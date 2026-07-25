Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week

The Trade Deadline could affect some starting rotations.
July 25, 2026
Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week
July 25, 2026
Weekly Pitcher Rankings
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The dog days of August will soon be here, highlighted by the Trade Deadline on the 2nd. Look out for early deals that will shuffle rotations and teams scratching starters this weekend in anticipation of moving them.Â 

Week of July 27 - August 2

Mixed League

RKPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
11Chris SaleATL@NYM, WAS22 K, just 2 BB over last 16 IPÂ Â 
22Zack WheelerPHI@MIA, @BALÂ Â Â 
33Chase BurnsCINCLE, PITÂ Â Â 
44Tarik SkubalDETBALÂ Â Â 
55Gerrit ColeNYY@CWS, @CHCÂ Â Â 
66Max FriedNYY@CWS, @CHCShould be free of a pitch limitÂ Â 
77Jacob MisiorowskiMIL@LAAÂ Â Â 
88Paul SkenesPIT@CINÂ Â Â 
99Cam SchlittlerNYY@CWSÂ Â Â 
1010Yoshinobu YamamotoLADBOSÂ Â Â 
1111Kyle BradishBAL@DET, PHIÂ Â Â 
1212Dylan CeaseTORSTLÂ Â Â 
1313Logan GilbertSEAMINÂ Â Â 
1414Michael KingSDCOL, SFStrikeouts down, but still effectiveÂ Â 
1515Jared JonesPITARIRounding into dominant formÂ Â 
1616Jesus LuzardoPHI@MIAWith a 3.31 ERA, essentially mitigated early-season bad luckÂ Â 
1717George KirbySEA@TEX, MINÂ Â Â 
1818Justin WrobleskiLADSEA, BOS

The dog days of August will soon be here, highlighted by the Trade Deadline on the 2nd. Look out for early deals that will shuffle rotations and teams scratching starters this weekend in anticipation of moving them. 

Week of July 27 - August 2

Mixed League

RKPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
11Chris SaleATL@NYM, WAS22 K, just 2 BB over last 16 IP  
22Zack WheelerPHI@MIA, @BAL   
33Chase BurnsCINCLE, PIT   
44Tarik SkubalDETBAL   
55Gerrit ColeNYY@CWS, @CHC   
66Max FriedNYY@CWS, @CHCShould be free of a pitch limit  
77Jacob MisiorowskiMIL@LAA   
88Paul SkenesPIT@CIN   
99Cam SchlittlerNYY@CWS   
1010Yoshinobu YamamotoLADBOS   
1111Kyle BradishBAL@DET, PHI   
1212Dylan CeaseTORSTL   
1313Logan GilbertSEAMIN   
1414Michael KingSDCOL, SFStrikeouts down, but still effective  
1515Jared JonesPITARIRounding into dominant form  
1616Jesus LuzardoPHI@MIAWith a 3.31 ERA, essentially mitigated early-season bad luck  
1717George KirbySEA@TEX, MIN   
1818Justin WrobleskiLADSEA, BOSGood example of improving skills to fend off likely regression  
1919Hunter GreeneCINPIT   
2020Bryan WooSEAMIN   
2121Drew RasmussenTBCWS   
2222Griffin JaxTBTEX, CWSGood pair to get out of mini-rut  
2323Emmet SheehanLADBOS   
2424Eury PerezMIA@NYM   
2525Sandy AlcantaraMIAPHI, @NYM   
2626Cade CavalliWASTOR, @ATLQuietly enjoying breakthrough season  
2727Cristopher SanchezPHI@BAL   
2828Parker MessickCLEARI   
2929Nolan McLeanNYMMIA   
3030Jacob deGromTEX@HOU   
3131Logan WebbSFMIL   
3232Roki SasakiLADSEABack on the upswing  
3333Gavin WilliamsCLE@CIN   
3434Joe RyanMIN@SEACould be his last game with the Twins  
3535Kevin GausmanTORSTL   
3636Hunter BrownHOUTEXOnly 8 K with a whopping 11 BB over last 10.2 IP  
3737Tanner BibeeCLEARI   
3838Landen RouppSFMIL, @SD   
3939Nick MartinezTBCWS2-0 with a 2.38 ERA and 1.06, but only 1 K  
4040Matthew BoydCHC@STL   
4141Brady SingerCINCLE, PIT 35% 
4242Jake BennettBOS@ATH, @LADGood test for the rookie southpaw  
4343Tatsuya ImaiHOU@LAA, TEX   
4444Ian SeymourTBTEX   
4545Reid DetmersLAAHOU   
4646Logan HendersonMIL@SFShould be in the rotation to sat, but we'll see  
4747Zac ThorntonNYMATL, MIA 36% 
4848Shane DrohanMIL@SF   
4949Payton TolleBOS@ATH, @LAD   
5050Bailey OberMINKC, @SEA   
5151Sonny GrayBOS@ATH   
5252Sean ManaeaNYMATL 49% 
5353Trey YesavageTOR@WAS   
5454Nathan EovaldiTEX@TB   
5555Mitch KellerPITARI, @CIN 38% 
5656Ranger SuarezBOS@LAD   
5757Freddy PeraltaNYMMIA   
5858Sean BurkeCWSNYYGetting it done, regardless of role  
5959Nick LodoloCINCLE   
6060Tyler MahleSFMIL, @SD 18% 
6161Shane McClanahanTBTEX   
6262Jose SorianoLAAMIL   
6363Reynaldo LopezATLWAS   
6464Ronel BlancoHOUTEX 100%100%
6565Robert GasserMIL@LAA 47% 
6666Bubba ChandlerPITARI, @CIN   
6767Casey MizeDET@ATH   
6868Shane BazBALPHI   
6969Keider MonteroDETBAL, @ATH 36% 
7070Jack PerkinsATHBOS, DET 6% 
7171Taj BradleyMINKC   
7272Braxton AshcraftPIT@CIN   
7373Grayson RodriguezLAAHOU 11% 
7474Noah CameronKC@MIN   
7575Foster GriffinWAS@ATL   
7676Clay HolmesNYMMIA 40% 
7777Ryan WeathersNYY@CWS6.98 ERA and 1.98 WHIP over last four outings, but 2.58 xFIP over this span says he deserves better outcomes
7878Framber ValdezDET@ATHFailing to step up when the team really needs him  
7979Brandon YoungBALPHI   
8080Davis MartinCWSNYY   
8181Shota ImanagaCHC@STL   
8282Mix 12 Reliever     
8383Ryan JohnsonLAAMIL 1% 
8484Kumar RockerTEXSEA, @HOU 35% 
8585Kyle LeahySTL@TOR   
8686Dustin MaySTLCHC   
8787Trevor RogersBAL@DET   
8888Troy MeltonDETBALWalks high, but production is encouraging  
8989Connor PrielippMIN@SEA 22% 
9090Shane BieberTOR@WAS   
9191Mix 15 Reliever     
9292Peter LambertHOU@LAA   
9393Robbie RaySF@SD   
9494MacKenzie GoreTEX@TB   
9595Eric LauerLADSEA 23% 
9696David PetersonCHC@STL, NYY 4%45%
9797Christian ScottNYMATL   
9898Andrew AbbottCINPIT   
9999Michael McGreevySTLCHC   
100100Seth LugoKC@MIN, @COL   
101101Brandon SproatMIL@SF, @LAA   
102102Hunter DobbinsSTLCHC 100%2%
103103Michael WachaKC@COL   
104104Max ScherzerTOR@WAS, STL 2%7%
105105Andrew AlvarezWASTOR, @ATL 6% 
106106Matthew LiberatoreSTLCHC, @TOR 36% 
107107Will WarrenNYY@CHC   
108108Grant HolmesATL@NYM   
109109Merrill KellyARI@PIT, @CLE   
110110Walbert UrenaLAAHOU, MIL   
111111Slade CecconiCLE@CIN, ARI 24% 
112112Bryce MillerSEA@LAD   
113113Carson WhisenhuntSF@SD 100%100%
114114Dean KremerBAL@DET   
115115Jameson TaillonCHCNYY 16% 
116116Ryan GustoMIAPHI 100%100%
117117JP SearsSDSF 100%12%
118118Aaron NolaPHI@MIA   
119119Zack LittellWASTOR 2%48%
120120Janson JunkMIA@NYM 27% 
121121Brandon PfaadtARI@PIT   
122122Jordan MontgomeryTEX@HOU 100%100%
123123Bryce ElderATLWAS 46% 
124124Gage JumpATHBOS, DET   
125125Noah SchultzCWSNYY, @TB   
126126Ethan PeckoHOU@LAA 100%100%
127127Andre PallanteSTL@TOR 45% 
128128Brian KellerPHI@BAL 100%100%
129129Joey CantilloCLE@CIN   
130130Gabriel HughesCOL@SD 100%5%
131131Colin ReaCHC@STL, NYY 9% 
132132Luis CastilloSEA@LAD   
133133Zebby MatthewsMINKC   
134134Martin PerezATL@NYM, WAS 11% 
135135Jeffrey SpringsATHDET 27% 
136136Griffin CanningSDCOL 1%3%
137137Tomoyuki SuganoCOLKC 100%3%
138138Emerson HancockSEA@LAD   
139139Anthony KayCWSNYY, @TB 17% 
140140Eduardo RodriguezARI@PIT   
141141Patrick SandovalBOS@ATH 11% 
142142Mitch BrattARI@CLE 3%37%
143143Jacob LopezATHBOS 1%7%
144144Luinder AvilaKC@COL 4%17%
145145Tyler PhillipsMIAPHI, @NYM 0%33%
146146Michael LorenzenCOL@SD 0%3%
147147Kyle FreelandCOLKC 1%3%
148148Randy DobnakKC@MIN 100%2%
149149Erick FeddeCWS@TB 3%25%
150150Ryan FeltnerCOLKC 100%2%
151151Mason BarnettATHBOS 100%7%
152152German MarquezSDSF 100%7%
153153Miles MikolasWAS@ATL 100%100%
154154Walker BuehlerSDSF 28% 
155155Cal QuantrillTEX@TB 100%8%
156156Kohl DrakeARI@CLE 100%100%

American League

RankPitcherTMOPPComment
1Tarik SkubalDETBAL 
2Gerrit ColeNYY@CWS, @CHC 
3Max FriedNYY@CWS, @CHCShould be free of a pitch limit
4Cam SchlittlerNYY@CWS 
5Kyle BradishBAL@DET, PHI 
6Dylan CeaseTORSTL 
7Logan GilbertSEAMIN 
8George KirbySEA@TEX, MIN 
9Bryan WooSEAMIN 
10Drew RasmussenTBCWS 
11Griffin JaxTBTEX, CWSGood pair to get out of mini-rut
12Parker MessickCLEARI 
13Jacob deGromTEX@HOU 
14Gavin WilliamsCLE@CIN 
15Joe RyanMIN@SEACould be his last game with the Twins
16Kevin GausmanTORSTL 
17Hunter BrownHOUTEXOnly 8 K with a whopping 11 BB over last 10.2 IP
18Tanner BibeeCLEARI 
19Nick MartinezTBCWS2-0 with a 2.38 ERA and 1.06, but only 1 K
20Jake BennettBOS@ATH, @LADGood test for the rookie southpaw
21Tatsuya ImaiHOU@LAA, TEX 
22Ian SeymourTBTEX 
23Reid DetmersLAAHOU 
24Payton TolleBOS@ATH, @LAD 
25Bailey OberMINKC, @SEA 
26Sonny GrayBOS@ATH 
27Trey YesavageTOR@WAS 
28Nathan EovaldiTEX@TB 
29Ranger SuarezBOS@LAD 
30Sean BurkeCWSNYYGetting it done, regardless of role
31Shane McClanahanTBTEX 
32Jose SorianoLAAMIL 
33Ronel BlancoHOUTEX 
34Casey MizeDET@ATH 
35Shane BazBALPHI 
36Keider MonteroDETBAL, @ATH 
37Jack PerkinsATHBOS, DET 
38Taj BradleyMINKC 
39Grayson RodriguezLAAHOU 
40Noah CameronKC@MIN 
41Ryan WeathersNYY@CWS6.98 ERA and 1.98 WHIP over last four outings, but 2.58 xFIP in this span says he deserves better outcomes
42Framber ValdezDET@ATHFailing to step up when the team really needs him
43Brandon YoungBALPHI 
44Davis MartinCWSNYY 
45Ryan JohnsonLAAMIL 
46Kumar RockerTEXSEA, @HOU 
47Trevor RogersBAL@DET 
48Troy MeltonDETBALWalks high, but production is encouraging
49Connor PrielippMIN@SEA 
50Shane BieberTOR@WAS 
51Peter LambertHOU@LAA 
52MacKenzie GoreTEX@TB 
53Seth LugoKC@MIN, @COL 
54Michael WachaKC@COL 
55Max ScherzerTOR@WAS, STL 
56AL Reliever   
57Will WarrenNYY@CHC 
58Walbert UrenaLAAHOU, MIL 
59Slade CecconiCLE@CIN, ARI 
60Bryce MillerSEA@LAD 
61Dean KremerBAL@DET 
62Jordan MontgomeryTEX@HOU 
63Gage JumpATHBOS, DET 
64Noah SchultzCWSNYY, @TB 
65Ethan PeckoHOU@LAA 
66Joey CantilloCLE@CIN 
67Luis CastilloSEA@LAD 
68Zebby MatthewsMINKC 
69Jeffrey SpringsATHDET 
70Emerson HancockSEA@LAD 
71Anthony KayCWSNYY, @TB 
72Patrick SandovalBOS@ATH 
73Jacob LopezATHBOS 
74Luinder AvilaKC@COL 
75Randy DobnakKC@MIN 
76Erick FeddeCWS@TB 
77Mason BarnettATHBOS 
78Cal QuantrillTEX@TB 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Chris SaleATL@NYM, WAS22 K, just 2 BB over last 16 IP
2Zack WheelerPHI@MIA, @BAL 
3Chase BurnsCINCLE, PIT 
4Jacob MisiorowskiMIL@LAA 
5Paul SkenesPIT@CIN 
6Yoshinobu YamamotoLADBOS 
7Michael KingSDCOL, SFStrikeouts down, but still effective
8Jared JonesPITARIRounding into dominant form
9Jesus LuzardoPHI@MIAWith a 3.31 ERA, essentially mitigated early-season bad luck
10Justin WrobleskiLADSEA, BOSGood example of improving skills to fend off likely regression
11Hunter GreeneCINPIT 
12Emmet SheehanLADBOS 
13Eury PerezMIA@NYM 
14Sandy AlcantaraMIAPHI, @NYM 
15Cade CavalliWASTOR, @ATLQuietly enjoying breakthrough season
16Cristopher SanchezPHI@BAL 
17Nolan McLeanNYMMIA 
18Logan WebbSFMIL 
19Roki SasakiLADSEABack on the upswing
20Landen RouppSFMIL, @SD 
21Matthew BoydCHC@STL 
22Brady SingerCINCLE, PIT 
23Logan HendersonMIL@SFShould be in the rotation to sat, but we'll see
24Zac ThorntonNYMATL, MIA 
25Shane DrohanMIL@SF 
26Sean ManaeaNYMATL 
27Mitch KellerPITARI, @CIN 
28Freddy PeraltaNYMMIA 
29Nick LodoloCINCLE 
30Tyler MahleSFMIL, @SD 
31Reynaldo LopezATLWAS 
32Robert GasserMIL@LAA 
33Bubba ChandlerPITARI, @CIN 
34Braxton AshcraftPIT@CIN 
35Foster GriffinWAS@ATL 
36Clay HolmesNYMMIA 
37Shota ImanagaCHC@STL 
38Kyle LeahySTL@TOR 
39Dustin MaySTLCHC 
40Robbie RaySF@SD 
41Eric LauerLADSEA 
42David PetersonCHC@STL, NYY 
43Christian ScottNYMATL 
44Andrew AbbottCINPIT 
45Michael McGreevySTLCHC 
46Brandon SproatMIL@SF, @LAA 
47Hunter DobbinsSTLCHC 
48NL Reliever   
49Andrew AlvarezWASTOR, @ATL 
50Matthew LiberatoreSTLCHC, @TOR 
51Grant HolmesATL@NYM 
52Merrill KellyARI@PIT, @CLE 
53Carson WhisenhuntSF@SD 
54Jameson TaillonCHCNYY 
55Ryan GustoMIAPHI 
56JP SearsSDSF 
57Aaron NolaPHI@MIA 
58Zack LittellWASTOR 
59Janson JunkMIA@NYM 
60Brandon PfaadtARI@PIT 
61Bryce ElderATLWAS 
62Andre PallanteSTL@TOR 
63Brian KellerPHI@BAL 
64Gabriel HughesCOL@SD 
65Colin ReaCHC@STL, NYY 
66Martin PerezATL@NYM, WAS 
67Griffin CanningSDCOL 
68Tomoyuki SuganoCOLKC 
69Eduardo RodriguezARI@PIT 
70Mitch BrattARI@CLE 
71Tyler PhillipsMIAPHI, @NYM 
72Michael LorenzenCOL@SD 
73Kyle FreelandCOLKC 
74Ryan FeltnerCOLKC 
75German MarquezSDSF 
76Miles MikolasWAS@ATL 
77Walker BuehlerSDSF 
78Kohl DrakeARI@CLE 

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Baseball
ABOUT THE AUTHOR
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Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
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