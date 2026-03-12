Aaron Nesmith Injury: Sitting out Thursday
Nesmith (ankle) is out for Thursday's game against the Suns, Tony East of Forbes.com reports.
Nesmith's next chance to play comes during the second half of Indiana's back-to-back set versus the Knicks on Friday. The swingman's absence opens the door for Ben Sheppard and Kam Jones to see significant playing time on the wing Thursday.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Aaron Nesmith See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, March 84 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 2614 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Thursday, February 2614 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, February 2416 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Lineup Strategy for Tuesday, February 2416 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Aaron Nesmith See More