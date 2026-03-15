Ben Saraf Injury: Nursing calf injury
Saraf is listed as questionable for Monday's game against Portland due to a left calf contusion.
The rookie first-rounder likely picked up the injury during Saturday's game against the 76ers, when he played 31 minutes and finished with 12 points, five assists, four rebounds and two steals in a 104-97 loss. Tyson Etienne would see a significant bump in minutes if Saraf was ruled out for Monday's home contest.
