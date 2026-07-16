While I'm happy to generate these short and extended rankings, please understand that only about one-third of the league formally announced their rotation plans coming out of the break as of the initial posting. Even though there's a game Thursday night, you're able to set lineups on Friday and I'll update early Friday morning. The extended week rankings are below.
Week of July 16-19
Mixed League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|1
|Tarik Skubal
|DET
|@LAA
|Should start going deeper into games again
|2
|Paul Skenes
|PIT
|@CLE
|3
|Logan Gilbert
|SEA
|SF
|4
|Jesus Luzardo
|PHI
|NYM
|ERA finally caught up to peripherals
|5
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|@NYY
|6
|Chris Sale
|ATL
|TEX
|Not pitching in the ASG could be a good thing
|7
|Bryan Woo
|SEA
|SF
|8
|Eury Perez
|MIA
|@MIL
|Key to Marlins' playoff push
|9
|Griffin Jax
|TB
|@BOS
|10
|Joe Ryan
|MIN
|@CHC
|Could be on hug watch
|11
|Drew Rasmussen
|TB
|@BOS
|Tough start to rebound from rare misstep
|12
|Matthew Boyd
|CHC
|MIN
|13
|Logan Webb
|SF
|@SEA
|14
|Cam Schlittler
|NYY
|LAD
|Playoff atmosphere right out of the gate
|15
|Jacob deGrom
|TEX
|@ATL
|16
|Kyle Bradish
|BAL
|@HOU
|17
|Jared Jones
|PIT
|@CLE
|Kid gloves should come off soon
|18
|Casey Mize
|DET
|@LAA
|19
|Trey Yesavage
|TOR
|CWS
|20
|Hunter Greene
|CIN
|@COL
|21
|Payton Tolle
|BOS
|TB
|22
|Sonny Gray
|BOS
|TB
|23
|George
While I'm happy to generate these short and extended rankings, please understand that only about one-third of the league formally announced their rotation plans coming out of the break as of the initial posting. Even though there's a game Thursday night, you're able to set lineups on Friday and I'll update early Friday morning. The extended week rankings are below.
Week of July 16-19
Mixed League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|1
|Tarik Skubal
|DET
|@LAA
|Should start going deeper into games again
|2
|Paul Skenes
|PIT
|@CLE
|3
|Logan Gilbert
|SEA
|SF
|4
|Jesus Luzardo
|PHI
|NYM
|ERA finally caught up to peripherals
|5
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|@NYY
|6
|Chris Sale
|ATL
|TEX
|Not pitching in the ASG could be a good thing
|7
|Bryan Woo
|SEA
|SF
|8
|Eury Perez
|MIA
|@MIL
|Key to Marlins' playoff push
|9
|Griffin Jax
|TB
|@BOS
|10
|Joe Ryan
|MIN
|@CHC
|Could be on hug watch
|11
|Drew Rasmussen
|TB
|@BOS
|Tough start to rebound from rare misstep
|12
|Matthew Boyd
|CHC
|MIN
|13
|Logan Webb
|SF
|@SEA
|14
|Cam Schlittler
|NYY
|LAD
|Playoff atmosphere right out of the gate
|15
|Jacob deGrom
|TEX
|@ATL
|16
|Kyle Bradish
|BAL
|@HOU
|17
|Jared Jones
|PIT
|@CLE
|Kid gloves should come off soon
|18
|Casey Mize
|DET
|@LAA
|19
|Trey Yesavage
|TOR
|CWS
|20
|Hunter Greene
|CIN
|@COL
|21
|Payton Tolle
|BOS
|TB
|22
|Sonny Gray
|BOS
|TB
|23
|George Kirby
|SEA
|SF
|24
|Gerrit Cole
|NYY
|LAD
|25
|Jake Bennett
|BOS
|TB
|26
|Grayson Rodriguez
|LAA
|DET
|27
|Nolan McLean
|NYM
|@PHI
|28
|Hunter Brown
|HOU
|BAL
|Not sharp yet, but should right the ship
|29
|Shane Drohan
|MIL
|MIA
|30
|Nathan Eovaldi
|TEX
|@ATL
|31
|Logan Henderson
|MIL
|MIA
|Will he stick in the rotation this time?
|32
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@CLE
|33
|Michael King
|SD
|@KC
|34
|Robbie Ray
|SF
|@SEA
|35
|Jose Soriano
|LAA
|DET
|36
|Aaron Nola
|PHI
|NYM
|Looked better heading into the break
|37
|Sandy Alcantara
|MIA
|@MIL
|38
|Sean Manaea
|NYM
|@PHI
|39
|Troy Melton
|DET
|@LAA
|Great spot to build on momentum heading into the break
|40
|Shota Imanaga
|CHC
|MIN
|41
|Gavin Williams
|CLE
|PIT
|42
|Taj Bradley
|MIN
|@CHC
|Back on a roll
|43
|Ian Seymour
|TB
|@BOS
|44
|Bailey Ober
|MIN
|@CHC
|45
|Trevor Rogers
|BAL
|@HOU
|46
|Foster Griffin
|WAS
|@ATH
|47
|Joey Cantillo
|CLE
|PIT
|48
|Landen Roupp
|SF
|@SEA
|49
|Noah Cameron
|KC
|SD
|50
|Reid Detmers
|LAA
|DET
|Spotty command and control over last few outings
|51
|MacKenzie Gore
|TEX
|@ATL
|52
|Tanner Bibee
|CLE
|PIT
|53
|Shane Baz
|BAL
|@HOU
|54
|Grant Holmes
|ATL
|TEX
|55
|Michael McGreevy
|STL
|@ARI
|56
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|STL
|Continues to get it done with mediocre peripherals (for now)
|57
|Max Meyer
|MIA
|@MIL
|58
|Shane Bieber
|TOR
|CWS
|59
|Stephen Kolek
|KC
|SD
|60
|Roki Sasaki
|LAD
|@NYY
|61
|Peter Lambert
|HOU
|BAL
|62
|Cade Cavalli
|WAS
|@ATH
|63
|Christian Scott
|NYM
|@PHI
|64
|Shane McClanahan
|TB
|@BOS
|65
|Spencer Arrighetti
|HOU
|BAL
|66
|Davis Martin
|CWS
|@TOR
|67
|Merrill Kelly
|ARI
|STL
|68
|Seth Lugo
|KC
|SD
|69
|Sean Burke
|CWS
|@TOR
|70
|Andre Pallante
|STL
|@ARI
|71
|Anthony Kay
|CWS
|@TOR
|72
|Patrick Sandoval
|BOS
|TB
|73
|Mix 12 Reliever
|74
|Spencer Miles
|TOR
|CWS
|75
|Brandon Sproat
|MIL
|MIA
|76
|Alan Rangel
|PHI
|NYM
|77
|J.T. Ginn
|ATH
|WAS
|78
|Mix 15 Reliever
|79
|Matthew Liberatore
|STL
|@ARI
|80
|Will Warren
|NYY
|LAD
|81
|Eric Lauer
|LAD
|@NYY
|82
|Brady Singer
|CIN
|@COL
|83
|Colin Rea
|CHC
|MIN
|84
|Kyle Freeland
|COL
|CIN
|85
|Owen Murphy
|ATL
|TEX
|86
|Zack Littell
|WAS
|@ATH
|87
|Jeffrey Springs
|ATH
|WAS
|88
|Gage Jump
|ATH
|WAS
|89
|Ryan Feltner
|COL
|CIN
|90
|Mitch Bratt
|ARI
|STL
|91
|Michael Lorenzen
|COL
|CIN
|92
|Rhett Lowder
|CIN
|@COL
|93
|Griffin Canning
|SD
|@KC
|94
|German Marquez
|SD
|@KC
American League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Tarik Skubal
|DET
|@LAA
|Should start going deeper into games again
|2
|Logan Gilbert
|SEA
|SF
|3
|Bryan Woo
|SEA
|SF
|4
|Griffin Jax
|TB
|@BOS
|5
|Joe Ryan
|MIN
|@CHC
|Could be on hug watch
|6
|Drew Rasmussen
|TB
|@BOS
|Tough start to rebound from rare misstep
|7
|Cam Schlittler
|NYY
|LAD
|Playoff atmosphere right out of the gate
|8
|Jacob deGrom
|TEX
|@ATL
|9
|Kyle Bradish
|BAL
|@HOU
|10
|Casey Mize
|DET
|@LAA
|11
|Trey Yesavage
|TOR
|CWS
|12
|Payton Tolle
|BOS
|TB
|13
|Sonny Gray
|BOS
|TB
|14
|George Kirby
|SEA
|SF
|15
|Gerrit Cole
|NYY
|LAD
|16
|Jake Bennett
|BOS
|TB
|17
|Grayson Rodriguez
|LAA
|DET
|18
|Hunter Brown
|HOU
|BAL
|Not sharp yet, but should right the ship
|19
|Nathan Eovaldi
|TEX
|@ATL
|20
|Jose Soriano
|LAA
|DET
|21
|Troy Melton
|DET
|@LAA
|Great spot to build on momentum heading into the break
|22
|Gavin Williams
|CLE
|PIT
|23
|Taj Bradley
|MIN
|@CHC
|Back on a roll
|24
|Ian Seymour
|TB
|@BOS
|25
|Bailey Ober
|MIN
|@CHC
|26
|Trevor Rogers
|BAL
|@HOU
|27
|Joey Cantillo
|CLE
|PIT
|28
|Noah Cameron
|KC
|SD
|29
|Reid Detmers
|LAA
|DET
|Spotty command and control over last few outings
|30
|MacKenzie Gore
|TEX
|@ATL
|31
|Tanner Bibee
|CLE
|PIT
|32
|Shane Baz
|BAL
|@HOU
|33
|Shane Bieber
|TOR
|CWS
|34
|Stephen Kolek
|KC
|SD
|35
|Peter Lambert
|HOU
|BAL
|36
|Shane McClanahan
|TB
|@BOS
|37
|Spencer Arrighetti
|HOU
|BAL
|38
|Davis Martin
|CWS
|@TOR
|39
|Seth Lugo
|KC
|SD
|40
|Sean Burke
|CWS
|@TOR
|41
|Anthony Kay
|CWS
|@TOR
|42
|Patrick Sandoval
|BOS
|TB
|43
|Spencer Miles
|TOR
|CWS
|44
|J.T. Ginn
|ATH
|WAS
|45
|Will Warren
|NYY
|LAD
|46
|AL Reliever
|47
|Jeffrey Springs
|ATH
|WAS
|48
|Gage Jump
|ATH
|WAS
National League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Paul Skenes
|PIT
|@CLE
|2
|Jesus Luzardo
|PHI
|NYM
|ERA finally caught up to peripherals
|3
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|@NYY
|4
|Chris Sale
|ATL
|TEX
|Not pitching in the ASG could be a good thing
|5
|Eury Perez
|MIA
|@MIL
|Key to Marlins' playoff push
|6
|Matthew Boyd
|CHC
|MIN
|7
|Logan Webb
|SF
|@SEA
|8
|Jared Jones
|PIT
|@CLE
|Kid gloves should come off soon
|9
|Hunter Greene
|CIN
|@COL
|10
|Nolan McLean
|NYM
|@PHI
|11
|Shane Drohan
|MIL
|MIA
|12
|Logan Henderson
|MIL
|MIA
|Will he stick in the rotation this time?
|13
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@CLE
|14
|Michael King
|SD
|@KC
|15
|Robbie Ray
|SF
|@SEA
|16
|Aaron Nola
|PHI
|NYM
|Looked better heading into the break
|17
|Sandy Alcantara
|MIA
|@MIL
|18
|Sean Manaea
|NYM
|@PHI
|19
|Shota Imanaga
|CHC
|MIN
|20
|Foster Griffin
|WAS
|@ATH
|21
|Landen Roupp
|SF
|@SEA
|22
|Grant Holmes
|ATL
|TEX
|23
|Michael McGreevy
|STL
|@ARI
|24
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|STL
|Continues to get it done with mediocre peripherals (for now)
|25
|Max Meyer
|MIA
|@MIL
|26
|Roki Sasaki
|LAD
|@NYY
|27
|Cade Cavalli
|WAS
|@ATH
|28
|Christian Scott
|NYM
|@PHI
|29
|Merrill Kelly
|ARI
|STL
|30
|Andre Pallante
|STL
|@ARI
|31
|Brandon Sproat
|MIL
|MIA
|32
|Alan Rangel
|PHI
|NYM
|33
|Matthew Liberatore
|STL
|@ARI
|34
|Eric Lauer
|LAD
|@NYY
|35
|Brady Singer
|CIN
|@COL
|36
|Colin Rea
|CHC
|MIN
|37
|Kyle Freeland
|COL
|CIN
|38
|NL Reliever
|39
|Owen Murphy
|ATL
|TEX
|40
|Zack Littell
|WAS
|@ATH
|41
|Ryan Feltner
|COL
|CIN
|42
|Mitch Bratt
|ARI
|STL
|43
|Michael Lorenzen
|COL
|CIN
|44
|Rhett Lowder
|CIN
|@COL
|45
|Griffin Canning
|SD
|@KC
|46
|German Marquez
|SD
|@KC
Week of July 16-26
Mixed League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|1
|Tarik Skubal
|DET
|@LAA, KC
|Should start going deeper into games again
|2
|Jesus Luzardo
|PHI
|NYM, NYY
|ERA finally caught up to peripherals
|3
|Chris Sale
|ATL
|TEX, SD
|Not pitching in the ASG could be a good thing
|4
|Eury Perez
|MIA
|@MIL, SD
|Key to Marlins' playoff push
|5
|Logan Gilbert
|SEA
|SF, @TEX
|6
|Jacob deGrom
|TEX
|@ATL, CWS
|7
|Joe Ryan
|MIN
|@CHC, ATH
|Could be on hug watch
|8
|Jacob Misiorowski
|MIL
|NYM, COL
|As expected, enjoyed an extended break to limit workload
|9
|Griffin Jax
|TB
|@BOS, @TOR
|10
|Casey Mize
|DET
|@LAA, KC
|11
|Logan Webb
|SF
|@SEA, LAA
|12
|Kyle Bradish
|BAL
|@HOU, @BOS
|13
|Sonny Gray
|BOS
|TB, BAL
|14
|Paul Skenes
|PIT
|@CLE, CHC
|15
|Kevin Gausman
|TOR
|TB, @BOS
|16
|Gerrit Cole
|NYY
|LAD, PIT
|17
|Logan Henderson
|MIL
|MIA, NYM
|Will he stick in the rotation this time?
|18
|Ian Seymour
|TB
|@BOS, CLE
|19
|Matthew Boyd
|CHC
|MIN, @PIT
|20
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|@NYY, @NYM
|21
|Jared Jones
|PIT
|@CLE, @NYY
|Kid gloves should come off soon
|22
|Jake Bennett
|BOS
|TB, TOR
|23
|Dylan Cease
|TOR
|TB, @BOS
|24
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@CLE, CHC
|25
|Bryan Woo
|SEA
|SF, @TEX
|26
|Gavin Williams
|CLE
|PIT, MIN
|27
|Sandy Alcantara
|MIA
|@MIL, @HOU
|28
|Michael King
|SD
|@KC, @ATL
|29
|Cam Schlittler
|NYY
|LAD, @PHI
|Playoff atmosphere right out of the gate
|30
|Sean Manaea
|NYM
|@PHI, LAD
|31
|Cristopher Sanchez
|PHI
|LAD, NYY
|Struggled heading into the break, and in the ASG as well
|32
|Drew Rasmussen
|TB
|@BOS, CLE
|Tough start to rebound from rare misstep
|33
|Shohei Ohtani
|LAD
|@PHI
|34
|Hunter Greene
|CIN
|@COL, @STL
|35
|Zack Wheeler
|PHI
|LAD
|36
|Nathan Eovaldi
|TEX
|@ATL, SEA
|37
|Jose Soriano
|LAA
|DET, @SF
|38
|Payton Tolle
|BOS
|TB, TOR
|39
|Chase Burns
|CIN
|@SEA
|40
|Troy Melton
|DET
|@LAA, @CHC
|Great spot to build on momentum heading into the break
|41
|Parker Messick
|CLE
|MIN, @TB
|42
|Taj Bradley
|MIN
|@CHC, @CLE
|Back on a roll
|43
|Framber Valdez
|DET
|@CHC, KC
|44
|Bailey Ober
|MIN
|@CHC, @CLE
|45
|Nolan McLean
|NYM
|@PHI, LAD
|46
|Shane McClanahan
|TB
|@BOS, @TOR
|47
|Trevor Rogers
|BAL
|@HOU, ATL
|48
|Joey Cantillo
|CLE
|PIT, MIN
|49
|Trey Yesavage
|TOR
|CWS, @BOS
|50
|Bryce Miller
|SEA
|CIN
|51
|Michael McGreevy
|STL
|@ARI, CIN
|52
|Emmet Sheehan
|LAD
|@PHI
|53
|Reynaldo Lopez
|ATL
|SD, @BAL
|54
|Reid Detmers
|LAA
|DET, STL
|Spotty command and control over last few outings
|55
|Nick Martinez
|TB
|@TOR, CLE
|56
|Jack Flaherty
|DET
|@CHC, KC
|57
|Hunter Brown
|HOU
|BAL, @CWS
|Not sharp yet, but should right the ship
|58
|Aaron Nola
|PHI
|NYM, LAD
|Looked better heading into the break
|59
|Grayson Rodriguez
|LAA
|DET, @SF
|60
|Robbie Ray
|SF
|@SEA, LAA
|61
|George Kirby
|SEA
|SF, @TEX
|62
|Connelly Early
|BOS
|TOR
|63
|Landen Roupp
|SF
|@SEA, @KC
|64
|Michael Soroka
|ARI
|ATH, @WAS
|65
|Foster Griffin
|WAS
|@ATH, @COL
|66
|Ranger Suarez
|BOS
|BAL
|67
|Roki Sasaki
|LAD
|@NYY, @NYM
|68
|MacKenzie Gore
|TEX
|@ATL, SEA
|69
|Tanner Bibee
|CLE
|PIT, @TB
|70
|Max Meyer
|MIA
|@MIL, SD
|71
|Luis Castillo
|SEA
|CIN
|72
|Kyle Leahy
|STL
|@LAA, CIN
|73
|Shane Drohan
|MIL
|MIA
|74
|Michael Wacha
|KC
|SF, @DET
|75
|Dustin May
|STL
|@LAA, CIN
|76
|Robert Gasser
|MIL
|NYM
|77
|Ryan Weathers
|NYY
|PIT, @PHI
|78
|Grant Holmes
|ATL
|TEX, @BAL
|79
|Davis Martin
|CWS
|@TOR, HOU
|80
|Noah Cameron
|KC
|SD, @DET
|81
|Zach Thornton
|NYM
|@MIL
|82
|Tyler Mahle
|SF
|@KC, LAA
|83
|Cade Cavalli
|WAS
|@ATH, ARI
|84
|Mix 12 Reliever
|85
|Shane Bieber
|TOR
|CWS, TB
|86
|Emerson Hancock
|SEA
|CIN
|87
|Merrill Kelly
|ARI
|STL, ATH
|88
|Christian Scott
|NYM
|@PHI, @MIL
|89
|Shane Baz
|BAL
|@HOU, ATL
|90
|Justin Wrobleski
|LAD
|@PHI
|91
|Shota Imanaga
|CHC
|MIN, @PIT
|92
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|STL, @WAS
|Continues to get it done with mediocre peripherals (for now)
|93
|Seth Lugo
|KC
|SD, SF
|94
|Mix 15 Reliever
|95
|Andre Pallante
|STL
|@ARI, @LAA
|96
|Ryan Johnson
|LAA
|STL
|97
|Jack Perkins
|ATH
|@ARI
|98
|Spencer Arrighetti
|HOU
|BAL, @CWS
|99
|Brady Singer
|CIN
|@COL, @SEA
|100
|Sean Burke
|CWS
|@TOR, HOU
|101
|Ronel Blanco
|HOU
|MIA
|102
|Kumar Rocker
|TEX
|CWS, SEA
|103
|Stephen Kolek
|KC
|SD, @DET
|104
|Brandon Sproat
|MIL
|MIA, COL
|105
|Matthew Liberatore
|STL
|@ARI, ARI
|106
|Andrew Abbott
|CIN
|@SEA, @STL
|107
|Mitch Keller
|PIT
|@NYY, CHC
|108
|Peter Lambert
|HOU
|BAL, @CWS
|109
|Dean Kremer
|BAL
|@BOS, ATL
|110
|Eduardo Rivera
|BOS
|BAL
|111
|Freddy Peralta
|NYM
|@MIL, LAD
|112
|Connor Prielipp
|MIN
|ATH
|113
|Zebby Matthews
|MIN
|@CLE, ATH
|114
|Tatsuya Imai
|HOU
|MIA
|115
|Brandon Pfaadt
|ARI
|ATH, @WAS
|116
|Will Warren
|NYY
|LAD, @PHI
|117
|Anthony Kay
|CWS
|@TOR, @TEX
|118
|Walbert Urena
|LAA
|STL, @SF
|119
|Cristian Javier
|HOU
|MIA
|120
|Janson Junk
|MIA
|@HOU, SD
|121
|J.T. Ginn
|ATH
|WAS, @MIN
|122
|Zack Littell
|WAS
|@ATH, ARI
|123
|Elmer Rodriguez
|NYY
|PIT
|124
|Kyle Freeland
|COL
|CIN, WAS
|125
|David Peterson
|CHC
|DET
|126
|Colin Rea
|CHC
|MIN, DET
|127
|Max Scherzer
|TOR
|TB
|128
|Mason Englert
|TB
|@TOR
|129
|Spencer Miles
|TOR
|CWS
|130
|Martin Perez
|ATL
|SD
|131
|Cal Quantrill
|TEX
|CWS
|132
|Andrew Alvarez
|WAS
|@COL, ARI
|133
|Noah Schultz
|CWS
|@TEX
|134
|Patrick Sandoval
|BOS
|TB
|135
|Brandon Young
|BAL
|@BOS
|136
|Eric Lauer
|LAD
|@NYY, @NYM
|137
|Slade Cecconi
|CLE
|MIN, @TB
|138
|Bryce Elder
|ATL
|SD, @BAL
|139
|Alan Rangel
|PHI
|NYM, NYY
|140
|Rhett Lowder
|CIN
|@COL, @STL
|141
|Jeffrey Springs
|ATH
|WAS, @ARI
|142
|Mitch Bratt
|ARI
|STL, @STL
|143
|Ryan Feltner
|COL
|CIN, @MIL
|144
|Lance McCullers
|MIL
|COL
|145
|Jameson Taillon
|CHC
|DET, @PIT
|146
|Owen Murphy
|ATL
|TEX
|147
|Bubba Chandler
|PIT
|@NYY
|148
|Griffin Canning
|SD
|@KC, @ATL
|149
|Tomoyuki Sugano
|COL
|WAS, @MIL
|150
|Mike Paredes
|MIN
|@CLE
|151
|Gage Jump
|ATH
|WAS, @MIN
|152
|Luinder Avila
|KC
|SF, @DET
|153
|Erick Fedde
|CWS
|@TEX, HOU
|154
|Trevor McDonald
|SF
|@KC
|155
|Tyler Phillips
|MIA
|@HOU
|156
|Jacob Lopez
|ATH
|@ARI, @MIN
|157
|Walker Buehler
|SD
|@ATL, @MIA
|158
|Tanner Gordon
|COL
|WAS
|159
|Michael Lorenzen
|COL
|CIN, @MIL
|160
|Randy Vasquez
|SD
|@ATL, @MIA
|161
|Miles Mikolas
|WAS
|@COL
|162
|German Marquez
|SD
|@KC, @MIA
American League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Tarik Skubal
|DET
|@LAA, KC
|Should start going deeper into games again
|2
|Logan Gilbert
|SEA
|SF, @TEX
|3
|Jacob deGrom
|TEX
|@ATL, CWS
|4
|Joe Ryan
|MIN
|@CHC, ATH
|Could be on hug watch
|5
|Griffin Jax
|TB
|@BOS, @TOR
|6
|Casey Mize
|DET
|@LAA, KC
|7
|Kyle Bradish
|BAL
|@HOU, @BOS
|8
|Sonny Gray
|BOS
|TB, BAL
|9
|Kevin Gausman
|TOR
|TB, @BOS
|10
|Gerrit Cole
|NYY
|LAD, PIT
|11
|Ian Seymour
|TB
|@BOS, CLE
|12
|Jake Bennett
|BOS
|TB, TOR
|13
|Dylan Cease
|TOR
|TB, @BOS
|14
|Bryan Woo
|SEA
|SF, @TEX
|15
|Gavin Williams
|CLE
|PIT, MIN
|16
|Cam Schlittler
|NYY
|LAD, @PHI
|Playoff atmosphere right out of the gate
|17
|Drew Rasmussen
|TB
|@BOS, CLE
|Tough start to rebound from rare misstep
|18
|Nathan Eovaldi
|TEX
|@ATL, SEA
|19
|Jose Soriano
|LAA
|DET, @SF
|20
|Payton Tolle
|BOS
|TB, TOR
|21
|Troy Melton
|DET
|@LAA, @CHC
|Great spot to build on momentum heading into the break
|22
|Parker Messick
|CLE
|MIN, @TB
|23
|Taj Bradley
|MIN
|@CHC, @CLE
|Back on a roll
|24
|Framber Valdez
|DET
|@CHC, KC
|25
|Bailey Ober
|MIN
|@CHC, @CLE
|26
|Shane McClanahan
|TB
|@BOS, @TOR
|27
|Trevor Rogers
|BAL
|@HOU, ATL
|28
|Joey Cantillo
|CLE
|PIT, MIN
|29
|Trey Yesavage
|TOR
|CWS, @BOS
|30
|Bryce Miller
|SEA
|CIN
|31
|Reid Detmers
|LAA
|DET, STL
|Spotty command and control over last few outings
|32
|Nick Martinez
|TB
|@TOR, CLE
|33
|Jack Flaherty
|DET
|@CHC, KC
|34
|Hunter Brown
|HOU
|BAL, @CWS
|Not sharp yet, but should right the ship
|35
|Grayson Rodriguez
|LAA
|DET, @SF
|36
|George Kirby
|SEA
|SF, @TEX
|37
|Connelly Early
|BOS
|TOR
|38
|Ranger Suarez
|BOS
|BAL
|39
|MacKenzie Gore
|TEX
|@ATL, SEA
|40
|Tanner Bibee
|CLE
|PIT, @TB
|41
|Luis Castillo
|SEA
|CIN
|42
|Michael Wacha
|KC
|SF, @DET
|43
|Ryan Weathers
|NYY
|PIT, @PHI
|44
|Davis Martin
|CWS
|@TOR, HOU
|45
|Noah Cameron
|KC
|SD, @DET
|46
|Shane Bieber
|TOR
|CWS, TB
|47
|Emerson Hancock
|SEA
|CIN
|48
|Shane Baz
|BAL
|@HOU, ATL
|49
|Seth Lugo
|KC
|SD, SF
|50
|Ryan Johnson
|LAA
|STL
|51
|Jack Perkins
|ATH
|@ARI
|52
|Spencer Arrighetti
|HOU
|BAL, @CWS
|53
|Sean Burke
|CWS
|@TOR, HOU
|54
|Ronel Blanco
|HOU
|MIA
|55
|Kumar Rocker
|TEX
|CWS, SEA
|56
|Stephen Kolek
|KC
|SD, @DET
|57
|Peter Lambert
|HOU
|BAL, @CWS
|58
|Dean Kremer
|BAL
|@BOS, ATL
|59
|AL Reliever
|60
|Eduardo Rivera
|BOS
|BAL
|61
|Connor Prielipp
|MIN
|ATH
|62
|Zebby Matthews
|MIN
|@CLE, ATH
|63
|Tatsuya Imai
|HOU
|MIA
|64
|Will Warren
|NYY
|LAD, @PHI
|65
|Anthony Kay
|CWS
|@TOR, @TEX
|66
|Walbert Urena
|LAA
|STL, @SF
|67
|Cristian Javier
|HOU
|MIA
|68
|J.T. Ginn
|ATH
|WAS, @MIN
|69
|Elmer Rodriguez
|NYY
|PIT
|70
|Max Scherzer
|TOR
|TB
|71
|Mason Englert
|TB
|@TOR
|72
|Spencer Miles
|TOR
|CWS
|73
|Cal Quantrill
|TEX
|CWS
|74
|Noah Schultz
|CWS
|@TEX
|75
|Patrick Sandoval
|BOS
|TB
|76
|Brandon Young
|BAL
|@BOS
|77
|Slade Cecconi
|CLE
|MIN, @TB
|78
|Jeffrey Springs
|ATH
|WAS, @ARI
|79
|Mike Paredes
|MIN
|@CLE
|80
|Gage Jump
|ATH
|WAS, @MIN
|81
|Luinder Avila
|KC
|SF, @DET
|82
|Erick Fedde
|CWS
|@TEX, HOU
|83
|Jacob Lopez
|ATH
|@ARI, @MIN
National League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Jesus Luzardo
|PHI
|NYM, NYY
|ERA finally caught up to peripherals
|2
|Chris Sale
|ATL
|TEX, SD
|Not pitching in the ASG could be a good thing
|3
|Eury Perez
|MIA
|@MIL, SD
|Key to Marlins' playoff push
|4
|Jacob Misiorowski
|MIL
|NYM, COL
|As expected, enjoyed an extended break to limit workload
|5
|Logan Webb
|SF
|@SEA, LAA
|6
|Paul Skenes
|PIT
|@CLE, CHC
|7
|Logan Henderson
|MIL
|MIA, NYM
|Will he stick in the rotation this time?
|8
|Matthew Boyd
|CHC
|MIN, @PIT
|9
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|@NYY, @NYM
|10
|Jared Jones
|PIT
|@CLE, @NYY
|Kid gloves should come off soon
|11
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@CLE, CHC
|12
|Sandy Alcantara
|MIA
|@MIL, @HOU
|13
|Michael King
|SD
|@KC, @ATL
|14
|Sean Manaea
|NYM
|@PHI, LAD
|15
|Cristopher Sanchez
|PHI
|LAD, NYY
|Struggled heading into the break, and in the ASG as well
|16
|Shohei Ohtani
|LAD
|@PHI
|17
|Hunter Greene
|CIN
|@COL, @STL
|18
|Zack Wheeler
|PHI
|LAD
|19
|Chase Burns
|CIN
|@SEA
|20
|Nolan McLean
|NYM
|@PHI, LAD
|21
|Michael McGreevy
|STL
|@ARI, CIN
|22
|Emmet Sheehan
|LAD
|@PHI
|23
|Reynaldo Lopez
|ATL
|SD, @BAL
|24
|Aaron Nola
|PHI
|NYM, LAD
|Looked better heading into the break
|25
|Robbie Ray
|SF
|@SEA, LAA
|26
|Landen Roupp
|SF
|@SEA, @KC
|27
|Michael Soroka
|ARI
|ATH, @WAS
|28
|Foster Griffin
|WAS
|@ATH, @COL
|29
|Roki Sasaki
|LAD
|@NYY, @NYM
|30
|Max Meyer
|MIA
|@MIL, SD
|31
|Kyle Leahy
|STL
|@LAA, CIN
|32
|Shane Drohan
|MIL
|MIA
|33
|Dustin May
|STL
|@LAA, CIN
|34
|Robert Gasser
|MIL
|NYM
|35
|Grant Holmes
|ATL
|TEX, @BAL
|36
|Zach Thornton
|NYM
|@MIL
|37
|Tyler Mahle
|SF
|@KC, LAA
|38
|Cade Cavalli
|WAS
|@ATH, ARI
|39
|Merrill Kelly
|ARI
|STL, ATH
|40
|Christian Scott
|NYM
|@PHI, @MIL
|41
|Justin Wrobleski
|LAD
|@PHI
|42
|Shota Imanaga
|CHC
|MIN, @PIT
|43
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|STL, @WAS
|Continues to get it done with mediocre peripherals (for now)
|44
|Andre Pallante
|STL
|@ARI, @LAA
|45
|Brady Singer
|CIN
|@COL, @SEA
|46
|Brandon Sproat
|MIL
|MIA, COL
|47
|Matthew Liberatore
|STL
|@ARI, ARI
|48
|Andrew Abbott
|CIN
|@SEA, @STL
|49
|Mitch Keller
|PIT
|@NYY, CHC
|50
|NL Reliever
|51
|Freddy Peralta
|NYM
|@MIL, LAD
|52
|Brandon Pfaadt
|ARI
|ATH, @WAS
|53
|Janson Junk
|MIA
|@HOU, SD
|54
|Zack Littell
|WAS
|@ATH, ARI
|55
|Kyle Freeland
|COL
|CIN, WAS
|56
|David Peterson
|CHC
|DET
|57
|Colin Rea
|CHC
|MIN, DET
|58
|Martin Perez
|ATL
|SD
|59
|Andrew Alvarez
|WAS
|@COL, ARI
|60
|Eric Lauer
|LAD
|@NYY, @NYM
|61
|Bryce Elder
|ATL
|SD, @BAL
|62
|Alan Rangel
|PHI
|NYM, NYY
|63
|Rhett Lowder
|CIN
|@COL, @STL
|64
|Mitch Bratt
|ARI
|STL, @STL
|65
|Ryan Feltner
|COL
|CIN, @MIL
|66
|Lance McCullers
|MIL
|COL
|67
|Jameson Taillon
|CHC
|DET, @PIT
|68
|Owen Murphy
|ATL
|TEX
|69
|Bubba Chandler
|PIT
|@NYY
|70
|Griffin Canning
|SD
|@KC, @ATL
|71
|Tomoyuki Sugano
|COL
|WAS, @MIL
|72
|Trevor McDonald
|SF
|@KC
|73
|Tyler Phillips
|MIA
|@HOU
|74
|Walker Buehler
|SD
|@ATL, @MIA
|75
|Tanner Gordon
|COL
|WAS
|76
|Michael Lorenzen
|COL
|CIN, @MIL
|77
|Randy Vasquez
|SD
|@ATL, @MIA
|78
|Miles Mikolas
|WAS
|@COL
|79
|German Marquez
|SD
|@KC, @MIA