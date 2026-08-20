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Ernie Clement News: Returning from one-day absence

Written by RotoWire Staff

Published on August 20, 2026

Clement (illness) will start at second base and bat seventh in Thursday's contest against the Rays.

Clement was unavailable for Wednesday's game because he was under the weather, but he'll give it a go in Thursday's series finale. The infielder has produced just a .550 OPS so far in August.

Ernie Clement
Toronto Blue Jays
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