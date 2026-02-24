Chay Yeager headshot

Chay Yeager Injury: Meeting with surgeon

Written by RotoWire Staff

Published on February 24, 2026

Yeager met with Dr. Keith Meister on Tuesday after experiencing soreness during live batting practice last week, Shi Davidi of Sportsnet.ca reports.

Yeager is a 23-year-old right-handed reliever who reached Double-A last summer. He logged a 2.75 ERA, 1.01 WHIP, 64 strikeouts and five saves in 55.2 innings across High-A and Double-A in 2025. Yeager could eventually be a big-league reliever, but this ominous visit with Dr. Meister portends a long absence.

