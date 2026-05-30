Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week

The next week could be important in determining if some top pitchers are truly legit.
May 30, 2026
It's a compelling week of two-start pitchers with a few aces, several fledgling stars and other pitchers emerging into solid fantasy assets. For some of them, the next seven days will help determine if their first two months are real or a mirage.

As always, the ranks will be refreshed on Sunday night.

Week of June 1 - 6

Mixed League

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Chase BurnsCINKC, @STLInnings will have to slow down over the second half  
2Joe RyanMINCWS, KC   
3Cam SchlittlerNYYCLE, BOSFavorite for AL Cy Young?  
4Emmet SheehanLAD@ARI, LAA   
5Jacob deGromTEX@STL, CLE   
6Cristopher SanchezPHISDA throwback  
7Yoshinobu YamamotoLADLAA   
8Shohei OhtaniLAD@ARI   
9Chris SaleATLTOR   
10Connelly EarlyBOSBAL, @NYY   
11Paul SkenesPIT@HOUApparently, he's human after all  
12Kevin GausmanTOR@ATL, BAL   
13Zack WheelerPHISD   
14Gerrit ColeNYYCLEHasn't missed a beat  
15Jacob MisiorowskiMIL@COL   
16Logan GilbertSEANYM   
17Payton TolleBOSBAL   
18Michael SorokaARILAD, WAS   
19Kyle HarrisonMILSF, @COL

1Chase BurnsCINKC, @STLInnings will have to slow down over the second half  
2Joe RyanMINCWS, KC   
3Cam SchlittlerNYYCLE, BOSFavorite for AL Cy Young?  
4Emmet SheehanLAD@ARI, LAA   
5Jacob deGromTEX@STL, CLE   
6Cristopher SanchezPHISDA throwback  
7Yoshinobu YamamotoLADLAA   
8Shohei OhtaniLAD@ARI   
9Chris SaleATLTOR   
10Connelly EarlyBOSBAL, @NYY   
11Paul SkenesPIT@HOUApparently, he's human after all  
12Kevin GausmanTOR@ATL, BAL   
13Zack WheelerPHISD   
14Gerrit ColeNYYCLEHasn't missed a beat  
15Jacob MisiorowskiMIL@COL   
16Logan GilbertSEANYM   
17Payton TolleBOSBAL   
18Michael SorokaARILAD, WAS   
19Kyle HarrisonMILSF, @COLHow do the Brewers do it?  
20Jesus LuzardoPHICWS   
21Nathan EovaldiTEX@STL   
22Michael KingSDNYM   
23George KirbySEANYM   
24Aaron NolaPHISD, CWSCan't get in a consistent groove  
25Parker MessickCLE@TEX   
26Framber ValdezDETSEA   
27Drew RasmussenTB@MIARare misstep last time out  
28Spencer StriderATLPIT   
29Roki SasakiLADLAAShowing why he was so highly regarded  
30Kyle BradishBAL@TOR   
31Sean ManaeaNYM@SEA, @SDSwitching roles with David Peterson1%5%
32Bryan WooSEA@DET   
33Trey YesavageTOR@ATL   
34Nolan McLeanNYM@SD   
35Shota ImanagaCHCATH3 HR over first 41.1 IP; 10 HR over last 28.2 IP  
36Grayson RodriguezLAACOL   
37Coleman CrowMILSF 100%2%
38Jose SorianoLAACOL, @LADControl issues returning  
39Noah CameronKC@CIN, @MIN 37% 
40Edward CabreraCHCSF   
41Nick LodoloCIN@STL   
42Nick MartinezTBDET   
43Sonny GrayBOS@NYY   
44Freddy PeraltaNYM@SEA   
45Michael WachaKC@MIN   
46Carlos RodonNYYCLE   
47Merrill KellyARIWAS   
48Taj BradleyMINCWS   
49Will WarrenNYYBOS   
50Griffin JaxTBDET, @MIA   
51Bailey OberMINKC   
52Ben BrownCHCSF   
53Jack LeiterTEXCLE   
54MacKenzie GoreTEX@STL   
55Davis MartinCWS@MIN   
56Logan WebbSF@MIL   
57Ryan WeathersNYYBOS   
58Dustin MaySTLTEX 49% 
59Kyle LeahySTLCIN 1%48%
60Tatsuya ImaiHOUATH   
61Jared JonesPIT@HOU 10%32%
62Jonah TongNYM@SEA 29% 
63Gavin WilliamsCLE@NYY   
64Ranger SuarezBOS@NYY   
65Landen RouppSF@MIL, @CHC   
66Shane BazBAL@BOS, @TOR   
67Sandy AlcantaraMIA@WAS, TB   
68Tanner BibeeCLE@TEX   
69Emerson HancockSEANYM, @DET   
70Cade CavalliWASMIA, @ARI   
71Stephen KolekKC@CIN 12% 
72Steven MatzTBDET 50% 
73Bryce MillerSEA@DET   
74Mix 12 Reliever     
75Andrew AbbottCINKC   
76Ryne NelsonARILAD   
77Shane McClanahanTB@MIA   
78Joey CantilloCLE@NYY, @TEX   
79Sawyer Gipson-LongDET@TB, SEA 100%100%
80Randy VasquezSD@PHI, NYM   
81Mike BurrowsHOUPIT   
82Kumar RockerTEXCLE   
83Zebby MatthewsMINKC   
84Braxton AshcraftPIT@ATL   
85Spencer ArrighettiHOUPIT   
86Mix 15 Reliever     
87Chad PatrickMILSF, @COL 34%47%
88Bryce ElderATLTOR, PIT   
89Seth LugoKC@MIN   
90Andrew PainterPHICWS   
91Christian ScottNYM@SD   
92Reid DetmersLAA@LAD   
93Mitch KellerPIT@ATL   
94Brandon SproatMILSF 36% 
95Kai-Wei TengHOUPIT 40% 
96Sean BurkeCWS@PHI   
97Grant HolmesATLTOR   
98Jack FlahertyDET@TB 48% 
99Peter LambertHOUATH   
100Zack LittellWAS@ARI 1%12%
101Justin WrobleskiLAD@ARI   
102Connor PrielippMINCWS, KC   
103Colin ReaCHCATH 19% 
104Brady SingerCIN@STL 11%27%
105Jeffrey SpringsATH@CHC   
106Tomoyuki SuganoCOL@LAA 100%8%
107Brayan BelloBOSBAL 12%33%
108Martin PerezATLPIT 7% 
109Jameson TaillonCHCATH, SF 40% 
110Anthony KayCWS@PHI 15% 
111Zac GallenARILAD   
112Trevor McDonaldSF@MIL, @CHC   
113Brandon YoungBAL@TOR 100%13%
114Troy MeltonDET@TB 15%3%
115Trevor RogersBAL@BOS   
116Andre PallanteSTLTEX 10% 
117Gage JumpATH@CHC, @HOU 4%100%
118Bubba ChandlerPIT@HOU, @ATL   
119Janson JunkMIATB 42% 
120Eduardo RodriguezARILAD, WAS   
121Max MeyerMIA@WAS   
122Robbie RaySF@CHC   
123Chris BassittBAL@BOS 7% 
124J.T. GinnATH@HOU   
125Andrew AlvarezWASMIA 100%18%
126Matthew LiberatoreSTLCIN 28% 
127Slade CecconiCLE@NYY 9% 
128Walbert UrenaLAACOL   
129Lucas GiolitoSD@PHI 23% 
130Michael McGreevySTLTEX, CIN   
131Adrian HouserSF@MIL 0%10%
132David SandlinCWS@MIN, @PHI 100%100%
133Griffin CanningSDNYM 4% 
134Miles MikolasWASMIA 0%100%
135Luis SeverinoATH@CHC 38% 
136Foster GriffinWAS@ARI   
137Spencer MilesTORBAL 35% 
138Lance McCullersHOUATH 100%100%
139Keider MonteroDETSEA   
140Luinder AvilaKC@CIN, @MIN 100.00%100.00%
141Michael LorenzenCOL@LAA 0.00%100.00%
142Kyle FreelandCOL@LAA, MIL 100%100%
143Chris PaddackCINKC 100%2%
144Ryan GustoMIA@WAS 100%100%
145Jake BlossTORBAL 100%100%
146Eric LauerLAD@ARI 5% 
147Tyler PhillipsMIATB 1%10%
148Jacob LopezATH@HOU 6%23%
149Walker BuehlerSD@PHI 3%37%
150Tanner GordonCOLMIL 100%100%
151Patrick CorbinTOR@ATL 100%27%
152Erick FeddeCWS@MIN 1%3%
153Ryan FeltnerCOLMIL 100%100%
154Jack KochanowiczLAA@LAD 8%43%

American League

RankPitcherTMOPPComment
1Joe RyanMINCWS, KC 
2Cam SchlittlerNYYCLE, BOSFavorite for AL Cy Young?
3Jacob deGromTEX@STL, CLE 
4Connelly EarlyBOSBAL, @NYY 
5Kevin GausmanTOR@ATL, BAL 
6Gerrit ColeNYYCLEHasn't missed a beat
7Logan GilbertSEANYM 
8Payton TolleBOSBAL 
9Nathan EovaldiTEX@STL 
10George KirbySEANYM 
11Parker MessickCLE@TEX 
12Framber ValdezDETSEA 
13Drew RasmussenTB@MIARare misstep last time out
14Kyle BradishBAL@TOR 
15Bryan WooSEA@DET 
16Trey YesavageTOR@ATL 
17Grayson RodriguezLAACOL 
18Jose SorianoLAACOL, @LADControl issues returning
19Noah CameronKC@CIN, @MIN 
20Nick MartinezTBDET 
21Sonny GrayBOS@NYY 
22Michael WachaKC@MIN 
23Carlos RodonNYYCLE 
24Taj BradleyMINCWS 
25Will WarrenNYYBOS 
26Griffin JaxTBDET, @MIA 
27Bailey OberMINKC 
28Jack LeiterTEXCLE 
29MacKenzie GoreTEX@STL 
30Davis MartinCWS@MIN 
31Ryan WeathersNYYBOS 
32Tatsuya ImaiHOUATH 
33Gavin WilliamsCLE@NYY 
34Ranger SuarezBOS@NYY 
35Shane BazBAL@BOS, @TOR 
36Tanner BibeeCLE@TEX 
37Emerson HancockSEANYM, @DET 
38Stephen KolekKC@CIN 
39Steven MatzTBDET 
40Bryce MillerSEA@DET 
41Shane McClanahanTB@MIA 
42Joey CantilloCLE@NYY, @TEX 
43Sawyer Gipson-LongDET@TB, SEA 
44Mike BurrowsHOUPIT 
45Kumar RockerTEXCLE 
46Zebby MatthewsMINKC 
47Spencer ArrighettiHOUPIT 
48Seth LugoKC@MIN 
49Reid DetmersLAA@LAD 
50Kai-Wei TengHOUPIT 
51AL Reliever   
52Sean BurkeCWS@PHI 
53Jack FlahertyDET@TB 
54Peter LambertHOUATH 
55Connor PrielippMINCWS, KC 
56Jeffrey SpringsATH@CHC 
57Brayan BelloBOSBAL 
58Anthony KayCWS@PHI 
59Brandon YoungBAL@TOR 
60Troy MeltonDET@TB 
61Trevor RogersBAL@BOS 
62Gage JumpATH@CHC, @HOU
63Chris BassittBAL@BOS 
64J.T. GinnATH@HOU 
65Slade CecconiCLE@NYY 
66Walbert UrenaLAACOL 
67David SandlinCWS@MIN, @PHI 
68Luis SeverinoATH@CHC 
69Spencer MilesTORBAL 
70Lance McCullersHOUATH 
71Keider MonteroDETSEA 
72Luinder AvilaKC@CIN, @MIN 
73Jake BlossTORBAL 
74Jacob LopezATH@HOU 
75Patrick CorbinTOR@ATL 
76Erick FeddeCWS@MIN 
77Jack KochanowiczLAA@LAD 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Chase BurnsCINKC, @STLInnings will have to slow down over the second half
2Emmet SheehanLAD@ARI, LAA 
3Cristopher SanchezPHISDA throwback
4Yoshinobu YamamotoLADLAA 
5Shohei OhtaniLAD@ARI 
6Chris SaleATLTOR 
7Paul SkenesPIT@HOUApparently, he's human after all
8Zack WheelerPHISD 
9Jacob MisiorowskiMIL@COL 
10Michael SorokaARILAD, WAS 
11Kyle HarrisonMILSF, @COLHow do the Brewers do it?
12Jesus LuzardoPHICWS 
13Michael KingSDNYM 
14Aaron NolaPHISD, CWSCan't get in a consistent groove
15Spencer StriderATLPIT 
16Roki SasakiLADLAAShowing why he was so highly regarded
17Sean ManaeaNYM@SEA, @SDSwitching roles with David Peterson
18Nolan McLeanNYM@SD 
19Shota ImanagaCHCATH3 HR over first 41.1 IP; 10 HR over last 28.2 IP
20Coleman CrowMILSF 
21Edward CabreraCHCSF 
22Nick LodoloCIN@STL 
23Freddy PeraltaNYM@SEA 
24Merrill KellyARIWAS 
25Ben BrownCHCSF 
26Logan WebbSF@MIL 
27Dustin MaySTLTEX 
28Kyle LeahySTLCIN 
29Jared JonesPIT@HOU 
30Jonah TongNYM@SEA 
31Landen RouppSF@MIL, @CHC 
32Sandy AlcantaraMIA@WAS, TB 
33Cade CavalliWASMIA, @ARI 
34Andrew AbbottCINKC 
35Ryne NelsonARILAD 
36Randy VasquezSD@PHI, NYM 
37Braxton AshcraftPIT@ATL 
38Chad PatrickMILSF, @COL 
39Bryce ElderATLTOR, PIT 
40Andrew PainterPHICWS 
41Christian ScottNYM@SD 
42Mitch KellerPIT@ATL 
43Brandon SproatMILSF 
44NL Reliever   
45Grant HolmesATLTOR 
46Zack LittellWAS@ARI 
47Justin WrobleskiLAD@ARI 
48Colin ReaCHCATH 
49Brady SingerCIN@STL 
50Tomoyuki SuganoCOL@LAA 
51Martin PerezATLPIT 
52Jameson TaillonCHCATH, SF 
53Zac GallenARILAD 
54Trevor McDonaldSF@MIL, @CHC 
55Andre PallanteSTLTEX 
56Bubba ChandlerPIT@HOU, @ATL 
57Janson JunkMIATB 
58Eduardo RodriguezARILAD, WAS 
59Max MeyerMIA@WAS 
60Robbie RaySF@CHC 
61Andrew AlvarezWASMIA 
62Matthew LiberatoreSTLCIN 
63Lucas GiolitoSD@PHI 
64Michael McGreevySTLTEX, CIN 
65Adrian HouserSF@MIL 
66Griffin CanningSDNYM 
67Miles MikolasWASMIA 
68Foster GriffinWAS@ARI 
69Michael LorenzenCOL@LAA 
70Kyle FreelandCOL@LAA, MIL 
71Chris PaddackCINKC 
72Ryan GustoMIA@WAS 
73Eric LauerLAD@ARI 
74Tyler PhillipsMIATB 
75Walker BuehlerSD@PHI 
76Tanner GordonCOLMIL 
77Ryan FeltnerCOLMIL 

MLB DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Saturday, May 30
