Cole Anthony Injury: Won't play Saturday
Anthony (not with team) has been ruled out for Saturday's game against the Magic.
Anthony was traded from Milwaukee to Phoenix on Feb. 5 but has yet to join his new club. His next opportunity to play will come Sunday against Portland.
Win Your League With RotoWire!
Unlock our premium fantasy basketball toolsSign Up Now
Recent RotoWire Articles Featuring Cole Anthony See More
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, February 19Yesterday
-
General NBA Article
NBA Fantasy Schedule Analysis: Teams with Most Games & Easiest Schedules Left4 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 119 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Wednesday, February 416 days ago
-
DraftKings NBA
NBA DFS Picks: DraftKings Plays and Strategy for Thursday, January 2922 days ago
Recent RotoWire Articles Featuring Cole Anthony See More