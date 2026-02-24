Al Horford Injury: Won't play Tuesday
Horford (toe) won't play Tuesday against the Pelicans.
Horford does not play in both games of back-to-back sets, so the Warriors will keep him on ice until Wednesday's game against Memphis. Quinten Post could be more involved as a result Tuesday.
