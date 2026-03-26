Brice Sensabaugh headshot

Brice Sensabaugh News: Not listed on injury report

Written by RotoWire Staff

Published on March 26, 2026

Sensabaugh (rest) has been removed from the injury report ahead of Friday's game in Denver, Ben Anderson of KSL News Salt Lake City reports.

Sensabaugh is set to return from a rest day, which could translate to fewer minutes for John Konchar and Bez Mbeng. Through 10 games in March, Sensabaugh has averaged 21.4 points, 3.3 rebounds, 2.3 assists, 2.9 triples and 1.0 steals per game on 47/37/85 shooting splits.

Brice Sensabaugh
Utah Jazz
Recent RotoWire Articles Featuring Brice Sensabaugh See More
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, March 25
NBA
Author Image
Joe Mayo
Yesterday
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Wednesday, March 25
NBA
Author Image
Jeff Edgerton
Yesterday
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Sunday, March 15
NBA
Author Image
Joel Bartilotta
11 days ago
Fantasy Basketball Waiver Wire: 9 Under-the-Radar NBA Sleepers
NBA
Author Image
Adam King
13 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Wednesday, March 11
NBA
Author Image
Jeff Edgerton
15 days ago