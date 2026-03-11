Aaron Nesmith Injury: Iffy for Thursday
Nesmith is listed as questionable for Thursday's game against Phoenix due to right ankle injury management.
Nesmith's availability is up in the air for Thursday's contest, which is the opening leg of a back-to-back set. If he's given the night off, Ben Sheppard and Kam Jones could see an uptick in minutes.
