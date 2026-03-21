Caleb Martin Injury: Ruled out Saturday
Martin (foot) has been ruled out for Saturday's game against the Clippers, Noah Weber of TheSmokingCuban.com reports.
Martin has been downgraded from questionable to out for Saturday's contest. His absence could mean more opportunities for Khris Middleton and Klay Thompson. Martin's next chance to play will come Monday against Golden State.
