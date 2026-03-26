Brice Sensabaugh News: Not listed on injury report
Sensabaugh (rest) has been removed from the injury report ahead of Friday's game in Denver, Ben Anderson of KSL News Salt Lake City reports.
Sensabaugh is set to return from a rest day, which could translate to fewer minutes for John Konchar and Bez Mbeng. Through 10 games in March, Sensabaugh has averaged 21.4 points, 3.3 rebounds, 2.3 assists, 2.9 triples and 1.0 steals per game on 47/37/85 shooting splits.
