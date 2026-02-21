Bryce McGowens headshot

Bryce McGowens News: Not starting Saturday

Written by RotoWire Staff

Updated on February 21, 2026 at 4:01pm

McGowens is not in the starting lineup for Saturday's game against the 76ers.

McGowens started in Friday's loss to Milwaukee, putting up 10 points and two steals across 30 minutes. He'll revert to his regular bench role with the return of DeAndre Jordan, who hadn't played since Oct. 29, to the first unit. McGowens is averaging 7.1 points, 1.5 rebounds and 1.2 assists per game when playing off the bench this season.

Bryce McGowens
New Orleans Pelicans
More Stats & News
Recent RotoWire Articles Featuring Bryce McGowens
