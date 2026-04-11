Bobby Portis Injury: Out again Sunday
Portis (wrist) will remain on the inactive list for Sunday's game in Philadelphia.
Expect major minutes for Jericho Sims and Ousmane Dieng Sunday evening as the last men standing in Milwaukee's frontcourt. Portis will end his 2025-26 season with averages of 13.7 points, 6.4 rebounds, 1.6 assists and 2.0 three-pointers per game.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
