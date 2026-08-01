Webster's Dictionary has a new definition of insanity:
in·san·ity [in-san-i-tee]: Posting weekly pitching rankings two days before the MLB Trade Deadline.
Sunday's update will hopefully capture some of the chaos, though the bulk the deals will be on Monday where there will be an additional update around 5 p.m. EDT. (You're welcome.)
Week of August 3 - 9
Mixed League
|RK
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Chris Sale
|ATL
|MIA, @NYY
|Sneaking back into Cy Young contention
|2
|Cam Schlittler
|NYY
|STL, ATL
|3
|Jesus Luzardo
|PHI
|WAS, TOR
|4
|Tarik Skubal
|DET
|@SEA
|5
|Jacob Misiorowski
|MIL
|MIN
|6
|Logan Henderson
|MIL
|PIT, MIN
|Likely in the rotation for good this time
|7
|Zack Wheeler
|PHI
|TOR
|8
|Logan Webb
|SF
|@TEX, DET
|9
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|@ARI
|10
|Casey Mize
|DET
|@SEA, @SF
|11
|Jared Jones
|PIT
|@MIL, NYM
|Pitching with no restrictions, and delivering
|12
|Jacob deGrom
|TEX
|BAL
|13
|Cristopher Sanchez
|PHI
|WAS
|14
|Drew Rasmussen
|TB
|@SEA
|15
|Paul Skenes
|PIT
|@MIL
|16
|Chase Burns
|CIN
|@WAS
|Let down by defense last time out
|17
|Matthew Boyd
|CHC
|LAD, @KC
|18
|Max Fried
|NYY
|ATL
|19
|Ian Seymour
|TB
|@COL, @SEA
Webster's Dictionary has a new definition of insanity:
in·san·ity [in-san-i-tee]: Posting weekly pitching rankings two days before the MLB Trade Deadline.
Sunday's update will hopefully capture some of the chaos, though the bulk the deals will be on Monday where there will be an additional update around 5 p.m. EDT. (You're welcome.)
Week of August 3 - 9
Mixed League
|RK
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Chris Sale
|ATL
|MIA, @NYY
|Sneaking back into Cy Young contention
|2
|Cam Schlittler
|NYY
|STL, ATL
|3
|Jesus Luzardo
|PHI
|WAS, TOR
|4
|Tarik Skubal
|DET
|@SEA
|5
|Jacob Misiorowski
|MIL
|MIN
|6
|Logan Henderson
|MIL
|PIT, MIN
|Likely in the rotation for good this time
|7
|Zack Wheeler
|PHI
|TOR
|8
|Logan Webb
|SF
|@TEX, DET
|9
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|@ARI
|10
|Casey Mize
|DET
|@SEA, @SF
|11
|Jared Jones
|PIT
|@MIL, NYM
|Pitching with no restrictions, and delivering
|12
|Jacob deGrom
|TEX
|BAL
|13
|Cristopher Sanchez
|PHI
|WAS
|14
|Drew Rasmussen
|TB
|@SEA
|15
|Paul Skenes
|PIT
|@MIL
|16
|Chase Burns
|CIN
|@WAS
|Let down by defense last time out
|17
|Matthew Boyd
|CHC
|LAD, @KC
|18
|Max Fried
|NYY
|ATL
|19
|Ian Seymour
|TB
|@COL, @SEA
|20
|Gerrit Cole
|NYY
|ATL
|21
|Parker Messick
|CLE
|@CWS
|22
|Griffin Jax
|TB
|@SEA
|23
|Ranger Suarez
|BOS
|CWS
|24
|Hunter Greene
|CIN
|ATH
|25
|Logan Gilbert
|SEA
|TB
|26
|Hunter Brown
|HOU
|TOR
|27
|Dylan Cease
|TOR
|@HOU
|28
|Joe Ryan
|MIN
|@KC, @MIL
|29
|Cade Cavalli
|WAS
|CIN
|30
|Sandy Alcantara
|MIA
|LAA
|31
|Nolan McLean
|NYM
|@CLE
|32
|Tanner Bibee
|CLE
|NYM
|33
|Troy Melton
|DET
|@SEA
|34
|Sonny Gray
|BOS
|CWS
|35
|Kyle Harrison
|MIL
|PIT
|36
|Noah Cameron
|KC
|MIN
|37
|Emmet Sheehan
|LAD
|@ARI
|38
|Michael Wacha
|KC
|MIN
|39
|Shota Imanaga
|CHC
|LAD
|40
|Nathan Eovaldi
|TEX
|SF
|41
|Blake Snell
|LAD
|@ARI
|42
|Bryan Woo
|SEA
|DET
|43
|Payton Tolle
|BOS
|ATH
|44
|Gavin Williams
|CLE
|@CWS
|45
|Ryan Weathers
|NYY
|STL
|Most IP of his career and showing no signs of wearing down
|46
|Kyle Leahy
|STL
|COL
|47
|Davis Martin
|CWS
|@BOS, CLE
|Regression setting in, low K% beginning to catch up
|48
|Eury Perez
|MIA
|@ATL
|49
|Trey Yesavage
|TOR
|@HOU, @PHI
|50
|Trevor Rogers
|BAL
|LAA
|51
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|SD, LAD
|Continues to fend off regression (2.48 ERA vs. 4.59 xFIP and 4.88 SIERA)
|52
|Brandon Young
|BAL
|LAA
|53
|Shane Drohan
|MIL
|PIT
|54
|Michael King
|SD
|HOU
|55
|Reid Detmers
|LAA
|@BAL, @MIA
|56
|David Peterson
|CHC
|TOR
|9%
|57
|MacKenzie Gore
|TEX
|SF
|58
|Kyle Bradish
|BAL
|@TEX
|59
|Jake Bennett
|BOS
|ATH
|60
|George Kirby
|SEA
|TB
|61
|Sean Burke
|CWS
|@BOS
|62
|Mitch Keller
|PIT
|NYM
|40%
|63
|Bryce Miller
|SEA
|TB
|64
|Brady Singer
|CIN
|ATH, @WAS
|65
|Tyler Mahle
|SF
|DET
|21%
|66
|Sean Manaea
|NYM
|@CLE
|47%
|67
|Landen Roupp
|SF
|DET
|68
|Kevin Gausman
|TOR
|@CHC
|69
|Seth Lugo
|KC
|CHC
|70
|Will Warren
|NYY
|STL
|71
|Roki Sasaki
|LAD
|@CHC
|72
|Mix 12 Reliever
|73
|Shane Baz
|BAL
|@TEX
|74
|Reynaldo Lopez
|ATL
|@NYY
|75
|Framber Valdez
|DET
|@SF
|76
|Luis Castillo
|SEA
|DET
|77
|Kumar Rocker
|TEX
|BAL
|78
|Emerson Hancock
|SEA
|DET
|79
|Foster Griffin
|WAS
|@PHI
|80
|Christian Scott
|NYM
|@CLE, @PIT
|81
|Joey Cantillo
|CLE
|NYM
|82
|Nick Martinez
|TB
|@COL
|83
|Mix 15 Reliever
|84
|Robbie Ray
|SF
|@TEX
|85
|Bailey Ober
|MIN
|@KC
|86
|Tatsuya Imai
|HOU
|TOR, @SD
|87
|Jordan Montgomery
|TEX
|BAL
|100%
|100%
|88
|Taj Bradley
|MIN
|@MIL
|89
|Jack Perkins
|ATH
|@BOS
|7%
|90
|Jose Soriano
|LAA
|@MIA
|91
|Justin Wrobleski
|LAD
|@CHC
|92
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@MIL
|93
|Anthony Kay
|CWS
|CLE
|20%
|94
|Peter Lambert
|HOU
|@SD
|95
|Hayden Wesneski
|HOU
|TOR
|100%
|100%
|96
|Andre Pallante
|STL
|@NYY
|97
|Patrick Sandoval
|BOS
|CWS, ATH
|12%
|98
|Bubba Chandler
|PIT
|@MIL, NYM
|99
|Randy Dobnak
|KC
|MIN, CHC
|100%
|12%
|100
|Jake Irvin
|WAS
|@PHI, CIN
|1%
|12%
|101
|Brandon Pfaadt
|ARI
|SD, LAD
|102
|Bryce Elder
|ATL
|MIA
|50%
|103
|Keider Montero
|DET
|@SF
|104
|Zack Littell
|WAS
|@PHI, CIN
|2%
|47%
|105
|Dustin May
|STL
|@NYY
|106
|Aaron Nola
|PHI
|WAS, TOR
|107
|Ronel Blanco
|HOU
|@SD
|14%
|108
|Andrew Painter
|PHI
|WAS
|11%
|5%
|109
|Clay Holmes
|NYM
|@PIT
|110
|Tomoyuki Sugano
|COL
|TB
|100%
|5%
|111
|J.T. Ginn
|ATH
|@CIN, @BOS
|112
|Merrill Kelly
|ARI
|LAD
|113
|Grant Holmes
|ATL
|MIA
|114
|Slade Cecconi
|CLE
|NYM, @CWS
|19%
|115
|Matthew Liberatore
|STL
|COL
|33%
|116
|Cade Povich
|BAL
|LAA, @TEX
|100%
|100%
|117
|Connor Prielipp
|MIN
|@MIL
|36%
|118
|Javier Assad
|CHC
|LAD, @KC
|5%
|27%
|119
|Shane Bieber
|TOR
|@HOU, @PHI
|120
|Eric Lauer
|LAD
|@CHC
|25%
|121
|Rhett Lowder
|CIN
|ATH
|3%
|23%
|122
|Noah Schultz
|CWS
|CLE
|123
|Andrew Abbott
|CIN
|@WAS
|124
|Freddy Peralta
|NYM
|@PIT
|125
|Mitch Bratt
|ARI
|SD
|0%
|5%
|126
|Grayson Rodriguez
|LAA
|@BAL
|9%
|28%
|127
|Brandon Sproat
|MIL
|PIT, MIN
|128
|Ryan Johnson
|LAA
|@BAL
|0%
|23%
|129
|Ryan Gusto
|MIA
|@ATL, LAA
|100%
|3%
|130
|Tyler Phillips
|MIA
|LAA
|0%
|35%
|131
|Michael McGreevy
|STL
|@NYY
|132
|Cal Quantrill
|TEX
|SF
|100%
|3%
|133
|Martin Perez
|ATL
|@NYY
|17%
|134
|Janson Junk
|MIA
|@ATL
|12%
|135
|Max Scherzer
|TOR
|@PHI
|3%
|23%
|136
|Dean Kremer
|MIN
|@KC
|137
|JP Sears
|SD
|@ARI, HOU
|1%
|33%
|138
|Walbert Urena
|LAA
|@MIA
|139
|Erick Fedde
|CWS
|@BOS
|1%
|12%
|140
|Kyle Freeland
|COL
|@STL
|0%
|100%
|141
|Griffin Canning
|SD
|@ARI, HOU
|1%
|20%
|142
|Carson Whisenhunt
|SF
|@TEX
|4%
|30%
|143
|Walker Buehler
|SD
|@ARI
|20%
|144
|Luinder Avila
|KC
|CHC
|2%
|12%
|145
|Michael Lorenzen
|COL
|TB, @STL
|0%
|100%
|146
|Colin Rea
|CHC
|@KC
|9%
|147
|Quinn Mathews
|STL
|COL
|100%
|100%
|148
|Miles Mikolas
|WAS
|@PHI
|100%
|100%
|149
|Ryan Feltner
|COL
|@STL
|100%
|100%
|150
|German Marquez
|SD
|@ARI
|100%
|3%
|151
|Jesse Scholtens
|TB
|@COL
|100%
|100%
|152
|Gage Jump
|ATH
|@BOS
|153
|Jacob Lopez
|ATH
|@CIN
|2%
|27%
|154
|Gabriel Hughes
|COL
|TB
|1%
|40%
|155
|Kohl Drake
|ARI
|SD
|100%
|3%
|156
|Jeffrey Springs
|ATH
|@CIN
|23%
American League
National League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Chris Sale
|ATL
|MIA, @NYY
|Sneaking back into Cy Young contention
|2
|Jesus Luzardo
|PHI
|WAS, TOR
|3
|Jacob Misiorowski
|MIL
|MIN
|4
|Logan Henderson
|MIL
|PIT, MIN
|Likely in the rotation for good this time
|5
|Zack Wheeler
|PHI
|TOR
|6
|Logan Webb
|SF
|@TEX, DET
|7
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|@ARI
|8
|Jared Jones
|PIT
|@MIL, NYM
|Pitching with no restrictions, and delivering
|9
|Cristopher Sanchez
|PHI
|WAS
|10
|Paul Skenes
|PIT
|@MIL
|11
|Chase Burns
|CIN
|@WAS
|Let down by defense last time out
|12
|Matthew Boyd
|CHC
|LAD, @KC
|13
|Hunter Greene
|CIN
|ATH
|14
|Cade Cavalli
|WAS
|CIN
|15
|Sandy Alcantara
|MIA
|LAA
|16
|Nolan McLean
|NYM
|@CLE
|17
|Kyle Harrison
|MIL
|PIT
|18
|Emmet Sheehan
|LAD
|@ARI
|19
|Shota Imanaga
|CHC
|LAD
|20
|Blake Snell
|LAD
|@ARI
|21
|Kyle Leahy
|STL
|COL
|22
|Eury Perez
|MIA
|@ATL
|23
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|SD, LAD
|Continues to fend off regression (2.48 ERA vs. 4.59 xFIP and 4.88 SIERA)
|24
|Shane Drohan
|MIL
|PIT
|25
|Michael King
|SD
|HOU
|26
|David Peterson
|CHC
|TOR
|27
|Mitch Keller
|PIT
|NYM
|28
|Brady Singer
|CIN
|ATH, @WAS
|29
|Tyler Mahle
|SF
|DET
|30
|Sean Manaea
|NYM
|@CLE
|31
|Landen Roupp
|SF
|DET
|32
|Roki Sasaki
|LAD
|@CHC
|33
|Reynaldo Lopez
|ATL
|@NYY
|34
|Foster Griffin
|WAS
|@PHI
|35
|Christian Scott
|NYM
|@CLE, @PIT
|36
|Robbie Ray
|SF
|@TEX
|37
|Justin Wrobleski
|LAD
|@CHC
|38
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@MIL
|39
|Andre Pallante
|STL
|@NYY
|40
|Bubba Chandler
|PIT
|@MIL, NYM
|41
|Jake Irvin
|WAS
|@PHI, CIN
|42
|Brandon Pfaadt
|ARI
|SD, LAD
|43
|NL Reliever
|44
|Bryce Elder
|ATL
|MIA
|45
|Zack Littell
|WAS
|@PHI, CIN
|46
|Dustin May
|STL
|@NYY
|47
|Aaron Nola
|PHI
|WAS, TOR
|48
|Andrew Painter
|PHI
|WAS
|49
|Clay Holmes
|NYM
|@PIT
|50
|Tomoyuki Sugano
|COL
|TB
|51
|Merrill Kelly
|ARI
|LAD
|52
|Grant Holmes
|ATL
|MIA
|53
|Matthew Liberatore
|STL
|COL
|54
|Javier Assad
|CHC
|LAD, @KC
|55
|Eric Lauer
|LAD
|@CHC
|56
|Rhett Lowder
|CIN
|ATH
|57
|Andrew Abbott
|CIN
|@WAS
|58
|Freddy Peralta
|NYM
|@PIT
|59
|Mitch Bratt
|ARI
|SD
|60
|Brandon Sproat
|MIL
|PIT, MIN
|61
|Ryan Gusto
|MIA
|@ATL, LAA
|62
|Tyler Phillips
|MIA
|LAA
|63
|Michael McGreevy
|STL
|@NYY
|64
|Martin Perez
|ATL
|@NYY
|65
|Janson Junk
|MIA
|@ATL
|66
|JP Sears
|SD
|@ARI, HOU
|67
|Kyle Freeland
|COL
|@STL
|68
|Griffin Canning
|SD
|@ARI, HOU
|69
|Carson Whisenhunt
|SF
|@TEX
|70
|Walker Buehler
|SD
|@ARI
|71
|Michael Lorenzen
|COL
|TB, @STL
|72
|Colin Rea
|CHC
|@KC
|73
|Quinn Mathews
|STL
|COL
|74
|Miles Mikolas
|WAS
|@PHI
|75
|Ryan Feltner
|COL
|@STL
|76
|German Marquez
|SD
|@ARI
|77
|Gabriel Hughes
|COL
|TB
|78
|Kohl Drake
|ARI
|SD