Cam Spencer Injury: Iffy for Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 11, 2026

Spencer is questionable for Thursday's game against the Mavericks due to lower-back soreness.

Spencer is at risk of missing the first leg of this back-to-back. The Grizzlies could need each of back Javon Small, Jahmai Mashack and Rayan Rupert to play a significant role in the backcourt Thursday.

Cam Spencer
Memphis Grizzlies
