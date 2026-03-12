Cam Spencer headshot

Cam Spencer Injury: Won't play Thursday

Written by RotoWire Staff

Published on March 12, 2026

Spencer (back) is out for Thursday's game against the Mavericks.

Spencer was tagged as questionable on the Grizzlies' injury report leading up to Thursday's clash, and he'll join several of his teammates in sitting out against Dallas. Memphis will be forced to lean on Javon Small, Jahmai Mashack and Rayan Rupert in the backcourt as a result.

Cam Spencer
Memphis Grizzlies
