Daniel Espino headshot

Daniel Espino News: Optioned to Triple-A

Written by RotoWire Staff

Published on March 8, 2026

The Guardians optioned Espino to Triple-A Columbus on Sunday, Tim Stebbins of MLB.com reports.

Espino fired two scoreless innings during spring training but unsurprisingly won't make Cleveland's Opening Day roster. The 25-year-old made an appearance for Triple-A Columbus late last season, which was his first game action since 2022 after requiring multiple shoulder surgeries.

Daniel Espino
Cleveland Guardians
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy baseball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Daniel Espino See More
Recent RotoWire Articles Featuring Daniel Espino See More
Top 25 Rookies For 2026 Fantasy Baseball Leagues
MLB
Top 25 Rookies For 2026 Fantasy Baseball Leagues
Author Image
James Anderson
115 days ago
Top Prospects to Target in 2026 Draft Champions Leagues
MLB
Top Prospects to Target in 2026 Draft Champions Leagues
Author Image
James Anderson
143 days ago
Top 400 MLB Prospect Rankings Updated: Discover Rising Stars!
MLB
Top 400 MLB Prospect Rankings Updated: Discover Rising Stars!
Author Image
James Anderson
283 days ago
Relief Pitching Prospect Rankings: Future Closers To Watch
MLB
Relief Pitching Prospect Rankings: Future Closers To Watch
Author Image
James Anderson
315 days ago