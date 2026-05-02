The first full week of May is a busy one,with 96 games on the docket. Several ace pitchers finally line up for a double dip while the inventory of available two-start options remains thin.
Please check back Sunday night for a refresh based on any schedule updates.
Week of May 4 - 10
Mixed League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Tarik Skubal
|DET
|BOS, @KC
|2
|Cam Schlittler
|NYY
|BAL, @MIL
|3
|Cristopher Sanchez
|PHI
|ATH, COL
|Great chance to get back on track
|4
|Logan Gilbert
|SEA
|ATL, @CWS
|5
|Paul Skenes
|PIT
|@ARI
|6
|Shohei Ohtani
|LAD
|@HOU
|7
|Max Fried
|NYY
|@MIL
|8
|Jacob deGrom
|TEX
|@NYY, CHC
|9
|Tyler Glasnow
|LAD
|@HOU
|10
|Jose Soriano
|LAA
|CWS, @TOR
|11
|Edward Cabrera
|CHC
|CIN, @TEX
|12
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|@HOU
|13
|Drew Rasmussen
|TB
|TOR, @BOS
|14
|Zack Wheeler
|PHI
|ATH
|Velocity down, but command and control are good
|15
|Gavin Williams
|CLE
|@KC, MIN
|Showing more consistency
|16
|Chris Sale
|ATL
|@LAD
|17
|Ranger Suarez
|BOS
|TB
|18
|Chase Burns
|CIN
|HOU
|19
|Matthew Boyd
|CHC
|@TEX
|20
|Jesus Luzardo
|PHI
|COL
|21
|Nick Martinez
|TB
|TOR, @BOS
|Like Crash Davis, he thinks strikeouts are boring
|40%
|22
|Dylan Cease
|TOR
|LAA
|23
|Nolan McLean
|NYM
|@ARI
|24
|Jacob Misiorowski
|MIL
|@STL
|25
|Ryan Weathers
|NYY
|TEX
|Hard to believe his rotation spot could be in jeopardy when Gerrit Cole and Carlos Rodon return.
|26
|Michael King
|SD
|STL
|27
|Connelly Early
|BOS
|TB
|28
|Cole Ragans
|KC
|CLE
|25 K over last 15.2 IP, but also 11 BB and 7 HR
|29
|Parker Messick
|CLE
|MIN
|30
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@SF
|31
|Framber Valdez
|DET
|BOS
|32
|Kevin Gausman
|TOR
|@TB
|33
|Bailey Ober
|MIN
|@WAS
|34
|Taj Bradley
|MIN
|@WAS, @CLE
|Walks creeping up
|35
|Bryan Woo
|SEA
|ATL
|36
|Sandy Alcantara
|MIA
|BAL, WAS
|37
|Logan Webb
|SF
|SD
|38
|Mitch Keller
|PIT
|@ARI
|39
|Eury Perez
|MIA
|BAL
|40
|Tanner Bibee
|CLE
|@KC, MIN
|41
|Kris Bubic
|KC
|DET
|42
|Clay Holmes
|NYM
|@ARI
|43
|Emmet Sheehan
|LAD
|ATL
|44
|Joe Ryan
|MIN
|@CLE
|45
|Nathan Eovaldi
|TEX
|@NYY
|46
|Trey Yesavage
|TOR
|LAA
|0%
|0%
|47
|Michael Wacha
|KC
|CLE, DET
|48
|Carlos Rodon
|NYY
|@MIL
|49
|Janson Junk
|MIA
|PHI, WAS
|21%
|50
|Landen Roupp
|SF
|PIT
|51
|Carmen Mlodzinski
|PIT
|@SF
|52
|Kyle Bradish
|BAL
|ATH
|53
|Robbie Ray
|SF
|PIT
|54
|Seth Lugo
|KC
|CLE
|55
|Shota Imanaga
|CHC
|CIN
|56
|Luis Castillo
|SEA
|@CWS
|57
|Bubba Chandler
|PIT
|@ARI, @SF
|58
|George Kirby
|SEA
|ATL
|59
|Davis Martin
|CWS
|@LAA, SEA
|60
|Foster Griffin
|WAS
|@MIA
|61
|Shane McClanahan
|TB
|TOR
|62
|Nick Lodolo
|CIN
|HOU
|63
|Sonny Gray
|BOS
|TB
|64
|Bryce Elder
|ATL
|@SEA
|65
|Elmer Rodriguez
|NYY
|TEX
|0%
|0%
|66
|Will Warren
|NYY
|TEX
|67
|Jack Flaherty
|DET
|BOS
|68
|Payton Tolle
|BOS
|@DET
|69
|Reid Detmers
|LAA
|@TOR
|70
|Noah Schultz
|CWS
|@LAA
|0%
|0%
|71
|Randy Vasquez
|SD
|STL
|72
|Grant Holmes
|ATL
|@SEA
|73
|Spencer Strider
|ATL
|@LAD
|74
|Logan Henderson
|MIL
|@STL
|20%
|75
|Freddy Peralta
|NYM
|@COL
|76
|Zac Gallen
|ARI
|PIT
|77
|Tyler Mahle
|SF
|PIT
|78
|Ryne Nelson
|ARI
|NYM
|79
|Mix 12 Reliever
|80
|Luis Severino
|ATH
|@PHI, @BAL
|15%
|81
|Jeffrey Springs
|ATH
|@PHI
|82
|Mix 15 Reliever
|83
|Mike Burrows
|HOU
|@CIN
|84
|Kyle Leahy
|STL
|MIL, @SD
|1%
|30%
|85
|Chase Dollander
|COL
|@PHI
|86
|Aaron Nola
|PHI
|@MIA, COL
|87
|Sawyer Gipson-Long
|DET
|@KC
|0%
|0%
|88
|Spencer Arrighetti
|HOU
|@CIN
|89
|Jameson Taillon
|CHC
|CIN, @TEX
|45%
|90
|MacKenzie Gore
|TEX
|@NYY
|91
|Kyle Freeland
|COL
|@PHI
|0%
|0%
|92
|Dustin May
|STL
|@SD
|93
|Max Meyer
|MIA
|BAL
|94
|Cade Povich
|BAL
|@MIA
|2%
|35%
|95
|Jesse Scholtens
|TB
|@BOS
|0%
|0%
|96
|Michael Soroka
|ARI
|PIT
|97
|Shane Baz
|BAL
|@NYY, ATH
|98
|Matthew Liberatore
|STL
|MIL
|36%
|99
|JR Ritchie
|ATL
|@SEA, @LAD
|0%
|0%
|100
|Kyle Harrison
|MIL
|NYY
|101
|Rhett Lowder
|CIN
|@CHC
|102
|Joey Cantillo
|CLE
|@KC
|103
|Michael McGreevy
|STL
|@SD
|104
|Andre Pallante
|STL
|MIL, @SD
|0%
|7%
|105
|Andrew Abbott
|CIN
|@CHC, HOU
|106
|Jake Irvin
|WAS
|MIN
|5%
|107
|Emerson Hancock
|SEA
|@CWS
|108
|Sean Burke
|CWS
|SEA
|30%
|109
|Matt Waldron
|SD
|@SF
|0%
|0%
|110
|Cade Cavalli
|WAS
|MIN, @MIA
|111
|Jose Berrios
|TOR
|LAA
|0%
|2%
|112
|Yusei Kikuchi
|LAA
|CWS
|28%
|113
|Erick Fedde
|CWS
|@LAA
|0%
|7%
|114
|Colin Rea
|CHC
|CIN
|26%
|115
|Kai-Wei Teng
|HOU
|@CIN
|0%
|2%
|116
|German Marquez
|SD
|@SF
|3%
|117
|Noah Cameron
|KC
|CLE, DET
|118
|Steven Matz
|TB
|@BOS
|119
|Aaron Civale
|ATH
|@BAL
|2%
|120
|Brandon Sproat
|MIL
|@STL, NYY
|121
|Michael Lorenzen
|COL
|NYM
|0%
|0%
|122
|Patrick Corbin
|TOR
|@TB
|1%
|10%
|123
|Brady Singer
|CIN
|@CHC
|42%
|124
|Tomoyuki Sugano
|COL
|NYM, @PHI
|0%
|13%
|125
|Justin Wrobleski
|LAD
|ATL
|126
|Connor Prielipp
|MIN
|@CLE
|0%
|0%
|127
|Roki Sasaki
|LAD
|ATL
|38%
|128
|Kumar Rocker
|TEX
|CHC
|129
|Brandon Young
|BAL
|@MIA
|6%
|35%
|130
|Chad Patrick
|MIL
|NYY
|131
|Chris Paddack
|MIA
|WAS
|1%
|10%
|132
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|PIT, NYM
|133
|Jacob Lopez
|ATH
|@BAL
|12%
|43%
|134
|Adrian Houser
|SF
|SD
|0%
|27%
|135
|Merrill Kelly
|ARI
|NYM
|136
|Carson Whisenhunt
|SF
|SD
|0%
|0%
|137
|David Peterson
|NYM
|@COL, @ARI
|11%
|138
|Chris Bassitt
|BAL
|@MIA, ATH
|12%
|38%
|139
|Eric Lauer
|TOR
|@TB
|4%
|7%
|140
|Jake Bennett
|BOS
|@DET
|0%
|0%
|141
|J.T. Ginn
|ATH
|@PHI
|3%
|35%
|142
|Jack Leiter
|TEX
|CHC
|143
|Walbert Urena
|LAA
|CWS
|0%
|0%
|144
|Simeon Woods Richardson
|MIN
|@WAS
|1%
|17%
|145
|Miles Mikolas
|WAS
|MIN
|0%
|0%
|146
|Slade Cecconi
|CLE
|@KC
|11%
|47%
|147
|Andrew Painter
|PHI
|ATH
|148
|Zack Littell
|WAS
|@MIA
|2%
|25%
|149
|Christian Scott
|NYM
|@COL
|0.00%
|0.00%
|150
|Jack Kochanowicz
|LAA
|@TOR
|25.00%
|151
|Keider Montero
|DET
|@KC
|19.00%
|152
|Anthony Kay
|CWS
|SEA
|5%
|40%
|153
|Walker Buehler
|SD
|@SF, STL
|7%
|154
|Brayan Bello
|BOS
|@DET, TB
|17%
|32%
|155
|Griffin Canning
|SD
|STL
|0%
|0%
|156
|Peter Lambert
|HOU
|LAD
|0%
|0%
|157
|Lance McCullers
|HOU
|LAD
|10%
|158
|Jose Quintana
|COL
|NYM
|0%
|0%
|159
|Ryan Weiss
|HOU
|LAD
|0%
|0%
|160
|Chase Petty
|CIN
|@CHC
|0%
|0%
American League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Tarik Skubal
|DET
|BOS, @KC
|2
|Cam Schlittler
|NYY
|BAL, @MIL
|3
|Logan Gilbert
|SEA
|ATL, @CWS
|4
|Max Fried
|NYY
|@MIL
|5
|Jacob deGrom
|TEX
|@NYY, CHC
|6
|Jose Soriano
|LAA
|CWS, @TOR
|7
|Drew Rasmussen
|TB
|TOR, @BOS
|8
|Gavin Williams
|CLE
|@KC, MIN
|Showing more consistency
|9
|Ranger Suarez
|BOS
|TB
|10
|Nick Martinez
|TB
|TOR, @BOS
|Like Crash Davis, he thinks strikeouts are boring
|11
|Dylan Cease
|TOR
|LAA
|12
|Ryan Weathers
|NYY
|TEX
|Hard to believe his rotation spot could be in jeopardy when Gerrit Cole and Carlos Rodon return.
|13
|Connelly Early
|BOS
|TB
|14
|Cole Ragans
|KC
|CLE
|25 K over last 15.2 IP, but also 11 BB and 7 HR
|15
|Parker Messick
|CLE
|MIN
|16
|Framber Valdez
|DET
|BOS
|17
|Kevin Gausman
|TOR
|@TB
|18
|Bailey Ober
|MIN
|@WAS
|19
|Taj Bradley
|MIN
|@WAS, @CLE
|Walks creeping up
|20
|Bryan Woo
|SEA
|ATL
|21
|Tanner Bibee
|CLE
|@KC, MIN
|22
|Kris Bubic
|KC
|DET
|23
|Joe Ryan
|MIN
|@CLE
|24
|Nathan Eovaldi
|TEX
|@NYY
|25
|Trey Yesavage
|TOR
|LAA
|26
|Michael Wacha
|KC
|CLE, DET
|27
|Carlos Rodon
|NYY
|@MIL
|28
|Kyle Bradish
|BAL
|ATH
|29
|Seth Lugo
|KC
|CLE
|30
|Luis Castillo
|SEA
|@CWS
|31
|George Kirby
|SEA
|ATL
|32
|Davis Martin
|CWS
|@LAA, SEA
|33
|Shane McClanahan
|TB
|TOR
|34
|Sonny Gray
|BOS
|TB
|35
|Elmer Rodriguez
|NYY
|TEX
|36
|Will Warren
|NYY
|TEX
|37
|Jack Flaherty
|DET
|BOS
|38
|Payton Tolle
|BOS
|@DET
|39
|Reid Detmers
|LAA
|@TOR
|40
|Noah Schultz
|CWS
|@LAA
|41
|Luis Severino
|ATH
|@PHI, @BAL
|42
|Jeffrey Springs
|ATH
|@PHI
|43
|Mike Burrows
|HOU
|@CIN
|44
|Sawyer Gipson-Long
|DET
|@KC
|45
|Spencer Arrighetti
|HOU
|@CIN
|46
|MacKenzie Gore
|TEX
|@NYY
|47
|Cade Povich
|BAL
|@MIA
|48
|Jesse Scholtens
|TB
|@BOS
|49
|Shane Baz
|BAL
|@NYY, ATH
|50
|AL Reliever
|51
|Joey Cantillo
|CLE
|@KC
|52
|Emerson Hancock
|SEA
|@CWS
|53
|Sean Burke
|CWS
|SEA
|54
|Jose Berrios
|TOR
|LAA
|55
|Yusei Kikuchi
|LAA
|CWS
|56
|Erick Fedde
|CWS
|@LAA
|57
|Kai-Wei Teng
|HOU
|@CIN
|58
|Noah Cameron
|KC
|CLE, DET
|59
|Steven Matz
|TB
|@BOS
|60
|Aaron Civale
|ATH
|@BAL
|61
|Patrick Corbin
|TOR
|@TB
|62
|Connor Prielipp
|MIN
|@CLE
|63
|Kumar Rocker
|TEX
|CHC
|64
|Brandon Young
|BAL
|@MIA
|65
|Jacob Lopez
|ATH
|@BAL
|66
|Chris Bassitt
|BAL
|@MIA, ATH
|67
|Eric Lauer
|TOR
|@TB
|68
|Jake Bennett
|BOS
|@DET
|69
|J.T. Ginn
|ATH
|@PHI
|70
|Jack Leiter
|TEX
|CHC
|71
|Walbert Urena
|LAA
|CWS
|72
|Simeon Woods Richardson
|MIN
|@WAS
|73
|Slade Cecconi
|CLE
|@KC
|74
|Jack Kochanowicz
|LAA
|@TOR
|75
|Keider Montero
|DET
|@KC
|76
|Anthony Kay
|CWS
|SEA
|77
|Brayan Bello
|BOS
|@DET, TB
|78
|Peter Lambert
|HOU
|LAD
|79
|Lance McCullers
|HOU
|LAD
|80
|Ryan Weiss
|HOU
|LAD