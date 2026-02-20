Bryce McGowens News: Starting Friday
McGowens is in the Pelicans' starting lineup against the Bucks on Friday.
McGowens will make his 12th start of the season Friday due to the absence of Trey Murphy (shoulder). As a starter this season, McGowens has averaged 9.3 points, 2.7 rebounds, 2.0 assists, 1.0 threes and 0.8 steals over 27.3 minutes per game.
