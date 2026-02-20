Everson Pereira Injury: Scratched from lineup Friday
Pereira was scratched from Friday's Cactus League lineup against the Cubs with tightness in his right side, Scott Merkin of MLB.com reports.
Pereira should be considered day-to-day. The 24-year-old outfielder was acquired from the Rays back in November. He's appeared in 50 career big-league games, slashing .146/.227/.215 across 176 plate appearances.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy baseball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Everson Pereira See More
-
General MLB Article
MLB Hot Stove Transaction Tracker73 days ago
-
Weekly Hitter Rankings
Weekly Hitter Rankings: Top Fantasy Baseball Batters to Target153 days ago
-
Weekly Hitter Rankings
Weekly Hitter Rankings: Top Fantasy Baseball Batters to Target160 days ago
-
Weekly Hitter Rankings
Weekly Hitter Rankings: Top Fantasy Baseball Batters to Target167 days ago
-
Weekly Hitter Rankings
Weekly Hitter Rankings: Top Fantasy Baseball Batters to Target174 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Everson Pereira See More