Eugenio Suarez News: Getting breather Thursday
Suarez is absent from the lineup for Thursday's game versus the Cardinals.
Suarez will receive a routine day of rest after being in the lineup for each of the previous 16 contests. Elly De La Cruz is getting a designated-hitter day, while Ke'Bryan Hayes will handle third base for the Reds.
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