Cole Anthony Injury: Won't play Saturday

Written by RotoWire Staff

Published on February 20, 2026

Anthony (not with team) has been ruled out for Saturday's game against the Magic.

Anthony was traded from Milwaukee to Phoenix on Feb. 5 but has yet to join his new club. His next opportunity to play will come Sunday against Portland.

