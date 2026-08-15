Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week

Pitching has proven key so far this month as a result of low run totals.
August 15, 2026
Weekly Pitcher Rankings: Top Pitchers This Week
August 15, 2026
Weekly Pitcher Rankings
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Here are the monthly runs per game from 2021-2025:

MonthRuns per Game
March/April4.34
May4.39
June4.52
July4.53
August4.53
September/October4.43

Scoring typically starts slow, then picks up as the mercury rises in May. It levels off for most of the summer before dipping in September.

Here are this season's numbers:

MonthRuns per Game
March/April4.51
May4.3
June4.67
July4.5
August4.29

There's still half a month, but we're trending towards the lowest scoring month of the year. I thought banning the shift was supposed to aid offense (he says tongue-in-cheek). Be it wacky weather, or shenanigans with the baseball, playing it safe with pitching during August has backfired.

Week of August 17-23

Mixed League

RKPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Cristopher SanchezPHIMIA, STLBack on track after a hiccup or two  
2Drew RasmussenTBTOR, @BALSeason-long numbers not a matter of luck - skills support everything  
3Tarik SkubalLADPIT   
4Chris SaleATL@MIN   
5Chase BurnsCINSTL   
6Cam SchlittlerNYYTOR   
7Jacob MisiorowskiMILATL   
8Yoshinobu YamamotoLADPIT   
9Nick MartinezTBBAL, @BALSurviving with low K%, but a candidate for regression  
10Nolan McLeanNYMSD, @CWS   
11Michael WachaKCATH, DET   
12Zack Wheeler

Here are the monthly runs per game from 2021-2025:

MonthRuns per Game
March/April4.34
May4.39
June4.52
July4.53
August4.53
September/October4.43

Scoring typically starts slow, then picks up as the mercury rises in May. It levels off for most of the summer before dipping in September.

Here are this season's numbers:

MonthRuns per Game
March/April4.51
May4.3
June4.67
July4.5
August4.29

There's still half a month, but we're trending towards the lowest scoring month of the year. I thought banning the shift was supposed to aid offense (he says tongue-in-cheek). Be it wacky weather, or shenanigans with the baseball, playing it safe with pitching during August has backfired.

Week of August 17-23

Mixed League

RKPitcherTMOPPCommentsMIX12MIX15
1Cristopher SanchezPHIMIA, STLBack on track after a hiccup or two  
2Drew RasmussenTBTOR, @BALSeason-long numbers not a matter of luck - skills support everything  
3Tarik SkubalLADPIT   
4Chris SaleATL@MIN   
5Chase BurnsCINSTL   
6Cam SchlittlerNYYTOR   
7Jacob MisiorowskiMILATL   
8Yoshinobu YamamotoLADPIT   
9Nick MartinezTBBAL, @BALSurviving with low K%, but a candidate for regression  
10Nolan McLeanNYMSD, @CWS   
11Michael WachaKCATH, DET   
12Zack WheelerPHIMIA   
13Parker MessickCLESFA higher K% from 2027 SP1 consideration  
14Ian SeymourTBTORHopefully you stashed him until he entered the rotation  
15Shota ImanagaCHCCWS, @SEA   
16Jesus LuzardoPHISTL   
17Bryan WooSEACHC   
18Ryan WeathersNYYTOR   
19Max FriedNYY@BAL   
20Eury PerezMIAWASNot slowing down  
21Matthew BoydCHC@SEA   
22Gerrit ColeNYY@BAL   
23Ranger SuarezBOSARI, SFGood pair to get out of a bit of a rut  
24Hunter BrownHOUATH   
25Sonny GrayBOSSF   
26Sean BurkeCWSNYM   
27Dylan CeaseTOR@NYY   
28Payton TolleBOSARI   
29Kyle HarrisonMILSEA   
30Framber ValdezDET@PIT, @KCWalks high lately  
31Logan WebbSF@BOS   
32Blake SnellLAD@COL   
33Paul SkenesPIT@LADThat's not a belly. This is a belly (points to himself).  
34MacKenzie GoreTEXLAA   
35Kevin GausmanCHCCWS   
36Kyle LeahySTL@CIN, @PHI   
37Gavin WilliamsCLESF   
38Dustin MayMILSEA   
39Shane McClanahanTBTOR   
40Jacob deGromTEXWASTentative: experiencing triceps soreness  
41Noah CameronKCDET   
42Kyle BradishBALNYY   
43Sandy AlcantaraMIA@PHI   
44Logan GilbertSEA@MIL   
45Luis CastilloCWS@CHC, NYM   
46Joe RyanMIN@SD   
47Clay HolmesCHCCWS   
48Logan HendersonMILATL   
49Shane BazBALNYY, TB   
50Cody BradfordTEXLAAInjuries should keep him in the rotation33% 
51Cade CavalliWAS@TEX   
52Shane DrohanMILSEA   
53Trevor RogersBALTB   
54Martin PerezATL@MIN, @MIL 26% 
55Peter LambertHOULAA   
56Bryce MillerSEA@MIL, CHC   
57Michael KingSD@NYM   
58Robert GasserMILATL   
59Eduardo RodriguezARICIN   
60Troy MeltonDET@KCComing off rare misstep  
61Jose SorianoTOR@TB, @NYY   
62Tyler MahleATL@MIN, @MIL25 K over last 17 2/3 innings  
63Brandon PfaadtARI@BOS   
64Michael SorokaARICIN   
65Hayden WesneskiHOUATH   
66Andre PallanteSTL@CIN, @PHI   
67Sean ManaeaNYM@CWS   
68Ronel BlancoHOULAA 6% 
69Cal QuantrillTEXWAS, LAA 100%5%
70Edward CabreraCHC@SEA 40% 
71Mix 12 Reliever     
72Andrew PainterPHISTL 44% 
73Grant HolmesATL@CWS   
74Dean KremerMIN@SD   
75Cristian JavierHOULAA, ATH 13% 
76Seth LugoKCATH   
77Randy VasquezSDMIN 16%22%
78Will WarrenNYY@BAL, TOR   
79Brady SingerCINSTL   
80Mix 15 Reliever     
81Justin WrobleskiLADPIT   
82Foster GriffinCLESF, @COL   
83Bailey OberMINATL 43% 
84Christian ScottNYM@CWS   
85Janson JunkMIA@PHI, WAS 10% 
86Bubba ChandlerPITDET   
87George KirbySEA@MIL   
88Robbie RaySD@NYM   
89Emerson HancockSEACHC   
90Reid DetmersLAA@TEX   
91Daniel Lynch IVKCDET 0%2%
92Rhett LowderCIN@ARI, STL 6% 
93Jack FlahertyDET@KC 29%47%
94Anthony KayCWSATL 25% 
95Aaron NolaPHIMIA   
96Brandon YoungBAL@TB, TB   
97Patrick SandovalBOSSF   
98Tanner BibeeCLE@COL   
99Tomoyuki SuganoCOLLAD, CLE 100%7%
100Andrew AlvarezWAS@TEX 5% 
101Carmen MlodzinskiPITDET, @LAD 12%37%
102Michael McGreevySTL@CIN   
103Adrian HouserSF@CLE 0%2%
104Jake BennettBOSARI   
105Freddy PeraltaTB@BAL   
106Grayson RodriguezLAA@HOU 21% 
107Andrew AbbottCINSTL, @ARI   
108Chris BassittBALNYY 4%18%
109Hunter DobbinsSTL@PHI 11% 
110Casey MizeSDMIN   
111Robert StockNYMSD 100%3%
112Brad LordWAS@MIA 100%2%
113Connor PrielippMIN@SD 38% 
114Landen RouppSF@CLE   
115Taj BradleyMINATL   
116Yusei KikuchiLAA@TEX 3%3%
117Nick LodoloCIN@ARI   
118Jared JonesPIT@LAD   
119Mitch BrattARI@BOS, CIN 10% 
120Jose UrquidyCWS@CHC 100%100%
121Ryan GustoMIAWAS 100%5%
122Bryce ElderATL@MIL   
123Randy DobnakKCATH 1%27%
124Joey CantilloCLE@COL   
125J.T. GinnATH@KC   
126Kumar RockerTEXWAS   
127Jack PerkinsATH@KC, @HOU 5%30%
128Jacob LopezATH@HOU 43% 
129Shane BieberTOR@TB   
130Max ScherzerTOR@TB 5%38%
131Jackson KentWAS@TEX, @MIA 100%100%
132Zebby MatthewsMINATL 37% 
133Roki SasakiLAD@COL   
134Merrill KellyARI@BOS   
135Keider MonteroDET@PIT   
136Walker BuehlerSD@NYM, MIN 14% 
137Kyle FreelandCOLLAD 0%5%
138Erick FeddeCWS@CHC, NYM 1%7%
139Walbert UrenaLAA@HOU   
140Matthew LiberatoreSTL@CIN 23% 
141George KlassenLAA@HOU, @TEX 100%13%
142Eric LauerLAD@COL 18% 
143Braxton AshcraftPITDET   
144Gage JumpATH@KC   
145Jackson JobeDET@PIT   
146Mason BarnettATH@KC, @HOU 100%7%
147Carson WhisenhuntSF@CLE, @BOS 0%13%
148Tyler PhillipsMIA@PHI 0%43%
149Zac ThorntonNYMSD   
150Mason BlackKCATH 100%100%
151Jake IrvinWAS@MIA 3%40%
152Blade TidwellSF@BOS 19% 
153Simeon Woods RichardsonTOR@NYY 100%100%
154Michael LorenzenCOLCLE 0%100%
155Quinn MathewsSTL@CIN 17%43%
156Ryan FeltnerCOLLAD 100%100%
157Gabriel HughesCOLCLE 6% 
158Chase PettyCINSTL 100%100%

American League

RankPitcherTMOPPComment
1Drew RasmussenTBTOR, @BALSeason-long numbers not a matter of luck - skills support everything
2Cam SchlittlerNYYTOR 
3Nick MartinezTBBAL, @BALSurviving with low K%, but a candidate for regression
4Michael WachaKCATH, DET 
5Parker MessickCLESFA higher K% from 2027 SP1 consideration
6Ian SeymourTBTORHopefully you stashed him until he entered the rotation
7Bryan WooSEACHC 
8Ryan WeathersNYYTOR 
9Max FriedNYY@BAL 
10Gerrit ColeNYY@BAL 
11Ranger SuarezBOSARI, SFGood pair to get out of a bit of a rut
12Hunter BrownHOUATH 
13Sonny GrayBOSSF 
14Sean BurkeCWSNYM 
15Dylan CeaseTOR@NYY 
16Payton TolleBOSARI 
17Framber ValdezDET@PIT, @KCWalks high lately
18MacKenzie GoreTEXLAA 
19Gavin WilliamsCLESF 
20Shane McClanahanTBTOR 
21Jacob deGromTEXWASTentative: experiencing triceps soreness
22Noah CameronKCDET 
23Kyle BradishBALNYY 
24Logan GilbertSEA@MIL 
25Luis CastilloCWS@CHC, NYM 
26Joe RyanMIN@SD 
27Shane BazBALNYY, TB 
28Cody BradfordTEXLAAInjuries should keep him in the rotation
29Trevor RogersBALTB 
30Peter LambertHOULAA 
31Bryce MillerSEA@MIL, CHC 
32Troy MeltonDET@KCComing off rare misstep
33Jose SorianoTOR@TB, @NYY 
34Hayden WesneskiHOUATH 
35Ronel BlancoHOULAA 
36Cal QuantrillTEXWAS, LAA 
37Dean KremerMIN@SD 
38Cristian JavierHOULAA, ATH 
39Seth LugoKCATH 
40Will WarrenNYY@BAL, TOR 
41Foster GriffinCLESF, @COL 
42Bailey OberMINATL 
43George KirbySEA@MIL 
44Emerson HancockSEACHC 
45Reid DetmersLAA@TEX 
46Daniel Lynch IVKCDET 
47Jack FlahertyDET@KC 
48Anthony KayCWSATL 
49Brandon YoungBAL@TB, TB 
50Patrick SandovalBOSSF 
51AL Reliever   
52Tanner BibeeCLE@COL 
53Jake BennettBOSARI 
54Freddy PeraltaTB@BAL 
55Grayson RodriguezLAA@HOU 
56Chris BassittBALNYY 
57Connor PrielippMIN@SD 
58Taj BradleyMINATL 
59Yusei KikuchiLAA@TEX 
60Jose UrquidyCWS@CHC 
61Randy DobnakKCATH 
62Joey CantilloCLE@COL 
63J.T. GinnATH@KC 
64Kumar RockerTEXWAS 
65Jack PerkinsATH@KC, @HOU 
66Jacob LopezATH@HOU 
67Shane BieberTOR@TB 
68Max ScherzerTOR@TB 
69Zebby MatthewsMINATL 
70Keider MonteroDET@PIT 
71Erick FeddeCWS@CHC, NYM 
72Walbert UrenaLAA@HOU 
73George KlassenLAA@HOU, @TEX 
74Gage JumpATH@KC 
75Jackson JobeDET@PIT 
76Mason BarnettATH@KC, @HOU 
77Mason BlackKCATH 
78Simeon Woods RichardsonTOR@NYY 

National League

RankPitcherTMOPPComment
1Cristopher SanchezPHIMIA, STLBack on track after a hiccup or two
2Tarik SkubalLADPIT 
3Chris SaleATL@MIN 
4Chase BurnsCINSTL 
5Jacob MisiorowskiMILATL 
6Yoshinobu YamamotoLADPIT 
7Nolan McLeanNYMSD, @CWS 
8Zack WheelerPHIMIA 
9Shota ImanagaCHCCWS, @SEA 
10Jesus LuzardoPHISTL 
11Eury PerezMIAWASNot slowing down
12Matthew BoydCHC@SEA 
13Kyle HarrisonMILSEA 
14Logan WebbSF@BOS 
15Blake SnellLAD@COL 
16Paul SkenesPIT@LADThat's not a belly. This is a belly (points to himself).
17Kevin GausmanCHCCWS 
18Kyle LeahySTL@CIN, @PHI 
19Dustin MayMILSEA 
20Sandy AlcantaraMIA@PHI 
21Clay HolmesCHCCWS 
22Logan HendersonMILATL 
23Cade CavalliWAS@TEX 
24Shane DrohanMILSEA 
25Martin PerezATL@MIN, @MIL 
26Michael KingSD@NYM 
27Robert GasserMILATL 
28Eduardo RodriguezARICIN 
29Tyler MahleATL@MIN, @MIL25 K over last 17 2/3 innings
30Brandon PfaadtARI@BOS 
31Michael SorokaARICIN 
32Andre PallanteSTL@CIN, @PHI 
33Sean ManaeaNYM@CWS 
34Edward CabreraCHC@SEA 
35Andrew PainterPHISTL 
36Grant HolmesATL@CWS 
37Randy VasquezSDMIN 
38Brady SingerCINSTL 
39Justin WrobleskiLADPIT 
40Christian ScottNYM@CWS 
41Janson JunkMIA@PHI, WAS 
42Bubba ChandlerPITDET 
43Robbie RaySD@NYM 
44Rhett LowderCIN@ARI, STL 
45Aaron NolaPHIMIA 
46NL Reliever   
47Tomoyuki SuganoCOLLAD, CLE 
48Andrew AlvarezWAS@TEX 
49Carmen MlodzinskiPITDET, @LAD 
50Michael McGreevySTL@CIN 
51Adrian HouserSF@CLE 
52Andrew AbbottCINSTL, @ARI 
53Hunter DobbinsSTL@PHI 
54Casey MizeSDMIN 
55Robert StockNYMSD 
56Brad LordWAS@MIA 
57Landen RouppSF@CLE 
58Nick LodoloCIN@ARI 
59Jared JonesPIT@LAD 
60Mitch BrattARI@BOS, CIN 
61Ryan GustoMIAWAS 
62Bryce ElderATL@MIL 
63Jackson KentWAS@TEX, @MIA 
64Roki SasakiLAD@COL 
65Merrill KellyARI@BOS 
66Walker BuehlerSD@NYM, MIN 
67Kyle FreelandCOLLAD 
68Matthew LiberatoreSTL@CIN 
69Eric LauerLAD@COL 
70Braxton AshcraftPITDET 
71Carson WhisenhuntSF@CLE, @BOS 
72Tyler PhillipsMIA@PHI 
73Zac ThorntonNYMSD 
74Jake IrvinWAS@MIA 
75Blade TidwellSF@BOS 
76Michael LorenzenCOLCLE 
77Quinn MathewsSTL@CIN 
78Ryan FeltnerCOLLAD 
79Gabriel HughesCOLCLE 
80Chase PettyCINSTL 

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Baseball
ABOUT THE AUTHOR
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Todd Zola
Todd has been writing about fantasy baseball since 1997. He won NL Tout Wars and Mixed LABR in 2016 as well as a multi-time league winner in the National Fantasy Baseball Championship. Todd is now setting his sights even higher: The Rotowire Staff League. Lord Zola, as he's known in the industry, won the 2013 FSWA Fantasy Baseball Article of the Year award and was named the 2017 FSWA Fantasy Baseball Writer of the Year. Todd is a five-time FSWA awards finalist.
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