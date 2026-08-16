Justin Sterner Injury: Shifts to 60-day IL
The Athletics transferred Sterner (knee) from the 15-day injured list to the 60-day IL on Sunday.
After undergoing right knee surgery Friday, Sterner had already been ruled out for the rest of the season. His move to the 60-day injured list is merely procedural, as it opens up a spot on the 40-man roster for waiver pickup Joe Rock. The 29-year-old Sterner logged a 6.12 ERA, 1.38 WHIP and 40:13 K:BB over 42.2 innings out of the bullpen before hitting the shelf July 18.
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