Josh Walker News: Denied Opening Day roster spot
The Orioles reassigned Walker to minor-league camp Wednesday, Jacob Calvin Meyer of The Baltimore Sun reports.
After being outrighted off the Orioles' 40-man roster in January, Walker always appeared to be a long shot to win a spot in the Opening Day bullpen. He's expected to begin the season at Triple-A Norfolk and will likely need to deliver impressive results before potentially resurfacing in the big leagues.
