Here are the monthly runs per game from 2021-2025:
|Month
|Runs per Game
|March/April
|4.34
|May
|4.39
|June
|4.52
|July
|4.53
|August
|4.53
|September/October
|4.43
Scoring typically starts slow, then picks up as the mercury rises in May. It levels off for most of the summer before dipping in September.
Here are this season's numbers:
|Month
|Runs per Game
|March/April
|4.51
|May
|4.3
|June
|4.67
|July
|4.5
|August
|4.29
There's still half a month, but we're trending towards the lowest scoring month of the year. I thought banning the shift was supposed to aid offense (he says tongue-in-cheek). Be it wacky weather, or shenanigans with the baseball, playing it safe with pitching during August has backfired.
Week of August 17-23
Mixed League
|RK
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Cristopher Sanchez
|PHI
|MIA, STL
|Back on track after a hiccup or two
|2
|Drew Rasmussen
|TB
|TOR, @BAL
|Season-long numbers not a matter of luck - skills support everything
|3
|Tarik Skubal
|LAD
|PIT
|4
|Chris Sale
|ATL
|@MIN
|5
|Chase Burns
|CIN
|STL
|6
|Cam Schlittler
|NYY
|TOR
|7
|Jacob Misiorowski
|MIL
|ATL
|8
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|PIT
|9
|Nick Martinez
|TB
|BAL, @BAL
|Surviving with low K%, but a candidate for regression
|10
|Nolan McLean
|NYM
|SD, @CWS
|11
|Michael Wacha
|KC
|ATH, DET
|12
|Zack Wheeler
Here are the monthly runs per game from 2021-2025:
|Month
|Runs per Game
|March/April
|4.34
|May
|4.39
|June
|4.52
|July
|4.53
|August
|4.53
|September/October
|4.43
Scoring typically starts slow, then picks up as the mercury rises in May. It levels off for most of the summer before dipping in September.
Here are this season's numbers:
|Month
|Runs per Game
|March/April
|4.51
|May
|4.3
|June
|4.67
|July
|4.5
|August
|4.29
There's still half a month, but we're trending towards the lowest scoring month of the year. I thought banning the shift was supposed to aid offense (he says tongue-in-cheek). Be it wacky weather, or shenanigans with the baseball, playing it safe with pitching during August has backfired.
Week of August 17-23
Mixed League
|RK
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comments
|MIX12
|MIX15
|1
|Cristopher Sanchez
|PHI
|MIA, STL
|Back on track after a hiccup or two
|2
|Drew Rasmussen
|TB
|TOR, @BAL
|Season-long numbers not a matter of luck - skills support everything
|3
|Tarik Skubal
|LAD
|PIT
|4
|Chris Sale
|ATL
|@MIN
|5
|Chase Burns
|CIN
|STL
|6
|Cam Schlittler
|NYY
|TOR
|7
|Jacob Misiorowski
|MIL
|ATL
|8
|Yoshinobu Yamamoto
|LAD
|PIT
|9
|Nick Martinez
|TB
|BAL, @BAL
|Surviving with low K%, but a candidate for regression
|10
|Nolan McLean
|NYM
|SD, @CWS
|11
|Michael Wacha
|KC
|ATH, DET
|12
|Zack Wheeler
|PHI
|MIA
|13
|Parker Messick
|CLE
|SF
|A higher K% from 2027 SP1 consideration
|14
|Ian Seymour
|TB
|TOR
|Hopefully you stashed him until he entered the rotation
|15
|Shota Imanaga
|CHC
|CWS, @SEA
|16
|Jesus Luzardo
|PHI
|STL
|17
|Bryan Woo
|SEA
|CHC
|18
|Ryan Weathers
|NYY
|TOR
|19
|Max Fried
|NYY
|@BAL
|20
|Eury Perez
|MIA
|WAS
|Not slowing down
|21
|Matthew Boyd
|CHC
|@SEA
|22
|Gerrit Cole
|NYY
|@BAL
|23
|Ranger Suarez
|BOS
|ARI, SF
|Good pair to get out of a bit of a rut
|24
|Hunter Brown
|HOU
|ATH
|25
|Sonny Gray
|BOS
|SF
|26
|Sean Burke
|CWS
|NYM
|27
|Dylan Cease
|TOR
|@NYY
|28
|Payton Tolle
|BOS
|ARI
|29
|Kyle Harrison
|MIL
|SEA
|30
|Framber Valdez
|DET
|@PIT, @KC
|Walks high lately
|31
|Logan Webb
|SF
|@BOS
|32
|Blake Snell
|LAD
|@COL
|33
|Paul Skenes
|PIT
|@LAD
|That's not a belly. This is a belly (points to himself).
|34
|MacKenzie Gore
|TEX
|LAA
|35
|Kevin Gausman
|CHC
|CWS
|36
|Kyle Leahy
|STL
|@CIN, @PHI
|37
|Gavin Williams
|CLE
|SF
|38
|Dustin May
|MIL
|SEA
|39
|Shane McClanahan
|TB
|TOR
|40
|Jacob deGrom
|TEX
|WAS
|Tentative: experiencing triceps soreness
|41
|Noah Cameron
|KC
|DET
|42
|Kyle Bradish
|BAL
|NYY
|43
|Sandy Alcantara
|MIA
|@PHI
|44
|Logan Gilbert
|SEA
|@MIL
|45
|Luis Castillo
|CWS
|@CHC, NYM
|46
|Joe Ryan
|MIN
|@SD
|47
|Clay Holmes
|CHC
|CWS
|48
|Logan Henderson
|MIL
|ATL
|49
|Shane Baz
|BAL
|NYY, TB
|50
|Cody Bradford
|TEX
|LAA
|Injuries should keep him in the rotation
|33%
|51
|Cade Cavalli
|WAS
|@TEX
|52
|Shane Drohan
|MIL
|SEA
|53
|Trevor Rogers
|BAL
|TB
|54
|Martin Perez
|ATL
|@MIN, @MIL
|26%
|55
|Peter Lambert
|HOU
|LAA
|56
|Bryce Miller
|SEA
|@MIL, CHC
|57
|Michael King
|SD
|@NYM
|58
|Robert Gasser
|MIL
|ATL
|59
|Eduardo Rodriguez
|ARI
|CIN
|60
|Troy Melton
|DET
|@KC
|Coming off rare misstep
|61
|Jose Soriano
|TOR
|@TB, @NYY
|62
|Tyler Mahle
|ATL
|@MIN, @MIL
|25 K over last 17 2/3 innings
|63
|Brandon Pfaadt
|ARI
|@BOS
|64
|Michael Soroka
|ARI
|CIN
|65
|Hayden Wesneski
|HOU
|ATH
|66
|Andre Pallante
|STL
|@CIN, @PHI
|67
|Sean Manaea
|NYM
|@CWS
|68
|Ronel Blanco
|HOU
|LAA
|6%
|69
|Cal Quantrill
|TEX
|WAS, LAA
|100%
|5%
|70
|Edward Cabrera
|CHC
|@SEA
|40%
|71
|Mix 12 Reliever
|72
|Andrew Painter
|PHI
|STL
|44%
|73
|Grant Holmes
|ATL
|@CWS
|74
|Dean Kremer
|MIN
|@SD
|75
|Cristian Javier
|HOU
|LAA, ATH
|13%
|76
|Seth Lugo
|KC
|ATH
|77
|Randy Vasquez
|SD
|MIN
|16%
|22%
|78
|Will Warren
|NYY
|@BAL, TOR
|79
|Brady Singer
|CIN
|STL
|80
|Mix 15 Reliever
|81
|Justin Wrobleski
|LAD
|PIT
|82
|Foster Griffin
|CLE
|SF, @COL
|83
|Bailey Ober
|MIN
|ATL
|43%
|84
|Christian Scott
|NYM
|@CWS
|85
|Janson Junk
|MIA
|@PHI, WAS
|10%
|86
|Bubba Chandler
|PIT
|DET
|87
|George Kirby
|SEA
|@MIL
|88
|Robbie Ray
|SD
|@NYM
|89
|Emerson Hancock
|SEA
|CHC
|90
|Reid Detmers
|LAA
|@TEX
|91
|Daniel Lynch IV
|KC
|DET
|0%
|2%
|92
|Rhett Lowder
|CIN
|@ARI, STL
|6%
|93
|Jack Flaherty
|DET
|@KC
|29%
|47%
|94
|Anthony Kay
|CWS
|ATL
|25%
|95
|Aaron Nola
|PHI
|MIA
|96
|Brandon Young
|BAL
|@TB, TB
|97
|Patrick Sandoval
|BOS
|SF
|98
|Tanner Bibee
|CLE
|@COL
|99
|Tomoyuki Sugano
|COL
|LAD, CLE
|100%
|7%
|100
|Andrew Alvarez
|WAS
|@TEX
|5%
|101
|Carmen Mlodzinski
|PIT
|DET, @LAD
|12%
|37%
|102
|Michael McGreevy
|STL
|@CIN
|103
|Adrian Houser
|SF
|@CLE
|0%
|2%
|104
|Jake Bennett
|BOS
|ARI
|105
|Freddy Peralta
|TB
|@BAL
|106
|Grayson Rodriguez
|LAA
|@HOU
|21%
|107
|Andrew Abbott
|CIN
|STL, @ARI
|108
|Chris Bassitt
|BAL
|NYY
|4%
|18%
|109
|Hunter Dobbins
|STL
|@PHI
|11%
|110
|Casey Mize
|SD
|MIN
|111
|Robert Stock
|NYM
|SD
|100%
|3%
|112
|Brad Lord
|WAS
|@MIA
|100%
|2%
|113
|Connor Prielipp
|MIN
|@SD
|38%
|114
|Landen Roupp
|SF
|@CLE
|115
|Taj Bradley
|MIN
|ATL
|116
|Yusei Kikuchi
|LAA
|@TEX
|3%
|3%
|117
|Nick Lodolo
|CIN
|@ARI
|118
|Jared Jones
|PIT
|@LAD
|119
|Mitch Bratt
|ARI
|@BOS, CIN
|10%
|120
|Jose Urquidy
|CWS
|@CHC
|100%
|100%
|121
|Ryan Gusto
|MIA
|WAS
|100%
|5%
|122
|Bryce Elder
|ATL
|@MIL
|123
|Randy Dobnak
|KC
|ATH
|1%
|27%
|124
|Joey Cantillo
|CLE
|@COL
|125
|J.T. Ginn
|ATH
|@KC
|126
|Kumar Rocker
|TEX
|WAS
|127
|Jack Perkins
|ATH
|@KC, @HOU
|5%
|30%
|128
|Jacob Lopez
|ATH
|@HOU
|43%
|129
|Shane Bieber
|TOR
|@TB
|130
|Max Scherzer
|TOR
|@TB
|5%
|38%
|131
|Jackson Kent
|WAS
|@TEX, @MIA
|100%
|100%
|132
|Zebby Matthews
|MIN
|ATL
|37%
|133
|Roki Sasaki
|LAD
|@COL
|134
|Merrill Kelly
|ARI
|@BOS
|135
|Keider Montero
|DET
|@PIT
|136
|Walker Buehler
|SD
|@NYM, MIN
|14%
|137
|Kyle Freeland
|COL
|LAD
|0%
|5%
|138
|Erick Fedde
|CWS
|@CHC, NYM
|1%
|7%
|139
|Walbert Urena
|LAA
|@HOU
|140
|Matthew Liberatore
|STL
|@CIN
|23%
|141
|George Klassen
|LAA
|@HOU, @TEX
|100%
|13%
|142
|Eric Lauer
|LAD
|@COL
|18%
|143
|Braxton Ashcraft
|PIT
|DET
|144
|Gage Jump
|ATH
|@KC
|145
|Jackson Jobe
|DET
|@PIT
|146
|Mason Barnett
|ATH
|@KC, @HOU
|100%
|7%
|147
|Carson Whisenhunt
|SF
|@CLE, @BOS
|0%
|13%
|148
|Tyler Phillips
|MIA
|@PHI
|0%
|43%
|149
|Zac Thornton
|NYM
|SD
|150
|Mason Black
|KC
|ATH
|100%
|100%
|151
|Jake Irvin
|WAS
|@MIA
|3%
|40%
|152
|Blade Tidwell
|SF
|@BOS
|19%
|153
|Simeon Woods Richardson
|TOR
|@NYY
|100%
|100%
|154
|Michael Lorenzen
|COL
|CLE
|0%
|100%
|155
|Quinn Mathews
|STL
|@CIN
|17%
|43%
|156
|Ryan Feltner
|COL
|LAD
|100%
|100%
|157
|Gabriel Hughes
|COL
|CLE
|6%
|158
|Chase Petty
|CIN
|STL
|100%
|100%
American League
|Rank
|Pitcher
|TM
|OPP
|Comment
|1
|Drew Rasmussen
|TB
|TOR, @BAL
|Season-long numbers not a matter of luck - skills support everything
|2
|Cam Schlittler
|NYY
|TOR
|3
|Nick Martinez
|TB
|BAL, @BAL
|Surviving with low K%, but a candidate for regression
|4
|Michael Wacha
|KC
|ATH, DET
|5
|Parker Messick
|CLE
|SF
|A higher K% from 2027 SP1 consideration
|6
|Ian Seymour
|TB
|TOR
|Hopefully you stashed him until he entered the rotation
|7
|Bryan Woo
|SEA
|CHC
|8
|Ryan Weathers
|NYY
|TOR
|9
|Max Fried
|NYY
|@BAL
|10
|Gerrit Cole
|NYY
|@BAL
|11
|Ranger Suarez
|BOS
|ARI, SF
|Good pair to get out of a bit of a rut
|12
|Hunter Brown
|HOU
|ATH
|13
|Sonny Gray
|BOS
|SF
|14
|Sean Burke
|CWS
|NYM
|15
|Dylan Cease
|TOR
|@NYY
|16
|Payton Tolle
|BOS
|ARI
|17
|Framber Valdez
|DET
|@PIT, @KC
|Walks high lately
|18
|MacKenzie Gore
|TEX
|LAA
|19
|Gavin Williams
|CLE
|SF
|20
|Shane McClanahan
|TB
|TOR
|21
|Jacob deGrom
|TEX
|WAS
|Tentative: experiencing triceps soreness
|22
|Noah Cameron
|KC
|DET
|23
|Kyle Bradish
|BAL
|NYY
|24
|Logan Gilbert
|SEA
|@MIL
|25
|Luis Castillo
|CWS
|@CHC, NYM
|26
|Joe Ryan
|MIN
|@SD
|27
|Shane Baz
|BAL
|NYY, TB
|28
|Cody Bradford
|TEX
|LAA
|Injuries should keep him in the rotation
|29
|Trevor Rogers
|BAL
|TB
|30
|Peter Lambert
|HOU
|LAA
|31
|Bryce Miller
|SEA
|@MIL, CHC
|32
|Troy Melton
|DET
|@KC
|Coming off rare misstep
|33
|Jose Soriano
|TOR
|@TB, @NYY
|34
|Hayden Wesneski
|HOU
|ATH
|35
|Ronel Blanco
|HOU
|LAA
|36
|Cal Quantrill
|TEX
|WAS, LAA
|37
|Dean Kremer
|MIN
|@SD
|38
|Cristian Javier
|HOU
|LAA, ATH
|39
|Seth Lugo
|KC
|ATH
|40
|Will Warren
|NYY
|@BAL, TOR
|41
|Foster Griffin
|CLE
|SF, @COL
|42
|Bailey Ober
|MIN
|ATL
|43
|George Kirby
|SEA
|@MIL
|44
|Emerson Hancock
|SEA
|CHC
|45
|Reid Detmers
|LAA
|@TEX
|46
|Daniel Lynch IV
|KC
|DET
|47
|Jack Flaherty
|DET
|@KC
|48
|Anthony Kay
|CWS
|ATL
|49
|Brandon Young
|BAL
|@TB, TB
|50
|Patrick Sandoval
|BOS
|SF
|51
|AL Reliever
|52
|Tanner Bibee
|CLE
|@COL
|53
|Jake Bennett
|BOS
|ARI
|54
|Freddy Peralta
|TB
|@BAL
|55
|Grayson Rodriguez
|LAA
|@HOU
|56
|Chris Bassitt
|BAL
|NYY
|57
|Connor Prielipp
|MIN
|@SD
|58
|Taj Bradley
|MIN
|ATL
|59
|Yusei Kikuchi
|LAA
|@TEX
|60
|Jose Urquidy
|CWS
|@CHC
|61
|Randy Dobnak
|KC
|ATH
|62
|Joey Cantillo
|CLE
|@COL
|63
|J.T. Ginn
|ATH
|@KC
|64
|Kumar Rocker
|TEX
|WAS
|65
|Jack Perkins
|ATH
|@KC, @HOU
|66
|Jacob Lopez
|ATH
|@HOU
|67
|Shane Bieber
|TOR
|@TB
|68
|Max Scherzer
|TOR
|@TB
|69
|Zebby Matthews
|MIN
|ATL
|70
|Keider Montero
|DET
|@PIT
|71
|Erick Fedde
|CWS
|@CHC, NYM
|72
|Walbert Urena
|LAA
|@HOU
|73
|George Klassen
|LAA
|@HOU, @TEX
|74
|Gage Jump
|ATH
|@KC
|75
|Jackson Jobe
|DET
|@PIT
|76
|Mason Barnett
|ATH
|@KC, @HOU
|77
|Mason Black
|KC
|ATH
|78
|Simeon Woods Richardson
|TOR
|@NYY