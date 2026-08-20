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Michael Lorenzen News: Hits free agency

Written by RotoWire Staff

Published on August 20, 2026

The Rockies released Lorenzen on Wednesday.

Lorenzen is now a free agent after posting a 7.08 ERA, 1.88 WHIP and 82:49 K:BB in 115.2 frames for Colorado. Now that he can be signed to a minimum contract, Lorenzen should draw free-agent interest from a team looking for a versatile arm for the stretch run.

Michael Lorenzen
 Free Agent
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