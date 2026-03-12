Ben Saraf headshot

Ben Saraf News: Drawing rare start Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 12, 2026

Saraf will start Thursday's game against the Hawks, Brian Lewis of the New York Post reports.

Saraf will step into the starting lineup Thursday with Nolan Traore (rest) unavailable. This will mark Saraf's first start since Oct. 29, when he failed to score in 12 minutes against Atlanta.

Ben Saraf
Brooklyn Nets
More Stats & News
