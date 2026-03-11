Josh Walker headshot

Josh Walker News: Denied Opening Day roster spot

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

The Orioles reassigned Walker to minor-league camp Wednesday, Jacob Calvin Meyer of The Baltimore Sun reports.

After being outrighted off the Orioles' 40-man roster in January, Walker always appeared to be a long shot to win a spot in the Opening Day bullpen. He's expected to begin the season at Triple-A Norfolk and will likely need to deliver impressive results before potentially resurfacing in the big leagues.

Josh Walker
Baltimore Orioles
Recent RotoWire Articles Featuring Josh Walker See More
