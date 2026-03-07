Cade Cunningham headshot

Cade Cunningham Injury: Not playing Saturday

Written by RotoWire Staff

Published on March 7, 2026

Cunningham (quadriceps) has been ruled out for Saturday's game against the Nets.

Cunningham was initially listed as questionable for Saturday's contest, but the All-Star's left quad contusion is severe enough for him to sit out for the first leg of the Pistons' back-to-back set. Daniss Jenkins should serve as Detroit's starting point guard while Caris LeVert, Kevin Huerter and Javonte Green are candidates to enter the starting five. Cunningham's next opportunity to play is Sunday against the Heat.

Cade Cunningham
Detroit Pistons
More Stats & News
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball tools
Sign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Cade Cunningham See More
Recent RotoWire Articles Featuring Cade Cunningham See More
Spurs vs. Pistons Props: Expert Betting Picks for Tonight's Matchup (March 5, 2026)
NBA
Spurs vs. Pistons Props: Expert Betting Picks for Tonight's Matchup (March 5, 2026)
Author Image
Brandon Justice
2 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Thursday, March 5
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Thursday, March 5
Author Image
Juan Carlos Blanco
2 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, March 5
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, March 5
Author Image
Joe Mayo
2 days ago
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, March 3
NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, March 3
Author Image
Juan Carlos Blanco
4 days ago
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Lineup Strategy for Tuesday, March 3
NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Lineup Strategy for Tuesday, March 3
Author Image
Jeff Edgerton
4 days ago