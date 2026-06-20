Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week

A few elite pitchers highlight the two-start selections.
June 20, 2026
Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week
June 20, 2026
Weekly Pitcher Rankings

Can you believe we'll soon be halfway through the season? Yikes.

After a couple weeks with only 91 games, it's a loaded schedule with 97. The problem is that available two-start options remain rare.

As is tradition, the rankings will be refreshed on Sunday night.

Week of June 22-28

Mixed League

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Drew RasmussenTBKC, ARISo good that we're taking him for granted  
2Nolan McLeanNYMCHC, PHI   
3Jacob MisiorowskiMILCHC   
4Paul SkenesPITCIN   
5Yoshinobu YamamotoLAD@SD   
6Shohei OhtaniLAD@MIN   
7Hunter BrownHOU@TOR, @DET   
8Dylan CeaseTORTEX   
9Zack WheelerPHI@NYM   
10Logan GilbertSEA@CLE   
11Tarik SkubalDETNYY   
12Kyle BradishBAL@LAA, WASBack on track  
13Chris SaleATL@SF   
14Jesus LuzardoPHI@WAS, @NYM   
15Chase BurnsCIN@PIT   
16Nathan EovaldiTEX@MIA, @TOR   
17Brandon WoodruffMIL@CIN, CHCWill the shoulder stay healthy?  
18Logan WebbSFATL   
19Cam SchlittlerNYY@DET   
20Emmet SheehanLAD@SD   
21Gerrit ColeNYY@BOS   
22Kevin GausmanTOR

Can you believe we'll soon be halfway through the season? Yikes.

After a couple weeks with only 91 games, it's a loaded schedule with 97. The problem is that available two-start options remain rare.

As is tradition, the rankings will be refreshed on Sunday night.

Week of June 22-28

Mixed League

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Drew RasmussenTBKC, ARISo good that we're taking him for granted  
2Nolan McLeanNYMCHC, PHI   
3Jacob MisiorowskiMILCHC   
4Paul SkenesPITCIN   
5Yoshinobu YamamotoLAD@SD   
6Shohei OhtaniLAD@MIN   
7Hunter BrownHOU@TOR, @DET   
8Dylan CeaseTORTEX   
9Zack WheelerPHI@NYM   
10Logan GilbertSEA@CLE   
11Tarik SkubalDETNYY   
12Kyle BradishBAL@LAA, WASBack on track  
13Chris SaleATL@SF   
14Jesus LuzardoPHI@WAS, @NYM   
15Chase BurnsCIN@PIT   
16Nathan EovaldiTEX@MIA, @TOR   
17Brandon WoodruffMIL@CIN, CHCWill the shoulder stay healthy?  
18Logan WebbSFATL   
19Cam SchlittlerNYY@DET   
20Emmet SheehanLAD@SD   
21Gerrit ColeNYY@BOS   
22Kevin GausmanTORHOUNo longer elite, but should rebound from last Friday's disaster in Wrigley 
23Carlos RodonNYY@DET, @BOSRounding into form  
24Michael SorokaARI@STL   
25Jacob deGromTEX@MIA   
26Cristopher SanchezPHI@WAS   
27Gavin WilliamsCLE@CWS, SEAStill prone to the rough outing  
28Eury PerezMIATEX   
29Roki SasakiLAD@SD   
30Trey YesavageTORHOU, TEXGood pair to cure recent gopheritis  
31Nick MartinezTBARI   
32Dustin MaySTLMIAStill underappreciated despite showing better control  
33Framber ValdezDETNYY, HOU   
34Bryan WooSEA@PIT   
35Reid DetmersLAAATH   
36Joe RyanMINLAD   
37Griffin JaxTBKC   
38Sandy AlcantaraMIATEX   
39Sonny GrayBOS@COL, NYY   
40Michael KingSDATL, LADChallenging two-step  
41Ian SeymourTBKC 16% 
42Freddy PeraltaNYMCHC   
43Parker MessickCLE@CWS   
44Casey MizeDETNYY, HOU   
45Tanner BibeeCLE@CWS   
46Ryan WeathersNYY@DET, @BOS   
47George KirbySEA@PIT, @CLE   
48Michael WachaKC@TB, @CWS   
49Jared JonesPITCIN   
50Andre PallanteSTLARI, MIA 30% 
51Ranger SuarezBOS@COL   
52Noah CameronKC@TB   
53Shane BieberTORHOU, TEX   
54Ben BrownCHC@NYM   
55Foster GriffinWASPHI, @BAL   
56Bryce MillerSEA@PIT   
57Braxton AshcraftPITSEA   
58Kyle LeahySTLARI, MIAMatchup driven, manageable lineups at home0%35%
59Robbie RaySFATH   
60Brandon YoungBALWAS   
61Gage JumpATH@SF   
62Sean ManaeaNYMCHC 41% 
63Matthew BoydCHC@MIL   
64Shane BazBAL@LAA   
65Jose SorianoLAABAL   
66Kodai SengaNYMCHC, PHI 27% 
67Payton TolleBOSNYY   
68Shane McClanahanTBKC, ARI   
69Connelly EarlyBOSNYY   
70Jack PerkinsATH@LAA 16% 
71Shota ImanagaCHC@MIL   
72MacKenzie GoreTEX@TOR   
73Nick LodoloCINMIL   
74Davis MartinCWSKC   
75Landen RouppSFATL   
76Tyler MahleSFATH 4%13%
77Mix 12 Reliever     
78Max MeyerMIA@STL   
79Tatsuya ImaiHOU@DET   
80Noah SchultzCWSKC 23% 
81Joey CantilloCLESEA   
82Justin WrobleskiLAD@MIN   
83Kyle HarrisonMILCHC   
84Mitch KellerPITSEA, CIN   
85Stephen KolekKC@CWS 49% 
86Trevor RogersBALWAS   
87Michael McGreevySTLARI   
88Mix 15 Reliever     
89Edward CabreraCHC@NYM, @MIL   
90Bubba ChandlerPITSEA   
91Shane DrohanMIL@CIN   
92Martin PerezATL@SD 28% 
93Tobias MyersNYMPHI 100%2%
94Aaron NolaPHI@WAS   
95Grant HolmesATL@SD, @SF   
96Cade CavalliWASPHI   
97JR RitchieATL@SD 49% 
98Mick AbelMINCOL   
99Spencer ArrighettiHOU@DET   
100Javier AssadCHC@NYM 22% 
101Taj BradleyMINCOL   
102Troy MeltonDETHOU   
103Slade CecconiCLESEA 17% 
104Zebby MatthewsMINLAD, COL   
105Zac GallenARI@STL   
106Sean BurkeCWSCLE   
107Seth LugoKC@TB   
108Will WarrenNYY@BOS   
109J.T. GinnATH@LAA   
110Eduardo RodriguezARI@STL, @TB   
111Cristian JavierHOU@DET 1%8%
112Andrew AbbottCIN@PIT   
113Jack LeiterTEX@MIA, @TOR   
114Eric LauerLAD@MIN 14% 
115Keider MonteroDETHOU 31% 
116Erick FeddeCWSCLE 0%100%
117Bryce ElderATL@SF   
118Emerson HancockSEA@CLE   
119Luinder AvilaKC@TB, @CWS 0%2%
120Miles MikolasWASPHI 100%2%
121Brady SingerCINMIL, @PIT 10%30%
122Peter LambertHOU@TOR   
123Jake BennettBOS@COL, NYY 4%48%
124Trey GibsonBAL@LAA 100%100%
125Anthony KayCWSCLE, KC 17% 
126Zack LittellWASPHI, @BAL 7% 
127Randy VasquezSDATL   
128Connor PrielippMINLAD 35% 
129Ryan FeltnerCOLBOS, @MIN 100%2%
130Walbert UrenaLAAATH   
131Alan RangelPHI@WAS, @NYM 100%100%
132Aaron CivaleATH@SF, @LAA 2%18%
133Brandon SproatMIL@CIN 16% 
134Jeffrey SpringsATH@SF 40% 
135Adrian HouserSFATH, ATL 0%7%
136Andrew AlvarezWAS@BAL 26% 
137Rhett LowderCINMIL 8% 
138Matthew LiberatoreSTLARI 20% 
139Kumar RockerTEX@TOR 50% 
140Mike BurrowsHOU@TOR 26% 
141Brandon PfaadtARI@TB 1%2%
142Colin ReaCHC@NYM 11%35%
143Merrill KellyARI@STL, @TB   
144Patrick CorbinTORTEX 100%12%
145Tyler PhillipsMIATEX, @STL 5% 
146Tomoyuki SuganoCOL@MIN 100%12%
147Michael LorenzenCOL@MIN 0%100%
148Kyle FreelandCOLBOS 100%100%
149Sam AldegheriLAABAL, ATH 0%7%
150Ryan GustoMIA@STL 1%13%
151Ryan JohnsonLAABAL 100%100%
152German MarquezSDATL 100%100%
153Sean SullivanCOLBOS 100%100%
154Walker BuehlerSDLAD 14% 
155Lucas GiolitoSDLAD 11% 

American League

RankPitcherTMOPPComment
1Drew RasmussenTBKC, ARISo good that we're taking him for granted
2Hunter BrownHOU@TOR, @DET 
3Dylan CeaseTORTEX 
4Logan GilbertSEA@CLE 
5Tarik SkubalDETNYY 
6Kyle BradishBAL@LAA, WASBack on track
7Nathan EovaldiTEX@MIA, @TOR 
8Cam SchlittlerNYY@DET 
9Gerrit ColeNYY@BOS 
10Kevin GausmanTORHOUNo longer elite, but should rebound from last Friday's disaster in Wrigley
11Carlos RodonNYY@DET, @BOSRounding into form
12Jacob deGromTEX@MIA 
13Gavin WilliamsCLE@CWS, SEAStill prone to the rough outing
14Trey YesavageTORHOU, TEXGood pair to cure recent gopheritis
15Nick MartinezTBARI 
16Framber ValdezDETNYY, HOU 
17Bryan WooSEA@PIT 
18Reid DetmersLAAATH 
19Joe RyanMINLAD 
20Griffin JaxTBKC 
21Sonny GrayBOS@COL, NYY 
22Ian SeymourTBKC 
23Parker MessickCLE@CWS 
24Casey MizeDETNYY, HOU 
25Tanner BibeeCLE@CWS 
26Ryan WeathersNYY@DET, @BOS 
27George KirbySEA@PIT, @CLE 
28Michael WachaKC@TB, @CWS 
29Ranger SuarezBOS@COL 
30Noah CameronKC@TB 
31Shane BieberTORHOU, TEX 
32Bryce MillerSEA@PIT 
33Brandon YoungBALWAS 
34Gage JumpATH@SF 
35Shane BazBAL@LAA 
36Jose SorianoLAABAL 
37Payton TolleBOSNYY 
38Shane McClanahanTBKC, ARI 
39Connelly EarlyBOSNYY 
40Jack PerkinsATH@LAA 
41MacKenzie GoreTEX@TOR 
42Davis MartinCWSKC 
43Tatsuya ImaiHOU@DET 
44Noah SchultzCWSKC 
45Joey CantilloCLESEA 
46Stephen KolekKC@CWS 
47Trevor RogersBALWAS 
48Mick AbelMINCOL 
49Spencer ArrighettiHOU@DET 
50Taj BradleyMINCOL 
51Troy MeltonDETHOU 
52Slade CecconiCLESEA 
53Zebby MatthewsMINLAD, COL 
54AL Reliever   
55Sean BurkeCWSCLE 
56Seth LugoKC@TB 
57Will WarrenNYY@BOS 
58J.T. GinnATH@LAA 
59Cristian JavierHOU@DET 
60Jack LeiterTEX@MIA, @TOR 
61Keider MonteroDETHOU 
62Erick FeddeCWSCLE 
63Emerson HancockSEA@CLE 
64Luinder AvilaKC@TB, @CWS 
65Peter LambertHOU@TOR 
66Jake BennettBOS@COL, NYY 
67Trey GibsonBAL@LAA 
68Anthony KayCWSCLE, KC 
69Connor PrielippMINLAD 
70Walbert UrenaLAAATH 
71Aaron CivaleATH@SF, @LAA 
72Jeffrey SpringsATH@SF 
73Kumar RockerTEX@TOR 
74Mike BurrowsHOU@TOR 
75Patrick CorbinTORTEX 
76Sam AldegheriLAABAL, ATH 
77Ryan JohnsonLAABAL 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Nolan McLeanNYMCHC, PHI 
2Jacob MisiorowskiMILCHC 
3Paul SkenesPITCIN 
4Yoshinobu YamamotoLAD@SD 
5Shohei OhtaniLAD@MIN 
6Zack WheelerPHI@NYM 
7Chris SaleATL@SF 
8Jesus LuzardoPHI@WAS, @NYM 
9Chase BurnsCIN@PIT 
10Brandon WoodruffMIL@CIN, CHCWill the shoulder stay healthy?
11Logan WebbSFATL 
12Emmet SheehanLAD@SD 
13Michael SorokaARI@STL 
14Cristopher SanchezPHI@WAS 
15Eury PerezMIATEX 
16Roki SasakiLAD@SD 
17Dustin MaySTLMIAStill underappreciated despite showing better control
18Sandy AlcantaraMIATEX 
19Michael KingSDATL, LADChallenging two-step
20Freddy PeraltaNYMCHC 
21Jared JonesPITCIN 
22Andre PallanteSTLARI, MIA 
23Ben BrownCHC@NYM 
24Foster GriffinWASPHI, @BAL 
25Braxton AshcraftPITSEA 
26Kyle LeahySTLARI, MIAMatchup driven, manageable lineups at home
27Robbie RaySFATH 
28Sean ManaeaNYMCHC 
29Matthew BoydCHC@MIL 
30Kodai SengaNYMCHC, PHI 
31Shota ImanagaCHC@MIL 
32Nick LodoloCINMIL 
33Landen RouppSFATL 
34Tyler MahleSFATH 
35Max MeyerMIA@STL 
36Justin WrobleskiLAD@MIN 
37Kyle HarrisonMILCHC 
38Mitch KellerPITSEA, CIN 
39Michael McGreevySTLARI 
40Edward CabreraCHC@NYM, @MIL 
41Bubba ChandlerPITSEA 
42Shane DrohanMIL@CIN 
43Martin PerezATL@SD 
44Tobias MyersNYMPHI 
45Aaron NolaPHI@WAS 
46Grant HolmesATL@SD, @SF 
47Cade CavalliWASPHI 
48JR RitchieATL@SD 
49Javier AssadCHC@NYM 
50Zac GallenARI@STL 
51NL Reliever   
52Eduardo RodriguezARI@STL, @TB 
53Andrew AbbottCIN@PIT 
54Eric LauerLAD@MIN 
55Bryce ElderATL@SF 
56Miles MikolasWASPHI 
57Brady SingerCINMIL, @PIT 
58Zack LittellWASPHI, @BAL 
59Randy VasquezSDATL 
60Ryan FeltnerCOLBOS, @MIN 
61Alan RangelPHI@WAS, @NYM 
62Brandon SproatMIL@CIN 
63Adrian HouserSFATH, ATL 
64Andrew AlvarezWAS@BAL 
65Rhett LowderCINMIL 
66Matthew LiberatoreSTLARI 
67Brandon PfaadtARI@TB 
68Colin ReaCHC@NYM 
69Merrill KellyARI@STL, @TB 
70Tyler PhillipsMIATEX, @STL 
71Tomoyuki SuganoCOL@MIN 
72Michael LorenzenCOL@MIN 
73Kyle FreelandCOLBOS 
74Ryan GustoMIA@STL 
75German MarquezSDATL 
76Sean SullivanCOLBOS 
77Walker BuehlerSDLAD 
78Lucas GiolitoSDLAD 

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Baseball
ABOUT THE AUTHOR
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Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
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