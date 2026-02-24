Al Horford headshot

Al Horford Injury: Won't play Tuesday

Written by RotoWire Staff

Updated on February 24, 2026 at 11:11am

Horford (toe) won't play Tuesday against the Pelicans.

Horford does not play in both games of back-to-back sets, so the Warriors will keep him on ice until Wednesday's game against Memphis. Quinten Post could be more involved as a result Tuesday.

Al Horford
Golden State Warriors
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Al Horford See More
Recent RotoWire Articles Featuring Al Horford See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, January 26
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, January 26
Author Image
Joe Mayo
29 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, December 29
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, December 29
Author Image
Joe Mayo
57 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, December 25
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, December 25
Author Image
Joe Mayo
61 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, December 22
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, December 22
Author Image
Joe Mayo
64 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, December 18
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, December 18
Author Image
Joe Mayo
68 days ago