Bryce McGowens News: Not starting Saturday
McGowens is not in the starting lineup for Saturday's game against the 76ers.
McGowens started in Friday's loss to Milwaukee, putting up 10 points and two steals across 30 minutes. He'll revert to his regular bench role with the return of DeAndre Jordan, who hadn't played since Oct. 29, to the first unit. McGowens is averaging 7.1 points, 1.5 rebounds and 1.2 assists per game when playing off the bench this season.
