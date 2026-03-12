Cam Spencer Injury: Won't play Thursday
Spencer (back) is out for Thursday's game against the Mavericks.
Spencer was tagged as questionable on the Grizzlies' injury report leading up to Thursday's clash, and he'll join several of his teammates in sitting out against Dallas. Memphis will be forced to lean on Javon Small, Jahmai Mashack and Rayan Rupert in the backcourt as a result.
