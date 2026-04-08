Cade Cunningham News: Returning versus Milwaukee
Cunningham (chest) is listed as available for Wednesday's game against Milwaukee.
Cunningham missed Detroit's last 11 contests because of a collapsed lung. As a result, it's logical to assume it will take him a few games to return to his usual workload, meaning Daniss Jenkins should remain involved.
