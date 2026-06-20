Can you believe we'll soon be halfway through the season? Yikes.
After a couple weeks with only 91 games, it's a loaded schedule with 97. The problem is that available two-start options remain rare.
As is tradition, the rankings will be refreshed on Sunday night.
Week of June 22-28
Mixed League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Drew Rasmussen
|TB
|KC, ARI
|So good that we're taking him for granted
|2
|Nolan McLean
|NYM
|CHC, PHI
|3
|Jacob Misiorowski
|MIL
|CHC
|4
|Paul Skenes
|PIT
|CIN
|5
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|@SD
|6
|Shohei Ohtani
|LAD
|@MIN
|7
|Hunter Brown
|HOU
|@TOR, @DET
|8
|Dylan Cease
|TOR
|TEX
|9
|Zack Wheeler
|PHI
|@NYM
|10
|Logan Gilbert
|SEA
|@CLE
|11
|Tarik Skubal
|DET
|NYY
|12
|Kyle Bradish
|BAL
|@LAA, WAS
|Back on track
|13
|Chris Sale
|ATL
|@SF
|14
|Jesus Luzardo
|PHI
|@WAS, @NYM
|15
|Chase Burns
|CIN
|@PIT
|16
|Nathan Eovaldi
|TEX
|@MIA, @TOR
|17
|Brandon Woodruff
|MIL
|@CIN, CHC
|Will the shoulder stay healthy?
|18
|Logan Webb
|SF
|ATL
|19
|Cam Schlittler
|NYY
|@DET
|20
|Emmet Sheehan
|LAD
|@SD
|21
|Gerrit Cole
|NYY
|@BOS
|22
|Kevin Gausman
|TOR
Can you believe we'll soon be halfway through the season? Yikes.
After a couple weeks with only 91 games, it's a loaded schedule with 97. The problem is that available two-start options remain rare.
As is tradition, the rankings will be refreshed on Sunday night.
Week of June 22-28
Mixed League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Drew Rasmussen
|TB
|KC, ARI
|So good that we're taking him for granted
|2
|Nolan McLean
|NYM
|CHC, PHI
|3
|Jacob Misiorowski
|MIL
|CHC
|4
|Paul Skenes
|PIT
|CIN
|5
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|@SD
|6
|Shohei Ohtani
|LAD
|@MIN
|7
|Hunter Brown
|HOU
|@TOR, @DET
|8
|Dylan Cease
|TOR
|TEX
|9
|Zack Wheeler
|PHI
|@NYM
|10
|Logan Gilbert
|SEA
|@CLE
|11
|Tarik Skubal
|DET
|NYY
|12
|Kyle Bradish
|BAL
|@LAA, WAS
|Back on track
|13
|Chris Sale
|ATL
|@SF
|14
|Jesus Luzardo
|PHI
|@WAS, @NYM
|15
|Chase Burns
|CIN
|@PIT
|16
|Nathan Eovaldi
|TEX
|@MIA, @TOR
|17
|Brandon Woodruff
|MIL
|@CIN, CHC
|Will the shoulder stay healthy?
|18
|Logan Webb
|SF
|ATL
|19
|Cam Schlittler
|NYY
|@DET
|20
|Emmet Sheehan
|LAD
|@SD
|21
|Gerrit Cole
|NYY
|@BOS
|22
|Kevin Gausman
|TOR
|HOU
|No longer elite, but should rebound from last Friday's disaster in Wrigley
|23
|Carlos Rodon
|NYY
|@DET, @BOS
|Rounding into form
|24
|Michael Soroka
|ARI
|@STL
|25
|Jacob deGrom
|TEX
|@MIA
|26
|Cristopher Sanchez
|PHI
|@WAS
|27
|Gavin Williams
|CLE
|@CWS, SEA
|Still prone to the rough outing
|28
|Eury Perez
|MIA
|TEX
|29
|Roki Sasaki
|LAD
|@SD
|30
|Trey Yesavage
|TOR
|HOU, TEX
|Good pair to cure recent gopheritis
|31
|Nick Martinez
|TB
|ARI
|32
|Dustin May
|STL
|MIA
|Still underappreciated despite showing better control
|33
|Framber Valdez
|DET
|NYY, HOU
|34
|Bryan Woo
|SEA
|@PIT
|35
|Reid Detmers
|LAA
|ATH
|36
|Joe Ryan
|MIN
|LAD
|37
|Griffin Jax
|TB
|KC
|38
|Sandy Alcantara
|MIA
|TEX
|39
|Sonny Gray
|BOS
|@COL, NYY
|40
|Michael King
|SD
|ATL, LAD
|Challenging two-step
|41
|Ian Seymour
|TB
|KC
|16%
|42
|Freddy Peralta
|NYM
|CHC
|43
|Parker Messick
|CLE
|@CWS
|44
|Casey Mize
|DET
|NYY, HOU
|45
|Tanner Bibee
|CLE
|@CWS
|46
|Ryan Weathers
|NYY
|@DET, @BOS
|47
|George Kirby
|SEA
|@PIT, @CLE
|48
|Michael Wacha
|KC
|@TB, @CWS
|49
|Jared Jones
|PIT
|CIN
|50
|Andre Pallante
|STL
|ARI, MIA
|30%
|51
|Ranger Suarez
|BOS
|@COL
|52
|Noah Cameron
|KC
|@TB
|53
|Shane Bieber
|TOR
|HOU, TEX
|54
|Ben Brown
|CHC
|@NYM
|55
|Foster Griffin
|WAS
|PHI, @BAL
|56
|Bryce Miller
|SEA
|@PIT
|57
|Braxton Ashcraft
|PIT
|SEA
|58
|Kyle Leahy
|STL
|ARI, MIA
|Matchup driven, manageable lineups at home
|0%
|35%
|59
|Robbie Ray
|SF
|ATH
|60
|Brandon Young
|BAL
|WAS
|61
|Gage Jump
|ATH
|@SF
|62
|Sean Manaea
|NYM
|CHC
|41%
|63
|Matthew Boyd
|CHC
|@MIL
|64
|Shane Baz
|BAL
|@LAA
|65
|Jose Soriano
|LAA
|BAL
|66
|Kodai Senga
|NYM
|CHC, PHI
|27%
|67
|Payton Tolle
|BOS
|NYY
|68
|Shane McClanahan
|TB
|KC, ARI
|69
|Connelly Early
|BOS
|NYY
|70
|Jack Perkins
|ATH
|@LAA
|16%
|71
|Shota Imanaga
|CHC
|@MIL
|72
|MacKenzie Gore
|TEX
|@TOR
|73
|Nick Lodolo
|CIN
|MIL
|74
|Davis Martin
|CWS
|KC
|75
|Landen Roupp
|SF
|ATL
|76
|Tyler Mahle
|SF
|ATH
|4%
|13%
|77
|Mix 12 Reliever
|78
|Max Meyer
|MIA
|@STL
|79
|Tatsuya Imai
|HOU
|@DET
|80
|Noah Schultz
|CWS
|KC
|23%
|81
|Joey Cantillo
|CLE
|SEA
|82
|Justin Wrobleski
|LAD
|@MIN
|83
|Kyle Harrison
|MIL
|CHC
|84
|Mitch Keller
|PIT
|SEA, CIN
|85
|Stephen Kolek
|KC
|@CWS
|49%
|86
|Trevor Rogers
|BAL
|WAS
|87
|Michael McGreevy
|STL
|ARI
|88
|Mix 15 Reliever
|89
|Edward Cabrera
|CHC
|@NYM, @MIL
|90
|Bubba Chandler
|PIT
|SEA
|91
|Shane Drohan
|MIL
|@CIN
|92
|Martin Perez
|ATL
|@SD
|28%
|93
|Tobias Myers
|NYM
|PHI
|100%
|2%
|94
|Aaron Nola
|PHI
|@WAS
|95
|Grant Holmes
|ATL
|@SD, @SF
|96
|Cade Cavalli
|WAS
|PHI
|97
|JR Ritchie
|ATL
|@SD
|49%
|98
|Mick Abel
|MIN
|COL
|99
|Spencer Arrighetti
|HOU
|@DET
|100
|Javier Assad
|CHC
|@NYM
|22%
|101
|Taj Bradley
|MIN
|COL
|102
|Troy Melton
|DET
|HOU
|103
|Slade Cecconi
|CLE
|SEA
|17%
|104
|Zebby Matthews
|MIN
|LAD, COL
|105
|Zac Gallen
|ARI
|@STL
|106
|Sean Burke
|CWS
|CLE
|107
|Seth Lugo
|KC
|@TB
|108
|Will Warren
|NYY
|@BOS
|109
|J.T. Ginn
|ATH
|@LAA
|110
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|@STL, @TB
|111
|Cristian Javier
|HOU
|@DET
|1%
|8%
|112
|Andrew Abbott
|CIN
|@PIT
|113
|Jack Leiter
|TEX
|@MIA, @TOR
|114
|Eric Lauer
|LAD
|@MIN
|14%
|115
|Keider Montero
|DET
|HOU
|31%
|116
|Erick Fedde
|CWS
|CLE
|0%
|100%
|117
|Bryce Elder
|ATL
|@SF
|118
|Emerson Hancock
|SEA
|@CLE
|119
|Luinder Avila
|KC
|@TB, @CWS
|0%
|2%
|120
|Miles Mikolas
|WAS
|PHI
|100%
|2%
|121
|Brady Singer
|CIN
|MIL, @PIT
|10%
|30%
|122
|Peter Lambert
|HOU
|@TOR
|123
|Jake Bennett
|BOS
|@COL, NYY
|4%
|48%
|124
|Trey Gibson
|BAL
|@LAA
|100%
|100%
|125
|Anthony Kay
|CWS
|CLE, KC
|17%
|126
|Zack Littell
|WAS
|PHI, @BAL
|7%
|127
|Randy Vasquez
|SD
|ATL
|128
|Connor Prielipp
|MIN
|LAD
|35%
|129
|Ryan Feltner
|COL
|BOS, @MIN
|100%
|2%
|130
|Walbert Urena
|LAA
|ATH
|131
|Alan Rangel
|PHI
|@WAS, @NYM
|100%
|100%
|132
|Aaron Civale
|ATH
|@SF, @LAA
|2%
|18%
|133
|Brandon Sproat
|MIL
|@CIN
|16%
|134
|Jeffrey Springs
|ATH
|@SF
|40%
|135
|Adrian Houser
|SF
|ATH, ATL
|0%
|7%
|136
|Andrew Alvarez
|WAS
|@BAL
|26%
|137
|Rhett Lowder
|CIN
|MIL
|8%
|138
|Matthew Liberatore
|STL
|ARI
|20%
|139
|Kumar Rocker
|TEX
|@TOR
|50%
|140
|Mike Burrows
|HOU
|@TOR
|26%
|141
|Brandon Pfaadt
|ARI
|@TB
|1%
|2%
|142
|Colin Rea
|CHC
|@NYM
|11%
|35%
|143
|Merrill Kelly
|ARI
|@STL, @TB
|144
|Patrick Corbin
|TOR
|TEX
|100%
|12%
|145
|Tyler Phillips
|MIA
|TEX, @STL
|5%
|146
|Tomoyuki Sugano
|COL
|@MIN
|100%
|12%
|147
|Michael Lorenzen
|COL
|@MIN
|0%
|100%
|148
|Kyle Freeland
|COL
|BOS
|100%
|100%
|149
|Sam Aldegheri
|LAA
|BAL, ATH
|0%
|7%
|150
|Ryan Gusto
|MIA
|@STL
|1%
|13%
|151
|Ryan Johnson
|LAA
|BAL
|100%
|100%
|152
|German Marquez
|SD
|ATL
|100%
|100%
|153
|Sean Sullivan
|COL
|BOS
|100%
|100%
|154
|Walker Buehler
|SD
|LAD
|14%
|155
|Lucas Giolito
|SD
|LAD
|11%
American League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Drew Rasmussen
|TB
|KC, ARI
|So good that we're taking him for granted
|2
|Hunter Brown
|HOU
|@TOR, @DET
|3
|Dylan Cease
|TOR
|TEX
|4
|Logan Gilbert
|SEA
|@CLE
|5
|Tarik Skubal
|DET
|NYY
|6
|Kyle Bradish
|BAL
|@LAA, WAS
|Back on track
|7
|Nathan Eovaldi
|TEX
|@MIA, @TOR
|8
|Cam Schlittler
|NYY
|@DET
|9
|Gerrit Cole
|NYY
|@BOS
|10
|Kevin Gausman
|TOR
|HOU
|No longer elite, but should rebound from last Friday's disaster in Wrigley
|11
|Carlos Rodon
|NYY
|@DET, @BOS
|Rounding into form
|12
|Jacob deGrom
|TEX
|@MIA
|13
|Gavin Williams
|CLE
|@CWS, SEA
|Still prone to the rough outing
|14
|Trey Yesavage
|TOR
|HOU, TEX
|Good pair to cure recent gopheritis
|15
|Nick Martinez
|TB
|ARI
|16
|Framber Valdez
|DET
|NYY, HOU
|17
|Bryan Woo
|SEA
|@PIT
|18
|Reid Detmers
|LAA
|ATH
|19
|Joe Ryan
|MIN
|LAD
|20
|Griffin Jax
|TB
|KC
|21
|Sonny Gray
|BOS
|@COL, NYY
|22
|Ian Seymour
|TB
|KC
|23
|Parker Messick
|CLE
|@CWS
|24
|Casey Mize
|DET
|NYY, HOU
|25
|Tanner Bibee
|CLE
|@CWS
|26
|Ryan Weathers
|NYY
|@DET, @BOS
|27
|George Kirby
|SEA
|@PIT, @CLE
|28
|Michael Wacha
|KC
|@TB, @CWS
|29
|Ranger Suarez
|BOS
|@COL
|30
|Noah Cameron
|KC
|@TB
|31
|Shane Bieber
|TOR
|HOU, TEX
|32
|Bryce Miller
|SEA
|@PIT
|33
|Brandon Young
|BAL
|WAS
|34
|Gage Jump
|ATH
|@SF
|35
|Shane Baz
|BAL
|@LAA
|36
|Jose Soriano
|LAA
|BAL
|37
|Payton Tolle
|BOS
|NYY
|38
|Shane McClanahan
|TB
|KC, ARI
|39
|Connelly Early
|BOS
|NYY
|40
|Jack Perkins
|ATH
|@LAA
|41
|MacKenzie Gore
|TEX
|@TOR
|42
|Davis Martin
|CWS
|KC
|43
|Tatsuya Imai
|HOU
|@DET
|44
|Noah Schultz
|CWS
|KC
|45
|Joey Cantillo
|CLE
|SEA
|46
|Stephen Kolek
|KC
|@CWS
|47
|Trevor Rogers
|BAL
|WAS
|48
|Mick Abel
|MIN
|COL
|49
|Spencer Arrighetti
|HOU
|@DET
|50
|Taj Bradley
|MIN
|COL
|51
|Troy Melton
|DET
|HOU
|52
|Slade Cecconi
|CLE
|SEA
|53
|Zebby Matthews
|MIN
|LAD, COL
|54
|AL Reliever
|55
|Sean Burke
|CWS
|CLE
|56
|Seth Lugo
|KC
|@TB
|57
|Will Warren
|NYY
|@BOS
|58
|J.T. Ginn
|ATH
|@LAA
|59
|Cristian Javier
|HOU
|@DET
|60
|Jack Leiter
|TEX
|@MIA, @TOR
|61
|Keider Montero
|DET
|HOU
|62
|Erick Fedde
|CWS
|CLE
|63
|Emerson Hancock
|SEA
|@CLE
|64
|Luinder Avila
|KC
|@TB, @CWS
|65
|Peter Lambert
|HOU
|@TOR
|66
|Jake Bennett
|BOS
|@COL, NYY
|67
|Trey Gibson
|BAL
|@LAA
|68
|Anthony Kay
|CWS
|CLE, KC
|69
|Connor Prielipp
|MIN
|LAD
|70
|Walbert Urena
|LAA
|ATH
|71
|Aaron Civale
|ATH
|@SF, @LAA
|72
|Jeffrey Springs
|ATH
|@SF
|73
|Kumar Rocker
|TEX
|@TOR
|74
|Mike Burrows
|HOU
|@TOR
|75
|Patrick Corbin
|TOR
|TEX
|76
|Sam Aldegheri
|LAA
|BAL, ATH
|77
|Ryan Johnson
|LAA
|BAL
National League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Nolan McLean
|NYM
|CHC, PHI
|2
|Jacob Misiorowski
|MIL
|CHC
|3
|Paul Skenes
|PIT
|CIN
|4
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|@SD
|5
|Shohei Ohtani
|LAD
|@MIN
|6
|Zack Wheeler
|PHI
|@NYM
|7
|Chris Sale
|ATL
|@SF
|8
|Jesus Luzardo
|PHI
|@WAS, @NYM
|9
|Chase Burns
|CIN
|@PIT
|10
|Brandon Woodruff
|MIL
|@CIN, CHC
|Will the shoulder stay healthy?
|11
|Logan Webb
|SF
|ATL
|12
|Emmet Sheehan
|LAD
|@SD
|13
|Michael Soroka
|ARI
|@STL
|14
|Cristopher Sanchez
|PHI
|@WAS
|15
|Eury Perez
|MIA
|TEX
|16
|Roki Sasaki
|LAD
|@SD
|17
|Dustin May
|STL
|MIA
|Still underappreciated despite showing better control
|18
|Sandy Alcantara
|MIA
|TEX
|19
|Michael King
|SD
|ATL, LAD
|Challenging two-step
|20
|Freddy Peralta
|NYM
|CHC
|21
|Jared Jones
|PIT
|CIN
|22
|Andre Pallante
|STL
|ARI, MIA
|23
|Ben Brown
|CHC
|@NYM
|24
|Foster Griffin
|WAS
|PHI, @BAL
|25
|Braxton Ashcraft
|PIT
|SEA
|26
|Kyle Leahy
|STL
|ARI, MIA
|Matchup driven, manageable lineups at home
|27
|Robbie Ray
|SF
|ATH
|28
|Sean Manaea
|NYM
|CHC
|29
|Matthew Boyd
|CHC
|@MIL
|30
|Kodai Senga
|NYM
|CHC, PHI
|31
|Shota Imanaga
|CHC
|@MIL
|32
|Nick Lodolo
|CIN
|MIL
|33
|Landen Roupp
|SF
|ATL
|34
|Tyler Mahle
|SF
|ATH
|35
|Max Meyer
|MIA
|@STL
|36
|Justin Wrobleski
|LAD
|@MIN
|37
|Kyle Harrison
|MIL
|CHC
|38
|Mitch Keller
|PIT
|SEA, CIN
|39
|Michael McGreevy
|STL
|ARI
|40
|Edward Cabrera
|CHC
|@NYM, @MIL
|41
|Bubba Chandler
|PIT
|SEA
|42
|Shane Drohan
|MIL
|@CIN
|43
|Martin Perez
|ATL
|@SD
|44
|Tobias Myers
|NYM
|PHI
|45
|Aaron Nola
|PHI
|@WAS
|46
|Grant Holmes
|ATL
|@SD, @SF
|47
|Cade Cavalli
|WAS
|PHI
|48
|JR Ritchie
|ATL
|@SD
|49
|Javier Assad
|CHC
|@NYM
|50
|Zac Gallen
|ARI
|@STL
|51
|NL Reliever
|52
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|@STL, @TB
|53
|Andrew Abbott
|CIN
|@PIT
|54
|Eric Lauer
|LAD
|@MIN
|55
|Bryce Elder
|ATL
|@SF
|56
|Miles Mikolas
|WAS
|PHI
|57
|Brady Singer
|CIN
|MIL, @PIT
|58
|Zack Littell
|WAS
|PHI, @BAL
|59
|Randy Vasquez
|SD
|ATL
|60
|Ryan Feltner
|COL
|BOS, @MIN
|61
|Alan Rangel
|PHI
|@WAS, @NYM
|62
|Brandon Sproat
|MIL
|@CIN
|63
|Adrian Houser
|SF
|ATH, ATL
|64
|Andrew Alvarez
|WAS
|@BAL
|65
|Rhett Lowder
|CIN
|MIL
|66
|Matthew Liberatore
|STL
|ARI
|67
|Brandon Pfaadt
|ARI
|@TB
|68
|Colin Rea
|CHC
|@NYM
|69
|Merrill Kelly
|ARI
|@STL, @TB
|70
|Tyler Phillips
|MIA
|TEX, @STL
|71
|Tomoyuki Sugano
|COL
|@MIN
|72
|Michael Lorenzen
|COL
|@MIN
|73
|Kyle Freeland
|COL
|BOS
|74
|Ryan Gusto
|MIA
|@STL
|75
|German Marquez
|SD
|ATL
|76
|Sean Sullivan
|COL
|BOS
|77
|Walker Buehler
|SD
|LAD
|78
|Lucas Giolito
|SD
|LAD