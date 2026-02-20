Everson Pereira headshot

Everson Pereira Injury: Scratched from lineup Friday

Written by RotoWire Staff

Published on February 20, 2026

Pereira was scratched from Friday's Cactus League lineup against the Cubs with tightness in his right side, Scott Merkin of MLB.com reports.

Pereira should be considered day-to-day. The 24-year-old outfielder was acquired from the Rays back in November. He's appeared in 50 career big-league games, slashing .146/.227/.215 across 176 plate appearances.

Everson Pereira
Chicago White Sox
More Stats & News
Recent RotoWire Articles Featuring Everson Pereira See More
