Cade Cunningham Injury: Not playing Saturday
Cunningham (quadriceps) has been ruled out for Saturday's game against the Nets.
Cunningham was initially listed as questionable for Saturday's contest, but the All-Star's left quad contusion is severe enough for him to sit out for the first leg of the Pistons' back-to-back set. Daniss Jenkins should serve as Detroit's starting point guard while Caris LeVert, Kevin Huerter and Javonte Green are candidates to enter the starting five. Cunningham's next opportunity to play is Sunday against the Heat.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Cade Cunningham See More
-
NBA Picks
Spurs vs. Pistons Props: Expert Betting Picks for Tonight's Matchup (March 5, 2026)2 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Thursday, March 52 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, March 52 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Lineup Plays and Strategy for Tuesday, March 34 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Lineup Strategy for Tuesday, March 34 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Cade Cunningham See More