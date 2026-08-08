The dog days are upon us. The conditions are mostly hot and humid in the open air stadiums. Even so, scoring isn't increasing as much as normal at this time of the season.
Keep in mind the 2026 Field of Dreams Game will be on Thursday, Aug. 13 in the refurbished yard in Dyersville, Iowa. The dimensions are close to the MLB average, though straightaway center field is shallower than most venues and should favor batters.
Week of August 10 - 16
Mixed League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Tarik Skubal
|LAD
|KC, MIL
|2
|Dylan Cease
|TOR
|BOS, NYY
|Could be the frontrunner for AL Cy Young
|3
|Paul Skenes
|PIT
|@MIA, BOS
|Velocity is down, but 3.15 xFIP says to remain patient
|4
|Ryan Weathers
|NYY
|SEA, @TOR
|Recent outcomes matching stellar skills
|5
|Max Fried
|NYY
|SEA
|6
|Chris Sale
|ATL
|ARI
|7
|Cam Schlittler
|NYY
|@TOR
|8
|Reid Detmers
|LAA
|TEX, KC
|Great pair to continue breakthrough campaign
|9
|Chase Burns
|CIN
|MIA
|Still no sign of workload management
|10
|Drew Rasmussen
|TB
|@ATH
|Deserves down ballot Cy Young consideration
|11
|Eury Perez
|MIA
|PIT, @CIN
|12
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|MIL
|So consistent
|13
|Zack Wheeler
|PHI
|@STL
|14
|Griffin Jax
|TB
|BAL
|15
|Gavin Williams
|CLE
|SD
The dog days are upon us. The conditions are mostly hot and humid in the open air stadiums. Even so, scoring isn't increasing as much as normal at this time of the season.
Keep in mind the 2026 Field of Dreams Game will be on Thursday, Aug. 13 in the refurbished yard in Dyersville, Iowa. The dimensions are close to the MLB average, though straightaway center field is shallower than most venues and should favor batters.
Week of August 10 - 16
Mixed League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Tarik Skubal
|LAD
|KC, MIL
|2
|Dylan Cease
|TOR
|BOS, NYY
|Could be the frontrunner for AL Cy Young
|3
|Paul Skenes
|PIT
|@MIA, BOS
|Velocity is down, but 3.15 xFIP says to remain patient
|4
|Ryan Weathers
|NYY
|SEA, @TOR
|Recent outcomes matching stellar skills
|5
|Max Fried
|NYY
|SEA
|6
|Chris Sale
|ATL
|ARI
|7
|Cam Schlittler
|NYY
|@TOR
|8
|Reid Detmers
|LAA
|TEX, KC
|Great pair to continue breakthrough campaign
|9
|Chase Burns
|CIN
|MIA
|Still no sign of workload management
|10
|Drew Rasmussen
|TB
|@ATH
|Deserves down ballot Cy Young consideration
|11
|Eury Perez
|MIA
|PIT, @CIN
|12
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|MIL
|So consistent
|13
|Zack Wheeler
|PHI
|@STL
|14
|Griffin Jax
|TB
|BAL
|15
|Gavin Williams
|CLE
|SD
|16
|Cristopher Sanchez
|PHI
|@STL
|17
|Kevin Gausman
|CHC
|STL
|18
|Noah Cameron
|KC
|@LAD, @LAA
|0.39 ERA and 0.52 WHIP with 24 K over last 23 IP
|19
|Ranger Suarez
|BOS
|@TOR, @PIT
|20
|Gerrit Cole
|NYY
|@TOR
|21
|Ian Seymour
|TB
|BAL
|22
|Jacob Misiorowski
|MIL
|@LAD
|23
|Logan Webb
|SF
|COL
|24
|Payton Tolle
|BOS
|@TOR
|25
|Matthew Boyd
|CHC
|STL
|26
|Jesus Luzardo
|PHI
|@MIN
|27
|Nathan Eovaldi
|TEX
|@LAA
|28
|Trevor Rogers
|BAL
|@MIN, @TB
|Back in the groove, no walks and 21 K in last 19 IP
|29
|Parker Messick
|CLE
|@DET
|30
|Kyle Harrison
|MIL
|@SD
|31
|Sean Burke
|CWS
|CIN, @DET
|Maintaining velocity bump
|32
|Jared Jones
|PIT
|BOS
|33
|Framber Valdez
|DET
|CLE
|34
|Bryce Elder
|ATL
|NYM, ARI
|Lesser lineups boost ranking
|35
|Tanner Bibee
|CLE
|@DET, SD
|36
|Michael Soroka
|ARI
|COL, @ATL
|37
|Clay Holmes
|CHC
|STL
|38
|Jacob deGrom
|TEX
|@LAA
|39
|Bryan Woo
|SEA
|@NYY, @HOU
|40
|Nick Martinez
|TB
|@ATH
|Shoved in Coors, can he do it at Sutter Health Park?
|41
|Troy Melton
|DET
|CWS
|Modest K% tempering upside
|42
|Hunter Brown
|HOU
|@SF
|43
|Logan Henderson
|MIL
|@SD, @LAD
|Big test, solid lineups on the road
|44
|Casey Mize
|SD
|MIL, @CLE
|45
|Sonny Gray
|BOS
|@TOR, @PIT
|46
|Reynaldo Lopez
|ATL
|ARI
|26%
|50%
|47
|Jake Bennett
|BOS
|@TOR
|48
|Jose Soriano
|TOR
|BOS
|49
|Tyler Mahle
|ATL
|NYM
|15%
|50
|Cade Cavalli
|WAS
|CHC
|51
|Blake Snell
|LAD
|KC
|Welcome back
|52
|MacKenzie Gore
|TEX
|@LAA, @ATH
|53
|Nick Lodolo
|CIN
|@CWS, MIA
|54
|Cody Bradford
|TEX
|@LAA, @ATH
|100%
|100%
|55
|Bailey Ober
|MIN
|BAL
|46%
|56
|Taj Bradley
|MIN
|PHI
|Lined up for Field of Dreams game
|57
|Sandy Alcantara
|MIA
|@CIN
|58
|Peter Lambert
|HOU
|SEA
|59
|Kyle Leahy
|STL
|PHI
|60
|Logan Gilbert
|SEA
|@NYY
|61
|Drew Anderson
|DET
|CLE, CWS
|100%
|8%
|62
|Seth Lugo
|KC
|@LAA
|63
|Robbie Ray
|SD
|MIL
|64
|Christian Scott
|NYM
|@ATL, WAS
|65
|Roki Sasaki
|LAD
|MIL
|66
|Michael King
|SD
|@CLE
|67
|Justin Wrobleski
|LAD
|MIL
|68
|Shota Imanaga
|CHC
|@WAS
|69
|Andre Pallante
|STL
|PHI
|70
|Joey Cantillo
|CLE
|SD
|71
|Hayden Wesneski
|HOU
|@SF, SEA
|29%
|72
|Grayson Rodriguez
|LAA
|KC
|10%
|42%
|73
|Keider Montero
|DET
|CLE
|74
|Zac Thornton
|NYM
|@ATL
|75
|Tomoyuki Sugano
|COL
|@ARI
|1%
|7%
|76
|Mix 12 Reliever
|77
|Will Warren
|NYY
|SEA
|78
|Sean Manaea
|NYM
|WAS
|79
|Cristian Javier
|HOU
|SEA
|13%
|80
|Dustin May
|MIL
|@SD
|81
|Shane Bieber
|TOR
|NYY
|82
|Nolan McLean
|NYM
|@ATL
|83
|Michael Wacha
|KC
|@LAD
|84
|Luis Castillo
|CWS
|CIN
|85
|Mix 15 Reliever
|86
|Martin Perez
|ATL
|NYM
|19%
|87
|Freddy Peralta
|TB
|@ATH, BAL
|88
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@MIA
|89
|Shane Baz
|BAL
|@MIN
|90
|George Kirby
|SEA
|@HOU
|91
|Kyle Bradish
|BAL
|@TB
|92
|Robert Gasser
|MIL
|@LAD
|93
|Andrew Abbott
|CIN
|@CWS
|94
|Hunter Dobbins
|STL
|PHI, @CHC
|100%
|25%
|95
|Bryce Miller
|SEA
|@NYY
|96
|Max Scherzer
|TOR
|BOS
|3%
|27%
|97
|Merrill Kelly
|ARI
|COL
|98
|Brady Singer
|CIN
|MIA
|99
|Landen Roupp
|SF
|COL
|100
|Eric Lauer
|LAD
|KC
|21%
|101
|Yusei Kikuchi
|LAA
|KC
|3%
|100%
|102
|Bubba Chandler
|PIT
|BOS
|103
|Mitch Bratt
|ARI
|COL
|0%
|3%
|104
|Robert Stock
|NYM
|WAS
|100%
|100%
|105
|Daniel Lynch IV
|KC
|@LAD
|0%
|100%
|106
|Zebby Matthews
|MIN
|BAL
|46%
|107
|Jake Irvin
|WAS
|CHC, @NYM
|1%
|18%
|108
|Randy Dobnak
|KC
|@LAA
|5%
|42%
|109
|Rhett Lowder
|CIN
|@CWS
|3%
|32%
|110
|Ronel Blanco
|HOU
|@SF
|9%
|111
|Dean Kremer
|MIN
|BAL, PHI
|43%
|112
|Trevor Williams
|WAS
|@NYM
|100%
|100%
|113
|Adrian Houser
|SF
|HOU
|0%
|2%
|114
|Walbert Urena
|LAA
|TEX
|115
|Ryan Johnson
|LAA
|TEX
|0%
|7%
|116
|Connor Prielipp
|MIN
|PHI
|37%
|117
|J.T. Ginn
|ATH
|TEX
|118
|Brandon Pfaadt
|ARI
|@ATL
|119
|Janson Junk
|MIA
|PIT
|11%
|120
|Jameson Taillon
|TOR
|BOS, NYY
|10%
|20%
|121
|Carmen Mlodzinski
|PIT
|@MIA
|12%
|15%
|122
|Brandon Young
|BAL
|@MIN
|123
|Foster Griffin
|CLE
|@DET
|124
|Kyle Freeland
|COL
|@SF
|0%
|100%
|125
|Kumar Rocker
|TEX
|@ATH
|126
|Andrew Painter
|PHI
|@STL, @MIN
|21%
|127
|Jacob Lopez
|ATH
|TB, TEX
|4%
|128
|Shane Drohan
|MIL
|@LAD
|129
|Patrick Sandoval
|BOS
|@PIT
|44%
|130
|Jack Perkins
|ATH
|TB
|5%
|42%
|131
|Javier Assad
|CHC
|@WAS
|5%
|40%
|132
|Aaron Nola
|PHI
|@MIN
|Lined up for Field of Dreams game
|133
|Andrew Alvarez
|WAS
|@NYM
|3%
|15%
|134
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|@ATL
|135
|Anthony Kay
|CWS
|@DET
|21%
|136
|Michael McGreevy
|STL
|@CHC
|137
|Ryan Gusto
|MIA
|@CIN
|0%
|3%
|138
|Jackson Jobe
|DET
|CWS
|100%
|100%
|139
|David Peterson
|CHC
|@WAS
|22%
|140
|Emerson Hancock
|SEA
|@HOU
|141
|Blade Tidwell
|SF
|HOU, COL
|100%
|100%
|142
|Davis Martin
|CWS
|@DET
|143
|Chris Bassitt
|BAL
|@TB
|4%
|13%
|144
|Carson Whisenhunt
|SF
|HOU
|2%
|22%
|145
|Matthew Liberatore
|STL
|@CHC
|33%
|146
|Gage Jump
|ATH
|TEX
|147
|Tyler Phillips
|MIA
|PIT
|0%
|42%
|148
|Ryan Feltner
|COL
|@ARI
|100%
|100%
|149
|Gabriel Hughes
|COL
|@ARI, @SF
|1%
|27%
|150
|Miles Mikolas
|WAS
|CHC
|100%
|2%
|151
|Randy Vasquez
|SD
|@CLE
|15%
|15%
|152
|Walker Buehler
|SD
|MIL
|16%
|153
|George Klassen
|LAA
|TEX
|100%
|100%
|154
|Jonathan Cannon
|CWS
|CIN
|100%
|100%
|155
|Michael Lorenzen
|COL
|@SF
|0%
|2%
|156
|Mason Barnett
|ATH
|TB
|100%
|3%
American League
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|Dylan Cease
|TOR
|BOS, NYY
|Could be the frontrunner for AL Cy Young
|Ryan Weathers
|NYY
|SEA, @TOR
|Recent outcomes matching stellar skills
|Max Fried
|NYY
|SEA
|Cam Schlittler
|NYY
|@TOR
|Reid Detmers
|LAA
|TEX, KC
|Great pair to continue breakthrough campaign
|Drew Rasmussen
|TB
|@ATH
|Deserves down ballot Cy Young consideration
|Griffin Jax
|TB
|BAL
|Gavin Williams
|CLE
|SD
|Noah Cameron
|KC
|@LAD, @LAA
|0.39 ERA and 0.52 WHIP with 24 K over last 23 IP
|Ranger Suarez
|BOS
|@TOR, @PIT
|Gerrit Cole
|NYY
|@TOR
|Ian Seymour
|TB
|BAL
|Payton Tolle
|BOS
|@TOR
|Nathan Eovaldi
|TEX
|@LAA
|Trevor Rogers
|BAL
|@MIN, @TB
|Back in the groove, no walks and 21 K in last 19 IP
|Parker Messick
|CLE
|@DET
|Sean Burke
|CWS
|CIN, @DET
|Maintaining velocity bump
|Framber Valdez
|DET
|CLE
|Tanner Bibee
|CLE
|@DET, SD
|Jacob deGrom
|TEX
|@LAA
|Bryan Woo
|SEA
|@NYY, @HOU
|Nick Martinez
|TB
|@ATH
|Shoved in Coors, can he do it at Sutter Health Park?
|Troy Melton
|DET
|CWS
|Modest K% tempering upside
|Hunter Brown
|HOU
|@SF
|Sonny Gray
|BOS
|@TOR, @PIT
|Jake Bennett
|BOS
|@TOR
|Jose Soriano
|TOR
|BOS
|MacKenzie Gore
|TEX
|@LAA, @ATH
|Cody Bradford
|TEX
|@LAA, @ATH
|Bailey Ober
|MIN
|BAL
|Taj Bradley
|MIN
|PHI
|Lined up for Field of Dreams game
|Peter Lambert
|HOU
|SEA
|Logan Gilbert
|SEA
|@NYY
|Drew Anderson
|DET
|CLE, CWS
|Seth Lugo
|KC
|@LAA
|Joey Cantillo
|CLE
|SD
|Hayden Wesneski
|HOU
|@SF, SEA
|Grayson Rodriguez
|LAA
|KC
|Keider Montero
|DET
|CLE
|Will Warren
|NYY
|SEA
|Cristian Javier
|HOU
|SEA
|Shane Bieber
|TOR
|NYY
|Michael Wacha
|KC
|@LAD
|Luis Castillo
|CWS
|CIN
|Freddy Peralta
|TB
|@ATH, BAL
|Shane Baz
|BAL
|@MIN
|George Kirby
|SEA
|@HOU
|Kyle Bradish
|BAL
|@TB
|Bryce Miller
|SEA
|@NYY
|Max Scherzer
|TOR
|BOS
|AL Reliever
|Yusei Kikuchi
|LAA
|KC
|Daniel Lynch IV
|KC
|@LAD
|Zebby Matthews
|MIN
|BAL
|Randy Dobnak
|KC
|@LAA
|Ronel Blanco
|HOU
|@SF
|Dean Kremer
|MIN
|BAL, PHI
|Walbert Urena
|LAA
|TEX
|Ryan Johnson
|LAA
|TEX
|Connor Prielipp
|MIN
|PHI
|J.T. Ginn
|ATH
|TEX
|Jameson Taillon
|TOR
|BOS, NYY
|Brandon Young
|BAL
|@MIN
|Foster Griffin
|CLE
|@DET
|Kumar Rocker
|TEX
|@ATH
|Jacob Lopez
|ATH
|TB, TEX
|Patrick Sandoval
|BOS
|@PIT
|Jack Perkins
|ATH
|TB
|Anthony Kay
|CWS
|@DET
|Jackson Jobe
|DET
|CWS
|Emerson Hancock
|SEA
|@HOU
|Davis Martin
|CWS
|@DET
|Chris Bassitt
|BAL
|@TB
|Gage Jump
|ATH
|TEX
|George Klassen
|LAA
|TEX
|Jonathan Cannon
|CWS
|CIN
|Mason Barnett
|ATH
|TB
National League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Tarik Skubal
|LAD
|KC, MIL
|2
|Paul Skenes
|PIT
|@MIA, BOS
|Velocity is down, but 3.15 xFIP says to remain patient
|3
|Chris Sale
|ATL
|ARI
|4
|Chase Burns
|CIN
|MIA
|Still no sign of workload management
|5
|Eury Perez
|MIA
|PIT, @CIN
|6
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|MIL
|So consistent
|7
|Zack Wheeler
|PHI
|@STL
|8
|Cristopher Sanchez
|PHI
|@STL
|9
|Kevin Gausman
|CHC
|STL
|10
|Jacob Misiorowski
|MIL
|@LAD
|11
|Logan Webb
|SF
|COL
|12
|Matthew Boyd
|CHC
|STL
|13
|Jesus Luzardo
|PHI
|@MIN
|14
|Kyle Harrison
|MIL
|@SD
|15
|Jared Jones
|PIT
|BOS
|16
|Bryce Elder
|ATL
|NYM, ARI
|Lesser lineups boost ranking
|17
|Michael Soroka
|ARI
|COL, @ATL
|18
|Clay Holmes
|CHC
|STL
|19
|Logan Henderson
|MIL
|@SD, @LAD
|Big test, solid lineups on the road
|20
|Casey Mize
|SD
|MIL, @CLE
|21
|Reynaldo Lopez
|ATL
|ARI
|22
|Tyler Mahle
|ATL
|NYM
|23
|Cade Cavalli
|WAS
|CHC
|24
|Blake Snell
|LAD
|KC
|Welcome back
|25
|Nick Lodolo
|CIN
|@CWS, MIA
|26
|Sandy Alcantara
|MIA
|@CIN
|27
|Kyle Leahy
|STL
|PHI
|28
|Robbie Ray
|SD
|MIL
|29
|Christian Scott
|NYM
|@ATL, WAS
|30
|Roki Sasaki
|LAD
|MIL
|31
|Michael King
|SD
|@CLE
|32
|Justin Wrobleski
|LAD
|MIL
|33
|Shota Imanaga
|CHC
|@WAS
|34
|Andre Pallante
|STL
|PHI
|35
|Zac Thornton
|NYM
|@ATL
|36
|Tomoyuki Sugano
|COL
|@ARI
|37
|Sean Manaea
|NYM
|WAS
|38
|Dustin May
|MIL
|@SD
|39
|Nolan McLean
|NYM
|@ATL
|40
|Martin Perez
|ATL
|NYM
|41
|Braxton Ashcraft
|PIT
|@MIA
|42
|Robert Gasser
|MIL
|@LAD
|43
|Andrew Abbott
|CIN
|@CWS
|44
|Hunter Dobbins
|STL
|PHI, @CHC
|45
|Merrill Kelly
|ARI
|COL
|46
|Brady Singer
|CIN
|MIA
|47
|Landen Roupp
|SF
|COL
|48
|Eric Lauer
|LAD
|KC
|49
|NL Reliever
|50
|Bubba Chandler
|PIT
|BOS
|51
|Mitch Bratt
|ARI
|COL
|52
|Robert Stock
|NYM
|WAS
|53
|Jake Irvin
|WAS
|CHC, @NYM
|54
|Rhett Lowder
|CIN
|@CWS
|55
|Trevor Williams
|WAS
|@NYM
|56
|Adrian Houser
|SF
|HOU
|57
|Brandon Pfaadt
|ARI
|@ATL
|58
|Janson Junk
|MIA
|PIT
|59
|Carmen Mlodzinski
|PIT
|@MIA
|60
|Kyle Freeland
|COL
|@SF
|61
|Andrew Painter
|PHI
|@STL, @MIN
|62
|Shane Drohan
|MIL
|@LAD
|63
|Javier Assad
|CHC
|@WAS
|64
|Aaron Nola
|PHI
|@MIN
|Lined up for Field of Dreams game
|65
|Andrew Alvarez
|WAS
|@NYM
|66
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|@ATL
|67
|Michael McGreevy
|STL
|@CHC
|68
|Ryan Gusto
|MIA
|@CIN
|69
|David Peterson
|CHC
|@WAS
|70
|Blade Tidwell
|SF
|HOU, COL
|71
|Carson Whisenhunt
|SF
|HOU
|72
|Matthew Liberatore
|STL
|@CHC
|73
|Tyler Phillips
|MIA
|PIT
|74
|Ryan Feltner
|COL
|@ARI
|75
|Gabriel Hughes
|COL
|@ARI, @SF
|76
|Miles Mikolas
|WAS
|CHC
|77
|Randy Vasquez
|SD
|@CLE
|78
|Walker Buehler
|SD
|MIL
|79
|Michael Lorenzen
|COL
|@SF