE 
24Nathan EovaldiTEX@NYY 
25Trey YesavageTORLAA 
26Michael WachaKCCLE, DET 
27Carlos RodonNYY@MIL 
28Kyle BradishBALATH 
29Seth LugoKCCLE 
30Luis CastilloSEA@CWS 
31George KirbySEAATL 
32Davis MartinCWS@LAA, SEA 
33Shane McClanahanTBTOR 
34Sonny GrayBOSTB 
35Elmer RodriguezNYYTEX 
36Will WarrenNYYTEX 
37Jack FlahertyDETBOS 
38Payton TolleBOS@DET 
39Reid DetmersLAA@TOR 
40Noah SchultzCWS@LAA 
41Luis SeverinoATH@PHI, @BAL 
42Jeffrey SpringsATH@PHI 
43Mike BurrowsHOU@CIN 
44Sawyer Gipson-LongDET@KC 
45Spencer ArrighettiHOU@CIN 
46MacKenzie GoreTEX@NYY 
47Cade PovichBAL@MIA 
48Jesse ScholtensTB@BOS 
49Shane BazBAL@NYY, ATH 
50AL Reliever   
51Joey CantilloCLE@KC 
52Emerson HancockSEA@CWS 
53Sean BurkeCWSSEA 
54Jose BerriosTORLAA 
55Yusei KikuchiLAACWS 
56Erick FeddeCWS@LAA 
57Kai-Wei TengHOU@CIN 
58Noah CameronKCCLE, DET 
59Steven MatzTB@BOS 
60Aaron CivaleATH@BAL 
61Patrick CorbinTOR@TB 
62Connor PrielippMIN@CLE 
63Kumar RockerTEXCHC 
64Brandon YoungBAL@MIA 
65Jacob LopezATH@BAL 
66Chris BassittBAL@MIA, ATH 
67Eric LauerTOR@TB 
68Jake BennettBOS@DET 
69J.T. GinnATH@PHI 
70Jack LeiterTEXCHC 
71Walbert UrenaLAACWS 
72Simeon Woods RichardsonMIN@WAS 
73Slade CecconiCLE@KC 
74Jack KochanowiczLAA@TOR 
75Keider MonteroDET@KC 
76Anthony KayCWSSEA 
77Brayan BelloBOS@DET, TB 
78Peter LambertHOULAD 
79Lance McCullersHOULAD 
80Ryan WeissHOULAD 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Cristopher SanchezPHIATH, COLGreat chance to get back on track
2Paul SkenesPIT@ARI 
3Shohei OhtaniLAD@HOU 
4Tyler GlasnowLAD@HOU 
5Edward CabreraCHCCIN, @TEX 
6Yoshinobu YamamotoLAD@HOU 
7Zack WheelerPHIATHVelocity down, but command and control are good
8Chris SaleATL@LAD 
9Chase BurnsCINHOU 
10Matthew BoydCHC@TEX 
11Jesus LuzardoPHICOL 
12Nolan McLeanNYM@ARI 
13Jacob MisiorowskiMIL@STL 
14Michael KingSDSTL 
15Braxton AshcraftPIT@SF 
16Sandy AlcantaraMIABAL, WAS 
17Logan WebbSFSD 
18Mitch KellerPIT@ARI 
19Eury PerezMIABAL 
20Clay HolmesNYM@ARI 
21Emmet SheehanLADATL 
22Janson JunkMIAPHI, WAS 
23Landen RouppSFPIT 
24Carmen MlodzinskiPIT@SF 
25Robbie RaySFPIT 
26Shota ImanagaCHCCIN 
27Bubba ChandlerPIT@ARI, @SF 
28Foster GriffinWAS@MIA 
29Nick LodoloCINHOU 
30Bryce ElderATL@SEA 
31Randy VasquezSDSTL 
32Grant HolmesATL@SEA 
33Spencer StriderATL@LAD 
34Logan HendersonMIL@STL 
35Freddy PeraltaNYM@COL 
36Zac GallenARIPIT 
37Tyler MahleSFPIT 
38Ryne NelsonARINYM 
39Kyle LeahySTLMIL, @SD 
40Chase DollanderCOL@PHI 
41Aaron NolaPHI@MIA, COL 
42Jameson TaillonCHCCIN, @TEX 
43Kyle FreelandCOL@PHI 
44Dustin MaySTL@SD 
45Max MeyerMIABAL 
46Michael SorokaARIPIT 
47Matthew LiberatoreSTLMIL 
48JR RitchieATL@SEA, @LAD 
49Kyle HarrisonMILNYY 
50NL Reliever   
51Rhett LowderCIN@CHC 
52Michael McGreevySTL@SD 
53Andre PallanteSTLMIL, @SD 
54Andrew AbbottCIN@CHC, HOU 
55Jake IrvinWASMIN 
56Matt WaldronSD@SF 
57Cade CavalliWASMIN, @MIA 
58Colin ReaCHCCIN 
59German MarquezSD@SF 
60Brandon SproatMIL@STL, NYY 
61Michael LorenzenCOLNYM 
62Brady SingerCIN@CHC 
63Tomoyuki SuganoCOLNYM, @PHI 
64Justin WrobleskiLADATL 
65Roki SasakiLADATL 
66Chad PatrickMILNYY 
67Chris PaddackMIAWAS 
68Eduardo RodriguezARIPIT, NYM 
69Adrian HouserSFSD 
70Merrill KellyARINYM 
71Carson WhisenhuntSFSD 
72David PetersonNYM@COL, @ARI 
73Miles MikolasWASMIN 
74Andrew PainterPHIATH 
75Zack LittellWAS@MIA 
76Christian ScottNYM@COL 
77Walker BuehlerSD@SF, STL 
78Griffin CanningSDSTL 

Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
