Another week, another handful of pitchers placed on the IL. At least there have been a few intriguing young arms coming up to help fantasy staffs, but relying on rookie hurlers isn't at the top of the list of winning pitching strategies.
With only 92 games, it's another light week for double dippers, though there are a few more top-tier arms with a pair than recent weeks. Keep in mind the current landscape favors sage deployment of favorable one-start streamers as opposed to chasing lower-echelon options with two.
Please check back Sunday night as the upcoming weather should continue to alter next week's pitching plans.
Week of May 11 - 17
Mixed Leagues
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Paul Skenes
|PIT
|COL, PHI
|Progeny of Roger Clemens and Roy Halladay
|2
|Shohei Ohtani
|LAD
|SF
|3
|Zack Wheeler
|PHI
|@BOS, @PIT
|Hasn't missed a beat
|4
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|SF
|5
|Nathan Eovaldi
|TEX
|ARI, @HOU
|ERA inching down
|6
|Michael King
|SD
|@MIL, @SEA
|7
|Cam Schlittler
|NYY
|@NYM
|8
|Jacob Misiorowski
|MIL
|SD
|The Miz is awesome
|9
|Kevin Gausman
|TOR
|TB, @DET
|10
|Chris Sale
|ATL
|CHC
|11
|Chase Burns
|CIN
|@CLE
|Potential top-20 starter if he can avoid the IL
|12
|George Kirby
|SEA
|@HOU, SD
|13
|Drew Rasmussen
|TB
|@TOR, MIA
|14
|Freddy Peralta
|NYM
|DET, NYY
|15
|Dylan Cease
|TOR
|TB
|16
|Logan Gilbert
|SEA
|SD
|17
|Eury Perez
|MIA
|@MIN, @TB
|Too many walks, but it's fixable
|18
|Cristopher Sanchez
|PHI
|@PIT
|19
|Kris Bubic
|KC
|@CWS
|20
|Jacob deGrom
|TEX
|@HOU
|21
|Ranger Suarez
|BOS
|PHI
|22
|Bailey Ober
|MIN
|MIA, MIL
|23
|Blake Snell
|LAD
|@LAA
|24
|Emmet Sheehan
|LAD
|SF
|Getting on track
|25
|Nolan McLean
|NYM
|DET
|26
|Nick Martinez
|TB
|MIA
|27
|Carlos Rodon
|NYY
|@NYM
|28
|Ryan Weathers
|NYY
|@BAL, @NYM
|Could be pitching for his spot in the rotation (he's earned it)
|29
|Joe Ryan
|MIN
|MIL
|30
|Braxton Ashcraft
|PIT
|PHI
|31
|Ryne Nelson
|ARI
|@TEX
|32
|Tatsuya Imai
|HOU
|SEA, TEX
|33
|Zac Gallen
|ARI
|@TEX
|34
|Sonny Gray
|BOS
|PHI
|35
|Parker Messick
|CLE
|LAA
|36
|Framber Valdez
|DET
|@NYM
|37
|Griffin Jax
|TB
|@TOR
|Getting close to being a traditional starter
|11%
|38
|Luis Castillo
|SEA
|SD
|39
|Connelly Early
|BOS
|@ATL
|40
|Payton Tolle
|BOS
|@ATL
|41
|Bryan Woo
|SEA
|@HOU
|42
|Mitch Keller
|PIT
|COL
|43
|Max Fried
|NYY
|@BAL
|44
|Tyler Mahle
|SF
|@ATH
|43%
|45
|Jack Flaherty
|DET
|@NYM, TOR
|46
|Michael Soroka
|ARI
|@TEX, @COL
|47
|Michael Wacha
|KC
|@STL
|48
|Kyle Bradish
|BAL
|NYY
|Better control, but needs to sustain it
|49
|Jesus Luzardo
|PHI
|@BOS
|Skills still strong, but continues to be snakebit
|50
|Joey Cantillo
|CLE
|LAA, CIN
|51
|Roki Sasaki
|LAD
|SF, @LAA
|44%
|52
|Mike Burrows
|HOU
|SEA
|53
|Kyle Harrison
|MIL
|SD
|54
|Gavin Williams
|CLE
|CIN
|55
|Nick Lodolo
|CIN
|WAS
|56
|Clay Holmes
|NYM
|NYY
|57
|Shane McClanahan
|TB
|@TOR
|58
|Randy Vasquez
|SD
|@MIL
|59
|Trey Yesavage
|TOR
|@DET
|0%
|0%
|60
|Stephen Kolek
|KC
|@CWS, @STL
|0%
|0%
|61
|Janson Junk
|MIA
|@TB
|62
|Sandy Alcantara
|MIA
|@TB
|63
|Trevor Rogers
|BAL
|NYY, @WAS
|64
|Logan Henderson
|MIL
|@MIN
|65
|Edward Cabrera
|CHC
|@CWS
|66
|Shota Imanaga
|CHC
|@ATL
|67
|Max Meyer
|MIA
|@MIN
|68
|Tanner Bibee
|CLE
|CIN
|69
|Christian Scott
|NYM
|DET
|0%
|0%
|70
|Foster Griffin
|WAS
|@CIN
|71
|Noah Cameron
|KC
|@STL
|72
|Carmen Mlodzinski
|PIT
|COL
|73
|Aaron Nola
|PHI
|@PIT
|74
|Will Warren
|NYY
|@BAL
|75
|Mix 12 Reliever
|76
|Jesse Scholtens
|TB
|MIA
|0%
|0%
|77
|Spencer Strider
|ATL
|BOS
|78
|Michael McGreevy
|STL
|@ATH
|79
|Kyle Leahy
|STL
|KC
|4%
|80
|Spencer Arrighetti
|HOU
|SEA
|81
|Peter Lambert
|HOU
|TEX
|0%
|0%
|82
|Jeffrey Springs
|ATH
|STL, SF
|83
|MacKenzie Gore
|TEX
|ARI
|84
|Drew Anderson
|DET
|TOR
|0%
|0%
|85
|Mix 15 Reliever
|86
|Noah Schultz
|CWS
|KC
|0%
|0%
|87
|Jack Leiter
|TEX
|@HOU
|88
|Jameson Taillon
|CHC
|@CWS
|89
|Connor Prielipp
|MIN
|MIA
|0%
|0%
|90
|Justin Wrobleski
|LAD
|@LAA
|Over his skis, but facing vulnerable lineup
|91
|Landen Roupp
|SF
|@LAD
|BABIP correcting as expected
|92
|Bryce Miller
|SEA
|@HOU
|93
|Jose Soriano
|LAA
|LAD
|94
|Robbie Ray
|SF
|@LAD
|95
|Dustin May
|STL
|KC
|Can he continue to harness control?
|45%
|96
|Keider Montero
|DET
|@NYM
|37%
|97
|Robby Snelling
|MIA
|@MIN
|0%
|0%
|98
|Sean Burke
|CWS
|KC
|99
|Ben Brown
|CHC
|@ATL
|Finally has a third pitch, using sinker at about a 24% clip
|39%
|100
|David Peterson
|NYM
|NYY
|7%
|25%
|101
|Luis Severino
|ATH
|SF
|38%
|102
|Shane Baz
|BAL
|@WAS
|103
|Zebby Matthews
|MIN
|MIL
|2%
|23%
|104
|Griffin Canning
|SD
|@MIL
|0%
|0%
|105
|Seth Lugo
|KC
|@CWS
|106
|Bubba Chandler
|PIT
|PHI
|107
|Matthew Liberatore
|STL
|@ATH
|23%
|108
|Brady Singer
|CIN
|WAS, @CLE
|26%
|109
|Andre Pallante
|STL
|@ATH, KC
|7%
|110
|Davis Martin
|CWS
|CHC
|111
|Reid Detmers
|LAA
|@CLE
|112
|Brandon Sproat
|MIL
|SD, @MIN
|46%
|113
|Brayan Bello
|BOS
|PHI, @ATL
|10%
|32%
|114
|Rhett Lowder
|CIN
|WAS
|115
|Aaron Civale
|ATH
|SF
|2%
|116
|Cody Bolton
|HOU
|TEX
|0%
|0%
|117
|Andrew Abbott
|CIN
|@CLE
|118
|Miles Mikolas
|WAS
|@CIN, BAL
|0%
|0%
|119
|Slade Cecconi
|CLE
|LAA
|5%
|35%
|120
|JR Ritchie
|ATL
|CHC, BOS
|0%
|0%
|121
|Jake Irvin
|WAS
|@CIN
|10%
|122
|Jose Quintana
|COL
|@PIT
|0%
|0%
|123
|Chase Dollander
|COL
|@PIT
|124
|Trevor McDonald
|SF
|@LAD, @ATH
|0%
|0%
|125
|Zack Littell
|WAS
|BAL
|0%
|5%
|126
|Simeon Woods Richardson
|MIN
|MIA
|0%
|8%
|127
|Lance McCullers
|HOU
|SEA
|8%
|128
|Cade Cavalli
|WAS
|BAL
|129
|Bryce Elder
|ATL
|BOS
|130
|Jacob Lopez
|ATH
|STL
|7%
|22%
|131
|Chad Patrick
|MIL
|@MIN
|132
|Emerson Hancock
|SEA
|@HOU
|133
|Brandon Young
|BAL
|NYY
|2%
|13%
|134
|Eric Lauer
|TOR
|@DET
|2%
|12%
|135
|J.T. Ginn
|ATH
|STL
|2%
|28%
|136
|Lucas Giolito
|SD
|@SEA
|3%
|15%
|137
|Grant Holmes
|ATL
|CHC
|138
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|@COL
|139
|Merrill Kelly
|ARI
|@COL
|140
|Erick Fedde
|CWS
|KC, CHC
|3%
|33%
|141
|Patrick Corbin
|TOR
|TB
|1%
|33%
|142
|Kumar Rocker
|TEX
|ARI
|25%
|143
|Chris Bassitt
|BAL
|@WAS
|16%
|144
|Ty Madden
|DET
|TOR
|0%
|0%
|145
|Colin Rea
|CHC
|@ATL, @CWS
|37%
|146
|Adrian Houser
|SF
|@LAD, @ATH
|0%
|17%
|147
|Walker Buehler
|SD
|@SEA
|10.00%
|148
|Tomoyuki Sugano
|COL
|ARI
|3.00%
|27.00%
|149
|Michael Lorenzen
|COL
|@PIT, ARI
|0.00%
|2.00%
|150
|Caden Dana
|LAA
|@CLE, LAD
|0%
|0%
|151
|Walbert Urena
|LAA
|@CLE
|0%
|0%
|152
|Andrew Painter
|PHI
|@BOS
|153
|Kyle Freeland
|COL
|ARI
|3%
|2%
|154
|Anthony Kay
|CWS
|CHC
|1%
|13%
|155
|Jack Kochanowicz
|LAA
|LAD
|19%
American League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|1
|Nathan Eovaldi
|TEX
|ARI, @HOU
|ERA inching down
|2
|2
|Cam Schlittler
|NYY
|@NYM
|3
|3
|Kevin Gausman
|TOR
|TB, @DET
|4
|4
|George Kirby
|SEA
|@HOU, SD
|5
|5
|Drew Rasmussen
|TB
|@TOR, MIA
|6
|6
|Dylan Cease
|TOR
|TB
|7
|7
|Logan Gilbert
|SEA
|SD
|8
|8
|Kris Bubic
|KC
|@CWS
|9
|9
|Jacob deGrom
|TEX
|@HOU
|10
|10
|Ranger Suarez
|BOS
|PHI
|11
|11
|Bailey Ober
|MIN
|MIA, MIL
|12
|12
|Nick Martinez
|TB
|MIA
|13
|13
|Carlos Rodon
|NYY
|@NYM
|14
|14
|Ryan Weathers
|NYY
|@BAL, @NYM
|Could be pitching for his spot in the rotation (he's earned it)
|15
|15
|Joe Ryan
|MIN
|MIL
|16
|16
|Tatsuya Imai
|HOU
|SEA, TEX
|17
|17
|Sonny Gray
|BOS
|PHI
|18
|18
|Parker Messick
|CLE
|LAA
|19
|19
|Framber Valdez
|DET
|@NYM
|20
|20
|Griffin Jax
|TB
|@TOR
|Getting close to being a traditional starter
|21
|21
|Luis Castillo
|SEA
|SD
|22
|22
|Connelly Early
|BOS
|@ATL
|23
|23
|Payton Tolle
|BOS
|@ATL
|24
|24
|Bryan Woo
|SEA
|@HOU
|25
|25
|Max Fried
|NYY
|@BAL
|26
|26
|Jack Flaherty
|DET
|@NYM, TOR
|27
|27
|Michael Wacha
|KC
|@STL
|28
|28
|Kyle Bradish
|BAL
|NYY
|Better control, but needs to sustain it
|29
|29
|Joey Cantillo
|CLE
|LAA, CIN
|30
|30
|Mike Burrows
|HOU
|SEA
|31
|31
|Gavin Williams
|CLE
|CIN
|32
|32
|Shane McClanahan
|TB
|@TOR
|33
|33
|Trey Yesavage
|TOR
|@DET
|34
|34
|Stephen Kolek
|KC
|@CWS, @STL
|35
|35
|Trevor Rogers
|BAL
|NYY, @WAS
|36
|36
|Tanner Bibee
|CLE
|CIN
|37
|37
|Noah Cameron
|KC
|@STL
|38
|38
|Will Warren
|NYY
|@BAL
|39
|39
|Jesse Scholtens
|TB
|MIA
|40
|40
|Spencer Arrighetti
|HOU
|SEA
|41
|41
|Peter Lambert
|HOU
|TEX
|42
|42
|Jeffrey Springs
|ATH
|STL, SF
|43
|43
|MacKenzie Gore
|TEX
|ARI
|44
|44
|Drew Anderson
|DET
|TOR
|45
|45
|Noah Schultz
|CWS
|KC
|46
|46
|Jack Leiter
|TEX
|@HOU
|47
|47
|Connor Prielipp
|MIN
|MIA
|48
|48
|Bryce Miller
|SEA
|@HOU
|49
|49
|Jose Soriano
|LAA
|LAD
|50
|50
|Keider Montero
|DET
|@NYM
|51
|51
|Sean Burke
|CWS
|KC
|52
|52
|Luis Severino
|ATH
|SF
|53
|53
|AL Reliever
|54
|54
|Shane Baz
|BAL
|@WAS
|55
|55
|Zebby Matthews
|MIN
|MIL
|56
|56
|Seth Lugo
|KC
|@CWS
|57
|57
|Davis Martin
|CWS
|CHC
|58
|58
|Reid Detmers
|LAA
|@CLE
|59
|59
|Brayan Bello
|BOS
|PHI, @ATL
|60
|60
|Aaron Civale
|ATH
|SF
|61
|61
|Cody Bolton
|HOU
|TEX
|62
|62
|Slade Cecconi
|CLE
|LAA
|63
|63
|Simeon Woods Richardson
|MIN
|MIA
|64
|64
|Lance McCullers
|HOU
|SEA
|65
|65
|Jacob Lopez
|ATH
|STL
|66
|66
|Emerson Hancock
|SEA
|@HOU
|67
|67
|Brandon Young
|BAL
|NYY
|68
|68
|Eric Lauer
|TOR
|@DET
|69
|69
|J.T. Ginn
|ATH
|STL
|70
|70
|Erick Fedde
|CWS
|KC, CHC
|71
|71
|Patrick Corbin
|TOR
|TB
|72
|72
|Kumar Rocker
|TEX
|ARI
|73
|73
|Chris Bassitt
|BAL
|@WAS
|74
|74
|Ty Madden
|DET
|TOR
|75
|75
|Caden Dana
|LAA
|@CLE, LAD
|76
|76
|Walbert Urena
|LAA
|@CLE
|77
|77
|Anthony Kay
|CWS
|CHC
|78
|78
|Jack Kochanowicz
|LAA
|LAD
National League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|1
|Paul Skenes
|PIT
|COL, PHI
|Progeny of Roger Clemens and Roy Halladay
|2
|2
|Shohei Ohtani
|LAD
|SF
|3
|3
|Zack Wheeler
|PHI
|@BOS, @PIT
|Hasn't missed a beat
|4
|4
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|SF
|5
|5
|Michael King
|SD
|@MIL, @SEA
|6
|6
|Jacob Misiorowski
|MIL
|SD
|The Miz is awesome
|7
|7
|Chris Sale
|ATL
|CHC
|8
|8
|Chase Burns
|CIN
|@CLE
|Potential top-20 starter if he can avoid the IL
|9
|9
|Freddy Peralta
|NYM
|DET, NYY
|10
|10
|Eury Perez
|MIA
|@MIN, @TB
|Too many walks, but it's fixable
|11
|11
|Cristopher Sanchez
|PHI
|@PIT
|12
|12
|Blake Snell
|LAD
|@LAA
|13
|13
|Emmet Sheehan
|LAD
|SF
|Getting on track
|14
|14
|Nolan McLean
|NYM
|DET
|15
|15
|Braxton Ashcraft
|PIT
|PHI
|16
|16
|Ryne Nelson
|ARI
|@TEX
|17
|17
|Zac Gallen
|ARI
|@TEX
|18
|18
|Mitch Keller
|PIT
|COL
|19
|19
|Tyler Mahle
|SF
|@ATH
|20
|20
|Michael Soroka
|ARI
|@TEX, @COL
|21
|21
|Jesus Luzardo
|PHI
|@BOS
|Skills still strong, but continues to be snakebit
|22
|22
|Roki Sasaki
|LAD
|SF, @LAA
|23
|23
|Kyle Harrison
|MIL
|SD
|24
|24
|Nick Lodolo
|CIN
|WAS
|25
|25
|Clay Holmes
|NYM
|NYY
|26
|26
|Randy Vasquez
|SD
|@MIL
|27
|27
|Janson Junk
|MIA
|@TB
|28
|28
|Sandy Alcantara
|MIA
|@TB
|29
|29
|Logan Henderson
|MIL
|@MIN
|30
|30
|Edward Cabrera
|CHC
|@CWS
|31
|31
|Shota Imanaga
|CHC
|@ATL
|32
|32
|Max Meyer
|MIA
|@MIN
|33
|33
|Christian Scott
|NYM
|DET
|34
|34
|Foster Griffin
|WAS
|@CIN
|35
|35
|Carmen Mlodzinski
|PIT
|COL
|36
|36
|Aaron Nola
|PHI
|@PIT
|37
|37
|Spencer Strider
|ATL
|BOS
|38
|38
|Michael McGreevy
|STL
|@ATH
|39
|39
|Kyle Leahy
|STL
|KC
|40
|40
|Jameson Taillon
|CHC
|@CWS
|41
|41
|Justin Wrobleski
|LAD
|@LAA
|Over his skis, but facing vulnerable lineup
|42
|42
|Landen Roupp
|SF
|@LAD
|BABIP correcting as expected
|43
|43
|Robbie Ray
|SF
|@LAD
|44
|44
|Dustin May
|STL
|KC
|Can he continue to harness control?
|45
|45
|Robby Snelling
|MIA
|@MIN
|46
|46
|Ben Brown
|CHC
|@ATL
|Finally has a third pitch, using sinker at about a 24% clip
|47
|47
|David Peterson
|NYM
|NYY
|48
|48
|NL Reliever
|49
|49
|Griffin Canning
|SD
|@MIL
|50
|50
|Bubba Chandler
|PIT
|PHI
|51
|51
|Matthew Liberatore
|STL
|@ATH
|52
|52
|Brady Singer
|CIN
|WAS, @CLE
|53
|53
|Andre Pallante
|STL
|@ATH, KC
|54
|54
|Brandon Sproat
|MIL
|SD, @MIN
|55
|55
|Rhett Lowder
|CIN
|WAS
|56
|56
|Andrew Abbott
|CIN
|@CLE
|57
|57
|Miles Mikolas
|WAS
|@CIN, BAL
|58
|58
|JR Ritchie
|ATL
|CHC, BOS
|59
|59
|Jake Irvin
|WAS
|@CIN
|60
|60
|Jose Quintana
|COL
|@PIT
|61
|61
|Chase Dollander
|COL
|@PIT
|62
|62
|Trevor McDonald
|SF
|@LAD, @ATH
|63
|63
|Zack Littell
|WAS
|BAL
|64
|64
|Cade Cavalli
|WAS
|BAL
|65
|65
|Bryce Elder
|ATL
|BOS
|66
|66
|Chad Patrick
|MIL
|@MIN
|67
|67
|Lucas Giolito
|SD
|@SEA
|68
|68
|Grant Holmes
|ATL
|CHC
|69
|69
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|@COL
|70
|70
|Merrill Kelly
|ARI
|@COL
|71
|71
|Colin Rea
|CHC
|@ATL, @CWS
|72
|72
|Adrian Houser
|SF
|@LAD, @ATH
|73
|73
|Walker Buehler
|SD
|@SEA
|74
|74
|Tomoyuki Sugano
|COL
|ARI
|75
|75
|Michael Lorenzen
|COL
|@PIT, ARI
|76
|76
|Andrew Painter
|PHI
|@BOS
|77
|77
|Kyle Freeland
|COL
|ARI