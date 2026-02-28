Aiva Arquette headshot

Aiva Arquette Injury: Undergoes surgery

Written by RotoWire Staff

Published on February 28, 2026

Arquette underwent core muscle surgery Friday, Christina De Nicola of MLB.com reports.

Arquette paused his offseason workouts after suffering a left groin injury. His discomfort returned after restarting his activities during spring camp, so he went under the knife to address the issue. He'll require 4-6 weeks of rest before resuming baseball activities.

Aiva Arquette
Miami Marlins
More Stats & News
Recent RotoWire Articles Featuring Aiva Arquette
