Cam Spencer Injury: Ruled out Saturday
Spencer (back) has been ruled out for Saturday's game against the Bulls.
As expected, Spencer will miss Saturday's contest due to lower-back soreness, and his next opportunity to play will come Monday against Phoenix. The Grizzlies will be extremely shorthanded against Chicago, so Rayan Rupert, Jahmai Mashack (ankle/nose) and DeJon Jarreau will likely see increased minutes.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Cam Spencer See More
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Wednesday, March 253 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Monday, March 235 days ago
-
FanDuel NBA
NBA DFS Picks: FanDuel Plays and Lineup Strategy for Monday, March 235 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Lineup Strategy for Saturday, March 217 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Friday, March 1315 days ago
