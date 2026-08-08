Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week

A couple surprising starters could be valuable this week.
August 8, 2026
Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week
August 8, 2026
Weekly Pitcher Rankings
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The dog days are upon us. The conditions are mostly hot and humid in the open air stadiums. Even so, scoring isn't increasing as much as normal at this time of the season.

Keep in mind the 2026 Field of Dreams Game will be on Thursday, Aug. 13 in the refurbished yard in Dyersville, Iowa. The dimensions are close to the MLB average, though straightaway center field is shallower than most venues and should favor batters.

Week of August 10 - 16

Mixed League

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Tarik SkubalLADKC, MIL   
2Dylan CeaseTORBOS, NYYCould be the frontrunner for AL Cy Young  
3Paul SkenesPIT@MIA, BOSVelocity is down, but 3.15 xFIP says to remain patient  
4Ryan WeathersNYYSEA, @TORRecent outcomes matching stellar skills  
5Max FriedNYYSEA   
6Chris SaleATLARI   
7Cam SchlittlerNYY@TOR   
8Reid DetmersLAATEX, KCGreat pair to continue breakthrough campaign  
9Chase BurnsCINMIAStill no sign of workload management  
10Drew RasmussenTB@ATHDeserves down ballot Cy Young consideration  
11Eury PerezMIAPIT, @CIN   
12Yoshinobu YamamotoLADMILSo consistent  
13Zack WheelerPHI@STL   
14Griffin JaxTBBAL   
15Gavin WilliamsCLESD

The dog days are upon us. The conditions are mostly hot and humid in the open air stadiums. Even so, scoring isn't increasing as much as normal at this time of the season.

Keep in mind the 2026 Field of Dreams Game will be on Thursday, Aug. 13 in the refurbished yard in Dyersville, Iowa. The dimensions are close to the MLB average, though straightaway center field is shallower than most venues and should favor batters.

Week of August 10 - 16

Mixed League

RankPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Tarik SkubalLADKC, MIL   
2Dylan CeaseTORBOS, NYYCould be the frontrunner for AL Cy Young  
3Paul SkenesPIT@MIA, BOSVelocity is down, but 3.15 xFIP says to remain patient  
4Ryan WeathersNYYSEA, @TORRecent outcomes matching stellar skills  
5Max FriedNYYSEA   
6Chris SaleATLARI   
7Cam SchlittlerNYY@TOR   
8Reid DetmersLAATEX, KCGreat pair to continue breakthrough campaign  
9Chase BurnsCINMIAStill no sign of workload management  
10Drew RasmussenTB@ATHDeserves down ballot Cy Young consideration  
11Eury PerezMIAPIT, @CIN   
12Yoshinobu YamamotoLADMILSo consistent  
13Zack WheelerPHI@STL   
14Griffin JaxTBBAL   
15Gavin WilliamsCLESD   
16Cristopher SanchezPHI@STL   
17Kevin GausmanCHCSTL   
18Noah CameronKC@LAD, @LAA0.39 ERA and 0.52 WHIP with 24 K over last 23 IP  
19Ranger SuarezBOS@TOR, @PIT   
20Gerrit ColeNYY@TOR   
21Ian SeymourTBBAL   
22Jacob MisiorowskiMIL@LAD   
23Logan WebbSFCOL   
24Payton TolleBOS@TOR   
25Matthew BoydCHCSTL   
26Jesus LuzardoPHI@MIN   
27Nathan EovaldiTEX@LAA   
28Trevor RogersBAL@MIN, @TBBack in the groove, no walks and 21 K in last 19 IP  
29Parker MessickCLE@DET   
30Kyle HarrisonMIL@SD   
31Sean BurkeCWSCIN, @DETMaintaining velocity bump  
32Jared JonesPITBOS   
33Framber ValdezDETCLE   
34Bryce ElderATLNYM, ARILesser lineups boost ranking  
35Tanner BibeeCLE@DET, SD   
36Michael SorokaARICOL, @ATL   
37Clay HolmesCHCSTL   
38Jacob deGromTEX@LAA   
39Bryan WooSEA@NYY, @HOU   
40Nick MartinezTB@ATHShoved in Coors, can he do it at Sutter Health Park?  
41Troy MeltonDETCWSModest K% tempering upside  
42Hunter BrownHOU@SF   
43Logan HendersonMIL@SD, @LADBig test, solid lineups on the road  
44Casey MizeSDMIL, @CLE   
45Sonny GrayBOS@TOR, @PIT   
46Reynaldo LopezATLARI 26%50%
47Jake BennettBOS@TOR   
48Jose SorianoTORBOS   
49Tyler MahleATLNYM 15% 
50Cade CavalliWASCHC   
51Blake SnellLADKCWelcome back  
52MacKenzie GoreTEX@LAA, @ATH   
53Nick LodoloCIN@CWS, MIA   
54Cody BradfordTEX@LAA, @ATH 100%100%
55Bailey OberMINBAL 46% 
56Taj BradleyMINPHILined up for Field of Dreams game  
57Sandy AlcantaraMIA@CIN   
58Peter LambertHOUSEA   
59Kyle LeahySTLPHI   
60Logan GilbertSEA@NYY   
61Drew AndersonDETCLE, CWS 100%8%
62Seth LugoKC@LAA   
63Robbie RaySDMIL   
64Christian ScottNYM@ATL, WAS   
65Roki SasakiLADMIL   
66Michael KingSD@CLE   
67Justin WrobleskiLADMIL   
68Shota ImanagaCHC@WAS   
69Andre PallanteSTLPHI   
70Joey CantilloCLESD   
71Hayden WesneskiHOU@SF, SEA 29% 
72Grayson RodriguezLAAKC 10%42%
73Keider MonteroDETCLE   
74Zac ThorntonNYM@ATL   
75Tomoyuki SuganoCOL@ARI 1%7%
76Mix 12 Reliever     
77Will WarrenNYYSEA   
78Sean ManaeaNYMWAS   
79Cristian JavierHOUSEA 13% 
80Dustin MayMIL@SD   
81Shane BieberTORNYY   
82Nolan McLeanNYM@ATL   
83Michael WachaKC@LAD   
84Luis CastilloCWSCIN   
85Mix 15 Reliever     
86Martin PerezATLNYM 19% 
87Freddy PeraltaTB@ATH, BAL   
88Braxton AshcraftPIT@MIA   
89Shane BazBAL@MIN   
90George KirbySEA@HOU   
91Kyle BradishBAL@TB   
92Robert GasserMIL@LAD   
93Andrew AbbottCIN@CWS   
94Hunter DobbinsSTLPHI, @CHC 100%25%
95Bryce MillerSEA@NYY   
96Max ScherzerTORBOS 3%27%
97Merrill KellyARICOL   
98Brady SingerCINMIA   
99Landen RouppSFCOL   
100Eric LauerLADKC 21% 
101Yusei KikuchiLAAKC 3%100%
102Bubba ChandlerPITBOS   
103Mitch BrattARICOL 0%3%
104Robert StockNYMWAS 100%100%
105Daniel Lynch IVKC@LAD 0%100%
106Zebby MatthewsMINBAL 46% 
107Jake IrvinWASCHC, @NYM 1%18%
108Randy DobnakKC@LAA 5%42%
109Rhett LowderCIN@CWS 3%32%
110Ronel BlancoHOU@SF 9% 
111Dean KremerMINBAL, PHI 43% 
112Trevor WilliamsWAS@NYM 100%100%
113Adrian HouserSFHOU 0%2%
114Walbert UrenaLAATEX   
115Ryan JohnsonLAATEX 0%7%
116Connor PrielippMINPHI 37% 
117J.T. GinnATHTEX   
118Brandon PfaadtARI@ATL   
119Janson JunkMIAPIT 11% 
120Jameson TaillonTORBOS, NYY 10%20%
121Carmen MlodzinskiPIT@MIA 12%15%
122Brandon YoungBAL@MIN   
123Foster GriffinCLE@DET   
124Kyle FreelandCOL@SF 0%100%
125Kumar RockerTEX@ATH   
126Andrew PainterPHI@STL, @MIN 21% 
127Jacob LopezATHTB, TEX 4% 
128Shane DrohanMIL@LAD   
129Patrick SandovalBOS@PIT 44% 
130Jack PerkinsATHTB 5%42%
131Javier AssadCHC@WAS 5%40%
132Aaron NolaPHI@MINLined up for Field of Dreams game  
133Andrew AlvarezWAS@NYM 3%15%
134Eduardo RodriguezARI@ATL   
135Anthony KayCWS@DET 21% 
136Michael McGreevySTL@CHC   
137Ryan GustoMIA@CIN 0%3%
138Jackson JobeDETCWS 100%100%
139David PetersonCHC@WAS 22% 
140Emerson HancockSEA@HOU   
141Blade TidwellSFHOU, COL 100%100%
142Davis MartinCWS@DET   
143Chris BassittBAL@TB 4%13%
144Carson WhisenhuntSFHOU 2%22%
145Matthew LiberatoreSTL@CHC 33% 
146Gage JumpATHTEX   
147Tyler PhillipsMIAPIT 0%42%
148Ryan FeltnerCOL@ARI 100%100%
149Gabriel HughesCOL@ARI, @SF 1%27%
150Miles MikolasWASCHC 100%2%
151Randy VasquezSD@CLE 15%15%
152Walker BuehlerSDMIL 16% 
153George KlassenLAATEX 100%100%
154Jonathan CannonCWSCIN 100%100%
155Michael LorenzenCOL@SF 0%2%
156Mason BarnettATHTB 100%3%

American League

PitcherTMOPPComment
Dylan CeaseTORBOS, NYYCould be the frontrunner for AL Cy Young
Ryan WeathersNYYSEA, @TORRecent outcomes matching stellar skills
Max FriedNYYSEA 
Cam SchlittlerNYY@TOR 
Reid DetmersLAATEX, KCGreat pair to continue breakthrough campaign
Drew RasmussenTB@ATHDeserves down ballot Cy Young consideration
Griffin JaxTBBAL 
Gavin WilliamsCLESD 
Noah CameronKC@LAD, @LAA0.39 ERA and 0.52 WHIP with 24 K over last 23 IP
Ranger SuarezBOS@TOR, @PIT 
Gerrit ColeNYY@TOR 
Ian SeymourTBBAL 
Payton TolleBOS@TOR 
Nathan EovaldiTEX@LAA 
Trevor RogersBAL@MIN, @TBBack in the groove, no walks and 21 K in last 19 IP
Parker MessickCLE@DET 
Sean BurkeCWSCIN, @DETMaintaining velocity bump
Framber ValdezDETCLE 
Tanner BibeeCLE@DET, SD 
Jacob deGromTEX@LAA 
Bryan WooSEA@NYY, @HOU 
Nick MartinezTB@ATHShoved in Coors, can he do it at Sutter Health Park?
Troy MeltonDETCWSModest K% tempering upside
Hunter BrownHOU@SF 
Sonny GrayBOS@TOR, @PIT 
Jake BennettBOS@TOR 
Jose SorianoTORBOS 
MacKenzie GoreTEX@LAA, @ATH 
Cody BradfordTEX@LAA, @ATH 
Bailey OberMINBAL 
Taj BradleyMINPHILined up for Field of Dreams game
Peter LambertHOUSEA 
Logan GilbertSEA@NYY 
Drew AndersonDETCLE, CWS 
Seth LugoKC@LAA 
Joey CantilloCLESD 
Hayden WesneskiHOU@SF, SEA 
Grayson RodriguezLAAKC 
Keider MonteroDETCLE 
Will WarrenNYYSEA 
Cristian JavierHOUSEA 
Shane BieberTORNYY 
Michael WachaKC@LAD 
Luis CastilloCWSCIN 
Freddy PeraltaTB@ATH, BAL 
Shane BazBAL@MIN 
George KirbySEA@HOU 
Kyle BradishBAL@TB 
Bryce MillerSEA@NYY 
Max ScherzerTORBOS 
AL Reliever   
Yusei KikuchiLAAKC 
Daniel Lynch IVKC@LAD 
Zebby MatthewsMINBAL 
Randy DobnakKC@LAA 
Ronel BlancoHOU@SF 
Dean KremerMINBAL, PHI 
Walbert UrenaLAATEX 
Ryan JohnsonLAATEX 
Connor PrielippMINPHI 
J.T. GinnATHTEX 
Jameson TaillonTORBOS, NYY 
Brandon YoungBAL@MIN 
Foster GriffinCLE@DET 
Kumar RockerTEX@ATH 
Jacob LopezATHTB, TEX 
Patrick SandovalBOS@PIT 
Jack PerkinsATHTB 
Anthony KayCWS@DET 
Jackson JobeDETCWS 
Emerson HancockSEA@HOU 
Davis MartinCWS@DET 
Chris BassittBAL@TB 
Gage JumpATHTEX 
George KlassenLAATEX 
Jonathan CannonCWSCIN 
Mason BarnettATHTB 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Tarik SkubalLADKC, MIL 
2Paul SkenesPIT@MIA, BOSVelocity is down, but 3.15 xFIP says to remain patient
3Chris SaleATLARI 
4Chase BurnsCINMIAStill no sign of workload management
5Eury PerezMIAPIT, @CIN 
6Yoshinobu YamamotoLADMILSo consistent
7Zack WheelerPHI@STL 
8Cristopher SanchezPHI@STL 
9Kevin GausmanCHCSTL 
10Jacob MisiorowskiMIL@LAD 
11Logan WebbSFCOL 
12Matthew BoydCHCSTL 
13Jesus LuzardoPHI@MIN 
14Kyle HarrisonMIL@SD 
15Jared JonesPITBOS 
16Bryce ElderATLNYM, ARILesser lineups boost ranking
17Michael SorokaARICOL, @ATL 
18Clay HolmesCHCSTL 
19Logan HendersonMIL@SD, @LADBig test, solid lineups on the road
20Casey MizeSDMIL, @CLE 
21Reynaldo LopezATLARI 
22Tyler MahleATLNYM 
23Cade CavalliWASCHC 
24Blake SnellLADKCWelcome back
25Nick LodoloCIN@CWS, MIA 
26Sandy AlcantaraMIA@CIN 
27Kyle LeahySTLPHI 
28Robbie RaySDMIL 
29Christian ScottNYM@ATL, WAS 
30Roki SasakiLADMIL 
31Michael KingSD@CLE 
32Justin WrobleskiLADMIL 
33Shota ImanagaCHC@WAS 
34Andre PallanteSTLPHI 
35Zac ThorntonNYM@ATL 
36Tomoyuki SuganoCOL@ARI 
37Sean ManaeaNYMWAS 
38Dustin MayMIL@SD 
39Nolan McLeanNYM@ATL 
40Martin PerezATLNYM 
41Braxton AshcraftPIT@MIA 
42Robert GasserMIL@LAD 
43Andrew AbbottCIN@CWS 
44Hunter DobbinsSTLPHI, @CHC 
45Merrill KellyARICOL 
46Brady SingerCINMIA 
47Landen RouppSFCOL 
48Eric LauerLADKC 
49NL Reliever   
50Bubba ChandlerPITBOS 
51Mitch BrattARICOL 
52Robert StockNYMWAS 
53Jake IrvinWASCHC, @NYM 
54Rhett LowderCIN@CWS 
55Trevor WilliamsWAS@NYM 
56Adrian HouserSFHOU 
57Brandon PfaadtARI@ATL 
58Janson JunkMIAPIT 
59Carmen MlodzinskiPIT@MIA 
60Kyle FreelandCOL@SF 
61Andrew PainterPHI@STL, @MIN 
62Shane DrohanMIL@LAD 
63Javier AssadCHC@WAS 
64Aaron NolaPHI@MINLined up for Field of Dreams game
65Andrew AlvarezWAS@NYM 
66Eduardo RodriguezARI@ATL 
67Michael McGreevySTL@CHC 
68Ryan GustoMIA@CIN 
69David PetersonCHC@WAS 
70Blade TidwellSFHOU, COL 
71Carson WhisenhuntSFHOU 
72Matthew LiberatoreSTL@CHC 
73Tyler PhillipsMIAPIT 
74Ryan FeltnerCOL@ARI 
75Gabriel HughesCOL@ARI, @SF 
76Miles MikolasWASCHC 
77Randy VasquezSD@CLE 
78Walker BuehlerSDMIL 
79Michael LorenzenCOL@SF 

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Baseball
ABOUT THE AUTHOR
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Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
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