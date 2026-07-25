The dog days of August will soon be here, highlighted by the Trade Deadline on the 2nd. Look out for early deals that will shuffle rotations and teams scratching starters this weekend in anticipation of moving them.Â
Week of July 27 - August 2
Mixed League
|RK
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|1
|Chris Sale
|ATL
|@NYM, WAS
|22 K, just 2 BB over last 16 IP
|Â
|Â
|2
|2
|Zack Wheeler
|PHI
|@MIA, @BAL
|Â
|Â
|Â
|3
|3
|Chase Burns
|CIN
|CLE, PIT
|Â
|Â
|Â
|4
|4
|Tarik Skubal
|DET
|BAL
|Â
|Â
|Â
|5
|5
|Gerrit Cole
|NYY
|@CWS, @CHC
|Â
|Â
|Â
|6
|6
|Max Fried
|NYY
|@CWS, @CHC
|Should be free of a pitch limit
|Â
|Â
|7
|7
|Jacob Misiorowski
|MIL
|@LAA
|Â
|Â
|Â
|8
|8
|Paul Skenes
|PIT
|@CIN
|Â
|Â
|Â
|9
|9
|Cam Schlittler
|NYY
|@CWS
|Â
|Â
|Â
|10
|10
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|BOS
|Â
|Â
|Â
|11
|11
|Kyle Bradish
|BAL
|@DET, PHI
|Â
|Â
|Â
|12
|12
|Dylan Cease
|TOR
|STL
|Â
|Â
|Â
|13
|13
|Logan Gilbert
|SEA
|MIN
|Â
|Â
|Â
|14
|14
|Michael King
|SD
|COL, SF
|Strikeouts down, but still effective
|Â
|Â
|15
|15
|Jared Jones
|PIT
|ARI
|Rounding into dominant form
|Â
|Â
|16
|16
|Jesus Luzardo
|PHI
|@MIA
|With a 3.31 ERA, essentially mitigated early-season bad luck
|Â
|Â
|17
|17
|George Kirby
|SEA
|@TEX, MIN
|Â
|Â
|Â
|18
|18
|Justin Wrobleski
|LAD
|SEA, BOS
The dog days of August will soon be here, highlighted by the Trade Deadline on the 2nd. Look out for early deals that will shuffle rotations and teams scratching starters this weekend in anticipation of moving them.
Week of July 27 - August 2
Mixed League
|RK
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|1
|Chris Sale
|ATL
|@NYM, WAS
|22 K, just 2 BB over last 16 IP
|2
|2
|Zack Wheeler
|PHI
|@MIA, @BAL
|3
|3
|Chase Burns
|CIN
|CLE, PIT
|4
|4
|Tarik Skubal
|DET
|BAL
|5
|5
|Gerrit Cole
|NYY
|@CWS, @CHC
|6
|6
|Max Fried
|NYY
|@CWS, @CHC
|Should be free of a pitch limit
|7
|7
|Jacob Misiorowski
|MIL
|@LAA
|8
|8
|Paul Skenes
|PIT
|@CIN
|9
|9
|Cam Schlittler
|NYY
|@CWS
|10
|10
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|BOS
|11
|11
|Kyle Bradish
|BAL
|@DET, PHI
|12
|12
|Dylan Cease
|TOR
|STL
|13
|13
|Logan Gilbert
|SEA
|MIN
|14
|14
|Michael King
|SD
|COL, SF
|Strikeouts down, but still effective
|15
|15
|Jared Jones
|PIT
|ARI
|Rounding into dominant form
|16
|16
|Jesus Luzardo
|PHI
|@MIA
|With a 3.31 ERA, essentially mitigated early-season bad luck
|17
|17
|George Kirby
|SEA
|@TEX, MIN
|18
|18
|Justin Wrobleski
|LAD
|SEA, BOS
|Good example of improving skills to fend off likely regression
|19
|19
|Hunter Greene
|CIN
|PIT
|20
|20
|Bryan Woo
|SEA
|MIN
|21
|21
|Drew Rasmussen
|TB
|CWS
|22
|22
|Griffin Jax
|TB
|TEX, CWS
|Good pair to get out of mini-rut
|23
|23
|Emmet Sheehan
|LAD
|BOS
|24
|24
|Eury Perez
|MIA
|@NYM
|25
|25
|Sandy Alcantara
|MIA
|PHI, @NYM
|26
|26
|Cade Cavalli
|WAS
|TOR, @ATL
|Quietly enjoying breakthrough season
|27
|27
|Cristopher Sanchez
|PHI
|@BAL
|28
|28
|Parker Messick
|CLE
|ARI
|29
|29
|Nolan McLean
|NYM
|MIA
|30
|30
|Jacob deGrom
|TEX
|@HOU
|31
|31
|Logan Webb
|SF
|MIL
|32
|32
|Roki Sasaki
|LAD
|SEA
|Back on the upswing
|33
|33
|Gavin Williams
|CLE
|@CIN
|34
|34
|Joe Ryan
|MIN
|@SEA
|Could be his last game with the Twins
|35
|35
|Kevin Gausman
|TOR
|STL
|36
|36
|Hunter Brown
|HOU
|TEX
|Only 8 K with a whopping 11 BB over last 10.2 IP
|37
|37
|Tanner Bibee
|CLE
|ARI
|38
|38
|Landen Roupp
|SF
|MIL, @SD
|39
|39
|Nick Martinez
|TB
|CWS
|2-0 with a 2.38 ERA and 1.06, but only 1 K
|40
|40
|Matthew Boyd
|CHC
|@STL
|41
|41
|Brady Singer
|CIN
|CLE, PIT
|35%
|42
|42
|Jake Bennett
|BOS
|@ATH, @LAD
|Good test for the rookie southpaw
|43
|43
|Tatsuya Imai
|HOU
|@LAA, TEX
|44
|44
|Ian Seymour
|TB
|TEX
|45
|45
|Reid Detmers
|LAA
|HOU
|46
|46
|Logan Henderson
|MIL
|@SF
|Should be in the rotation to sat, but we'll see
|47
|47
|Zac Thornton
|NYM
|ATL, MIA
|36%
|48
|48
|Shane Drohan
|MIL
|@SF
|49
|49
|Payton Tolle
|BOS
|@ATH, @LAD
|50
|50
|Bailey Ober
|MIN
|KC, @SEA
|51
|51
|Sonny Gray
|BOS
|@ATH
|52
|52
|Sean Manaea
|NYM
|ATL
|49%
|53
|53
|Trey Yesavage
|TOR
|@WAS
|54
|54
|Nathan Eovaldi
|TEX
|@TB
|55
|55
|Mitch Keller
|PIT
|ARI, @CIN
|38%
|56
|56
|Ranger Suarez
|BOS
|@LAD
|57
|57
|Freddy Peralta
|NYM
|MIA
|58
|58
|Sean Burke
|CWS
|NYY
|Getting it done, regardless of role
|59
|59
|Nick Lodolo
|CIN
|CLE
|60
|60
|Tyler Mahle
|SF
|MIL, @SD
|18%
|61
|61
|Shane McClanahan
|TB
|TEX
|62
|62
|Jose Soriano
|LAA
|MIL
|63
|63
|Reynaldo Lopez
|ATL
|WAS
|64
|64
|Ronel Blanco
|HOU
|TEX
|100%
|100%
|65
|65
|Robert Gasser
|MIL
|@LAA
|47%
|66
|66
|Bubba Chandler
|PIT
|ARI, @CIN
|67
|67
|Casey Mize
|DET
|@ATH
|68
|68
|Shane Baz
|BAL
|PHI
|69
|69
|Keider Montero
|DET
|BAL, @ATH
|36%
|70
|70
|Jack Perkins
|ATH
|BOS, DET
|6%
|71
|71
|Taj Bradley
|MIN
|KC
|72
|72
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@CIN
|73
|73
|Grayson Rodriguez
|LAA
|HOU
|11%
|74
|74
|Noah Cameron
|KC
|@MIN
|75
|75
|Foster Griffin
|WAS
|@ATL
|76
|76
|Clay Holmes
|NYM
|MIA
|40%
|77
|77
|Ryan Weathers
|NYY
|@CWS
|6.98 ERA and 1.98 WHIP over last four outings, but 2.58 xFIP over this span says he deserves better outcomes
|78
|78
|Framber Valdez
|DET
|@ATH
|Failing to step up when the team really needs him
|79
|79
|Brandon Young
|BAL
|PHI
|80
|80
|Davis Martin
|CWS
|NYY
|81
|81
|Shota Imanaga
|CHC
|@STL
|82
|82
|Mix 12 Reliever
|83
|83
|Ryan Johnson
|LAA
|MIL
|1%
|84
|84
|Kumar Rocker
|TEX
|SEA, @HOU
|35%
|85
|85
|Kyle Leahy
|STL
|@TOR
|86
|86
|Dustin May
|STL
|CHC
|87
|87
|Trevor Rogers
|BAL
|@DET
|88
|88
|Troy Melton
|DET
|BAL
|Walks high, but production is encouraging
|89
|89
|Connor Prielipp
|MIN
|@SEA
|22%
|90
|90
|Shane Bieber
|TOR
|@WAS
|91
|91
|Mix 15 Reliever
|92
|92
|Peter Lambert
|HOU
|@LAA
|93
|93
|Robbie Ray
|SF
|@SD
|94
|94
|MacKenzie Gore
|TEX
|@TB
|95
|95
|Eric Lauer
|LAD
|SEA
|23%
|96
|96
|David Peterson
|CHC
|@STL, NYY
|4%
|45%
|97
|97
|Christian Scott
|NYM
|ATL
|98
|98
|Andrew Abbott
|CIN
|PIT
|99
|99
|Michael McGreevy
|STL
|CHC
|100
|100
|Seth Lugo
|KC
|@MIN, @COL
|101
|101
|Brandon Sproat
|MIL
|@SF, @LAA
|102
|102
|Hunter Dobbins
|STL
|CHC
|100%
|2%
|103
|103
|Michael Wacha
|KC
|@COL
|104
|104
|Max Scherzer
|TOR
|@WAS, STL
|2%
|7%
|105
|105
|Andrew Alvarez
|WAS
|TOR, @ATL
|6%
|106
|106
|Matthew Liberatore
|STL
|CHC, @TOR
|36%
|107
|107
|Will Warren
|NYY
|@CHC
|108
|108
|Grant Holmes
|ATL
|@NYM
|109
|109
|Merrill Kelly
|ARI
|@PIT, @CLE
|110
|110
|Walbert Urena
|LAA
|HOU, MIL
|111
|111
|Slade Cecconi
|CLE
|@CIN, ARI
|24%
|112
|112
|Bryce Miller
|SEA
|@LAD
|113
|113
|Carson Whisenhunt
|SF
|@SD
|100%
|100%
|114
|114
|Dean Kremer
|BAL
|@DET
|115
|115
|Jameson Taillon
|CHC
|NYY
|16%
|116
|116
|Ryan Gusto
|MIA
|PHI
|100%
|100%
|117
|117
|JP Sears
|SD
|SF
|100%
|12%
|118
|118
|Aaron Nola
|PHI
|@MIA
|119
|119
|Zack Littell
|WAS
|TOR
|2%
|48%
|120
|120
|Janson Junk
|MIA
|@NYM
|27%
|121
|121
|Brandon Pfaadt
|ARI
|@PIT
|122
|122
|Jordan Montgomery
|TEX
|@HOU
|100%
|100%
|123
|123
|Bryce Elder
|ATL
|WAS
|46%
|124
|124
|Gage Jump
|ATH
|BOS, DET
|125
|125
|Noah Schultz
|CWS
|NYY, @TB
|126
|126
|Ethan Pecko
|HOU
|@LAA
|100%
|100%
|127
|127
|Andre Pallante
|STL
|@TOR
|45%
|128
|128
|Brian Keller
|PHI
|@BAL
|100%
|100%
|129
|129
|Joey Cantillo
|CLE
|@CIN
|130
|130
|Gabriel Hughes
|COL
|@SD
|100%
|5%
|131
|131
|Colin Rea
|CHC
|@STL, NYY
|9%
|132
|132
|Luis Castillo
|SEA
|@LAD
|133
|133
|Zebby Matthews
|MIN
|KC
|134
|134
|Martin Perez
|ATL
|@NYM, WAS
|11%
|135
|135
|Jeffrey Springs
|ATH
|DET
|27%
|136
|136
|Griffin Canning
|SD
|COL
|1%
|3%
|137
|137
|Tomoyuki Sugano
|COL
|KC
|100%
|3%
|138
|138
|Emerson Hancock
|SEA
|@LAD
|139
|139
|Anthony Kay
|CWS
|NYY, @TB
|17%
|140
|140
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|@PIT
|141
|141
|Patrick Sandoval
|BOS
|@ATH
|11%
|142
|142
|Mitch Bratt
|ARI
|@CLE
|3%
|37%
|143
|143
|Jacob Lopez
|ATH
|BOS
|1%
|7%
|144
|144
|Luinder Avila
|KC
|@COL
|4%
|17%
|145
|145
|Tyler Phillips
|MIA
|PHI, @NYM
|0%
|33%
|146
|146
|Michael Lorenzen
|COL
|@SD
|0%
|3%
|147
|147
|Kyle Freeland
|COL
|KC
|1%
|3%
|148
|148
|Randy Dobnak
|KC
|@MIN
|100%
|2%
|149
|149
|Erick Fedde
|CWS
|@TB
|3%
|25%
|150
|150
|Ryan Feltner
|COL
|KC
|100%
|2%
|151
|151
|Mason Barnett
|ATH
|BOS
|100%
|7%
|152
|152
|German Marquez
|SD
|SF
|100%
|7%
|153
|153
|Miles Mikolas
|WAS
|@ATL
|100%
|100%
|154
|154
|Walker Buehler
|SD
|SF
|28%
|155
|155
|Cal Quantrill
|TEX
|@TB
|100%
|8%
|156
|156
|Kohl Drake
|ARI
|@CLE
|100%
|100%
American League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Tarik Skubal
|DET
|BAL
|2
|Gerrit Cole
|NYY
|@CWS, @CHC
|3
|Max Fried
|NYY
|@CWS, @CHC
|Should be free of a pitch limit
|4
|Cam Schlittler
|NYY
|@CWS
|5
|Kyle Bradish
|BAL
|@DET, PHI
|6
|Dylan Cease
|TOR
|STL
|7
|Logan Gilbert
|SEA
|MIN
|8
|George Kirby
|SEA
|@TEX, MIN
|9
|Bryan Woo
|SEA
|MIN
|10
|Drew Rasmussen
|TB
|CWS
|11
|Griffin Jax
|TB
|TEX, CWS
|Good pair to get out of mini-rut
|12
|Parker Messick
|CLE
|ARI
|13
|Jacob deGrom
|TEX
|@HOU
|14
|Gavin Williams
|CLE
|@CIN
|15
|Joe Ryan
|MIN
|@SEA
|Could be his last game with the Twins
|16
|Kevin Gausman
|TOR
|STL
|17
|Hunter Brown
|HOU
|TEX
|Only 8 K with a whopping 11 BB over last 10.2 IP
|18
|Tanner Bibee
|CLE
|ARI
|19
|Nick Martinez
|TB
|CWS
|2-0 with a 2.38 ERA and 1.06, but only 1 K
|20
|Jake Bennett
|BOS
|@ATH, @LAD
|Good test for the rookie southpaw
|21
|Tatsuya Imai
|HOU
|@LAA, TEX
|22
|Ian Seymour
|TB
|TEX
|23
|Reid Detmers
|LAA
|HOU
|24
|Payton Tolle
|BOS
|@ATH, @LAD
|25
|Bailey Ober
|MIN
|KC, @SEA
|26
|Sonny Gray
|BOS
|@ATH
|27
|Trey Yesavage
|TOR
|@WAS
|28
|Nathan Eovaldi
|TEX
|@TB
|29
|Ranger Suarez
|BOS
|@LAD
|30
|Sean Burke
|CWS
|NYY
|Getting it done, regardless of role
|31
|Shane McClanahan
|TB
|TEX
|32
|Jose Soriano
|LAA
|MIL
|33
|Ronel Blanco
|HOU
|TEX
|34
|Casey Mize
|DET
|@ATH
|35
|Shane Baz
|BAL
|PHI
|36
|Keider Montero
|DET
|BAL, @ATH
|37
|Jack Perkins
|ATH
|BOS, DET
|38
|Taj Bradley
|MIN
|KC
|39
|Grayson Rodriguez
|LAA
|HOU
|40
|Noah Cameron
|KC
|@MIN
|41
|Ryan Weathers
|NYY
|@CWS
|6.98 ERA and 1.98 WHIP over last four outings, but 2.58 xFIP in this span says he deserves better outcomes
|42
|Framber Valdez
|DET
|@ATH
|Failing to step up when the team really needs him
|43
|Brandon Young
|BAL
|PHI
|44
|Davis Martin
|CWS
|NYY
|45
|Ryan Johnson
|LAA
|MIL
|46
|Kumar Rocker
|TEX
|SEA, @HOU
|47
|Trevor Rogers
|BAL
|@DET
|48
|Troy Melton
|DET
|BAL
|Walks high, but production is encouraging
|49
|Connor Prielipp
|MIN
|@SEA
|50
|Shane Bieber
|TOR
|@WAS
|51
|Peter Lambert
|HOU
|@LAA
|52
|MacKenzie Gore
|TEX
|@TB
|53
|Seth Lugo
|KC
|@MIN, @COL
|54
|Michael Wacha
|KC
|@COL
|55
|Max Scherzer
|TOR
|@WAS, STL
|56
|AL Reliever
|57
|Will Warren
|NYY
|@CHC
|58
|Walbert Urena
|LAA
|HOU, MIL
|59
|Slade Cecconi
|CLE
|@CIN, ARI
|60
|Bryce Miller
|SEA
|@LAD
|61
|Dean Kremer
|BAL
|@DET
|62
|Jordan Montgomery
|TEX
|@HOU
|63
|Gage Jump
|ATH
|BOS, DET
|64
|Noah Schultz
|CWS
|NYY, @TB
|65
|Ethan Pecko
|HOU
|@LAA
|66
|Joey Cantillo
|CLE
|@CIN
|67
|Luis Castillo
|SEA
|@LAD
|68
|Zebby Matthews
|MIN
|KC
|69
|Jeffrey Springs
|ATH
|DET
|70
|Emerson Hancock
|SEA
|@LAD
|71
|Anthony Kay
|CWS
|NYY, @TB
|72
|Patrick Sandoval
|BOS
|@ATH
|73
|Jacob Lopez
|ATH
|BOS
|74
|Luinder Avila
|KC
|@COL
|75
|Randy Dobnak
|KC
|@MIN
|76
|Erick Fedde
|CWS
|@TB
|77
|Mason Barnett
|ATH
|BOS
|78
|Cal Quantrill
|TEX
|@TB
National League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Chris Sale
|ATL
|@NYM, WAS
|22 K, just 2 BB over last 16 IP
|2
|Zack Wheeler
|PHI
|@MIA, @BAL
|3
|Chase Burns
|CIN
|CLE, PIT
|4
|Jacob Misiorowski
|MIL
|@LAA
|5
|Paul Skenes
|PIT
|@CIN
|6
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|BOS
|7
|Michael King
|SD
|COL, SF
|Strikeouts down, but still effective
|8
|Jared Jones
|PIT
|ARI
|Rounding into dominant form
|9
|Jesus Luzardo
|PHI
|@MIA
|With a 3.31 ERA, essentially mitigated early-season bad luck
|10
|Justin Wrobleski
|LAD
|SEA, BOS
|Good example of improving skills to fend off likely regression
|11
|Hunter Greene
|CIN
|PIT
|12
|Emmet Sheehan
|LAD
|BOS
|13
|Eury Perez
|MIA
|@NYM
|14
|Sandy Alcantara
|MIA
|PHI, @NYM
|15
|Cade Cavalli
|WAS
|TOR, @ATL
|Quietly enjoying breakthrough season
|16
|Cristopher Sanchez
|PHI
|@BAL
|17
|Nolan McLean
|NYM
|MIA
|18
|Logan Webb
|SF
|MIL
|19
|Roki Sasaki
|LAD
|SEA
|Back on the upswing
|20
|Landen Roupp
|SF
|MIL, @SD
|21
|Matthew Boyd
|CHC
|@STL
|22
|Brady Singer
|CIN
|CLE, PIT
|23
|Logan Henderson
|MIL
|@SF
|Should be in the rotation to sat, but we'll see
|24
|Zac Thornton
|NYM
|ATL, MIA
|25
|Shane Drohan
|MIL
|@SF
|26
|Sean Manaea
|NYM
|ATL
|27
|Mitch Keller
|PIT
|ARI, @CIN
|28
|Freddy Peralta
|NYM
|MIA
|29
|Nick Lodolo
|CIN
|CLE
|30
|Tyler Mahle
|SF
|MIL, @SD
|31
|Reynaldo Lopez
|ATL
|WAS
|32
|Robert Gasser
|MIL
|@LAA
|33
|Bubba Chandler
|PIT
|ARI, @CIN
|34
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@CIN
|35
|Foster Griffin
|WAS
|@ATL
|36
|Clay Holmes
|NYM
|MIA
|37
|Shota Imanaga
|CHC
|@STL
|38
|Kyle Leahy
|STL
|@TOR
|39
|Dustin May
|STL
|CHC
|40
|Robbie Ray
|SF
|@SD
|41
|Eric Lauer
|LAD
|SEA
|42
|David Peterson
|CHC
|@STL, NYY
|43
|Christian Scott
|NYM
|ATL
|44
|Andrew Abbott
|CIN
|PIT
|45
|Michael McGreevy
|STL
|CHC
|46
|Brandon Sproat
|MIL
|@SF, @LAA
|47
|Hunter Dobbins
|STL
|CHC
|48
|NL Reliever
|49
|Andrew Alvarez
|WAS
|TOR, @ATL
|50
|Matthew Liberatore
|STL
|CHC, @TOR
|51
|Grant Holmes
|ATL
|@NYM
|52
|Merrill Kelly
|ARI
|@PIT, @CLE
|53
|Carson Whisenhunt
|SF
|@SD
|54
|Jameson Taillon
|CHC
|NYY
|55
|Ryan Gusto
|MIA
|PHI
|56
|JP Sears
|SD
|SF
|57
|Aaron Nola
|PHI
|@MIA
|58
|Zack Littell
|WAS
|TOR
|59
|Janson Junk
|MIA
|@NYM
|60
|Brandon Pfaadt
|ARI
|@PIT
|61
|Bryce Elder
|ATL
|WAS
|62
|Andre Pallante
|STL
|@TOR
|63
|Brian Keller
|PHI
|@BAL
|64
|Gabriel Hughes
|COL
|@SD
|65
|Colin Rea
|CHC
|@STL, NYY
|66
|Martin Perez
|ATL
|@NYM, WAS
|67
|Griffin Canning
|SD
|COL
|68
|Tomoyuki Sugano
|COL
|KC
|69
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|@PIT
|70
|Mitch Bratt
|ARI
|@CLE
|71
|Tyler Phillips
|MIA
|PHI, @NYM
|72
|Michael Lorenzen
|COL
|@SD
|73
|Kyle Freeland
|COL
|KC
|74
|Ryan Feltner
|COL
|KC
|75
|German Marquez
|SD
|SF
|76
|Miles Mikolas
|WAS
|@ATL
|77
|Walker Buehler
|SD
|SF
|78
|Kohl Drake
|ARI
|@CLE