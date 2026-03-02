Caleb Martin headshot

Caleb Martin Injury: Probable for Tuesday

Written by RotoWire Staff

Published on March 2, 2026

Martin (back) is probable for Tuesday's game against Charlotte.

Lower-back soreness is unlikely to stop Martin from playing Tuesday. The swingman has started back-to-back games for Dallas, averaging 8.9 points, 4.4 rebounds, 2.6 assists and 1.3 steals in 26.0 minutes per game over 12 games as a starter this season.

