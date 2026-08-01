Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week

Watch out for pitchers who could still be on the move.
August 1, 2026
Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week
August 1, 2026
Weekly Pitcher Rankings
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Webster's Dictionary has a new definition of insanity:

in·san·ity [in-san-i-tee]: Posting weekly pitching rankings two days before the MLB Trade Deadline.

Sunday's update will hopefully capture some of the chaos, though the bulk the deals will be on Monday where there will be an additional update around 5 p.m. EDT. (You're welcome.)

Week of August 3 - 9

Mixed League

RKPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Chris SaleATLMIA, @NYYSneaking back into Cy Young contention  
2Cam SchlittlerNYYSTL, ATL   
3Jesus LuzardoPHIWAS, TOR   
4Tarik SkubalDET@SEA   
5Jacob MisiorowskiMILMIN   
6Logan HendersonMILPIT, MINLikely in the rotation for good this time  
7Zack WheelerPHITOR   
8Logan WebbSF@TEX, DET   
9Yoshinobu YamamotoLAD@ARI   
10Casey MizeDET@SEA, @SF   
11Jared JonesPIT@MIL, NYMPitching with no restrictions, and delivering  
12Jacob deGromTEXBAL   
13Cristopher SanchezPHIWAS   
14Drew RasmussenTB@SEA   
15Paul SkenesPIT@MIL   
16Chase BurnsCIN@WASLet down by defense last time out  
17Matthew BoydCHCLAD, @KC   
18Max FriedNYYATL   
19Ian SeymourTB@COL, @SEA  

Webster's Dictionary has a new definition of insanity:

in·san·ity [in-san-i-tee]: Posting weekly pitching rankings two days before the MLB Trade Deadline.

Sunday's update will hopefully capture some of the chaos, though the bulk the deals will be on Monday where there will be an additional update around 5 p.m. EDT. (You're welcome.)

Week of August 3 - 9

Mixed League

RKPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Chris SaleATLMIA, @NYYSneaking back into Cy Young contention  
2Cam SchlittlerNYYSTL, ATL   
3Jesus LuzardoPHIWAS, TOR   
4Tarik SkubalDET@SEA   
5Jacob MisiorowskiMILMIN   
6Logan HendersonMILPIT, MINLikely in the rotation for good this time  
7Zack WheelerPHITOR   
8Logan WebbSF@TEX, DET   
9Yoshinobu YamamotoLAD@ARI   
10Casey MizeDET@SEA, @SF   
11Jared JonesPIT@MIL, NYMPitching with no restrictions, and delivering  
12Jacob deGromTEXBAL   
13Cristopher SanchezPHIWAS   
14Drew RasmussenTB@SEA   
15Paul SkenesPIT@MIL   
16Chase BurnsCIN@WASLet down by defense last time out  
17Matthew BoydCHCLAD, @KC   
18Max FriedNYYATL   
19Ian SeymourTB@COL, @SEA   
20Gerrit ColeNYYATL   
21Parker MessickCLE@CWS   
22Griffin JaxTB@SEA   
23Ranger SuarezBOSCWS   
24Hunter GreeneCINATH   
25Logan GilbertSEATB   
26Hunter BrownHOUTOR   
27Dylan CeaseTOR@HOU   
28Joe RyanMIN@KC, @MIL   
29Cade CavalliWASCIN   
30Sandy AlcantaraMIALAA   
31Nolan McLeanNYM@CLE   
32Tanner BibeeCLENYM   
33Troy MeltonDET@SEA   
34Sonny GrayBOSCWS   
35Kyle HarrisonMILPIT   
36Noah CameronKCMIN   
37Emmet SheehanLAD@ARI   
38Michael WachaKCMIN   
39Shota ImanagaCHCLAD   
40Nathan EovaldiTEXSF   
41Blake SnellLAD@ARI   
42Bryan WooSEADET   
43Payton TolleBOSATH   
44Gavin WilliamsCLE@CWS   
45Ryan WeathersNYYSTLMost IP of his career and showing no signs of wearing down  
46Kyle LeahySTLCOL   
47Davis MartinCWS@BOS, CLERegression setting in, low K% beginning to catch up  
48Eury PerezMIA@ATL   
49Trey YesavageTOR@HOU, @PHI   
50Trevor RogersBALLAA   
51Eduardo RodriguezARISD, LADContinues to fend off regression (2.48 ERA vs. 4.59 xFIP and 4.88 SIERA)  
52Brandon YoungBALLAA   
53Shane DrohanMILPIT   
54Michael KingSDHOU   
55Reid DetmersLAA@BAL, @MIA   
56David PetersonCHCTOR 9% 
57MacKenzie GoreTEXSF   
58Kyle BradishBAL@TEX   
59Jake BennettBOSATH   
60George KirbySEATB   
61Sean BurkeCWS@BOS   
62Mitch KellerPITNYM 40% 
63Bryce MillerSEATB   
64Brady SingerCINATH, @WAS   
65Tyler MahleSFDET 21% 
66Sean ManaeaNYM@CLE 47% 
67Landen RouppSFDET   
68Kevin GausmanTOR@CHC   
69Seth LugoKCCHC   
70Will WarrenNYYSTL   
71Roki SasakiLAD@CHC   
72Mix 12 Reliever     
73Shane BazBAL@TEX   
74Reynaldo LopezATL@NYY   
75Framber ValdezDET@SF   
76Luis CastilloSEADET   
77Kumar RockerTEXBAL   
78Emerson HancockSEADET   
79Foster GriffinWAS@PHI   
80Christian ScottNYM@CLE, @PIT   
81Joey CantilloCLENYM   
82Nick MartinezTB@COL   
83Mix 15 Reliever     
84Robbie RaySF@TEX   
85Bailey OberMIN@KC   
86Tatsuya ImaiHOUTOR, @SD   
87Jordan MontgomeryTEXBAL 100%100%
88Taj BradleyMIN@MIL   
89Jack PerkinsATH@BOS 7% 
90Jose SorianoLAA@MIA   
91Justin WrobleskiLAD@CHC   
92Braxton AshcraftPIT@MIL   
93Anthony KayCWSCLE 20% 
94Peter LambertHOU@SD   
95Hayden WesneskiHOUTOR 100%100%
96Andre PallanteSTL@NYY   
97Patrick SandovalBOSCWS, ATH 12% 
98Bubba ChandlerPIT@MIL, NYM   
99Randy DobnakKCMIN, CHC 100%12%
100Jake IrvinWAS@PHI, CIN 1%12%
101Brandon PfaadtARISD, LAD   
102Bryce ElderATLMIA 50% 
103Keider MonteroDET@SF   
104Zack LittellWAS@PHI, CIN 2%47%
105Dustin MaySTL@NYY   
106Aaron NolaPHIWAS, TOR   
107Ronel BlancoHOU@SD 14% 
108Andrew PainterPHIWAS 11%5%
109Clay HolmesNYM@PIT   
110Tomoyuki SuganoCOLTB 100%5%
111J.T. GinnATH@CIN, @BOS   
112Merrill KellyARILAD   
113Grant HolmesATLMIA   
114Slade CecconiCLENYM, @CWS 19% 
115Matthew LiberatoreSTLCOL 33% 
116Cade PovichBALLAA, @TEX 100%100%
117Connor PrielippMIN@MIL 36% 
118Javier AssadCHCLAD, @KC 5%27%
119Shane BieberTOR@HOU, @PHI   
120Eric LauerLAD@CHC 25% 
121Rhett LowderCINATH 3%23%
122Noah SchultzCWSCLE   
123Andrew AbbottCIN@WAS   
124Freddy PeraltaNYM@PIT   
125Mitch BrattARISD 0%5%
126Grayson RodriguezLAA@BAL 9%28%
127Brandon SproatMILPIT, MIN   
128Ryan JohnsonLAA@BAL 0%23%
129Ryan GustoMIA@ATL, LAA 100%3%
130Tyler PhillipsMIALAA 0%35%
131Michael McGreevySTL@NYY   
132Cal QuantrillTEXSF 100%3%
133Martin PerezATL@NYY 17% 
134Janson JunkMIA@ATL 12% 
135Max ScherzerTOR@PHI 3%23%
136Dean KremerMIN@KC   
137JP SearsSD@ARI, HOU 1%33%
138Walbert UrenaLAA@MIA   
139Erick FeddeCWS@BOS 1%12%
140Kyle FreelandCOL@STL 0%100%
141Griffin CanningSD@ARI, HOU 1%20%
142Carson WhisenhuntSF@TEX 4%30%
143Walker BuehlerSD@ARI 20% 
144Luinder AvilaKCCHC 2%12%
145Michael LorenzenCOLTB, @STL 0%100%
146Colin ReaCHC@KC 9% 
147Quinn MathewsSTLCOL 100%100%
148Miles MikolasWAS@PHI 100%100%
149Ryan FeltnerCOL@STL 100%100%
150German MarquezSD@ARI 100%3%
151Jesse ScholtensTB@COL 100%100%
152Gage JumpATH@BOS   
153Jacob LopezATH@CIN 2%27%
154Gabriel HughesCOLTB 1%40%
155Kohl DrakeARISD 100%3%
156Jeffrey SpringsATH@CIN 23% 

American League

RankPitcherTMOPPComment
1Cam SchlittlerNYYSTL, ATL 
2Tarik SkubalDET@SEA 
3Casey MizeDET@SEA, @SF 
4Jacob deGromTEXBAL 
5Drew RasmussenTB@SEA 
6Max FriedNYYATL 
7Ian SeymourTB@COL, @SEA 
8Gerrit ColeNYYATL 
9Parker MessickCLE@CWS 
10Griffin JaxTB@SEA 
11Ranger SuarezBOSCWS 
12Logan GilbertSEATB 
13Hunter BrownHOUTOR 
14Dylan CeaseTOR@HOU 
15Joe RyanMIN@KC, @MIL 
16Tanner BibeeCLENYM 
17Troy MeltonDET@SEA 
18Sonny GrayBOSCWS 
19Noah CameronKCMIN 
20Michael WachaKCMIN 
21Nathan EovaldiTEXSF 
22Bryan WooSEADET 
23Payton TolleBOSATH 
24Gavin WilliamsCLE@CWS 
25Ryan WeathersNYYSTLMost IP of his career and showing no signs of wearing down
26Davis MartinCWS@BOS, CLERegression setting in, low K% beginning to catch up
27Trey YesavageTOR@HOU, @PHI 
28Trevor RogersBALLAA 
29Brandon YoungBALLAA 
30Reid DetmersLAA@BAL, @MIA 
31MacKenzie GoreTEXSF 
32Kyle BradishBAL@TEX 
33Jake BennettBOSATH 
34George KirbySEATB 
35Sean BurkeCWS@BOS 
36Bryce MillerSEATB 
37Kevin GausmanTOR@CHC 
38Seth LugoKCCHC 
39Will WarrenNYYSTL 
40Shane BazBAL@TEX 
41Framber ValdezDET@SF 
42Luis CastilloSEADET 
43Kumar RockerTEXBAL 
44Emerson HancockSEADET 
45Joey CantilloCLENYM 
46Nick MartinezTB@COL 
47Bailey OberMIN@KC 
48Tatsuya ImaiHOUTOR, @SD 
49Jordan MontgomeryTEXBAL 
50Taj BradleyMIN@MIL 
51Jack PerkinsATH@BOS 
52Jose SorianoLAA@MIA 
53Anthony KayCWSCLE 
54Peter LambertHOU@SD 
55Hayden WesneskiHOUTOR 
56Patrick SandovalBOSCWS, ATH 
57Randy DobnakKCMIN, CHC 
58AL Reliever   
59Keider MonteroDET@SF 
60Ronel BlancoHOU@SD 
61J.T. GinnATH@CIN, @BOS 
62Slade CecconiCLENYM, @CWS 
63Cade PovichBALLAA, @TEX 
64Connor PrielippMIN@MIL 
65Shane BieberTOR@HOU, @PHI 
66Noah SchultzCWSCLE 
67Grayson RodriguezLAA@BAL 
68Ryan JohnsonLAA@BAL 
69Cal QuantrillTEXSF 
70Max ScherzerTOR@PHI 
71Dean KremerMIN@KC 
72Walbert UrenaLAA@MIA 
73Erick FeddeCWS@BOS 
74Luinder AvilaKCCHC 
75Jesse ScholtensTB@COL 
76Gage JumpATH@BOS 
77Jacob LopezATH@CIN 
78Jeffrey SpringsATH@CIN 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Chris SaleATLMIA, @NYYSneaking back into Cy Young contention
2Jesus LuzardoPHIWAS, TOR 
3Jacob MisiorowskiMILMIN 
4Logan HendersonMILPIT, MINLikely in the rotation for good this time
5Zack WheelerPHITOR 
6Logan WebbSF@TEX, DET 
7Yoshinobu YamamotoLAD@ARI 
8Jared JonesPIT@MIL, NYMPitching with no restrictions, and delivering
9Cristopher SanchezPHIWAS 
10Paul SkenesPIT@MIL 
11Chase BurnsCIN@WASLet down by defense last time out
12Matthew BoydCHCLAD, @KC 
13Hunter GreeneCINATH 
14Cade CavalliWASCIN 
15Sandy AlcantaraMIALAA 
16Nolan McLeanNYM@CLE 
17Kyle HarrisonMILPIT 
18Emmet SheehanLAD@ARI 
19Shota ImanagaCHCLAD 
20Blake SnellLAD@ARI 
21Kyle LeahySTLCOL 
22Eury PerezMIA@ATL 
23Eduardo RodriguezARISD, LADContinues to fend off regression (2.48 ERA vs. 4.59 xFIP and 4.88 SIERA)
24Shane DrohanMILPIT 
25Michael KingSDHOU 
26David PetersonCHCTOR 
27Mitch KellerPITNYM 
28Brady SingerCINATH, @WAS 
29Tyler MahleSFDET 
30Sean ManaeaNYM@CLE 
31Landen RouppSFDET 
32Roki SasakiLAD@CHC 
33Reynaldo LopezATL@NYY 
34Foster GriffinWAS@PHI 
35Christian ScottNYM@CLE, @PIT 
36Robbie RaySF@TEX 
37Justin WrobleskiLAD@CHC 
38Braxton AshcraftPIT@MIL 
39Andre PallanteSTL@NYY 
40Bubba ChandlerPIT@MIL, NYM 
41Jake IrvinWAS@PHI, CIN 
42Brandon PfaadtARISD, LAD 
43NL Reliever   
44Bryce ElderATLMIA 
45Zack LittellWAS@PHI, CIN 
46Dustin MaySTL@NYY 
47Aaron NolaPHIWAS, TOR 
48Andrew PainterPHIWAS 
49Clay HolmesNYM@PIT 
50Tomoyuki SuganoCOLTB 
51Merrill KellyARILAD 
52Grant HolmesATLMIA 
53Matthew LiberatoreSTLCOL 
54Javier AssadCHCLAD, @KC 
55Eric LauerLAD@CHC 
56Rhett LowderCINATH 
57Andrew AbbottCIN@WAS 
58Freddy PeraltaNYM@PIT 
59Mitch BrattARISD 
60Brandon SproatMILPIT, MIN 
61Ryan GustoMIA@ATL, LAA 
62Tyler PhillipsMIALAA 
63Michael McGreevySTL@NYY 
64Martin PerezATL@NYY 
65Janson JunkMIA@ATL 
66JP SearsSD@ARI, HOU 
67Kyle FreelandCOL@STL 
68Griffin CanningSD@ARI, HOU 
69Carson WhisenhuntSF@TEX 
70Walker BuehlerSD@ARI 
71Michael LorenzenCOLTB, @STL 
72Colin ReaCHC@KC 
73Quinn MathewsSTLCOL 
74Miles MikolasWAS@PHI 
75Ryan FeltnerCOL@STL 
76German MarquezSD@ARI 
77Gabriel HughesCOLTB 
78Kohl DrakeARISD 

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Baseball
ABOUT THE AUTHOR
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Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
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