Caleb Martin Injury: Probable for Tuesday
Martin (back) is probable for Tuesday's game against Charlotte.
Lower-back soreness is unlikely to stop Martin from playing Tuesday. The swingman has started back-to-back games for Dallas, averaging 8.9 points, 4.4 rebounds, 2.6 assists and 1.3 steals in 26.0 minutes per game over 12 games as a starter this season.
