Al Horford headshot

Al Horford News: Cleared to play Tuesday

Written by RotoWire Staff

Published on March 10, 2026

Horford (toe) will play Tuesday against the Bulls.

After missing the front end of this back-to-back set. Horford is all set to reprise his usual role. Quinten Post and Malevy Leons are expected to see reduced minutes as a result.

Al Horford
Golden State Warriors
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Al Horford See More
Recent RotoWire Articles Featuring Al Horford See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, March 9
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, March 9
Author Image
Joe Mayo
Yesterday
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Monday, March 9
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Monday, March 9
Author Image
Jeff Edgerton
Yesterday
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Thursday, March 5
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Thursday, March 5
Author Image
Juan Carlos Blanco
5 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, January 26
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, January 26
Author Image
Joe Mayo
43 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, December 29
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, December 29
Author Image
Joe Mayo
71 days ago