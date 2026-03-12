Aaron Nesmith headshot

Aaron Nesmith Injury: Sitting out Thursday

Written by RotoWire Staff

Updated on March 12, 2026 at 2:39pm

Nesmith (ankle) is out for Thursday's game against the Suns, Tony East of Forbes.com reports.

Nesmith's next chance to play comes during the second half of Indiana's back-to-back set versus the Knicks on Friday. The swingman's absence opens the door for Ben Sheppard and Kam Jones to see significant playing time on the wing Thursday.

Aaron Nesmith
Indiana Pacers
More Stats & News
