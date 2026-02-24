Chay Yeager Injury: Meeting with surgeon
Yeager met with Dr. Keith Meister on Tuesday after experiencing soreness during live batting practice last week, Shi Davidi of Sportsnet.ca reports.
Yeager is a 23-year-old right-handed reliever who reached Double-A last summer. He logged a 2.75 ERA, 1.01 WHIP, 64 strikeouts and five saves in 55.2 innings across High-A and Double-A in 2025. Yeager could eventually be a big-league reliever, but this ominous visit with Dr. Meister portends a long absence.
