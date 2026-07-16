Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week

Check out the pitching projections for the next three to 10 days.
July 16, 2026
Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week
July 16, 2026
Weekly Pitcher Rankings
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While I'm happy to generate these short and extended rankings, please understand that only about one-third of the league formally announced their rotation plans coming out of the break as of the initial posting. Even though there's a game Thursday night, you're able to set lineups on Friday and I'll update early Friday morning. The extended week rankings are below.

Week of July 16-19

Mixed League

RankPitcherTMOPPComments
1Tarik SkubalDET@LAAShould start going deeper into games again
2Paul SkenesPIT@CLE 
3Logan GilbertSEASF 
4Jesus LuzardoPHINYMERA finally caught up to peripherals
5Yoshinobu YamamotoLAD@NYY 
6Chris SaleATLTEXNot pitching in the ASG could be a good thing
7Bryan WooSEASF 
8Eury PerezMIA@MILKey to Marlins' playoff push
9Griffin JaxTB@BOS 
10Joe RyanMIN@CHCCould be on hug watch
11Drew RasmussenTB@BOSTough start to rebound from rare misstep
12Matthew BoydCHCMIN 
13Logan WebbSF@SEA 
14Cam SchlittlerNYYLADPlayoff atmosphere right out of the gate
15Jacob deGromTEX@ATL 
16Kyle BradishBAL@HOU 
17Jared JonesPIT@CLEKid gloves should come off soon
18Casey MizeDET@LAA 
19Trey YesavageTORCWS 
20Hunter GreeneCIN@COL 
21Payton TolleBOSTB 
22Sonny GrayBOSTB 
23George

While I'm happy to generate these short and extended rankings, please understand that only about one-third of the league formally announced their rotation plans coming out of the break as of the initial posting. Even though there's a game Thursday night, you're able to set lineups on Friday and I'll update early Friday morning. The extended week rankings are below.

Week of July 16-19

Mixed League

RankPitcherTMOPPComments
1Tarik SkubalDET@LAAShould start going deeper into games again
2Paul SkenesPIT@CLE 
3Logan GilbertSEASF 
4Jesus LuzardoPHINYMERA finally caught up to peripherals
5Yoshinobu YamamotoLAD@NYY 
6Chris SaleATLTEXNot pitching in the ASG could be a good thing
7Bryan WooSEASF 
8Eury PerezMIA@MILKey to Marlins' playoff push
9Griffin JaxTB@BOS 
10Joe RyanMIN@CHCCould be on hug watch
11Drew RasmussenTB@BOSTough start to rebound from rare misstep
12Matthew BoydCHCMIN 
13Logan WebbSF@SEA 
14Cam SchlittlerNYYLADPlayoff atmosphere right out of the gate
15Jacob deGromTEX@ATL 
16Kyle BradishBAL@HOU 
17Jared JonesPIT@CLEKid gloves should come off soon
18Casey MizeDET@LAA 
19Trey YesavageTORCWS 
20Hunter GreeneCIN@COL 
21Payton TolleBOSTB 
22Sonny GrayBOSTB 
23George KirbySEASF 
24Gerrit ColeNYYLAD 
25Jake BennettBOSTB 
26Grayson RodriguezLAADET 
27Nolan McLeanNYM@PHI 
28Hunter BrownHOUBALNot sharp yet, but should right the ship
29Shane DrohanMILMIA 
30Nathan EovaldiTEX@ATL 
31Logan HendersonMILMIAWill he stick in the rotation this time?
32Braxton AshcraftPIT@CLE 
33Michael KingSD@KC 
34Robbie RaySF@SEA 
35Jose SorianoLAADET 
36Aaron NolaPHINYMLooked better heading into the break
37Sandy AlcantaraMIA@MIL 
38Sean ManaeaNYM@PHI 
39Troy MeltonDET@LAAGreat spot to build on momentum heading into the break
40Shota ImanagaCHCMIN 
41Gavin WilliamsCLEPIT 
42Taj BradleyMIN@CHCBack on a roll
43Ian SeymourTB@BOS 
44Bailey OberMIN@CHC 
45Trevor RogersBAL@HOU 
46Foster GriffinWAS@ATH 
47Joey CantilloCLEPIT 
48Landen RouppSF@SEA 
49Noah CameronKCSD 
50Reid DetmersLAADETSpotty command and control over last few outings
51MacKenzie GoreTEX@ATL 
52Tanner BibeeCLEPIT 
53Shane BazBAL@HOU 
54Grant HolmesATLTEX 
55Michael McGreevySTL@ARI 
56Eduardo RodriguezARISTLContinues to get it done with mediocre peripherals (for now)
57Max MeyerMIA@MIL 
58Shane BieberTORCWS 
59Stephen KolekKCSD 
60Roki SasakiLAD@NYY 
61Peter LambertHOUBAL 
62Cade CavalliWAS@ATH 
63Christian ScottNYM@PHI 
64Shane McClanahanTB@BOS 
65Spencer ArrighettiHOUBAL 
66Davis MartinCWS@TOR 
67Merrill KellyARISTL 
68Seth LugoKCSD 
69Sean BurkeCWS@TOR 
70Andre PallanteSTL@ARI 
71Anthony KayCWS@TOR 
72Patrick SandovalBOSTB 
73Mix 12 Reliever   
74Spencer MilesTORCWS 
75Brandon SproatMILMIA 
76Alan RangelPHINYM 
77J.T. GinnATHWAS 
78Mix 15 Reliever   
79Matthew LiberatoreSTL@ARI 
80Will WarrenNYYLAD 
81Eric LauerLAD@NYY 
82Brady SingerCIN@COL 
83Colin ReaCHCMIN 
84Kyle FreelandCOLCIN 
85Owen MurphyATLTEX 
86Zack LittellWAS@ATH 
87Jeffrey SpringsATHWAS 
88Gage JumpATHWAS 
89Ryan FeltnerCOLCIN 
90Mitch BrattARISTL 
91Michael LorenzenCOLCIN 
92Rhett LowderCIN@COL 
93Griffin CanningSD@KC 
94German MarquezSD@KC 

American League

RankPitcherTMOPPComment
1Tarik SkubalDET@LAAShould start going deeper into games again
2Logan GilbertSEASF 
3Bryan WooSEASF 
4Griffin JaxTB@BOS 
5Joe RyanMIN@CHCCould be on hug watch
6Drew RasmussenTB@BOSTough start to rebound from rare misstep
7Cam SchlittlerNYYLADPlayoff atmosphere right out of the gate
8Jacob deGromTEX@ATL 
9Kyle BradishBAL@HOU 
10Casey MizeDET@LAA 
11Trey YesavageTORCWS 
12Payton TolleBOSTB 
13Sonny GrayBOSTB 
14George KirbySEASF 
15Gerrit ColeNYYLAD 
16Jake BennettBOSTB 
17Grayson RodriguezLAADET 
18Hunter BrownHOUBALNot sharp yet, but should right the ship
19Nathan EovaldiTEX@ATL 
20Jose SorianoLAADET 
21Troy MeltonDET@LAAGreat spot to build on momentum heading into the break
22Gavin WilliamsCLEPIT 
23Taj BradleyMIN@CHCBack on a roll
24Ian SeymourTB@BOS 
25Bailey OberMIN@CHC 
26Trevor RogersBAL@HOU 
27Joey CantilloCLEPIT 
28Noah CameronKCSD 
29Reid DetmersLAADETSpotty command and control over last few outings
30MacKenzie GoreTEX@ATL 
31Tanner BibeeCLEPIT 
32Shane BazBAL@HOU 
33Shane BieberTORCWS 
34Stephen KolekKCSD 
35Peter LambertHOUBAL 
36Shane McClanahanTB@BOS 
37Spencer ArrighettiHOUBAL 
38Davis MartinCWS@TOR 
39Seth LugoKCSD 
40Sean BurkeCWS@TOR 
41Anthony KayCWS@TOR 
42Patrick SandovalBOSTB 
43Spencer MilesTORCWS 
44J.T. GinnATHWAS 
45Will WarrenNYYLAD 
46AL Reliever   
47Jeffrey SpringsATHWAS 
48Gage JumpATHWAS 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Paul SkenesPIT@CLE 
2Jesus LuzardoPHINYMERA finally caught up to peripherals
3Yoshinobu YamamotoLAD@NYY 
4Chris SaleATLTEXNot pitching in the ASG could be a good thing
5Eury PerezMIA@MILKey to Marlins' playoff push
6Matthew BoydCHCMIN 
7Logan WebbSF@SEA 
8Jared JonesPIT@CLEKid gloves should come off soon
9Hunter GreeneCIN@COL 
10Nolan McLeanNYM@PHI 
11Shane DrohanMILMIA 
12Logan HendersonMILMIAWill he stick in the rotation this time?
13Braxton AshcraftPIT@CLE 
14Michael KingSD@KC 
15Robbie RaySF@SEA 
16Aaron NolaPHINYMLooked better heading into the break
17Sandy AlcantaraMIA@MIL 
18Sean ManaeaNYM@PHI 
19Shota ImanagaCHCMIN 
20Foster GriffinWAS@ATH 
21Landen RouppSF@SEA 
22Grant HolmesATLTEX 
23Michael McGreevySTL@ARI 
24Eduardo RodriguezARISTLContinues to get it done with mediocre peripherals (for now)
25Max MeyerMIA@MIL 
26Roki SasakiLAD@NYY 
27Cade CavalliWAS@ATH 
28Christian ScottNYM@PHI 
29Merrill KellyARISTL 
30Andre PallanteSTL@ARI 
31Brandon SproatMILMIA 
32Alan RangelPHINYM 
33Matthew LiberatoreSTL@ARI 
34Eric LauerLAD@NYY 
35Brady SingerCIN@COL 
36Colin ReaCHCMIN 
37Kyle FreelandCOLCIN 
38NL Reliever   
39Owen MurphyATLTEX 
40Zack LittellWAS@ATH 
41Ryan FeltnerCOLCIN 
42Mitch BrattARISTL 
43Michael LorenzenCOLCIN 
44Rhett LowderCIN@COL 
45Griffin CanningSD@KC 
46German MarquezSD@KC 

Week of July 16-26

Mixed League

RankPitcherTMOPPComments
1Tarik SkubalDET@LAA, KCShould start going deeper into games again
2Jesus LuzardoPHINYM, NYYERA finally caught up to peripherals
3Chris SaleATLTEX, SDNot pitching in the ASG could be a good thing
4Eury PerezMIA@MIL, SDKey to Marlins' playoff push
5Logan GilbertSEASF, @TEX 
6Jacob deGromTEX@ATL, CWS 
7Joe RyanMIN@CHC, ATHCould be on hug watch
8Jacob MisiorowskiMILNYM, COLAs expected, enjoyed an extended break to limit workload
9Griffin JaxTB@BOS, @TOR 
10Casey MizeDET@LAA, KC 
11Logan WebbSF@SEA, LAA 
12Kyle BradishBAL@HOU, @BOS 
13Sonny GrayBOSTB, BAL 
14Paul SkenesPIT@CLE, CHC 
15Kevin GausmanTORTB, @BOS 
16Gerrit ColeNYYLAD, PIT 
17Logan HendersonMILMIA, NYMWill he stick in the rotation this time?
18Ian SeymourTB@BOS, CLE 
19Matthew BoydCHCMIN, @PIT 
20Yoshinobu YamamotoLAD@NYY, @NYM 
21Jared JonesPIT@CLE, @NYYKid gloves should come off soon
22Jake BennettBOSTB, TOR 
23Dylan CeaseTORTB, @BOS 
24Braxton AshcraftPIT@CLE, CHC 
25Bryan WooSEASF, @TEX 
26Gavin WilliamsCLEPIT, MIN 
27Sandy AlcantaraMIA@MIL, @HOU 
28Michael KingSD@KC, @ATL 
29Cam SchlittlerNYYLAD, @PHIPlayoff atmosphere right out of the gate
30Sean ManaeaNYM@PHI, LAD 
31Cristopher SanchezPHILAD, NYYStruggled heading into the break, and in the ASG as well
32Drew RasmussenTB@BOS, CLETough start to rebound from rare misstep
33Shohei OhtaniLAD@PHI 
34Hunter GreeneCIN@COL, @STL 
35Zack WheelerPHILAD 
36Nathan EovaldiTEX@ATL, SEA 
37Jose SorianoLAADET, @SF 
38Payton TolleBOSTB, TOR 
39Chase BurnsCIN@SEA 
40Troy MeltonDET@LAA, @CHCGreat spot to build on momentum heading into the break
41Parker MessickCLEMIN, @TB 
42Taj BradleyMIN@CHC, @CLEBack on a roll
43Framber ValdezDET@CHC, KC 
44Bailey OberMIN@CHC, @CLE 
45Nolan McLeanNYM@PHI, LAD 
46Shane McClanahanTB@BOS, @TOR 
47Trevor RogersBAL@HOU, ATL 
48Joey CantilloCLEPIT, MIN 
49Trey YesavageTORCWS, @BOS 
50Bryce MillerSEACIN 
51Michael McGreevySTL@ARI, CIN 
52Emmet SheehanLAD@PHI 
53Reynaldo LopezATLSD, @BAL 
54Reid DetmersLAADET, STLSpotty command and control over last few outings
55Nick MartinezTB@TOR, CLE 
56Jack FlahertyDET@CHC, KC 
57Hunter BrownHOUBAL, @CWSNot sharp yet, but should right the ship
58Aaron NolaPHINYM, LADLooked better heading into the break
59Grayson RodriguezLAADET, @SF 
60Robbie RaySF@SEA, LAA 
61George KirbySEASF, @TEX 
62Connelly EarlyBOSTOR 
63Landen RouppSF@SEA, @KC 
64Michael SorokaARIATH, @WAS 
65Foster GriffinWAS@ATH, @COL 
66Ranger SuarezBOSBAL 
67Roki SasakiLAD@NYY, @NYM 
68MacKenzie GoreTEX@ATL, SEA 
69Tanner BibeeCLEPIT, @TB 
70Max MeyerMIA@MIL, SD 
71Luis CastilloSEACIN 
72Kyle LeahySTL@LAA, CIN 
73Shane DrohanMILMIA 
74Michael WachaKCSF, @DET 
75Dustin MaySTL@LAA, CIN 
76Robert GasserMILNYM 
77Ryan WeathersNYYPIT, @PHI 
78Grant HolmesATLTEX, @BAL 
79Davis MartinCWS@TOR, HOU 
80Noah CameronKCSD, @DET 
81Zach ThorntonNYM@MIL 
82Tyler MahleSF@KC, LAA 
83Cade CavalliWAS@ATH, ARI 
84Mix 12 Reliever   
85Shane BieberTORCWS, TB 
86Emerson HancockSEACIN 
87Merrill KellyARISTL, ATH 
88Christian ScottNYM@PHI, @MIL 
89Shane BazBAL@HOU, ATL 
90Justin WrobleskiLAD@PHI 
91Shota ImanagaCHCMIN, @PIT 
92Eduardo RodriguezARISTL, @WASContinues to get it done with mediocre peripherals (for now)
93Seth LugoKCSD, SF 
94Mix 15 Reliever   
95Andre PallanteSTL@ARI, @LAA 
96Ryan JohnsonLAASTL 
97Jack PerkinsATH@ARI 
98Spencer ArrighettiHOUBAL, @CWS 
99Brady SingerCIN@COL, @SEA 
100Sean BurkeCWS@TOR, HOU 
101Ronel BlancoHOUMIA 
102Kumar RockerTEXCWS, SEA 
103Stephen KolekKCSD, @DET 
104Brandon SproatMILMIA, COL 
105Matthew LiberatoreSTL@ARI, ARI 
106Andrew AbbottCIN@SEA, @STL 
107Mitch KellerPIT@NYY, CHC 
108Peter LambertHOUBAL, @CWS 
109Dean KremerBAL@BOS, ATL 
110Eduardo RiveraBOSBAL 
111Freddy PeraltaNYM@MIL, LAD 
112Connor PrielippMINATH 
113Zebby MatthewsMIN@CLE, ATH 
114Tatsuya ImaiHOUMIA 
115Brandon PfaadtARIATH, @WAS 
116Will WarrenNYYLAD, @PHI 
117Anthony KayCWS@TOR, @TEX 
118Walbert UrenaLAASTL, @SF 
119Cristian JavierHOUMIA 
120Janson JunkMIA@HOU, SD 
121J.T. GinnATHWAS, @MIN 
122Zack LittellWAS@ATH, ARI 
123Elmer RodriguezNYYPIT 
124Kyle FreelandCOLCIN, WAS 
125David PetersonCHCDET 
126Colin ReaCHCMIN, DET 
127Max ScherzerTORTB 
128Mason EnglertTB@TOR 
129Spencer MilesTORCWS 
130Martin PerezATLSD 
131Cal QuantrillTEXCWS 
132Andrew AlvarezWAS@COL, ARI 
133Noah SchultzCWS@TEX 
134Patrick SandovalBOSTB 
135Brandon YoungBAL@BOS 
136Eric LauerLAD@NYY, @NYM 
137Slade CecconiCLEMIN, @TB 
138Bryce ElderATLSD, @BAL 
139Alan RangelPHINYM, NYY 
140Rhett LowderCIN@COL, @STL 
141Jeffrey SpringsATHWAS, @ARI 
142Mitch BrattARISTL, @STL 
143Ryan FeltnerCOLCIN, @MIL 
144Lance McCullersMILCOL 
145Jameson TaillonCHCDET, @PIT 
146Owen MurphyATLTEX 
147Bubba ChandlerPIT@NYY 
148Griffin CanningSD@KC, @ATL 
149Tomoyuki SuganoCOLWAS, @MIL 
150Mike ParedesMIN@CLE 
151Gage JumpATHWAS, @MIN 
152Luinder AvilaKCSF, @DET 
153Erick FeddeCWS@TEX, HOU 
154Trevor McDonaldSF@KC 
155Tyler PhillipsMIA@HOU 
156Jacob LopezATH@ARI, @MIN 
157Walker BuehlerSD@ATL, @MIA 
158Tanner GordonCOLWAS 
159Michael LorenzenCOLCIN, @MIL 
160Randy VasquezSD@ATL, @MIA 
161Miles MikolasWAS@COL 
162German MarquezSD@KC, @MIA 

American League

RankPitcherTMOPPComment
1Tarik SkubalDET@LAA, KCShould start going deeper into games again
2Logan GilbertSEASF, @TEX 
3Jacob deGromTEX@ATL, CWS 
4Joe RyanMIN@CHC, ATHCould be on hug watch
5Griffin JaxTB@BOS, @TOR 
6Casey MizeDET@LAA, KC 
7Kyle BradishBAL@HOU, @BOS 
8Sonny GrayBOSTB, BAL 
9Kevin GausmanTORTB, @BOS 
10Gerrit ColeNYYLAD, PIT 
11Ian SeymourTB@BOS, CLE 
12Jake BennettBOSTB, TOR 
13Dylan CeaseTORTB, @BOS 
14Bryan WooSEASF, @TEX 
15Gavin WilliamsCLEPIT, MIN 
16Cam SchlittlerNYYLAD, @PHIPlayoff atmosphere right out of the gate
17Drew RasmussenTB@BOS, CLETough start to rebound from rare misstep
18Nathan EovaldiTEX@ATL, SEA 
19Jose SorianoLAADET, @SF 
20Payton TolleBOSTB, TOR 
21Troy MeltonDET@LAA, @CHCGreat spot to build on momentum heading into the break
22Parker MessickCLEMIN, @TB 
23Taj BradleyMIN@CHC, @CLEBack on a roll
24Framber ValdezDET@CHC, KC 
25Bailey OberMIN@CHC, @CLE 
26Shane McClanahanTB@BOS, @TOR 
27Trevor RogersBAL@HOU, ATL 
28Joey CantilloCLEPIT, MIN 
29Trey YesavageTORCWS, @BOS 
30Bryce MillerSEACIN 
31Reid DetmersLAADET, STLSpotty command and control over last few outings
32Nick MartinezTB@TOR, CLE 
33Jack FlahertyDET@CHC, KC 
34Hunter BrownHOUBAL, @CWSNot sharp yet, but should right the ship
35Grayson RodriguezLAADET, @SF 
36George KirbySEASF, @TEX 
37Connelly EarlyBOSTOR 
38Ranger SuarezBOSBAL 
39MacKenzie GoreTEX@ATL, SEA 
40Tanner BibeeCLEPIT, @TB 
41Luis CastilloSEACIN 
42Michael WachaKCSF, @DET 
43Ryan WeathersNYYPIT, @PHI 
44Davis MartinCWS@TOR, HOU 
45Noah CameronKCSD, @DET 
46Shane BieberTORCWS, TB 
47Emerson HancockSEACIN 
48Shane BazBAL@HOU, ATL 
49Seth LugoKCSD, SF 
50Ryan JohnsonLAASTL 
51Jack PerkinsATH@ARI 
52Spencer ArrighettiHOUBAL, @CWS 
53Sean BurkeCWS@TOR, HOU 
54Ronel BlancoHOUMIA 
55Kumar RockerTEXCWS, SEA 
56Stephen KolekKCSD, @DET 
57Peter LambertHOUBAL, @CWS 
58Dean KremerBAL@BOS, ATL 
59AL Reliever   
60Eduardo RiveraBOSBAL 
61Connor PrielippMINATH 
62Zebby MatthewsMIN@CLE, ATH 
63Tatsuya ImaiHOUMIA 
64Will WarrenNYYLAD, @PHI 
65Anthony KayCWS@TOR, @TEX 
66Walbert UrenaLAASTL, @SF 
67Cristian JavierHOUMIA 
68J.T. GinnATHWAS, @MIN 
69Elmer RodriguezNYYPIT 
70Max ScherzerTORTB 
71Mason EnglertTB@TOR 
72Spencer MilesTORCWS 
73Cal QuantrillTEXCWS 
74Noah SchultzCWS@TEX 
75Patrick SandovalBOSTB 
76Brandon YoungBAL@BOS 
77Slade CecconiCLEMIN, @TB 
78Jeffrey SpringsATHWAS, @ARI 
79Mike ParedesMIN@CLE 
80Gage JumpATHWAS, @MIN 
81Luinder AvilaKCSF, @DET 
82Erick FeddeCWS@TEX, HOU 
83Jacob LopezATH@ARI, @MIN 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Jesus LuzardoPHINYM, NYYERA finally caught up to peripherals
2Chris SaleATLTEX, SDNot pitching in the ASG could be a good thing
3Eury PerezMIA@MIL, SDKey to Marlins' playoff push
4Jacob MisiorowskiMILNYM, COLAs expected, enjoyed an extended break to limit workload
5Logan WebbSF@SEA, LAA 
6Paul SkenesPIT@CLE, CHC 
7Logan HendersonMILMIA, NYMWill he stick in the rotation this time?
8Matthew BoydCHCMIN, @PIT 
9Yoshinobu YamamotoLAD@NYY, @NYM 
10Jared JonesPIT@CLE, @NYYKid gloves should come off soon
11Braxton AshcraftPIT@CLE, CHC 
12Sandy AlcantaraMIA@MIL, @HOU 
13Michael KingSD@KC, @ATL 
14Sean ManaeaNYM@PHI, LAD 
15Cristopher SanchezPHILAD, NYYStruggled heading into the break, and in the ASG as well
16Shohei OhtaniLAD@PHI 
17Hunter GreeneCIN@COL, @STL 
18Zack WheelerPHILAD 
19Chase BurnsCIN@SEA 
20Nolan McLeanNYM@PHI, LAD 
21Michael McGreevySTL@ARI, CIN 
22Emmet SheehanLAD@PHI 
23Reynaldo LopezATLSD, @BAL 
24Aaron NolaPHINYM, LADLooked better heading into the break
25Robbie RaySF@SEA, LAA 
26Landen RouppSF@SEA, @KC 
27Michael SorokaARIATH, @WAS 
28Foster GriffinWAS@ATH, @COL 
29Roki SasakiLAD@NYY, @NYM 
30Max MeyerMIA@MIL, SD 
31Kyle LeahySTL@LAA, CIN 
32Shane DrohanMILMIA 
33Dustin MaySTL@LAA, CIN 
34Robert GasserMILNYM 
35Grant HolmesATLTEX, @BAL 
36Zach ThorntonNYM@MIL 
37Tyler MahleSF@KC, LAA 
38Cade CavalliWAS@ATH, ARI 
39Merrill KellyARISTL, ATH 
40Christian ScottNYM@PHI, @MIL 
41Justin WrobleskiLAD@PHI 
42Shota ImanagaCHCMIN, @PIT 
43Eduardo RodriguezARISTL, @WASContinues to get it done with mediocre peripherals (for now)
44Andre PallanteSTL@ARI, @LAA 
45Brady SingerCIN@COL, @SEA 
46Brandon SproatMILMIA, COL 
47Matthew LiberatoreSTL@ARI, ARI 
48Andrew AbbottCIN@SEA, @STL 
49Mitch KellerPIT@NYY, CHC 
50NL Reliever   
51Freddy PeraltaNYM@MIL, LAD 
52Brandon PfaadtARIATH, @WAS 
53Janson JunkMIA@HOU, SD 
54Zack LittellWAS@ATH, ARI 
55Kyle FreelandCOLCIN, WAS 
56David PetersonCHCDET 
57Colin ReaCHCMIN, DET 
58Martin PerezATLSD 
59Andrew AlvarezWAS@COL, ARI 
60Eric LauerLAD@NYY, @NYM 
61Bryce ElderATLSD, @BAL 
62Alan RangelPHINYM, NYY 
63Rhett LowderCIN@COL, @STL 
64Mitch BrattARISTL, @STL 
65Ryan FeltnerCOLCIN, @MIL 
66Lance McCullersMILCOL 
67Jameson TaillonCHCDET, @PIT 
68Owen MurphyATLTEX 
69Bubba ChandlerPIT@NYY 
70Griffin CanningSD@KC, @ATL 
71Tomoyuki SuganoCOLWAS, @MIL 
72Trevor McDonaldSF@KC 
73Tyler PhillipsMIA@HOU 
74Walker BuehlerSD@ATL, @MIA 
75Tanner GordonCOLWAS 
76Michael LorenzenCOLCIN, @MIL 
77Randy VasquezSD@ATL, @MIA 
78Miles MikolasWAS@COL 
79German MarquezSD@KC, @MIA 

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Baseball
ABOUT THE AUTHOR
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Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
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MLB DFS Picks: FanDuel Plays and Strategy for Sunday, July 12
MLB DFS Picks: FanDuel Plays and Strategy for Sunday, July 12
James Wood and other Washington hitters have been targeted for your Sunday FanDuel MLB DFS lineups.
July 12th