Alex Caruso Injury: Won't play Sunday
Caruso has been ruled out for Sunday's game against Cleveland due to a left ankle sprain.
The left ankle sprain is a new concern for Caruso, whose next opportunity to play will come Tuesday against Toronto. With the veteran swingman sidelined, Aaron Wiggins, Kenrich Williams and Isaiah Joe are candidates for increased playing time.
