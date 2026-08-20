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Eugenio Suarez News: Getting breather Thursday

Written by RotoWire Staff

Updated on August 20, 2026 at 8:54am

Suarez is absent from the lineup for Thursday's game versus the Cardinals.

Suarez will receive a routine day of rest after being in the lineup for each of the previous 16 contests. Elly De La Cruz is getting a designated-hitter day, while Ke'Bryan Hayes will handle third base for the Reds.

Eugenio Suarez
Cincinnati Reds
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