Some starters on one outing may be preferable to a few projected for two.
May 9, 2026
Weekly Pitcher Rankings

Another week, another handful of pitchers placed on the IL. At least there have been a few intriguing young arms coming up to help fantasy staffs, but relying on rookie hurlers isn't at the top of the list of winning pitching strategies. 

With only 92 games, it's another light week for double dippers, though there are a few more top-tier arms with a pair than recent weeks. Keep in mind the current landscape favors sage deployment of favorable one-start streamers as opposed to chasing lower-echelon options with two.

Please check back Sunday night as the upcoming weather should continue to alter next week's pitching plans.

Week of May 11 - 17

Mixed Leagues

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Paul SkenesPITCOL, PHIProgeny of Roger Clemens and Roy Halladay  
2Shohei OhtaniLADSF   
3Zack WheelerPHI@BOS, @PITHasn't missed a beat  
4Yoshinobu YamamotoLADSF   
5Nathan EovaldiTEXARI, @HOUERA inching down  
6Michael KingSD@MIL, @SEA   
7Cam SchlittlerNYY@NYM   
8Jacob MisiorowskiMILSDThe Miz is awesome  
9Kevin GausmanTORTB, @DET   
10Chris SaleATLCHC   
11Chase BurnsCIN@CLEPotential top-20 starter if he can avoid the IL  
12George KirbySEA@HOU, SD   
13Drew RasmussenTB@TOR, MIA   
14Freddy PeraltaNYMDET, NYY   
15Dylan CeaseTORTB   
16Logan GilbertSEASD   
17Eury PerezMIA@MIN, @TBToo many walks, but it's fixable  
18Cristopher SanchezPHI@PIT   
19Kris BubicKC@CWS   
20Jacob deGromTEX@HOU   
21Ranger SuarezBOSPHI   
22Bailey OberMINMIA, MIL   
23Blake SnellLAD@LAA   
24Emmet SheehanLADSFGetting on track  
25Nolan McLeanNYMDET   
26Nick MartinezTBMIA   
27Carlos RodonNYY@NYM   
28Ryan WeathersNYY@BAL, @NYMCould be pitching for his spot in the rotation (he's earned it)  
29Joe RyanMINMIL   
30Braxton AshcraftPITPHI   
31Ryne NelsonARI@TEX   
32Tatsuya ImaiHOUSEA, TEX   
33Zac GallenARI@TEX   
34Sonny GrayBOSPHI   
35Parker MessickCLELAA   
36Framber ValdezDET@NYM   
37Griffin JaxTB@TORGetting close to being a traditional starter11% 
38Luis CastilloSEASD   
39Connelly EarlyBOS@ATL   
40Payton TolleBOS@ATL   
41Bryan WooSEA@HOU   
42Mitch KellerPITCOL   
43Max FriedNYY@BAL   
44Tyler MahleSF@ATH 43% 
45Jack FlahertyDET@NYM, TOR   
46Michael SorokaARI@TEX, @COL   
47Michael WachaKC@STL   
48Kyle BradishBALNYYBetter control, but needs to sustain it  
49Jesus LuzardoPHI@BOSSkills still strong, but continues to be snakebit  
50Joey CantilloCLELAA, CIN   
51Roki SasakiLADSF, @LAA 44% 
52Mike BurrowsHOUSEA   
53Kyle HarrisonMILSD   
54Gavin WilliamsCLECIN   
55Nick LodoloCINWAS   
56Clay HolmesNYMNYY   
57Shane McClanahanTB@TOR   
58Randy VasquezSD@MIL   
59Trey YesavageTOR@DET 0%0%
60Stephen KolekKC@CWS, @STL 0%0%
61Janson JunkMIA@TB   
62Sandy AlcantaraMIA@TB   
63Trevor RogersBALNYY, @WAS   
64Logan HendersonMIL@MIN   
65Edward CabreraCHC@CWS   
66Shota ImanagaCHC@ATL   
67Max MeyerMIA@MIN   
68Tanner BibeeCLECIN   
69Christian ScottNYMDET 0%0%
70Foster GriffinWAS@CIN   
71Noah CameronKC@STL   
72Carmen MlodzinskiPITCOL   
73Aaron NolaPHI@PIT   
74Will WarrenNYY@BAL   
75Mix 12 Reliever     
76Jesse ScholtensTBMIA 0%0%
77Spencer StriderATLBOS   
78Michael McGreevySTL@ATH   
79Kyle LeahySTLKC 4% 
80Spencer ArrighettiHOUSEA   
81Peter LambertHOUTEX 0%0%
82Jeffrey SpringsATHSTL, SF   
83MacKenzie GoreTEXARI   
84Drew AndersonDETTOR 0%0%
85Mix 15 Reliever     
86Noah SchultzCWSKC 0%0%
87Jack LeiterTEX@HOU   
88Jameson TaillonCHC@CWS   
89Connor PrielippMINMIA 0%0%
90Justin WrobleskiLAD@LAAOver his skis, but facing vulnerable lineup  
91Landen RouppSF@LADBABIP correcting as expected  
92Bryce MillerSEA@HOU   
93Jose SorianoLAALAD   
94Robbie RaySF@LAD   
95Dustin MaySTLKCCan he continue to harness control?45% 
96Keider MonteroDET@NYM 37% 
97Robby SnellingMIA@MIN 0%0%
98Sean BurkeCWSKC   
99Ben BrownCHC@ATLFinally has a third pitch, using sinker at about a 24% clip39% 
100David PetersonNYMNYY 7%25%
101Luis SeverinoATHSF 38% 
102Shane BazBAL@WAS   
103Zebby MatthewsMINMIL 2%23%
104Griffin CanningSD@MIL 0%0%
105Seth LugoKC@CWS   
106Bubba ChandlerPITPHI   
107Matthew LiberatoreSTL@ATH 23% 
108Brady SingerCINWAS, @CLE 26% 
109Andre PallanteSTL@ATH, KC 7% 
110Davis MartinCWSCHC   
111Reid DetmersLAA@CLE   
112Brandon SproatMILSD, @MIN 46% 
113Brayan BelloBOSPHI, @ATL 10%32%
114Rhett LowderCINWAS   
115Aaron CivaleATHSF 2% 
116Cody BoltonHOUTEX 0%0%
117Andrew AbbottCIN@CLE   
118Miles MikolasWAS@CIN, BAL 0%0%
119Slade CecconiCLELAA 5%35%
120JR RitchieATLCHC, BOS 0%0%
121Jake IrvinWAS@CIN 10% 
122Jose QuintanaCOL@PIT 0%0%
123Chase DollanderCOL@PIT   
124Trevor McDonaldSF@LAD, @ATH 0%0%
125Zack LittellWASBAL 0%5%
126Simeon Woods RichardsonMINMIA 0%8%
127Lance McCullersHOUSEA 8% 
128Cade CavalliWASBAL   
129Bryce ElderATLBOS   
130Jacob LopezATHSTL 7%22%
131Chad PatrickMIL@MIN   
132Emerson HancockSEA@HOU   
133Brandon YoungBALNYY 2%13%
134Eric LauerTOR@DET 2%12%
135J.T. GinnATHSTL 2%28%
136Lucas GiolitoSD@SEA 3%15%
137Grant HolmesATLCHC   
138Eduardo RodriguezARI@COL   
139Merrill KellyARI@COL   
140Erick FeddeCWSKC, CHC 3%33%
141Patrick CorbinTORTB 1%33%
142Kumar RockerTEXARI 25% 
143Chris BassittBAL@WAS 16% 
144Ty MaddenDETTOR 0%0%
145Colin ReaCHC@ATL, @CWS 37% 
146Adrian HouserSF@LAD, @ATH 0%17%
147Walker BuehlerSD@SEA 10.00% 
148Tomoyuki SuganoCOLARI 3.00%27.00%
149Michael LorenzenCOL@PIT, ARI 0.00%2.00%
150Caden DanaLAA@CLE, LAD 0%0%
151Walbert UrenaLAA@CLE 0%0%
152Andrew PainterPHI@BOS   
153Kyle FreelandCOLARI 3%2%
154Anthony KayCWSCHC 1%13%
155Jack KochanowiczLAALAD 19% 

American League

RankPitcherTMOPPComment
11Nathan EovaldiTEXARI, @HOUERA inching down
22Cam SchlittlerNYY@NYM 
33Kevin GausmanTORTB, @DET 
44George KirbySEA@HOU, SD 
55Drew RasmussenTB@TOR, MIA 
66Dylan CeaseTORTB 
77Logan GilbertSEASD 
88Kris BubicKC@CWS 
99Jacob deGromTEX@HOU 
1010Ranger SuarezBOSPHI 
1111Bailey OberMINMIA, MIL 
1212Nick MartinezTBMIA 
1313Carlos RodonNYY@NYM 
1414Ryan WeathersNYY@BAL, @NYMCould be pitching for his spot in the rotation (he's earned it)
1515Joe RyanMINMIL 
1616Tatsuya ImaiHOUSEA, TEX 
1717Sonny GrayBOSPHI 
1818Parker MessickCLELAA 
1919Framber ValdezDET@NYM 
2020Griffin JaxTB@TORGetting close to being a traditional starter
2121Luis CastilloSEASD 
2222Connelly EarlyBOS@ATL 
2323Payton TolleBOS@ATL 
2424Bryan WooSEA@HOU 
2525Max FriedNYY@BAL 
2626Jack FlahertyDET@NYM, TOR 
2727Michael WachaKC@STL 
2828Kyle BradishBALNYYBetter control, but needs to sustain it
2929Joey CantilloCLELAA, CIN 
3030Mike BurrowsHOUSEA 
3131Gavin WilliamsCLECIN 
3232Shane McClanahanTB@TOR 
3333Trey YesavageTOR@DET 
3434Stephen KolekKC@CWS, @STL 
3535Trevor RogersBALNYY, @WAS 
3636Tanner BibeeCLECIN 
3737Noah CameronKC@STL 
3838Will WarrenNYY@BAL 
3939Jesse ScholtensTBMIA 
4040Spencer ArrighettiHOUSEA 
4141Peter LambertHOUTEX 
4242Jeffrey SpringsATHSTL, SF 
4343MacKenzie GoreTEXARI 
4444Drew AndersonDETTOR 
4545Noah SchultzCWSKC 
4646Jack LeiterTEX@HOU 
4747Connor PrielippMINMIA 
4848Bryce MillerSEA@HOU 
4949Jose SorianoLAALAD 
5050Keider MonteroDET@NYM 
5151Sean BurkeCWSKC 
5252Luis SeverinoATHSF 
5353AL Reliever   
5454Shane BazBAL@WAS 
5555Zebby MatthewsMINMIL 
5656Seth LugoKC@CWS 
5757Davis MartinCWSCHC 
5858Reid DetmersLAA@CLE 
5959Brayan BelloBOSPHI, @ATL 
6060Aaron CivaleATHSF 
6161Cody BoltonHOUTEX 
6262Slade CecconiCLELAA 
6363Simeon Woods RichardsonMINMIA 
6464Lance McCullersHOUSEA 
6565Jacob LopezATHSTL 
6666Emerson HancockSEA@HOU 
6767Brandon YoungBALNYY 
6868Eric LauerTOR@DET 
6969J.T. GinnATHSTL 
7070Erick FeddeCWSKC, CHC 
7171Patrick CorbinTORTB 
7272Kumar RockerTEXARI 
7373Chris BassittBAL@WAS 
7474Ty MaddenDETTOR 
7575Caden DanaLAA@CLE, LAD 
7676Walbert UrenaLAA@CLE 
7777Anthony KayCWSCHC 
7878Jack KochanowiczLAALAD 

National League

RankPitcherTMOPPComment
11Paul SkenesPITCOL, PHIProgeny of Roger Clemens and Roy Halladay
22Shohei OhtaniLADSF 
33Zack WheelerPHI@BOS, @PITHasn't missed a beat
44Yoshinobu YamamotoLADSF 
55Michael KingSD@MIL, @SEA 
66Jacob MisiorowskiMILSDThe Miz is awesome
77Chris SaleATLCHC 
88Chase BurnsCIN@CLEPotential top-20 starter if he can avoid the IL
99Freddy PeraltaNYMDET, NYY 
1010Eury PerezMIA@MIN, @TBToo many walks, but it's fixable
1111Cristopher SanchezPHI@PIT 
1212Blake SnellLAD@LAA 
1313Emmet SheehanLADSFGetting on track
1414Nolan McLeanNYMDET 
1515Braxton AshcraftPITPHI 
1616Ryne NelsonARI@TEX 
1717Zac GallenARI@TEX 
1818Mitch KellerPITCOL 
1919Tyler MahleSF@ATH 
2020Michael SorokaARI@TEX, @COL 
2121Jesus LuzardoPHI@BOSSkills still strong, but continues to be snakebit
2222Roki SasakiLADSF, @LAA 
2323Kyle HarrisonMILSD 
2424Nick LodoloCINWAS 
2525Clay HolmesNYMNYY 
2626Randy VasquezSD@MIL 
2727Janson JunkMIA@TB 
2828Sandy AlcantaraMIA@TB 
2929Logan HendersonMIL@MIN 
3030Edward CabreraCHC@CWS 
3131Shota ImanagaCHC@ATL 
3232Max MeyerMIA@MIN 
3333Christian ScottNYMDET 
3434Foster GriffinWAS@CIN 
3535Carmen MlodzinskiPITCOL 
3636Aaron NolaPHI@PIT 
3737Spencer StriderATLBOS 
3838Michael McGreevySTL@ATH 
3939Kyle LeahySTLKC 
4040Jameson TaillonCHC@CWS 
4141Justin WrobleskiLAD@LAAOver his skis, but facing vulnerable lineup
4242Landen RouppSF@LADBABIP correcting as expected
4343Robbie RaySF@LAD 
4444Dustin MaySTLKCCan he continue to harness control?
4545Robby SnellingMIA@MIN 
4646Ben BrownCHC@ATLFinally has a third pitch, using sinker at about a 24% clip
4747David PetersonNYMNYY 
4848NL Reliever   
4949Griffin CanningSD@MIL 
5050Bubba ChandlerPITPHI 
5151Matthew LiberatoreSTL@ATH 
5252Brady SingerCINWAS, @CLE 
5353Andre PallanteSTL@ATH, KC 
5454Brandon SproatMILSD, @MIN 
5555Rhett LowderCINWAS 
5656Andrew AbbottCIN@CLE 
5757Miles MikolasWAS@CIN, BAL 
5858JR RitchieATLCHC, BOS 
5959Jake IrvinWAS@CIN 
6060Jose QuintanaCOL@PIT 
6161Chase DollanderCOL@PIT 
6262Trevor McDonaldSF@LAD, @ATH 
6363Zack LittellWASBAL 
6464Cade CavalliWASBAL 
6565Bryce ElderATLBOS 
6666Chad PatrickMIL@MIN 
6767Lucas GiolitoSD@SEA 
6868Grant HolmesATLCHC 
6969Eduardo RodriguezARI@COL 
7070Merrill KellyARI@COL 
7171Colin ReaCHC@ATL, @CWS 
7272Adrian HouserSF@LAD, @ATH 
7373Walker BuehlerSD@SEA 
7474Tomoyuki SuganoCOLARI 
7575Michael LorenzenCOL@PIT, ARI 
7676Andrew PainterPHI@BOS 
7777Kyle FreelandCOLARI 

Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
MLB DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, May 9
FanDuel MLB DFS picks for Saturday including top pitchers like Landen Roupp, stacks, value bats, weather notes and lineup strategy to build winning main slate lineups.
MLB DFS Picks: DraftKings Plays and Strategies for Saturday, May 9
Pick a few Mets bats for your Saturday DraftKings MLB DFS lineups on the road against the Diamondbacks and struggling starter Merrill Kelly.
