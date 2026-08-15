Here are the monthly runs per game from 2021-2025:

Month Runs per Game March/April 4.34 May 4.39 June 4.52 July 4.53 August 4.53 September/October 4.43

Scoring typically starts slow, then picks up as the mercury rises in May. It levels off for most of the summer before dipping in September.

Here are this season's numbers:

Month Runs per Game March/April 4.51 May 4.3 June 4.67 July 4.5 August 4.29

There's still half a month, but we're trending towards the lowest scoring month of the year. I thought banning the shift was supposed to aid offense (he says tongue-in-cheek). Be it wacky weather, or shenanigans with the baseball, playing it safe with pitching during August has backfired.

Week of August 17-23

Mixed League