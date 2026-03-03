Andrew Nembhard Injury: Iffy for Wednesday
Nembhard (back) is questionable for Wednesday's game against the Clippers.
Nembhard sat out of Sunday's clash due to back soreness, but he's since been upgraded to questionable for Wednesday. He'll presumably be re-evaluated closer to tipoff to determine whether he can take the court in LA.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Andrew Nembhard See More
-
NBA Picks
Best NBA Bets Today: Free Picks & Player Props for Thursday, February 265 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 265 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Top Plays and Strategy for Thursday, February 265 days ago
-
NBA Waiver Wire
Top Fantasy Basketball Waiver Wire Pickups to Maximize Your Lineup in March5 days ago
-
DFS NBA
NBA Pick'Em Today: Pick6, Sleeper, and Underdog for Tuesday, February 247 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Andrew Nembhard See More